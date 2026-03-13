¿Cómo puede subir la confianza de los líderes (CEO) a pesar del conflicto en Oriente Medio?

WASHINGTON, 10/03/2026.- Imagen distribuida por el U.S. Central Command este martes. El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país "golpeará 20 veces más fuerte" al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora. "Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora", afirmó Trump en su cuenta de Truth Social. EFE/ U.S. Central Command - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - Foto: EFE - U.S. CENTRAL COMMAND

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(Liderazgo) Ya decía un millonario muy conocido: solo cuando la marea baja se sabe quién tenía el bañador bien puesto. La analogía cae de perlas para explicar por qué en tiempo de crisis solo los que saben -y tienen con qué- aguantar, salen bien librados y, contra todo pronóstico, fortalecidos en el mundo de los negocios.

Bloomber acaba de informar que “la confianza entre los directores ejecutivos de las grandes empresas estadounidenses creció en el primer trimestre a pesar de la incertidumbre global y la guerra en Irán, que provocó un aumento de los precios de la energía y sacudió los mercados”.

¿Qué dicen esos resultados? “El índice CEO Economic Outlook de Business Roundtable aumentó nueve puntos, hasta 89, el nivel más alto en más de un año. Las lecturas por encima de 50 indican expectativas de crecimiento en gastos de capital, ventas y contratación durante los próximos seis meses”.

Pero, ¿cuándo se hizo dicha encuesta? “Se realizó entre el 23 de febrero y el 6 de marzo e incluyó respuestas de 169 directores ejecutivos. Esto ocurrió después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara muchos de los aranceles radicales del presidente Donald Trump y durante el periodo en que EE.UU. e Israel lanzaron ataques contra Irán”, contó Bloomberg.

“Los resultados apuntan al impacto de las reformas fiscales del año pasado, la desregulación responsable y la resiliencia de la economía estadounidense”, afirmó en un comunicado Chuck Robbins, presidente de Business Roundtable y presidente y director ejecutivo de Cisco Systems Inc. “Esperamos continuar nuestro trabajo con la Administración Trump y el Congreso en los próximos meses para impulsar políticas que fomenten el crecimiento a largo plazo”.

Los planes de contratación mejoraron ligeramente, pero aproximadamente un tercio de los directores ejecutivos sigue manifestando su intención de reducir el empleo en los próximos meses, detallaron en la agencia de noticias económicas.

El asunto, entonces, radica en que a pesar de la tormenta desatada en Medio Oriente, la visión de estos directores ejecutivos parece estar enfocada en el mercado interno y no en el global. Un poco como lo prometió Trump en su camapaña, con una mirada interna de proteccioniso para reactivar la economía.

Pero esa mirada contrasta con la de los consumidores. Precisamente “la confianza del consumidor estadounidense cayó a su nivel más bajo en tres meses ante el aumento de los temores en las últimas semanas sobre el impacto en los precios de la gasolina por la guerra contra Irán”, contó este mismo viernes Bllomberg.

“El índice preliminar de confianza de marzo descendió a 55,5 desde 56,6 en febrero, según la encuesta de la Universidad de Michigan, que se realizó entre el 17 de febrero y el 9 de marzo. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg era de una lectura de 54,8″. A eso se suma que “los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual del 3,4% en el próximo año, sin cambios respecto al mes anterior, según los datos publicados el viernes. También prevén que los costos suban a una tasa anual del 3,2% en los próximos cinco a diez años, ligeramente por debajo del mes previo”.

El presidente Trump ha amenzado con nuevos ataques sobre Irán, mientras Irán mantiene sus ataques a los países vecinos aliados de EE.UU. Y los mercados han hablado por sí solos: Por ejemplo, el “Brent cierra sobre US$100 por primera vez desde agosto de 2022″, fue el titular de este jueves en la noche.

La razón: “Millones de barriles permanecen atrapados en el Golfo Pérsico, lo que provoca la mayor disrupción de la historia en el mercado petrolero. El petróleo de referencia mundial se disparó un 9,2% el jueves, tras múltiples ataques a embarcaciones en el Golfo, en señal de una ampliación de la campaña iraní de interrupción marítima más allá del estratégico estrecho de Ormuz. El West Texas Intermediate trepó un 9,7% para cerrar en US$95,73, su nivel más alto en casi cuatro años”.

Está claro que en donde unos ven crisis otros ven oportunidades, eso también lo enseñan en las primeras clases de administración, pero “el fuerte aumento de los precios del petróleo y la creciente inquietud en torno al crédito privado están haciendo que la actividad de los mercados se parezca al período previo a la crisis financiera global, según Michael Hartnett, de Bank of America”, detalló en otro cable la agencia económica.

El estratega destacó cómo el crudo se duplicó hasta US$140 por barril en agosto de 2008 desde US$70 en julio de 2007, acompañado del inicio de los “temblores subprime” que envolvieron a entidades como Northern Rock y Bear Stearns. La guerra con Irán que estalló el 28 de febrero ha impulsado los precios del petróleo más de un 60% este año. “El desempeño de los activos en 2026 está, de forma inquietante, mucho más cerca de la acción de precios vista entre mediados de 2007 y mediados de 2008”, dijo Hartnett en una nota. Wall Street está “operando con un inquietante paralelo al 07-08”, agregó.

¿Le cambiará la percepción a los líderes ejecutivos de las empresas en EE. UU. o se mantendrán con su mirada al interior de sus propias fronteras? Hay que ver cuando baje la marea quién realmente tenía el bañador bien ajustado.

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