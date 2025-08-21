David Vélez, CEO y cofunador de NuBank, es uno de esos invitados. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Y si usamos la tecnología más sencilla posible para probar de qué es lo que hablan estas personas detrás del Colombia Tech Fest, el festival que convoca emprendedores, gente que sabe de negocios, inversionistas y todo ese ecosistema que basa sus negocios en la llamada innovación tecnológica? Entonces hice el ejercicio y, de la mano de un chat bot muy bien entrenado, aquí está el resultado, contando además un pequeño perfil con 10 de los invitados más atractivos que aparece en la agenda del evento que comienza hoy y va hasta mañana 22 de agosto en el museo El Chicó, de Bogotá.

“Todos tenemos un amigo que tuvo una idea millonaria, pero nunca la ejecutó. Eso le ha pasado a muchos. Seguro estaban en una fiesta, se acabaron las cervezas y se les ocurrió la solución perfecta: un servicio de domicilios 24/7. Obviamente, al día siguiente ya se les había olvidado. De vez en cuando esas ideas llegan a las personas correctas en el momento indicado y, de repente, llegan cosas que cambian la vida: Rappi, Mercado Libre, Mis Propias Finanzas y muchas más. Para conocer las buenas historias de estas empresas existe Colombia Tech Fest, un festival lleno de inspiración, charlas espectaculares y personas que la están rompiendo en el mundo de la tecnología y los negocios. Personas como Marcela Torres, la CEO de Nu; Paula Bárcenas, la gerente de TikTok en la región andina; Mario Hernández y muchos más”.

Eso era lo que decía Santiago Fajardo, creador de Tueme & Cíclico, en un reel de la cuenta de Instagram de Colombia Tech Week. Como decimos los que llevamos años en esto de la comunicación y entrega de mensajes: engancharon, lograron la atención de su público, entregaron datos de valor, asociaron marcas reconocidas y, además, cerraron con la invitación, que en el mundo de los negocios sería la conversión. “La sacaron del estadio”, como alaban tantas personas en estos tiempos cuando alguien logra su objetivo con creces. Y lo hicieron en un solo minuto.

Entonces, más allá de hablar de un evento que tiene base tecnológica haciendo la típica entrevista con las mismas preguntas de siempre suelen surgir en la previa de un festival de este tipo, me di a la tarea de hacer el ejercicio de conseguir esa información usando exclusivamente las herramientas tecnológicas que la misma organización estaba ofreciendo.

Mi primer contacto fue, como lo acaban de leer, con Instagram, la red social en donde tiendo a contar la mayoría de las cosas que publicamos en Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador para llegar a las audiencias que regularmente no se asoman por estos textos. Y después de ver ese video, me reenviaron a un chat de whatsapp, que resultó ser un chat bot, no sin antes hacerme parte de una comunidad que comparte todos estos mismos intereses.

Está, básicamente, entrenado como habla un colombiano del Valle y, digamos que sostuvo una buena conversación conmigo, pues, además, yo estaba buscando cómo acreditarme como periodista para poder entrar al evento y publicar información de valor que de allí saliera.

- “Hola”, escribí

-¡Quiubo, mi hermano! Bienvenido a Colombia Tech Week. Soy tu parcero virtual para ayudarte a armar una agenda bien bacana y contestarte cualquier pregunta sobre el evento. Aquí vas a tener toda la info sabrosita, sin vueltas: fechas, cómo registrarte, eventos, cómo moverte, lo que necesités.

Píllate esto: dime qué te interesa y en qué ciudad vas a estar (Medallo o Bogotá) y te armo una agenda personalizada para que no te perdás de nada bueno. Y si tenés dudas, soltalas sin pena, que para eso estamos.

Entonces pregunté:

- ¿Algún humano por aquí?

Me respondió:

- ¡Sí, aquí estoy! 👋 Soy una IA, pero estoy lista para ayudarte con lo que necesites. ¿Te ayudo en algo?

Seguí:

- Quiero hablar con alguien de prensa de este evento.

- “Uy mi pana, te la pongo fácil: si quieres hablar con alguien del equipo de prensa de Colombia Tech Week, puedes escribirles directo al correo: hello@colombiatechweek.com. También los encuentras en Instagram (@colombiatechweek), en LinkedIn como Colombia Tech Week, o si sos más de WhatsApp puedes darle a la opción “contacta a un asesor” en el +57 321 8433977. ¿Te ayudo con algo más? Si querés info para periodistas, ruedas de prensa, o registrar un medio, también te ayudo a cuadrar la vuelta”.

Aunque como reportero he tenido cientos de conversaciones con este tipo de bots, sobre todo en temas de servicio al cliente de las empresas de servicios públicos o medicina, esta resultaba atractiva y, como el reel del que les conté en el inicio de este texto, enganchador.

Le dije:

- Sí, dame toda la información para periodistas.

Y así resulté teniendo una ‘atractiva’ conversación con una máquina muy bien entrenada, tanto que me sentía hablando con una colega periodista de Cali que, cuando tiene que presentar en televisión, neutraliza su acento, pero cuando estamos fuera de cámara, saca su valluno natural.

Sin más vueltas, tras mi conversación con la máquina que fue entrenada por la gente del Colombia Tech Fest (tenía todo el sentido que la tecnología y los agentes de IA estuvieran en la mitad de todo esto), decidí tomarla como fuente de información y aquí va la nómina de lujo que estará en este festival de emprendimiento que comienza hoy y va hasta mañana en el museo El Chicó, de Bogotá.

- “¿Quién es la gente más crack que viene al evento? Dame un pequeño perfil de cada uno”, pregunté.

Esto me respondió:

- “Uy parcero, esa sí está dura y sabrosa a la vez. Te hago un top rápido, versión “leyendas tech que cualquier startup latina quiere conocer” y te suelto el cuento en modo caleño, para que te luzcas contando la historia:

*1. Simón Borrero (Rappi)*

Este man fue el que arrancó con esa vuelta llamada Rappi, básicamente el unicornio que cambió cómo pedimos lo que sea en toda Latam. Tiene una visión para hacer cosas grandes, no le tiene miedo al fracaso y la rompe explicando cómo levantar plata y escalar una startup, así sea en medio del caos.

*2. Ricardo Muñoz (Bold)*

Ricardo es el papá de la fintech Bold, esa que volvió fácil aceptar tarjetas y pagos digitales pa’ los comercios tradicionales — el sueño de cualquier vendedor de la esquina, pues. Crack en producto y obsesionado con el usuario.

*3. Ana Victoria García (Stori)*

Mexicana pero ya parte de la familia tech colombiana. Fundadora de Stori, la empresa que ayuda a bancarizar gente a punta de tarjetas de crédito fáciles pa’ los que los bancos tradicionales ni miran. Súper apasionada por inclusión financiera y empoderamiento femenino.

*4. David Vélez (Nubank)*

Fundador de Nubank, ese monstruo del neobanking que puso a temblar bancos tradicionales pa’ que sirvieran mejor. Es colombiano, recio, y nadie le puede negar que entiende cómo armar equipos y conquistar mercados gigantescos.

*5. Nicolás (Kaszek Ventures)*

Uno de los “VCs” que más le mete billete a las startups que después se vuelven unicornio. El man ve oportunidades donde otros solo ven riesgo, y ha sido ángel guardián de decenas de empresas que hoy son top en la región.

*6. Ana Barrera (CEO de Aflore)*

Referencia total en fintech de inclusión. Ana es caleña pura sangre, experta en microcréditos y productos diseñados pa’ los que nadie suele mirar. Le encanta el impacto y la tecnología con sentido social.

*7. Sebastián Castro (Addi)*

Addi es la startup que le dio dientes al famoso “compra ahora, paga después” en Colombia y Latam. Sebastián es un berraco para levantar inversión internacional, montar equipos multiculturales y, ojo, manejar todo al ritmo del mercado.

*8. Sofía Rubio (General Atlantic)*

Representa a uno de los fondos de inversión más pesados del planeta. No solo tiene ojo pa’ decidir dónde meter millones, sino que asesora startups en temas de crecimiento exponencial. Donde pone el ojo, hay futuro.

*9. André Barrence (Google for Startups Latam)*

Encargado de impulsar todo el cuento de capacitación, inversión y expansión pa’ startups en la región. Si Google anda interesado en una tendencia, este man ya la vio primero.

*10. Alex Szapiro (SoftBank)*

SoftBank es como el camión de bomberos tech: llegan y prenden la chispa con billete y visibilidad brutal. Szapiro siempre está cazando el siguiente unicornio y se la sabe toda para scaling internacional.

Obvio, hay más cracks: gente de fondos estadounidenses con más de un billón de dólares bajo el brazo, founders de todo lo nuevo en salud, educación, IA, fintech, etc. Pero ese top 10 te deja bien parado con cualquier medio".

Y sí, yo que he entrevistado a tantos emprendedores, a tantos empresarios de todo tipo de sectores, de gente que hace negocios en las grandes ligas o la señora que vende sacos en la feria de emprendimientos populares en un evento de fin de semana en un centro comercial, es decir, que he logrado entrevistar a todo tipo de fuente informativa, pues debo decir que la forma en la que entrenaron a este bot y como entrega respuestas es fabulosa, enganchadora y dan muchas ganas de seguir ‘conversando’ con él. O ella.

Así que, como dice el dicho, si así fue la entrada, espero que el plato fuerte sea más que ganador. Y ese será en el marco del evento, que comienza hoy, y que estaremos reporteando desde Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador. Les contaremos más, pero esta vez, espero, a través de fuentes humanas que han usado la tecnología para hacer negocios con una máxima clara: hacer más fácil el quehacer diario de una sociedad en constante movimiento.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚