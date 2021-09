Bolsos estampados que despiertan emociones

Un viaje Argentina marcó el comienzo de lo que ahora es la vida laboral de Tatiana Jiménez. El amor por los animales es su motivación, y su alma creativa es la encargada de contar historias a través de los diseños de los bolsos que comercializa. Llevó a la realidad su idea de negocio con un computador, una máquina y todo el conocimiento que adquirió en su carrera profesional. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos esta colombiana relata la importancia de seguir los sueños y explotar el ingenio para crear empresa.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 32 años. Estudié Diseño de Modas y Producción de Moda en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

‘Geppetos’ nació a raíz de la necesidad que tuve cuando volví al país. No tenía trabajo y debía buscar ingresos de alguna forma. Decidí tomar lo que había aprendido en la universidad e Inicié diseñando bolsos pintados a mano. La idea central siempre fue que los productos fueran inspirados en mascotas, con mucho color y contraste.

A medida que fuimos investigando técnicas, encontramos la del estampado sobre la cuerina, cuerotex y luego empezamos a hacer los diseños de manera digital, perfeccionando la forma de hacer nuestro producto.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Tome todo lo que estuvo a mi alcance, porque en ese momento no tenía mucho capital. Tenía mi conocimiento, un computador y una máquina. Cuando se empezaron a ver ganancias, compramos maquinaria nueva, y comenzamos a incorporar nueva tecnología.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Soy una persona a la que no le gustan las deudas, por eso arranqué la idea con lo que tenía. Cuando se empezaron a generar ventas, todo lo que ganaba lo depositaba en una cuenta y con ese ahorro pude comprar material de buena calidad. En dos años pudimos comprar las máquinas con las que hemos trabajado hasta hoy.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

‘Geppetos’ es una marca donde fabricamos amor. Queremos que por medio del producto que vendemos las personas tengan conciencia con los animales, que los respeten y se sensibilicen con estos seres. Nosotros nos movemos por los sentimientos, así que los animales se convierten en nuestros mejores modelos.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz con mi emprendimiento porque siempre sentí empatía con los animales. Básicamente uní este amor y compasión que tengo con los animales, con el conocimiento de moda que pude adquirir. Es un proyecto que me llena el alma y aunque he tenido momentos muy duros, ese es el mejor pretexto para seguir, además de nuestros clientes.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Tomaría la decisión en dado caso que algo me lo impidiera, algún problema de salud o una eventualidad que no pudiera manejar. Sin embargo, no es un tema que contemple para obtener un beneficio económico, porque Geppetos’ lo que ofrece es un beneficio emocional a sus clientes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es aprender en el camino. Siento que a mi lo que me ayudó mucho para salir adelante con mi idea fue continuar aprendiendo. En el camino nosotros utilizamos mucho las herramientas tecnológicas, las redes sociales, eso fue lo que nos permitió llegar a otros ciudades. Aquí en Girardot no se crean las mismas ventas, así que nuestro impulso fueron esos canales de comunicación para darnos a conocer.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

En parte sí hemos cumplido nuestro sueño, pero a medida que pasa el tiempo se abren más puertas. Queremos hacer una línea personalizada inspirada en mascotas, abrir un mercado de más accesorios de moda. El mismo cliente es el que nos ha retroalimentado, así que queremos explorar este mercado. Nos hace falta mucho por explorar, nos estamos adaptando a todo, todo el tiempo, así que hay mucha tela por cortar todavía.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para nosotros el siguiente paso es estar más cerca del cliente, así que estamos desarrollando una plataforma en donde los clientes jueguen a crear sus propios diseños. También tenemos la meta de lanzar nuestra primera vitrina física para hacer las ventas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para nada. No confiaría en un desconocido, ni le cedería parte de mi empresa. Para mí ‘Geppetos’ es como un hijo, uno no se los da a nadie, a menos de que se tenga la certeza de que van a hacer lo mismo que uno por ellos. Por más de que fuera una gran inversión, tendría que conocer a fondo a la persona, pero no creo que lo hiciera, lo importante de mi marca es la emocionalidad más allá del dinero.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Una de las cosas que más me han pesado en este proceso fue tomar la decisión de abandonarlo. Cuando tuve la primera de tantas crisis al encaminar mi emprendimiento, tiré la toalla sin dar la pelea. Ahora pienso que en ese tiempo pude haber avanzado y logrado mucho, en vez de pensar que no funcionaba. Algo que no volvería a hacer es dejarme vencer y desaprovechar el tiempo, es algo por lo que pasan todos los emprendedores al ver que a la primera no llega el éxito imaginado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cuando vivía en Argentina estaba enamorada de unos bolsos inspirados en mascotas, eran muy costosos y no podía obtenerlos. Cuando llegué a Colombia empecé a trabajar en la idea de negocio, a partir de mis propios deseos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, hubo varios momentos en que dije no más. Al principio uno tiene la solidaridad de los amigos y la familia, pero cuando se terminan esos recursos uno se tiene que enfrentar al cliente final y ahí hay una baja de ventas, porque no es solo sacar un producto al mercado, hay que estudiar las necesidades. Cuando descubrí eso empíricamente empecé a estudiar mercadeo, para poder llegar a un punto de equilibrio.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hay muchas páginas y blogs en donde he aprendido a emprender. Siempre hay que tener discursos diferentes, porque la mentalidad del cliente cambia todo el tiempo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esperamos que sí. La tendencia de lo personalizado ha llegado para instalarse, el cliente no quiere diseños repetitivos. Hoy en día la gente se inclina mucho por esta opción. y hablando específicamente de las nuevas generaciones, nosotros estamos generando conciencia social en el cuidado y la protección de los animales, promoviendo el amor por esos seres excepcionales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos instalados en la mentalidad del cliente como una marca de moda que fabrica accesorios personalizados a la medida de las necesidades de estos, abanderando el amor y la empatía por las mascotas. A nivel comercial nos vemos con presencia en las ciudades más importantes e incluso impactando el mercado internacional exportando nuestro producto.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel demasiado importante, ellos fueron mis propios clientes. Es clave la parte motivacional que recibes por parte de tus seres queridos, esa es la herramienta ideal en todo este proceso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro. Por mi experiencia me han invitado a universidades y ferias para que les cuente cómo emprendí. Siempre les digo que no hay que contar con grandes recursos, más bien hay que explotar el ingenio.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un equipo funciona si cada pieza se ve motivada por un fin común. Las personas que me acompañan en este proyecto aman y sienten este amor incondicional por las mascotas. Creen en el mensaje que se envía por medio de un accesorio. Somos los diseñadores, confeccionistas y yo, los que les damos vida a este lindo trabajo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo lindo de ‘Geppetos’ es que cada cliente le da el sello de personalidad a sus productos, por lo tanto son únicos e irrepetibles. Nosotros solo traducimos esas necesidades y gustos en un producto colorido y con un toque de sensibilidad. Fabricamos amor.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La repercusión y el sentido de amor que tiene cada producto que nosotros le ofrecemos al cliente. En nuestros bolsos se encuentran historias, anécdotas y recuerdos, ahí va plasmada el alma de la creatividad.

