Con recetas familiares emprendieron en el sector gastronómico colombiano

Él es José Enrique López, el emprendedor detrás de Bachaca Foods. Foto: Cortesía Bachaca Foods

“Con Bachaca Foods estamos generando empleo y nos estamos convirtiendo en un catalizador para otros emprendimientos, permitiendo acelerar y consolidar su crecimiento. Además de cumplir nuestro propósito de honrar a todas esas mujeres quienes nos han alimentado durante generaciones, llevando comida a las mesas para rescatar el valor de conversar en las sobremesas de cada familia.

Acabamos de abrir nuestro primer Bachaca Food House, un lugar donde el comensal podrá vivir toda la experiencia de sabores que hemos diseñado para ellos. Hoy contamos con una nómina de 25 empleados directos y más de 100 indirectos, esperando en 2023 ampliar nuestra planta de producción”. De esta manera, José Enrique López cuenta en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos cómo ha logrado impactar el mercado gastronómico con productos inspirados en el sabor de su tierra. Hablamos con él en nuestra sección y aquí va su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 51 años, estudié Publicidad y Mercadeo e hice una maestría en Coaching Ontológico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Junto con mi hermano creamos en el 2018 la compañía, llevando las recetas de las salsas de nuestra mamá a nivel industrial, mientras tanto nacían, casi simultáneamente, otros dos emprendimientos de empanadas y tequeños que hoy forman parte de Bachaca Foods.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comenzamos de manera artesanal y muy casera, cuando validamos la aceptación de la gente decidimos pedir ayuda a algunos de nuestros clientes -de nuestra época como consultores- para poder escalar un proyecto artesanal y convertirlo en la empresa que tenemos hoy en día. En este camino hemos hecho muchos sacrificios tanto económicos como de tiempo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Comenzamos con $230.000, más adelante le pedimos a nuestra hermana que entrara al negocio y nos compró una parte que utilizamos para sacar los registros sanitarios, la creación de la marca y su registro. Más adelante levantamos capital con amigos y familiares para entrar en el negocio de Justo y Bueno y así poder escalar el emprendimiento al siguiente nivel. Una parte fue crédito que seguimos pagando y otra vendiendo acciones de la compañía.

Hoy tenemos crédito con el banco y estamos buscando una nueva línea de crédito que nos permita triplicar la capacidad de producción de la planta.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos generando empleo y nos estamos convirtiendo en un catalizador para otros emprendimientos, permitiendo acelerar y consolidar su crecimiento. Además de cumplir nuestro propósito de honrar a todas esas mujeres quienes nos han alimentado durante generaciones, llevando comida a las mesas para rescatar el valor de conversar en las sobremesas de cada familia.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Siempre y cuando sea una oferta atractiva que incluya quedarnos como parte del desarrollo de la misma.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Además de entretenido y retador, ha sido y sigue siendo muy duro, los sacrificios de tiempo y económicos siguen siendo muy grandes, sin embargo, cada vez estamos más convencidos de que están valiendo la pena.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Hemos cumplido muchos de nuestros sueños, y nos quedan muchos otros por cumplir. Uno de los más significativos sería llevar de vuelta a Venezuela -el lugar dónde se crearon nuestras recetas- todos nuestros productos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo la penetración en el mercado con la línea de congelados y salsas, y comenzar las exportaciones a Estados Unidos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin ninguna duda, el mercado de la gastronomía es algo que está en tendencia todo el tiempo y permite escalar de diferentes maneras en la industria.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De un desconocido no. Lo haría con alguien conocido o con alguna empresa que tuviera la misma visión y que permitiera acelerar el crecimiento y la consolidación de Bachaca Foods.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volveríamos a poner todos los huevos en la misma canasta.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiró un cliente de la consultora, quien después de probar nuestra primera salsa me dijo “negro, usted es un verraco como consultor y coach, nos ha ayudado mucho. Pero está equivocado de negocio. Dígale a su hermano que tienen que embotellar esa salsa”, y unos meses después comenzó esta maravillosa locura.

Seguimos muy de cerca a las compañías familiares que nacieron hace muchos años con historias similares a la nuestra.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Errores hemos cometido muchos y así hemos aprendido aún más. Aunque nunca hemos pensado en tirar la toalla, si hemos pedido ayuda a mucha gente, a nuestros ángeles de la guarda, hemos pedido señales para validar si estamos en el camino correcto y han llegado cuando menos lo esperamos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

De varias, comunidades de empresarios, cámaras binacionales, y toda nuestra red de clientes, proveedores, familiares y amigos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Es la esperanza que tenemos, que Bachaca Foods en sí misma sea un ejemplo de empresa para las nuevas generaciones. Siempre se puede, hay que encontrar el camino.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo dirigiendo Bachaca Foods como una gran empresa o cómo una unidad de negocio de una gran empresa, pero como decimos entre los socios y nuestro equipo de gerencia “con una planta con el letrero afuera”.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han jugado un papel protagónico en todo esto, nuestras casas han sido planta, depósito, banco, oficina, en fin, muchas cosas. Todos nuestros amigos y familiares siguen siendo soporte fundamental en lo emocional, nos acompañan y reconocen cada paso que avanzamos, nos acogen y cuidan cada vez que hemos resbalado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ese es nuestro propósito, sabemos que hay muchas historias como la nuestra y queremos que encuentren en nosotros los aliados para cumplir sus sueños de llevar una receta familiar a un producto escalable y respaldado por una empresa.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo es quizá nuestro mayor activo, tenemos la mejor gente posible haciendo lo que saben. El equipo de gerencia de Bachaca Foods está conformado por Inirida Tortolero, gerente de nuevos desarrollos, Ramón Zambrano, gerente de la planta de congelados, Carlos López, gerente de la línea de salsas, Roberto Santana, gerente administrativo y comercial Canal Horeca y José Enrique López, presidente y gerente comercial de otros canales.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Diría que mi capacidad de creer que algo es posible y gestionar el talento de muchos para lograrlo. No sé si me diferencia del resto o no, pero tantos años trabajando con niños y con el mundo corporativo en distintos sectores, me han permitido aprender mucho y mientras ellos escuchaban con atención y creaban conocimiento, yo absorbía como esponja cada uno de esos momentos de aprendizaje. Hoy he puesto mi alma y mi conocimiento al servicio de crear y consolidar a Bachaca Foods como una gran empresa, y aún más importante estamos sacando la mejor versión de cada uno de los 25 empleados que formamos parte de este sueño.

23 ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que si el sueño es pequeño no se necesita mucho para alcanzarlo, pero si el sueño es del tamaño que no los hemos imaginado, son muchos los que tendrán que estar involucrados e inspirados por nosotros para poder alcanzarlos.

