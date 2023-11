La emprendedora que elabora sombreros de lujo artesanal en Colombia

Ximena López Molina, fundadora y directora creativa de la marca "Ástura Hats". Foto: Cortesía Ástura Hats

“Ástura Hats, es una firma 10 0% Colombiana que nació creando piezas de diseño artísticas a través del mundo de la sombrerería por medio del detalle, la innovación y la magia ancestral. Con esta iniciativa, tengo como propósito visibilizar y potencializar el sello Slow Down de lo artesanal, sin prisa, pero sin pausa, con procesos conscientes y materias primas sostenibles que pasen de generación tras generación. Con la marca buscamos también acompañar a extender el arte de la personalidad de nuestros Ástulovers, para que puedan extender el lujo de su personalidad con seguridad, brindando experiencias memorables a través de nuestro Hat Bar donde las personas pueden crear el sombrero de sus sueños con identidad personal“, así llegó esta historia a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Ximena López Molina y así narró el nacimiento de su emprendimiento.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Diseño Gráfico y Publicidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Empecé desde el colegio a hacer aretes de cartón geométricos, pintados a mano con marcadores nacarados, convirtiéndose, sin pensar, en un producto innovador comercial que llegó a muchas niñas de mi colegio y otros colegios vecinos. En el transcurso de mi carrera como publicista, me sumergí en el maravilloso mundo de las marcas, empecé a creer en el poder y la transformación de comunicación que estas representan en la vida de los humanos. Desde entonces, nació Ástura (que significa arte y costura) materializado en carteras, con cueros, formas geométricas y funcionalidades poco convencionales en el mercado.

Creé un universo completo de expresionismo, de arte, de cultura, de pensamientos combinados con sentimientos a través del lenguaje de la moda materializado en accesorios de cuero, luego a través del mágico, ancestral y poderoso mundo de los sombreros.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacerla realidad combinando mi mente con el lenguaje del arte que no tiene mucho que decir, pero sí todo por comunicar. Creyendo en la fuerza indomable de mi ser, investigando el mercado, capacitándome, llegando hasta las raíces y origen de estas prácticas ancestrales y artesanales para crear sombreros de lujo artesanal atemporalmente artísticos.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empecé con una sociedad inversionista en bienes capitales, con el paso del tiempo las cosas no funcionaron, seguí trabajando en el ámbito publicitario, lo cual me permitió ahorrar mientras seguía materializando y dándole fuerza a mi idea de hacer crecer a Ástura. Un día pensé en voz alta “voy a crear sombreros y voy a ser la mejor del mundo”. Desde ese empecé a soñar, a caminar y a colaborar con artistas colombianos. Fui hasta mis raíces y entendí que no es el producto, es lo que conecta con la humanidad, desde entonces no paro de creerle a mi intuición, no paro de capacitarme y de perseverar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando preservar, resaltar y potencializar la cultura ancestral del maravilloso mundo de los sombreros. Con Ástura quiero recordar los detalles y procesos bien curados de este accesorio que pueden contribuir a un mundo menos consumista, lleno de seguridad y conexión a nivel social y cultural.

Considero que junto a mi equipo y con nuestra filosofía de marca, estamos conectando culturas a través de diversas formas de pensar y sentir; potencializando el talento innato y maravilloso de nuestros artesanos colombianos, generando no solo ingresos a nuestro país, sino buscando dejar por lo alto la pasión y la creatividad que nos caracteriza. ¡Sin duda alguna, somos potencia global!

6. ¿Soy feliz?

Lo he sido momentáneamente y demasiado. Agradezco profundamente a la vida, por todas las adversidades que me ha puesto en este camino empresarial, las lágrimas que han golpeado mi alma, para despertar el potencial y la fuerza indomable de mi ser y mostrarme todos los días que esto apenas comienza.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Crecer duele, pero te hace libre, incluso hasta de ti. Al principio era supremamente celosa con mi empresa, porque es algo que nació de mis entrañas, es mi legado, mis años de dedicación, de constancia, de pasión, pero entendí que en esta vida nada nos llevamos y que así como todos los días evolucionamos, lo que vale no es lo material, sino lo que llevamos dentro, nuestras ideas y eso jamás nadie lo podrá suplantar, entonces podría decir que sí, aunque tendría que ser una propuesta muy interesante.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sigue siendo arduo, retador, intrigante y fascinante. Porque cada día me demuestra todo lo que se puede construir.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Comprendí que la felicidad no se la entregaré jamás al resultado, es en el proceso donde me he dado cuenta de que lo sigo logrando y que tengo una sed insaciable por conquistar el mundo en un sombrero. Para mí, esto apenas comienza. Hemos logrado como marca, tener alianzas, ventas comerciales con marcas muy grandes y posicionadas de Colombia en el sector de la moda, hemos tenido presencia en showrooms internacionales, exposición de marca en comerciales y pasarelas nacionales, también hemos estado en eventos icónicos de nuestro país.

No pierda de vista: Una marca de ropa inspirada en la comodidad y la originalidad para crear estilos

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Como lo dije anteriormente esto apenas comienza, estamos trabajando con mucha inteligencia para crear tiendas experienciales, llenas de arte y con un lenguaje artístico que conecte mentes inquietas, también estamos preparándonos, educándonos para conquistar países que puedan exhibir y portar nuestras piezas de arte. Generar empleo significativo y seguir construyendo país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Tiene un potencial increíble, porque Ástura nació para ser grande y las ideas nunca paran, ni pararán, entonces si es escalable, como filosofía de marca tenemos presente que no vendemos sombreros, somos y seremos una marca holística, lista para brindar experiencias memorables.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hay que conocer lo desconocido y abrirle espacio para que haga parte de mi compañía. Soy consciente que para crecer es importante compartir, así que un inversionista no solo debe hacerlo con dinero, también con conocimientos y ser una ficha clave de expansión y crecimiento para el emprendimiento.

Cedería mi empresa si esa persona o empresa llega a multiplicar y expandir lo que hemos construido, de lo contrario no.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que tratar de hacer todo sola, no somos expertos en todas las áreas y necesitamos full energía y concentración en el arte que sabemos movernos como pez en el agua. También dejar los números a un lado, todo debe ir conectado desde el arte hasta lo financiero, esto es crucial para crecer y desde que lo entendí y empecé a trabajar con expertos en el sector, todo empezó a mejorar notablemente.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mi mamá, mi papá y mi hermano. Hemos sido una familia colombiana incansablemente trabajadora, apasionada, muy humana y con muchos valores. Me inspira la vida, indudablemente el arte, lo llevo desde el tuétano hasta el cogote, siento que son inagotables las formas de expresar un pensamiento, un sentimiento en cada diseño. Lo mejor de todo esto, es compartir la conmoción y la seguridad cuando cada Ástulover porta cada pieza de arte. ¡Es absolutamente mágico!

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En mi mente y mi lenguaje no existe esta palabra, he vivido con mi empresa momentos supremamente difíciles, pero no paro de creer en mí, si he tirado la toalla para descansar, meditar y coger fuerzas para seguir adelante. He aprendido a renunciar a lo que no me permita crecer y evolucionar ¡Eso sí!

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Por mis venas corre una pasión por ir hasta el origen de las cosas, personas y situaciones. Este año participé de una convocatoria del Banco de Bogotá e Inexmoda donde participamos más de 300 mujeres a nivel nacional para capacitarnos en todos los sectores empresariales durante seis meses, donde nos brindaron conocimiento de mucho valor para acelerar el crecimiento de cada una de nuestras empresas. Además de tener la participación junto con nueve mujeres más en Colombiamoda 2023, un logro significativo para Ástura Hats. También sigo varios programas de emprendimiento del país.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Así como estamos trabajando para rescatar una cultura ancestral artesanal que inició como protección de los recolectores de cosechas de frutas y verduras, queremos que trascienda no solo como un accesorio de protección y moda. Queremos que sea una pieza de arte que conecte culturas, despierte la seguridad y lleve el arte siempre a un nivel significativo y memorable, generación tras generación.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Visualizo a Ástura Hats como una firma Colombiana sólida y reconocida en Latinoamérica y el mundo entero, con raíces fuertes y descaradas. Diversa, creativa, siempre holística, brindando experiencias memorables, digitales y físicas. Con diseños únicos, con tecnología de punta, pionera en innovación de formas, texturas y colores. Con un personal grande siempre enfocado en el detalle.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido mi bordón, mi centro, mi norte, mi sur. Siempre me han permitido ser yo en mi total esencia y me han apoyado en absolutamente todas mis decisiones. Sin ellos esto no sería posible. Los que considero amigos de corazón, han sido mi mano derecha, los que me alientan, me dan fuerzas y esperanza.

Puede interesarle: “Es momento de privilegiar el ahorro por encima del consumo”

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo estoy logrando. Y sí, absolutamente sí los ayudaría. Siempre soñé que existiera una universidad para aprender a ser empresarios, esto ahorraría demasiados pasos, le apostaría a la educación emocional, financiera, a la innovación y sostenibilidad en ámbitos sociales, culturales y políticos. Hace poco descubrí mi misión de vida y es ayudar a las personas a potencializar su luz, para que brillen con lo que llevan dentro.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Lo sigo construyendo y juega absolutamente todo el papel de apoyo, de empuje, de paciencia, de creatividad, de compromiso, de fuerza y sobre todo de sensibilidad por los detalles para seguir edificando nuestro propio universo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que lo que hago día a día me apasiona y todo en función del bienestar humano, soy paciente, una mujer con convicción, con mucha fuerza interior. Me diferencian los detalles, la innovación, el foco, la disciplina, las historias por conectar a través de la estética, versatilidad y funcionalidad. Soy una eterna aprendiz de la vida.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la mente es el instrumento más valioso del ser humano y construir es el proceso más difícil pero significativo para crecer en todos los ámbitos de la vida.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚