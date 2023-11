Los amigos que hicieron de las ciencias del deporte un emprendimiento saludable

Julián Galindo y Diego Sabogal crearon Ciencia deportiva. Foto: Cortesía Ciencia deportiva.

Esta historia comenzó por un mensaje de correo electrónico. Era una presentación de un emprendimiento digital, respondimos con otro correo electrónico y desde ese momento, una cadena de mensajes fue necesaria para entender de qué se trataba todo esto. Así que aquí va la historia de Julián Galindo y Diego Sabogal, quienes crearon Ciencia deportiva, un emprendimiento que va más allá del físico y se concentra en la vida saludable que, con investigación científica, logra cambiar vidas. Aquí cuentan todos los detalles en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Julián Galindo Sánchez, 32 años. Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física, Comunicador Gráfico, Diplomado en Diseño de Sitios Web y Mercadeo. Diplomado en Comunicación y Marketing Digital. Actualmente realizando maestría en Dirección y Administración de Empresas.

Diego Armando Sabogal Gómez, 34 años. Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física. Magíster en Actividad Física para la Salud.

2. ¿Cuál fue mi idea de negocio? ¿Qué fue lo que cree?

En el año 2019 quería realizar algo que combinara lo que yo había estudiado, en este sentido deseaba realizar un proyecto de entrenamiento personalizado a través de redes sociales. Lo que yo no sabía era que Diego también tenía un propósito similar, los dos teníamos un amigo en común, el cual buscábamos constantemente para ello. A los dos nos decía que sí a las iniciativas. Al finalizar el segundo periodo (semestre) de universidad en el 2019, a las afueras de la universidad me encontré a Diego, nosotros estábamos juntos en la carrera de profesional en ciencias del deporte, pero escasamente nos saludábamos.

Le pregunté a Diego por el amigo que teníamos en común y me comentó que también lo estaba buscando, le conté para lo que me encontraba buscándolo y Diego me expresó que lo buscaba con el mismo propósito, el de realizar contenido en medios digitales sobre las ciencias del deporte y de la actividad física.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

Es allí cuando comenzamos a hablar sobre ideas y decidimos comenzar a realizar contenidos a través de redes sociales. Invitamos al amigo que teníamos en común, sin embargo, este no nos prestó atención, por lo cual quedamos solo Diego y yo.

El propósito inicial era subir contenido de video a través de YouTube y realizar posteos a través de Facebook, con el fin de atraer personas que desearan ser entrenadas. En YouTube nadie nos veía y por ello concentramos los esfuerzo en Facebook. Al pasar los meses, nos dimos de cuenta de que quienes más nos seguían eran profesionales del área, entrenadores, nutricionistas, médicos deportólogos, fisioterapeutas, kinesiólogos, etc.; debido al tipo de contenido que subíamos, que se basaba en evidencia científica reciente y como tal su característica (lenguaje científico), por ello nos vimos en la obligación de cambiar el target y dirigir la propuesta de social media hacia este tipo de nicho.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nadie sabía quienes estábamos detrás de dichos posteos, hasta que un día decidimos lanzarnos al ruedo y hacer el primer curso en vivo llamado “Introducción al entrenamiento personalizado desde cero”. Diego tenía más pánico que yo, pero yo, como he sido emprendedor desde siempre, fui un poco más decidido y efectivamente realizamos el “en vivo”. Nos comenzaron a saludar en dicha transmisión personas de diferentes países de Latinoamérica, nos saludaron inclusive compañeros de la universidad, cuando nosotros siempre intentamos dirigir nuestras publicaciones hacia grupos que no tuviesen que ver con nuestro ambiente universitario (para evitar las burlas), sin embargo, como el éxito de la transmisión no se hizo esperar y era mucha gente la que nos saludaba de otros países, recibimos felicitaciones por parte de nuestros compañeros universitarios.

Puede interesarle: La emprendedora que elabora sombreros de lujo artesanal en Colombia

Para ese entonces, estábamos en plena pandemia, yo tenía un club deportivo afiliado al sistema nacional del deporte, pero este quebró y Diego se encontraba sin trabajo. Como estudiantes de universidad pública, carecíamos de recursos. Esa primera transmisión se hizo con apenas 5 MB de subida (quienes saben de internet, saben que la calidad que ofrecíamos en video era pésima), se interrumpía mucho el internet, siempre hubo dificultades desde un principio y no había presupuesto para contratar un mejor servicio.

Sin embargo, con todo y ello, sacamos el curso adelante, fue un curso gratuito que duró una semana, se inscribieron personas de diferentes países de Latinoamérica, las clases iniciaban a las 07:00 pm y finalizaban tipo 1:00 am o 02:00 am, muchos de quienes vieron este curso, al día de hoy son fieles seguidores de nuestro contenido y aún pagan por formaciones premium con nosotros.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Todo era gratis, las clases, las diapositivas y hasta el certificado, es decir, no ganábamos nada de dinero, desde dar los cursos, porque luego vinieron más, de otros temas relacionados con fisiología, hipertrofia, entrenamiento de fuerza, velocidad, resistencia y en diferentes tipos de población, tanto como niños, jóvenes aparentemente sanos, adultos aparentemente sanos y adultos con enfermedades de tipo no transmisibles.

A veces en los certificados quedaban mal escritos los nombres (con algunos errores) o las mismas personas nos escribían sus nombres mal y nos llenábamos de bastantes reclamaciones para realizar los cambios. Eso era un poco desgastante y, claro, la inexperiencia también hacía que los procesos de elaboración y demás fueran más lentos. Hasta que un día una bogotana, que estaba viendo uno de los cursos con nosotros, sugirió que cobráramos por el certificado. Los demás asistentes estuvieron de acuerdo y allí fue como iniciamos a generar nuestros primeros ingresos.

Al día de hoy, aun damos cursos gratis, obsequiamos e-books, los artículos científicos con los que se basó el conocimiento para la realización de los cursos, acceso a comunidades exclusivas de profesionales de esta área a través de WhatsApp, Telegram y un grupo de Facebook. El certificado por curso no es obligatorio adquirirlo, pero quien desee obtener su certificado, lo puede adquirir de manera voluntaria por un valor de 8 dólares (este 2023).

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

Claro que también ofertamos cursos premium, donde la mayor prueba de producto es el curso gratuito para promocionar el premium. Tenemos de diferente tipo aplicando los modelos del E- learning (educación en línea), de modo sincrónico y asincrónico, es decir, unos cursos premium están grabados y subidos a la plataforma de hotmart y otros se realizan en vivo a través de alguna plataforma digital.

También hemos dado capacitaciones presenciales y en vivo, tanto para clubes deportivos, escuelas deportivas, universidades o nos contratan para actualizar a entrenadores de gimnasios también. Generamos ingresos por la creación de contenido de video en Facebook y YouTube mediante la monetización para socios.

El 19 de noviembre de 2022, fuimos invitados al tercer congreso de emprendimiento e innovación, realizado por la Universidad de Cundinamarca. Alí expusimos lo que habíamos venido realizando hasta el momento con nuestro emprendimiento y su factor innovador a través del E-learning. En febrero de 2023 nos contactó la directora de la Editorial Paidotribo de España, es una editorial de las más reconocidas de las ciencias del deporte, de la actividad física, del ejercicio físico y de la salud, con el fin de realizar un convenio, el cual se encuentra vigente en este momento, con el fin de beneficiar a nuestros seguidores con la suscripción a la biblioteca digital de Paidotribo con un descuento especial.

El 9 de mayo, en alianza con la Fundación Universitaria del Área Andina, realizamos el primer Congreso Internacional de Ejercicio para la Salud y el Emprendimiento a través del marketing digital, contamos con ponentes tanto nacionales, como de carácter internacional. Fue 100% gratis, presencial en su auditorio, en la ciudad de Bogotá y con transmisión en directo para toda Latinoamérica y España, a través de nuestra página de Facebook Ciencia Deportiva Colombia y por el YouTube de la Institución universitaria.

En total, se certificaron casi 700 personas, entre ellos, estudiantes de la institución universitaria que asistieron de manera presencial, virtual y todos aquellos que asistieron de manera virtual y se registraron a través de nuestro sitio web.

No pierda de vista: “Es momento de privilegiar el ahorro por encima del consumo”

El 18 de julio de 2023, la Universidad de Cundinamarca (UdeC) escribió un artículo sobre nuestro emprendimiento, donde reconoce nuestra labor que impacta a nivel de Latinoamérica y, por tanto, es un orgullo para la institución universitaria, ya que llevamos en alto el nombre de la institución de la cual somos egresados como profesionales en Ciencias del Deporte y la Educación Física.

En la actualidad contamos con más de 19.000 seguidores en nuestra red social principal que es Facebook, luego sigue YouTube, finalmente Instagram y Tiktok, en WhatsApp tenemos un grupo de más de 1.000 profesionales tanto de Latinoamérica, como de España, de diferentes ramas, desde entrenadores, profesores, nutricionistas, médicos, kinesiólogos, psicólogos deportivos, todos con afinidad hacia estas áreas del deporte y la actividad física. Se han certificado más de 1.500 personas y hemos impartido más de 120 cursos en vivo, de nuestra parrilla actual de 18 cursos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En la era industrial, el acceso a la educación y la información solo la tenían aquellos que contaban con recursos para poder estudiar e ir más allá en conocimientos específicos, ahora la información es libre, gratis, de acceso para muchos. Nuestra metodología de educación continua, permite al profesional del área actualizarse, además la formación tanto en valores como en principios infundidos por nuestra marca ha conllevado a construir una comunidad con el espíritu de servir a sus entrenados de forma más responsable, basados en evidencia científica reciente para ayudar a mejorar, ya sea el rendimiento deportivo, el ejercicio en personas aparentemente sanas (fitness), en personas con enfermedades de tipo no transmisibles, a las cuales se les puede ayudar a mejorar su calidad de vida mediante la prescripción del ejercicio.

Nosotros hacemos énfasis en lo fundamental que es esta profesión para la humanidad y que estos profesionales se empoderen y contribuyan a la mitigación de la inactividad física que desarrolla de manera independiente 35 enfermedades crónicas.

6. ¿Soy feliz?

Soy felíi porque ayudo a las personas, no solo al profesional de las áreas afines, sino a todos aquellos que se benefician o se beneficiarán con los conocimientos que aportamos a estos profesionales. No miento que a veces hay días difíciles, pues Diego y yo arrancamos nuestro emprendimiento hace más de tres (3) años, sin inversión de dinero, hoy constantemente invertimos en tecnología y conocimiento, no tenemos equipos digitales profesionales, porque aun no nos alcanza para ello, pero yo me siento muy feliz porque el avance de lo que hacemos, cada vez tiene mayor acogida, muchas personas confían en nosotros y el empezar desde abajo, es un gran ejemplo para aquellos que siguen nuestros pasos. Eso implica una gran responsabilidad, no solo desde la información que damos de carácter científico, sino de continuar, porque si nos rendimos, no sabremos cuántos sueños de personas estaríamos arruinando, pues somos los mentores y el ejemplo a seguir de muchas personas, tanto con recursos, como para aquellos que son de escasos recursos, así como iniciamos nosotros.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Venderíamos parte de este si llegase uno o varios socios inversionistas que compartieran los valores de este negocio, eso ayudaría a incrementar (acelerar) el crecimiento del negocio de una manera exponencial y significativa. Para vender el 100% del negocio, lo haríamos siempre y cuando la cifra corresponda a toda la labor y esfuerzo del trabajo que hemos venido realizando, pues Diego y yo somos marcas personales, las personas distinguen a Ciencia Deportiva Colombia Latinoamérica (LATAM) por Diego y Julián, es lo que hemos siempre enfocado a través de las redes sociales, así mismo lo reconoció la directora de la Editorial Paidotribo de España, cuando nos contactó, quien expresó que ella buscaba caras visibles de las marca (personas).

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Demasiado fuerte, en redes sociales se habla de los famosos “vende humo”, son todas aquellas personas que dicen ser expertas en un tema o varios temas específicos, que venden fórmulas mágicas para emprender o hacerte millonario, pero la realidad es que, como en los principios del entrenamiento, existe uno que es el “principio de la individualización” y en el emprendimiento es igual, pueden existir métodos, pero no son más que guías, porque el camino de cada uno siempre será diferente.

Cuando Diego y yo iniciamos, éramos personas totalmente escasas de recursos, afortunadamente teníamos un techo donde dormir, alimento y conexión a internet, sin dinero y a través de contenido orgánico (sin pagar publicidad), es que hemos logrado crecer a través de redes sociales. Otros que hacen cosas similares a las nuestras, llegaron a crecer de forma más rápida, sin embargo algunos de ellos se han venido quedando en el camino.

Creo que lo más interesante de esto es aprender a disfrutar el proceso y cuando hablo de disfrutar el proceso, hablo de conmoción, sufrimiento, ansiedad, incertidumbre que a lo largo del tiempo me he dado cuenta de por qué suceden las cosas y por qué pasan equis o “Y” situaciones y es comprender que muchas de estas suceden porque la vida cada vez me prepara para algo todavía más grande y los golpes son parte del proceso, para hacer las cosas con mayor inteligencia.

Lo que más destaco de emprender es la sociedad con mi compañero de aventura durante este recorrido de altibajos, el identificar el potencial de Diego con mi potencial, unir fuerzas y seguir a mis pensamientos e ideas locas de hacer cosas distintas es lo que nos ha traído hasta aquí el día de hoy.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He venido cumpliendo varios sueños, los eventos anteriormente mencionados han sido sueños convertidos en realidad, tengo otros más por cumplir. Quisiera dar cátedra de marketing deportivo en alguna universidad, otros sueños se relacionan con mi familia y la sociedad sociedad, pero mi mayor sueño es ser millonario para construir por medio de la educación personas formadas principalmente con valores más humanistas, que piensen en equipo para el beneficio del colectivo y no para solo unos cuantos, donde una herramienta poderosa principal sea el ayudar a otros sin esperar nada a cambio, esto que menciono es totalmente lo opuesto a que hacen la mayoría de nuestros dirigentes del país llamados políticos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para diciembre de 2023, realizaremos un festival deportivo para niños de escasos recursos y entregaremos como regalos juguetes que serán donados por una parte de nuestros seguidores y a cambio les daremos un bootcam de entrenamiento personalizado, emprendimiento y marketing. El evento será transmitido a través de nuestras redes sociales y cada juguete va llevar el nombre del (la) profesional que lo donó y su país de residencia con su nacionalidad.

De este modo vamos también dando el ejemplo a nuestros seguidores que dar es muy gratificante para nosotros como seres humanos, la felicidad de las personas hace que a todos se nos alegre el corazón. Vamos a seguir emprendiendo para que estos profesionales que han creído y confiado en nosotros, que además cumplen los requisitos y las normas de sus países para ejercer la profesión, orientarlos en emprendimiento, en marketing y también recomendarlos en entidades con que tengamos convenio, como centros deportivos, gimnasios, clubes y escuelas de formación deportiva, como personas altamente calificadas para contribuir a las labores que estos requieren.

Queremos realizar más congresos, viajar por el mundo llevando ponencias y transmitiendo el mensaje de concientización de que los profesionales del área no son solo para hipertrofia muscular, estética y deporte, sino también tienen ese componente medicinal a través del ejercicio, que esta labor es igual o inclusive más importante que la de un médico.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, según Estatista, la educación virtual generaba ingresos de 2.400 millones de dólares en 2018 y la proyección para 2023 es de 3.000 millones de dólares. Los cursos de E-learning producen un 86% menos de gases de efecto invernadero, lo que conlleva a contribuir en responsabilidad ambiental. El 93% de las empresas a nivel mundial planean adoptar el aprendizaje en línea, la educación continua o continuada hace parte de todo entorno empresarial, pues así como la ciencia avanza, crece la necesidad de vivir actualizados. En promedio, el 42% de las empresas que utilizan e-learning generan más ingresos. El 40% de los estudiantes universitarios informa que el aprendizaje electrónico es útil, aunque nuestro rol es muy práctico, siempre lo hemos dicho, nosotros damos el conocimiento científico y quienes reciben nuestras capacitaciones, ponen la práctica desde su contexto. Los cursos en línea tienen una tasa de finalización del 72%. Los cursos en línea aumentan la retención de estudiantes por 5 veces, una de las ventajas de los cursos en línea es la facilidad para repasar conceptos, no todas las personas memorizamos tan fácilmente, por lo que la educación en línea permite ver la repetición de las clases. Los estudios revelan que el salario medio de los desarrolladores de e-learning profesionales es de 79.526 dólares, es decir, se llegan a generar ingresos más altos en comparación con la educación tradicional. Por lo tanto, es una muestra de que el mundo se mueve cada vez más hacia lo digital, entre ello la educación en línea quien demuestra un crecimiento exponencial.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro, como lo mencioné anteriormente, estaríamos dispuestos a recibir un socio inversionista con el fin de crecer exponencialmente de manera más rápida el negocio, claro está, siempre y cuando sean dineros de buena procedencia, personas reconocidas y de buen nombre.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Relacionarme o hacer algún tipo de negocio con políticos, allí confirmé que aunque ellos realizan a veces labores sociales por las personas, siempre esperan algo a cambio y son votos, que ellos mismos no se los ganan, sino que esperan a que personas como yo se los pongamos por ser influyentes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Primeramente mi mamá, desde que tengo uso de razón y conciencia, ella ha sido emprendedora innata, en la actualidad tiene un negocio de víveres al sur de Bogotá, pero ella ha sido mi mayor motor de fuerza cuando he querido renunciar, de hecho todo lo que tuvo que pasar mi mamá para sacarnos a mis hermanos y a mí adelante, mis dificultades pasan a ser realmente insiginificativas para todos los obstáculos que ella tuvo que atravesar.

También me ha inspirado mucho líderes en desarrollo personal como Mauricio Benoist, Dexter Yager con su libro “No permitas que nadie te robe tu sueño”, Daniel Habif, por otra parte mentores empresariales como Jürgen Klaric, Jorge Valdano con su libro “Los 11 poderes del líder”, “El fútbol como escuela de vida”. Son todos mentores a través de sus libros y contenidos gratuitos de ellos que he consumido a través de la internet, puesto que por falta de recursos, aún no puedo asistir a sus eventos y, por supuesto, los consejos de mi padre.

Me gustaría seguir a Tony Robins, es millonario, un líder innato y un coach muy reconocido dentro del mundo empresarial.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, yo venía de fracasar en varios emprendimientos, este no fue la excepción, es complicado continuar cuando no ves resultados y durante bastantes meses, eso ocurrió, los gastos no daban esperar, además llevar una sociedad a veces es complicado. Diego y yo hemos tenido pocas diferencias, pero las hemos sabido adaptar a nuestra necesidades y pretensiones.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En el momento no, actualmente me encuentro desarrollando el plan de negocio para presentar ante alguna de las convocatorias de Fondo Emprender del SENA. Estoy creando un grupo de profesionales con maestría, entre ellos se compone de un nutricionista deportivo del Perú @luisaliaganutrition y una coach que trabaja temas especializados en hipnosis clínica, inteligencia emocional, programación neurolingüística, entre otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro, a nivel social, la historia del deporte y la educación física habla de que la labor del profesional del área en América Latina ha sido un tanto desprestigiada porque la percepción de muchos es que el educador físico es para solo poner a correr y sudar a las personas, pero cada día con más valor toma importancia esta profesión, pues allí también se abordan diferentes ciencias como la fisiología, morfología, biomecánica, sociología, psicología, entre otras, que no se han mostrado realmente al mundo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo millonario, viajando por el mundo, mi emprendimiento siendo una empresa con equipo interdisciplinario, que entrega alto valor a las personas, en la que se capacitan en evidencia científica reciente, que estos profesionales sean contratados por la empresa para ejercer servicio de entrenamiento a personas no solo en materia de prevención sino de tratamiento de enfermedades no transmisibles a través del ejercicio.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es un apoyo emocional importante, principalmente mi mamá, pues comprende muchas fases del emprendimiento, ella tiene mayor experiencia y recorrido que yo en emprender. Mis amigos, solo tengo dos desde que era niño, son personas con las cuales puedo compartir espacios de esparcimiento y a quienes les puedo comentar cosas tanto de mi vida personal como laboral cuando no me siento a gusto con algo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, indudablemente, por ello dentro de lo que venimos realizando, ahora vamos a introducir la capacitación en emprendimiento y marketing digital. Mi labor no sería completa si no ayudo a otros a que lo logren, mi propósito es hacer grandes a otros y que en el futuro, inclusive muchos de ellos, sean más grandes que lo que yo sea capaz de realizar.

Además, por ello también es que he ofrecido mis servicios como catedrático a varias universidades en temas de emprendimiento y marketing deportivo, lo haría hasta gratis, sin embargo, me expresan que hasta que yo finalice mi maestría en dirección y administración de empresas con énfasis en marketing digital será posible. Pero creería que eso que me expresan solo es una excusa, un contentillo. Hay muchas personas que están estudiando su maestría y ejercen como docentes universitarios al mismo tiempo, pero bueno, algún día esta oportunidad se dará, las cosas que me propongo las consigo, lo que aquí pasa es que yo no tengo influencias en el país de las influencias.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Diego, es indudable que es un estudioso de la literatura científica, como magister en Actividad Física para la salud, se especializa en los temas a impartir. Yo me encargo de todo lo que tenga que ver con emprender, marketing, etc., dirigir las estrategias como social media manager y tenemos un colaborador que también se llama Julián, él hace de community manager y nos colabora con la gestión de redes sociales, acompañamiento en los cursos, capacitaciones, también realizando la labor de pausas activas. Actualmente él es estudiante de carrera afines a las ciencias del deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nosotros estamos en un punto intermedio, es decir, como a la mitad entre ser una marca corporativa y la otra mitad de ser marca personal, pues somos muy cercanos a las personas, interactuamos con ellas y, además, impartimos cursos, capacitaciones, ebooks elaborados por nosotros, información y capacitaciones gratuitas. Todo basado en evidencia científica reciente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aquel que diga que no le gusta meterse en problemas, no sabe el verdadero significado de entrar en los mismos, de hecho cuando una empresa contrata a las personas, las contratan con el fin de resolver algún o algunos problemas, no para crearlos; la diferencia es que el emprendedor debe estar en la capacidad de buscar sus propios problemas, resolverlos, estar dispuesto a la decepción, frustración, caídas, rechazo, burlas, en fin, pero solo en este punto es donde como seres humanos encontraríamos nuestro propio potencial de poder hacer algo significativamente grande para el mundo y como lo deseas hacer, no como otros te digan que puedes y que no puedes hacer.

Ninguna persona que hubiese creado un algo innovador, algo que cambiara el curso de lo normal de la vida cotidiana, lo logró fácilmente. Estas personas vivieron y viven en medio de polémicas, críticas, rechazos, burlas, todo esto excluyendo por supuesto a creadores de contenido de entretenimiento, pues considero que aunque ganar muchos seguidores a través de contenido de entretenimiento no es fácil, dentro de sectores como el nuestro y otras profesiones, es más fácil posicionarse siendo creador de contenido de entretenimiento.

La lección más importante que he aprendido aquí es que en primer lugar, no importa la velocidad en que cada persona vaya, unos van a ir más rápido y de esos, muchos se quedarán posiblemente a la mitad del camino por falta de disfrutar el proceso (sufrir más), otros irán más despacio, pero llegarán lejos. Esa es una crítica a nuestro sistema educativo, no todos aprendemos de la misma manera, ni avanzamos a la misma velocidad, mucho menos somos ciudadanos de primera o segunda por los sistemas estandarizados de calificaciones numéricas.

Que en la vida nos podrán quitar nuestros títulos, nuestras posesiones, inclusive hasta nuestros nombres, pero lo que jamás nos van a poder quitar es el título de ser buenos seres humanos. Nada en la vida podrá vencer a la increíble persistencia, esto no lo da un título universitario, lo da la vida a cada golpe, de cuanto resistirás y seguirás avanzando.

He conocido a genios sin estudio e idiotas con doctorado. Si un profesional se cree superior a otros seres humanos por sus títulos académicos o estatus social, definitivamente son personas que no han aprendido nada de la vida.

En la actualidad tenemos más de 19.200 seguidores a nivel de Latinoamérica e hispanohablantes en nuestra red social principal Facebook, allí contamos con más de 425 calificaciones y una puntuación de 5,0 (la más alta), además, más de 4.100 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Hace unos días recibimos reconocimiento de VidlQ por 60.000 vistas en YouTube, tenemos comunidades a través de WhatsApp, Telegram y Grupo de Facebook, sumando así más de 6.000 profesionales de áreas afines a las ciencias del deporte, del ejercicio físico y de la actividad física para la salud. Generamos ingresos a través de lo que nos ingresa por certificados de cursos gratis, por venta de cursos premium y por visualizaciones de video tanto en Facebook y YouTube por medio de la monetización para socios.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚