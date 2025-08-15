No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo incentivar el emprendimiento desde el colegio y la universidad?

¿Y si potencializamos habilidades, incluso si están fuera de la caja? Por ahí es el camino y cuatro expertos cuentan cómo hacerlo.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
15 de agosto de 2025 - 08:00 p. m.
Los emprendedores saben poner todo en línea para hacer que las cosas sucedan, dice Cameron Herold.
Los emprendedores saben poner todo en línea para hacer que las cosas sucedan, dice Cameron Herold.
Foto: Paula Saavedra

Crecí en un entorno que no esperaba la quincena o el final de mes. Mi papá, sin ser un hombre con cartones y títulos universitarios, tenía muy claro cómo construir capital y aunque siempre lo hizo con labores intensivas en mano de obra, de manera empírica, poco a poco nos fue enseñando que todos en la casa estábamos en la capacidad de crear un valor económico. De mi mamá, que fue la que terminó renunciando a su desarrollo profesional para convertirse en la guía de un hogar con cuatro hijos hombres, aprendí probablemente las mejores clases de...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

Cameron Herold

TED

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar