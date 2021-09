¿Cómo se podría resumir a este emprendimiento? Así: “Sabemos el impacto positivo que genera en la vida de una persona contar con una educación de calidad durante los primeros años de vida. Y más aún si eres un niño o una niña que no puede acceder a ella. Es así que creamos lo que hoy día es un ecosistema de recursos transmedia especialmente diseñados para la educación preescolar y básica inicial, los cuales permiten que cualquier niño o niña que tenga acceso a un dispositivo celular de algún miembro de su familia, sin necesidad de una conexión a Internet pueda aprender jugando por medio de nuestra App educativa y a la vez los educadores puedan acceder al progreso del estudiante en tiempo real de forma remota”.

El recorrido lo hace Antonio Da Rocha, el el director de educación PleIQ Smart Toys, una startup chilena que está buscando abrirse mercado en Colombia. Así que en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta cómo comenzó todo y cuál es el camino que ha seguido en esta montaña rusa de la creación de empresa.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

50 años, sin embargo, el promedio de edad del equipo de fundadores es de 37 años. Soy licenciado en educación con especialización y maestría en tecnología educativa y educación virtual.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando mi equipo y yo iniciamos con esta idea hace más de 7 años, queríamos ayudar a los niños y niñas en edad preescolar y básica inicial que no tenían acceso a una educación de calidad a través del uso responsable y seguro de la tecnología. La idea era crear un recurso educativo que conectara en mundo concreto y digital de los niños a través del juego, y que sirviera de apoyo al proceso de enseñanza y de aprendizaje formal tanto en la escuela como en el hogar. Es así como nació PleIQ, el primer juguete inteligente basado en realidad aumentada, con lo que reinventamos la manera de jugar con los tradicionales cubos de letras, números y símbolos con los que se enseñaba en preescolar. Con este recurso educativo logramos obtener uno de los premios más importantes en innovación tecnológica para la educación en el 2018 en México, los Bett Show a la innovación latinoamericana. PleIQ cubos es uno de los más de 10 recursos que hemos desarrollado durante estos años, pero sigue siendo la base del proyecto, este recurso está conformado por 8 cubos interactivos con más de 300 actividades y experiencias educativas que potencian las múltiples inteligencias en niños y niñas entre los 3 y 8 años.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hacer que PleIQ se convirtiera en realidad requirió de muchos años de investigación y desarrollo, del apoyo de un equipo de alto rendimiento comprometido con el objetivo; además de organizaciones que nos ayudaron con mentorías, capacitación, capital semilla y networking.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

PleIQ nació sin recursos económicos, fuimos los fundadores quienes en un principio aportamos de nuestro dinero y de apoco se fueron sumando organizaciones y personas que vieron valor en nuestra idea y nos fueron apoyando para dar los siguientes pasos. Hoy día seguimos conectados con la mayoría de ellos y nos siguen apoyando de distintas maneras, lo que es un aval para nosotros. Organizaciones como el Concurso Ideas y Wayra de Venezuela, MassChallenge, Augmented World Expo (AWE) y el MIT en EEUU, Start Up Chile, CORFO y ProChile, UNICEF y GESAwards entre muchos otros, nos han impulsado a llegar hasta donde estamos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy más que nunca estamos convencidos que este camino que iniciamos juntos hace varios años atrás, fue un gran acierto producto de nuestra visión y compromiso con la educación en la etapa más importante del desarrollo humano. Sabemos el impacto positivo que genera en la vida de una persona contar con una educación de calidad durante los primeros años de vida. Y más aún si eres un niño o una niña que no puede acceder a ella. Es así que creamos lo que hoy día es un ecosistema de recursos transmedia especialmente diseñados para la educación preescolar y básica inicial, los cuales permiten que cualquier niño o niña que tenga acceso a un dispositivo celular de algún miembro de su familia, sin necesidad de una conexión a Internet pueda aprender jugando por medio de nuestra App educativa y a la vez los educadores puedan acceder al progreso del estudiante en tiempo real de forma remota.

6. ¿Soy feliz?

Esa es una pregunta compleja y depende del momento en que se plantea. Cuando decides emprender, al inicio no tienes para nada claro lo complejo que puede serlo; emprender es como una montaña rusa de emociones, por momentos estás muy feliz y en otros no tanto. Por lo que esta respuesta la daré desde mi actual realidad, la cual no necesariamente tiene que ser la misma del resto del equipo de fundadores. Para mí ser feliz es una decisión muy personal que implica sentir que lo que haces tiene sentido para ti y para los demás, en ese caso puedo decir que sí lo soy, cada mañana me levanto y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de trabajar en lo que me apasiona y poder involucrar a mi familia. Sin embargo mantener ese estado es desafiante ya que los bajos y altos que implica desarrollar un modelo de negocio escalable te hacen muchas veces dudar si tomaste el mejor camino, pero por lo general siempre lo retomas al ver hacia atrás y dimensionar que eres parte de algo más grande que tú y aquella idea original.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Esa es una gran pregunta la cual intentaré responder desde la visión de todo el equipo emprendedor. Muchas veces hemos conversado al respecto y la respuesta es que siempre estamos abiertos a nuevas posibilidades, por lo que si se presentara la oportunidad de un aliado que comparta nuestra visión y valore lo que hemos construido, lo consideraríamos sin duda alguna.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como ya lo mencioné emprender ha sido uno de mis más grandes desafíos y estoy seguro que mi equipo de socios comparten el mismo sentimiento. Emprender es complejo y más aún cuando le dedicas el 100% de tu esfuerzo y compromiso.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

En cuanto al emprendimiento pienso que aún no, apenas estamos encaminados en nuestra meta de escalar a nivel global, emprender en el sector EdTech es uno de los caminos más largos que puedas tomar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Consolidar nuestra propuesta en otros mercados diferentes al de Chile, como Colombia, Brasil, México y EEUU, entre otros países donde estamos buscando aliados.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, PleIQ nació con ese objetivo y hoy día es un modelo escalable en todas sus líneas de negocio.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si claro, siempre y cuando venga con ánimos de aportar y se comprometa más allá de la plata, para nosotros es muy importante la visión que tengan nuestro socios y por lo general buscamos inversiones inteligentes (SmartMoney).

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Involucrar a un socio que sólo invierta por el ánimo de lucro y no por el valor que podemos aportar más allá de las ganancias a la sociedad. Invertir en un emprendimiento educativo requiere de un perfil distinto al de un inversionista tradicional.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Primeramente mis padres, que siempre fueron emprendedores y me formaron con sólidos valores basados en la mejor educación que me pudieron dar. Sin embargo hubo educadores que marcaron mi vida de forma positiva y hoy día intento seguir sus pasos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces en ambas preguntas, pero al final siempre hay una alternativa que te abre un nuevo camino y oportunidades que sin ese fracaso difícilmente lo hubiese considerado.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si claro, sobre todo me reúno constantemente con otros emprendedores con los que comparto mis problemas y me ayudan a buscar soluciones más creativas y deslustradas de mis aprehensiones y paradigmas autolimitantes.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, de lo contrario no lo estaría haciendo, esa posibilidad de trascender e impactar positivamente en las actuales y futuras generaciones es lo que nos motiva en PleIQ a seguir adelante.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo dedicado a mi familia y disfrutando del tiempo que les he robado durante estos años. Pero me veo involucrado ayudando a otros emprendedores a lograr sus sueños como mentor e inversionista.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha estado involucrada desde el inicio de forma directa, mi esposa es parte del proyecto desde que nació y mis hijos son colaboradores ad honorem.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, por supuesto, de hecho hoy día lo hago y siempre lo haré, es mi personalidad y parte de mi pasión enseñar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

A diferencia de otros emprendimientos que he conocido donde una persona es el proyecto, PleIQ no existirá sin su equipo, esa característica es nuestro mayor capital frente a nuestros inversionistas, socios y aliados. Hoy somos cuatro fundadores activos y otros que siguen vinculados pero no de forma directa. El equipo actual de PleIQ lo conforman Edison Durán, nuestro CEO, quien es de profesión Astrofísico y le ha tocado dirigir la empresa desde el inicio; Nastassja Palmiotto, abogada especialista en negocios digitales es nuestra COO, ella se encarga de los temas legales, administrativos y de RRHH; Ilan Duran es nuestro CTO, es científico de la computación y es el responsable de liderar a todo el equipo de desarrollo, además de ser el arquitecto de toda la infraestructura tecnológica de PleIQ; yo, Antonio Da Rocha, dirijo todo el equipo de educación y soy el responsable de mantener actualizada nuestra propuesta educativa y los procesos de adaptación curricular para otros países. Existen otros socios emprendedores que nos siguen apoyando pero no son parte del equipo operativo actual.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Esta es una pregunta compleja ya que me cuesta mucho identificar eso que denominan sello personal, sin embargo pienso que soy una persona conciliadora, muy colaboradora y que busca ayudar a los que lo necesitan, sin embargo eso me juega muchas veces en contra ya que me sobrecargo de compromisos, lo cual no es muy bueno cuando estás emprendiendo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Definitivamente que para alcanzar tus sueños es necesario tener foco y dedicar toda tu energía y pasión de forma honesta a esa idea, y que para lograrlo debes contar con un equipo que comparta esa pasión y esté dispuesto a asumir sacrificios.

