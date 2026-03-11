Innpulsa busca 10.000 emprendedores y los capacitará en negocios digitales, inscríbase aquí

Hay cursos virtuales pero también presenciales. Foto: Pexels

¿Qué tipo de negocios se pueden escalar rápido cuando el modelo de negocio ha sido probado? Los que tienen base tecnológica. Sí, los que gracias a internet, que tienen en su corazón la tecnología, son los que pueden impactar a más personas y, por ello, tener un alcance superior a los que son intensivos en mano de obra humana, por ejemplo.

De ahí que el Gobierno acaba de anunciar el Programa de Emprendimiento Digital 2026, “una estrategia nacional que busca preparar a los colombianos para aprovechar las oportunidades de la economía digital”, se lee en un comunicado de prensa.

¿A cuántos colombianos esperan incentivar con este plan? “Esperamos que cerca de 10.000 personas, en todo el país, aprovechen esta iniciativa, para fortalecer su talento digital, impulsar nuevos modelos de negocio y facilitarles que puedan crear, posicionar y monetizar proyectos digitales. Hay muchas opciones, pues pueden ser desde emprendimientos tecnológicos hasta iniciativas de contenido, servicios digitales o comercio electrónico”, respondió la ministra TIC, Carina Murcia.

Aseguran que el objetivo de fondo es que la gente pase de “ideas” a “ingresos”. Y, sí, todos tenemos ideas pero no todos logramos ejecutarlas y, menos, ser exitosos con ellas. Para Lisset Gutiérrez, directora de Economía Digital del ministerio TIC, “la transformación digital no es solo un avance tecnológico, sino un eje estratégico para las MiPymes, los emprendedores, la economía popular, la economía comunitaria y los diferentes actores de las empresas de industria digital. A través Emprendimiento Digital buscamos potenciar la competitividad e innovación, mediante el fortalecimiento de capacidades y habilidades digitales, para garantizar que estas unidades productivas perduren y trasciendan en el tiempo, logrando una inserción efectiva en un mercado globalizado, innovador y digitalizado”.

Ahora, ¿Cómo se pueden postular los interesados? “Emprendimiento Digital 2026 se desarrollará de manera progresiva durante todo 2026, por lo que emprendedores, empresas digitales y actores del ecosistema están invitados a estar atentos a la apertura de las convocatorias, donde se darán a conocer los requisitos y rutas de participación”.

Entonces entré directamente a la página web de Innpulsa y allí hay varias capacitaciones activas, por ejemplo:

Marzo:

17/03 | 9:30 a.m. | Presencial | Caldas, Manizales – Universidad de Caldas | Tu Negocio en 3D, Manizales-Caldas – Col 5.0

Registro

18/03 | 4:00 p.m. | Virtual | Nacional – Teams | Crea, Diseña y Vende con I.A. |

Registro

24/03 | 4:00 p.m. | Presencial | Antioquia, Bello – Institución Universitaria Marco Fidel Suarez | Crea, Diseña y Vende con I.A.

Registro

25/03 | 9:30 a.m. | Presencial | Antioquia, Medellín – UdeA – Col 5.0 | Tu Negocio en 3D

Registro

25/03 | 4:00 p.m. | Virtual | Nacional – Teams | Aprende y Emprende: Mis Primeros Pasos en el Marketing Digital

Registro

26/03 | 10:00 a.m. | Presencial | Antioquia, Bello – Institución Universitaria Marco Fidel Suarez | Tu Negocio en 3D

Registro

Sí, como ya se lee en estos cursos, la apuesta del Gobierno va por el lado de las siguientes temáticas:

Prototipado de productos digitales: proceso que permite diseñar y probar versiones iniciales de aplicaciones, plataformas o soluciones tecnológicas antes de su lanzamiento al mercado. Esta etapa es clave para validar ideas, optimizar recursos y acelerar el desarrollo de emprendimientos digitales.

Blockchain: tecnología basada en registros digitales descentralizados que permite realizar transacciones seguras, transparentes y verificables. Su aplicación está revolucionando sectores como las finanzas digitales, la trazabilidad de información y el desarrollo de nuevos modelos de negocio en internet.

Tendencias tecnológicas emergentes: espacios de formación orientados a comprender las innovaciones que están redefiniendo la economía digital, desde la automatización hasta nuevas plataformas de creación y distribución de contenido.

De acuerdo con la información oficial, “el programa contará con una línea dirigida a empresas de la industria digital que ya cuentan con productos o servicios en el mercado, brindando acompañamiento técnico para fortalecer sus modelos de negocio, optimizar el desarrollo de producto y facilitar su crecimiento. Esto permitirá que emprendimientos con alto potencial puedan expandir su presencia en el ecosistema digital, acceder a nuevas oportunidades de mercado y consolidar su posicionamiento”.

