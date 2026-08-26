Comienza el GoFest y la apuesta por una Bogotá capital latinoamericana del emprendimiento

GoFest 2026. Foto: Edwin Bohórquez

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Con lleno total y con la expectativa de recibir a más de 50 mil personas, se dio apertura el festival de emprendimiento más importante de Colombia y que año tras año tiene como sede a Bogotá, en Ágora.

Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, entrego números: “Esperamos más de 50 mil personas en este espacio a donde llega la gente innovadora, las personas que tienen sueños, los que ya los hicieron realidad, para intercambiar su experiencia en torno al objetivo de emprender”.

El ejecutivo habló de conexión, de socios, dos palabras cleve en el mjundo de los negocios. “Hemos venido creciendo en la CCB y estamos mirando hacia Cundinamarca, para que hablemos de la región. Y ellos también nos están mirando a nosostros”.

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Carolian Álvarez, vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la CCB y quien lidera este evento, fue la encargada de contar hacia dónde se están moviendo en el objetivo de hacer de Bogotá la capital latinoamericana del emprendimiento.

“Comenzamos este evento hace nueve años para que Colombia fuera un referente en innovación. Cuatrro días llenos de emprendimiento e innovación, tras analizar qué necesitan y buscan nuestros empresarios. Ustedes necesitan innovar, conectar y llegar a un futuro prometido. Necesitan apoyo para pasar el valle de la muerte. Eso es Gofest y lo estamos haciendo apoyando en toda la formación. Más de 1500 startups que estamos formando. Más de 500 que están en fase de idea. Luego las incubamos. Y después las aceleremmos, para que no mueran”.

En números, contó que ya llevan 200 incubadas y unas 30 aceleradas. “Este años tenemos el GoMatch, vamos con 10.000 citas de negocios. Necesitamos mover capital, empresas con inversionistas y estamos con Procolomboia, Rockstar, Invest in Bogotá, Endeavor, ColCapital, Starter, y en los cuatro días haremos esas reuniones, para saber cuánto capital levantaron las compañías en ese espacio”.

De acuerdo con cifras oficiales, “Colombia escaló al puesto 35 a nivel mundial en el índice de StartupBlink (frente a la posición 47 ocupada en 2021). Y Bogotá se ubica en el puesto 64 del ranking mundial y ocupa el 3.ᵉʳ lugar en América Latina. Que la distancia frente a Ciudad de México (2.ª en la región) se redujo a un mínimo histórico del 0,6 %. Y que Bogotá ya supera a la capital mexicana en densidad de startups y clima de negocios”.

Que por especializaciones técnicas, la capital de los colombianos en el ranking global ya llega auesto 29 en logística, al 45 en transporte y al 48 en foodtech. Y que en esa línea, siete ciudades colombianas están en el top 1.000 mundial, en él Medellín creció un 31,1 % y entró al top 130 global, Cali creció un 104,3 % y subió 65 posiciones y Barranquilla ascendió 50 puestos.

En este evento del Gofest se esperan 100 family office y más de 500 corporativos. Y también “300 conferencistas nacionales e internacionales en una agenda diseñada para discutir las tendencias que están redefiniendo el crecimiento de las empresas y los startups”.

Para esta versión de 2026 se creó el Go Match Latam, “la plataforma de relacionamiento del festival que espera concretar más de 10.000 citas de negocio entre startups, inversionistas, fondos de capital, corporativos, gobiernos, aceleradoras e incubadoras de toda la región”.

Durante el primer conversatorio llamado “El emprendedor en el centro”, estuvieron invitados Felipe Santamaría de Rockstart Latam, María Artunduaga de Samay y Nicolás Rojas, de Dapta. Cada uno compartió, desde su experiencia, cómo ha sido su relación con el ecosistema emprendedor de Bogotá y del resto del país presentes en este espacio.

“Emprender es una actividad muy bonoita, tanto personal como para la sociedad, ser útil a la sociedad, con lo que hacemos y desarrollar en el colectivo. Un país como Colombia necesita menos gente hablando y más gente construyendo. Yo no conozco otra coda que no sea emprender. Comencé desde pequeño y estaré atado toda la vida a ello. Cuando empecé tenía mil pregintas y creo que cuando uno mira una carrera de una persona, cada uno tien su camino, pero el común denominador es comenzar y no rendirse. Eso ha sido mi historia, no rendirme”, dijo Nicolás Rojas.

Felipe Santamaría de Rockstart Latam, dijo: “Uno arranca y va y va y va. Es como arrancar mateámticas y llegar a cálculo diferencial. Uno arranca vendiendo algo en el colegio, luego la experiencia de que le digan que no, si perdió plata o ganó. Yo me acuerdo que vendía para ir a la tienda a gastarme la plata en la cafetería del colegio, Ahí entendí que no podría tener negocio para comérmelo. Todo eso lo va a uno formando, he tenido muchos negocios, va uno aprendiendo de nichos, de mercado, de finanzas, uno coge madera, pero el mensaje es: ¿Qué pasa que en Colombia uno no se la cree? Somos iguales a los que hay en San Francisco, EE.UU., lo único que tiene diferente es que se creen el cuento y lo ven posible. En mi época, 2010, no estaba de moda emprender. El que hacía eso era el vago que no había podido con el corporativo. Hoy conozco gente muy talentosa que quiere emprender. Lo que más me marcó la cabeza cuando salí al mundo es aprenderse a creerse el cuento".

Todo este evento se desarrolla en Ágora, Bogotá, justo al frente de Corferias. Y es un espacio lleno de historias, como la de María Artunduaga, quien es “médico-científica, inventora y la primera fundadora de una empresa US-Latam en ganar MedTech Innovator, el acelerador de tecnología médica más competitivo del mundo (seleccionada entre más de 1.300 competidores globales)”.

Y todo en ella fue “impulsada por la muerte de su abuela a causa de una exacerbación de EPOC, abandonó su formación en cirugía plástica para fundar Samay. Con USD 5,2 millones recaudados (casi el 60 % no dilutivo de NSF/NIH), desarrolló Sylvee, un dispositivo portátil con IA que ofrece datos continuos de función pulmonar para pacientes respiratorios, de manera similar a cómo los glucómetros monitorizan la glucosa en diabéticos”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚