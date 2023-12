Buró: “No alcanzamos ni siquiera a los $250.000 en ventas”

En menos de 3 años, la feria bogotana ha contado con dos escándalos mediáticos que para el día de hoy la tienen con más críticas que méritos. Foto: Cortesía

Del 13 al 17 de diciembre en el Centro Comercial Santa Bárbara se llevó a cabo otra edición de la reconocida feria de emprendimientos Buró. Eran 360 pequeños empresarios de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Neiva o Barranquilla que buscaban comercializar sus productos.

En principio, Buró y sus propietarias prometieron, por medio de su estrategia de venta del local a cada uno de estos emprendedores, que al evento de cuatro días asistirían al rededor de 33.000 visitantes. Pero ese número no se cumplió. Tras tres días, la mayoría de negocios no había logrado completar ni siquiera el millón de pesos en ventas: “Nos prometieron más de 30.000 visitantes y el jueves vinieron nada más cuatro personas”, dijo Alejandra Téllez, emprendedora de Mrs Choocolat.

El Espectador se comunicó con 11 emprendedores que no lograron sus metas económicas. Para cada uno, estar en la feria requería una inversión superior a los $10 millones, en algunos casos ese monto se elevaba a $14 o $18 millones. Tras preguntarles por el nivel y tamaño de las ventas, estos emprendedores aseguraron que no fue posible recuperar la inversión inicial y menos generar algún tipo de utilidad.

En redes sociales como Tiktok o Instagram se pudo observar un grupo de propietarios y empleados de estos locales pidiendo garantías por lo que había ocurrido durante la feria. En uno de esos videos publicados se ve a una emprendedora pidiendo, con la voz entrecortada, garantías a una de las propietarias de Buró (Martha Soto), quien ignoró todo lo que se le decía.

“¿Qué tiene que decir por todas las perdidas millonarias que tuvimos todos los emprendedores que participamos en esta feria? (...) Yo perdí $10 millones en esta feria señora, vine desde Cali y esta feria fue un perfecto fiasco, ustedes son unas estafadoras de cuello blanco, no se merecen nada ustedes (...) hay emprendimientos que se quebraron por esta feria, es el colmo del descaro que ustedes sigan haciendo este tipo de eventos”, le increpó a Martha Soto, quien guardó silencio.

El día 20 de diciembre empezó a circular otro video en el cual la misma organizadora de la feria llamó a uno de los emprendedores y les mencionó que los números de la feria eran positivos y que lo que estaba diciendo la gente era mentira. De igual forma, la feria en sus redes sociales publicó un comunicado en el que daba respuesta al escándalo, recalcando la trayectoria de su empresa y validando el reconocimiento que le da a los emprendedores que estuvieron presentes en esta edición, incluso aunque presentaran pérdidas.

En dicho texto también menciona que brindará las garantías y que hablará con cada emprendedor sobre lo sucedido en esos cuatro días. Buró asegura que el 40% de los emprendimientos que han hecho parte de esta feria en algún momento tuvieron su mayor proyección gracias a este evento. Pero parte de esas iniciativas abandonaron el proyecto y están vinculadas ahora a la feria Vassar.

No es la primera vez que Buró se ve inmersa en un escándalo. En el año 2021, cuando las mismas propietarias de la empresa le negaron un plato de comida a un empleado, fueron objeto de críticas y rechazo. Después salieron en medios de comunicación a pedir una segunda oportunidad a emprendedores como los que hoy están teniendo pérdidas millonarias.

¿Una quiebra para todos los emprendedores?

“Vendimos menos de los $2 millones”, dijo la gente del emprendimiento Auttora.co, quien habló con El Espectador; mientras Juliana Rangel, de Norberto Rangel Jewlery, fue concreta: “No alcanzamos, entre jueves y viernes, ni siquiera a los $250.000 en ventas”.

No fue la única que habló de su experiencia: “en los primeros dos días de feria vendimos un total de $260.000″, dijo Karen Cobos, de Alanna Pelana. Asimismo, reveló otro detalle que resultó siendo un problema mayor: la falta de internet a la hora de usar los datáfonos: “En donde estábamos la señal no era buena y gracias a que no había internet en el lugar perdí varias ventas porque no pude conectar con el datáfono”.

Laura Sáenz, propietaria de Sublime, agregó: “El jueves fue nuestro peor día, solo logramos vender $200.000 y a la feria solo asistieron cuatro personas”.

Bentley Kids fue una empresa que comentó, por medio de su empleada Valentina Nieto, que hubo una pérdida del 40% con respecto a lo invertido. “El único contacto que hemos tenido con la feria después de que se acabó fue un mensaje por WhatsApp en el que básicamente nos decían que emprender es un juego de azar”. Valentina hizo un llamado a la empatía: “No se trata de culpar al emprendedor. A mí, después de un Tiktok que subimos con la empresa, me ha llegado un montón de ‘hate’ y la verdad me parece un poco irrelevante porque lo que yo quería era visibilidad y recibí cometarios como “si yo fuera el jefe, la echaría” (...) “cómo es que no investigaron el mercado” (...) “se lo merecen” y otros””.

El Espectador, por su parte, trató de comunicarse con María Alejandra Silva, dueña de Buró, pero no obtuvo respuesta. En una entrevista con el periódico El Tiempo, la empresaria comentó: “Por ningún lado hay estafa, nosotros como representantes de Buró estamos convencidos de que el éxito de los expositores es nuestro éxito, sus buenos resultados también son nuestros y siempre procuramos que haya una excelente relación”.

¿Qué ocurrió en las instalaciones del evento?

Solvey Montaño, propietaria del local Shaini, aseguró que “el olor de las alcantarillas en el sótano del parqueadero, en donde se realizó la feria, era abrumador y nadie hizo nada para mejorarlo”. De igual forma, tanto ella como varios emprendedores más se quejaron del desesperante calor que sentían dentro de las instalaciones.

Lorena Carranza, otra de las emprendedoras que se encontraba en la feria, confirmó la información y dijo que “el calor era muy fuerte, igual que el olor a alcantarilla”.

Por otro lado, los emprendedores que estuvieron hablando con El Espectador, también mencionaron que la numeración de los locales se hizo hasta el tercer día y que la publicidad exterior que se le daba a la feria en el centro comercial solo estuvo lista hasta el segundo día: “La gente no sabía ubicar nuestro local porque la numeración de cada uno llegó hasta el segundo día de feria”, enfatizó Solvey Montaño de Shaini.

“Los osos y los letreros que hacían referencia a la feria también los pusieron hasta el segundo día de feria, entonces nadie sabía que Buro se estaba haciendo, no hubo publicidad”, comentó Juliana Rangel.

¿Qué auxilios se han anunciado para ayudar a los emprendedores?

En redes sociales varios creadores de contenido han anunciado que quieren ayudar a los emprendimientos teniendo en cuenta sus pérdidas económicas. Este es el caso de Rodrigo Perdomo, quien por medio de varias historias en Instagram manifestó su deseo por ayudar.

“Lo primero que quiero mostrar es esas ansias por decirles que lo siento. Para estos emprendedores que trabajan diariamente en diferentes negocios es complicado. Sabemos que emprender en Colombia es muy difícil y me siento muy mal por lo sucedido y la verdad lastimosamente esto que le pasó a ellos es algo desafortunado, pero son cosas que pasan y en estos casos es cuando nos tenemos que unir para poder para apoyarnos mutuamente e intentar salir adelante” mencionó el creador de contenido.

Además, Rodrigo también habló sobre su estrategia para poder ayudar a los afectados, “La idea de mis publicaciones es poder rescatar un poco lo que pasó. Sabemos muy bien que fue una situación muy difícil, que uno al estar en una feria tiene que tener plata para traer productos, contratar gente y demás. Mi objetivo es poder dar visibilidad a estos emprendimientos que participaron en la feria y mi idea es, junto con otros creadores de contenido, hacer publicaciones promoviendo estos emprendimientos y por qué no, comprarles de sus productos”

Por otro lado, en una entrevista con Caracol Radio, el rector de la Universidad Externado de Colombia ofreció apoyar a los emprendedores dándoles un espacio del campus para que estos puedan promocionar y vender sus productos para recuperar las perdidas obtenidas.

Nelson Gómez, director de mercadeo de la universidad, comentó en una entrevista con Noticias Caracol lo que representaba la decisión del rector del Externado: “Es un mensaje muy positivo que envía el doctor Hernando Parra Nieto, el rector de la Universidad Externado de Colombia, a estos emprendedores y en general a todo el país. Queremos que sepan que la universidad está lista para atenderle la mano a quien lo necesite y a fomentar el progreso del desarrollo en el país. La Universidad posee una de las instalaciones más bonitas y hermosas que tienen los campus universitarios en el país, está ubicada al norte de la ciudad y el objetivo es que los emprendedores puedan llevar sus productos y tratar de solventar la difícil situación por la que están atravesando”.

@bentley__kids Respuesta a @Erika Donneys Asi nos fue en la feria ♬ sonido original - Bentley