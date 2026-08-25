Enseñar el juicio emprendedor en la era de la IA

El emprendedor puede delegar tareas, pero no la responsabilidad, dicen los autores. Foto: IE University

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Por: Julio de Castro, profesor de IE University, y Lorenzo Vicens, autores de The Entrepreneurial Journey.

La presentación para inversores parece excelente. Las diapositivas son limpias, el lenguaje está bien elaborado, el mercado parece claramente organizado y la estrategia resulta razonable. Sin embargo, a medida que el profesor analiza con más detenimiento, surge otra preocupación: el análisis parece genérico, las recomendaciones podrían aplicarse a casi cualquier empresa del mismo sector y el trabajo parece desconectado del cliente específico, del mercado, de la evidencia disponible y de las limitaciones que deberían dar forma al proyecto.

En la era de la inteligencia artificial generativa, la pregunta más difícil ya no es si el trabajo parece profesional. La verdadera cuestión es si los estudiantes hicieron el trabajo, se apropiaron del análisis y realizaron el proceso de reflexión que hay detrás.

Esta pregunta se encuentra ahora en el centro de la educación emprendedora. La IA generativa puede producir muchos de los elementos que antes se consideraban pruebas de aprendizaje: la idea, el perfil del cliente, la lógica de mercado, el pitch, las hipótesis financieras e incluso la reflexión que explica supuestamente lo aprendido. El resultado puede parecer profesional, persuasivo y bien estructurado, y aun así dejar sin respuesta la pregunta más importante: ¿ha aprendido el estudiante a pensar como emprendedor o simplemente ha producido las señales externas del pensamiento emprendedor?

El desafío va más allá de la integridad académica o del diseño de las tareas. La parte más difícil de enseñar emprendimiento nunca ha sido explicar conceptos. Los estudiantes pueden aprender qué es una propuesta de valor, qué significa el descubrimiento de clientes, cómo funciona un modelo de negocio o por qué los inversores preguntan por el tamaño del mercado. Lo más complejo es ayudarles a experimentar lo que realmente exige el emprendimiento: incertidumbre, presión, rechazo, consejos contradictorios, evidencia incompleta y la necesidad de decidir antes de que la respuesta esté clara.

Por eso, la era de la IA hace que la educación emprendedora sea más exigente, no menos. Cuando las explicaciones conceptuales y los resultados bien presentados son más fáciles de obtener, el aula debe prestar más atención a aquello que resulta más difícil de automatizar: la evidencia, la responsabilidad, la toma disciplinada de decisiones y la capacidad de actuar en la incertidumbre.

El modelo tradicional ha sido alterado

El modelo tradicional de enseñanza se construía sobre una secuencia familiar: el profesor explica, el estudiante estudia, el estudiante entrega un trabajo y el profesor evalúa el resultado. En los cursos de emprendimiento, ese resultado suele adoptar la forma de un plan de negocio, un análisis de mercado, un pitch deck, un canvas o una reflexión escrita. El acuerdo implícito era que producir el trabajo requería realizar gran parte del proceso de reflexión.

La IA generativa debilita ese acuerdo. Hoy un estudiante puede generar una propuesta empresarial convincente sin comprender realmente al cliente, completar un canvas sin validar sus supuestos, preparar un pitch atractivo con escasa evidencia o redactar una reflexión aparentemente profunda sin haber reflexionado de verdad.

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El aprendizaje pasivo se vuelve cada vez más frágil. Una clase que solo transmite información es más fácil de ignorar; una tarea que únicamente exige un producto final es más fácil de delegar; y un aula que no obliga a los estudiantes a defender posiciones, justificarlas y revisarlas puede permitir que parezcan competentes sin llegar a serlo realmente.

La educación emprendedora no puede responder a esta realidad fingiendo que la IA no existe. Los emprendedores la utilizarán, las empresas la utilizarán y los estudiantes también. La cuestión verdaderamente importante es si se empleará como un atajo para evitar pensar o como una herramienta para pensar mejor.

El emprendedor puede delegar tareas, pero no la responsabilidad

La era de la IA ofrece oportunidades extraordinarias a los estudiantes. Pueden generar alternativas, organizar información, simular escenarios, comparar competidores, elaborar preguntas para entrevistas, perfeccionar presentaciones y explorar estrategias a una velocidad impensable hace apenas unos años.

Sin embargo, cuanto más puede hacer la IA, mayor es la responsabilidad del estudiante. El emprendedor de la era de la IA puede delegar muchas tareas, pero no puede delegar la responsabilidad.

Una guía para entrevistas con clientes puede prepararse más fácilmente, pero alguien sigue teniendo que escuchar al cliente real. Un escenario financiero puede generarse en segundos, pero alguien debe decidir qué hipótesis son creíbles. Una simulación de inversores puede servir para ensayar, pero no valida un negocio.

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Por ello, los estudiantes deben aprender a comparar, evaluar, contrastar, verificar, priorizar y decidir. Deben identificar oportunidades relevantes, elegir un curso de acción, poner a prueba sus hipótesis, interpretar la evidencia y asumir la responsabilidad de las decisiones que toman. Este es el núcleo del juicio emprendedor.

Ese juicio no consiste simplemente en dominar la terminología del emprendimiento, completar plantillas o repetir marcos conceptuales. Es la capacidad de tomar decisiones cuando la respuesta es incompleta, la evidencia imperfecta y el resultado incierto. Es saber qué validar primero, qué ignorar, cuándo cambiar de dirección y cómo explicar una decisión a otros.

La IA como compañera de reflexión

La IA no debería considerarse únicamente un atajo para completar tareas. En la educación emprendedora debería enseñarse como una compañera de reflexión y como una asistente inteligente.

Como compañera de reflexión, puede ayudar a formular mejores preguntas, desafiar supuestos, generar interpretaciones alternativas, simular perspectivas de distintos actores, identificar puntos ciegos y poner a prueba decisiones. Un estudiante puede pedir a la IA que responda como un cliente escéptico, un inversor exigente, un competidor, un cofundador o un mentor.

Como asistente inteligente, puede ayudar a trabajar con mayor eficiencia elaborando borradores, organizando investigaciones, comparando competidores, estructurando hipótesis financieras o perfeccionando mensajes.

Aun así, el estudiante debe seguir al mando. Un análisis generado por IA puede ser útil, pero no constituye evidencia. Un arquetipo de cliente puede ayudar a ordenar ideas, pero no es un cliente real. El lenguaje de validación puede sonar convincente mucho antes de que algo haya sido realmente validado.

La evolución del papel del profesor

La IA no hace que el profesor sea menos importante. En la educación emprendedora, posiblemente lo hace más importante.

Si la IA puede explicar conceptos, generar borradores, simular grupos de interés y mejorar presentaciones, el papel del profesor deja de centrarse en la transmisión de contenidos. Ahora consiste en diseñar experiencias de aprendizaje, decidir cuándo los estudiantes deben pensar por sí mismos, cuándo necesitan ampliar el análisis, cuándo deben buscar evidencia fuera del modelo y cuándo tienen que defender públicamente su razonamiento.

El profesor se convierte también en garante del rigor. Debe insistir en la diferencia entre una respuesta plausible y una respuesta validada, entre una presentación brillante y una oportunidad de negocio viable, entre la fluidez verbal y la comprensión real.

Lo que la educación emprendedora debe seguir protegiendo

La IA seguirá mejorando. Generará análisis más sofisticados, simulaciones más precisas, mejores proyecciones, campañas más eficaces y pitches más convincentes. Los estudiantes que sepan utilizarla tendrán ventaja.

Precisamente por eso la educación emprendedora debe proteger aquello que la IA no puede reemplazar completamente.

Puede ayudar a practicar una entrevista con un cliente, pero no puede sustituir el momento en el que una persona real ignora el producto, rechaza pagar por él o revela una necesidad que el fundador nunca había imaginado. Puede mejorar una presentación, pero no puede demostrar que el negocio merece construirse.

El futuro de la educación emprendedora no debe estar libre de IA. Eso sería irreal. Pero tampoco debe construirse alrededor de entregables pulidos generados por IA. El objetivo es un aprendizaje diferente, que combine rigor conceptual, implicación narrativa, investigación disciplinada y toma de decisiones responsable.

La verdadera prueba de la educación emprendedora no será si los estudiantes pueden utilizar la IA para crear trabajos más atractivos. Lo harán. La prueba será si son capaces de defender su razonamiento, explicar la evidencia, reconocer lo que no saben, justificar una decisión y determinar cuál es el siguiente experimento o hipótesis que deben validar.

En ese momento, el trabajo deja de ser simplemente un documento y se convierte en una práctica auténtica de juicio emprendedor.

Artículo publicado originalmente en inglés en IE University Insights: https://www.ie.edu/insights/articles/teaching-entrepreneurial-judgment-in-the-age-of-ai/

*Título ajustado a la audiencia de www.elespectador.com por el editor de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

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