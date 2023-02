Con rentas cortas y vacacionales transforman la industria del turismo en Colombia

Él es Xavier Cárdenas, el fundador detrás de una plataforma que impulsa el turismo en Latinoamérica. Foto: Cortesía Wellcome

“Wellcome nació de un equipo de emprendedores resilientes con más de 15 años de experiencia en la industria hotelera.

Después de fundar My Revenue, una exitosa empresa de gestión de ingresos para la industria hotelera, enfrentamos un desafío inimaginable cuando la pandemia de Covid-19 cerró la industria de viajes en un abrir y cerrar de ojos. Estaba claro que necesitábamos reevaluar nuestro negocio para enfrentar estos nuevos desafíos y como las casualidades no existen, la oportunidad perfecta llamó a nuestra puerta”, dice Xavier Cárdenas, CEO y fundador de este emprendimiento. Él pasó por nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 39 años. Realicé mi Maestría en la Escuela Privada de Gestión Hotelera Swiss Hotel Management School en Montreux y Leysin, Suiza, y cuento con PhD(c) de IE Business School en España; adicional a esto tengo más de 36 certificaciones internacionales de diferentes Universidades como Stanford, Darden, MIT.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea surgió en medio de una crisis como lo fue la pandemia, donde el sector de turismo fue uno de los más afectados. Buscando como lograr subsistir y generar nuevas fuentes de ingresos nos ofrecieron un edificio de apartamentos en Bogotá para gestionar sus rentas vacacionales, y aprovechando que habíamos hecho un estudio previo de Airbnb y que una de las cofundadoras había vivido por más de dos años en hospedajes ofrecidos por esta plataforma, decidimos iniciar nuestro propio emprendimiento.

Como un pivotaje de la empresa en agosto del 2020, vimos que era una gran oportunidad y una manera de suplir las necesidades que se estaban generando a raíz del encierro. Fue así como decidimos crear Wellcome como un modelo de startup, empezando con unas cuantas propiedades y logrando hoy en día gestionar más de 500 propiedades para rentas cortas y vacacionales en más de 44 ciudades, y con la visión y el compromiso que seremos la startup más grande en Latinoamérica.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Este es fruto de un trabajo fuerte, de tener una visión y un objetivo claro, de contar con un equipo de cofundadores profesionales y con la experiencia necesaria, y de establecer un excelente equipo de trabajo; consiguiendo de esta manera la confianza de propietarios de inmuebles, constructores, que nos han dado la oportunidad de gestionar más de 500 propiedades, y de los huéspedes de más de 30.000 noches y más de 14.000 reservas que nos han escogido por encima de un catálogo bastante amplio.

Además, hemos logrado que el negocio sea escalable gracias al uso de la tecnología que nos permite que no sea una labor tan intensa y lograr mejores rentabilidades.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero surge de la confianza, como se dice comúnmente “Family and Friends”, familiares y amigos cercanos que creyeron en el proyecto he hicieron inversiones, y también los ingresos que producía otra empresa que teníamos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Si hablamos de números, hemos logrado gestionar más de 500 propiedades desde un valor alquiler de USD 20 hasta más de USD 2.000 la noche, en más de 44 ciudades, con un valor producido de más de 1 millón de dólares. La industria del turismo, en especial las rentas cortas y vacacionales llegó para quedarse, y Wellcome en Colombia llegó para darle mayor proyección y mayor profesionalismo.

Sabemos que muchas veces es un proceso bastante empírico, pero nuestra empresa ha llegado para profesionalizar el servicio y brindar a los huéspedes, que cada vez son más, gracias a los nómadas digitales, una mejor atención y servicio, y para esto contamos con la tecnología y los datos necesarios para ayudar a crecer cada vez más las rentas cortas y vacacionales.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad no es un estado, es un cúmulo de momentos y puedo decir que muchos los he disfrutado en la empresa que tengo, no solo por el dinamismo que hay que imprimir, sino por el contacto con las personas y los retos que implica sacar un emprendimiento. Con todo esto me atrevo a decir que emprender, generar empleo y sobrevivir al mercado, educar una industria, generan muchos momentos de felicidad, que espero se sigan repitiendo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, siempre y cuando vea que el fondo de inversión y la empresa que la compra tenga la misma visión de transformar la industria de las rentas cortas y vacacionales en Latinoamérica soportada en tecnología.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un proceso, que si se logra, será muy satisfactorio, pero algo complejo y que no es para todas las personas. Aunque son bastantes los logros; los desafíos y retos del día a día te llevan a que si no tienes la pasión, disciplina y paciencia, puedes llegar a quebrar y desistir. Los obstáculos y las barreras que de manera racional puedes llegar a ver como “no viables”, pueden despertarte la parte emocional, y la pasión por lo que haces va a querer superar cada uno de ellos para sacar adelante tu emprendimiento.

Creo que es un proceso que aún está formando su camino, y cada paso que damos como equipo, cada que logramos los objetivos, cada que cerramos un nuevo cliente, y vemos la confianza que han depositado en Wellcome, es una satisfacción más para compartir, y sentir que todo el esfuerzo y trabajo han valido la pena.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Un emprendimiento es un gran sueño que cada día se va construyendo, y que a medida que pasa el tiempo te das cuenta que va cambiando y modificándose. Creo que a este sueño aún le falta mucho por completar y hasta ahora estoy en el principio de él, y a medida que pasa el tiempo, y veo lo veo materializando, el sueño se vuelve aún más grande.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Siguen muchas cosas, este solo es el inicio de la transformación de la industria de las rentas cortas y vacacionales, pretendo seguir educando y profesionalizando esta industria y creando conciencia de la importancia de la tecnología para una mejor gestión.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es muy escalable, podemos gestionar las propiedades con una base muy liviana de personal, lo cual logramos gracias a los desarrollos tecnológicos y de datos que creamos en la startup, además de generar unas experiencias maravillosas para los huéspedes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Una inversión no es un tema transaccional y netamente económico sino una relación a largo plazo, así que es importante que se conozca y se comparta la misma visión. Sí estoy dispuesto a ceder parte de la empresa si esto le permitirá crecer de una manera acelerada, pues soy consciente que sin una inversión externa el crecimiento sería más lento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Cuando comienzas un emprendimiento siempre van a existir errores o situaciones difíciles, pero todo forma parte de un aprendizaje y son lecciones que te van a ayudar a crecer, así que diría que uno no se debe arrepentir de lo hecho. Lo que sí aconsejaría es no tener temor a intentar o probar, lo peor que puede pasar es haberlo intentado y aprender algo nuevo.

Lo que tal vez hubiera hecho distinto, sería haber incorporado un equipo técnico mayor, considero que hubiera aportado mucho valor.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Creo que no es alguien, sino una serie de personas que te presenta la vida, desde familiares como los hijos, padres, esposa, también ex jefes, colegas de trabajo y empresarios que cuentan sus historias. Cada uno de ellos ha sido fuente de inspiración y una razón para seguir adelante cada día con este sueño

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Son muchas las veces que uno se siente agotado y cansado, por ejemplo, hace más de 10 años no tengo vacaciones, he tenido que sacrificar tiempo de familia por este hijo que llamamos Wellcome y que demanda más tiempo, pero si es algo que te apasiona, esto hace que esos momentos pasen y que quieras seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He participado en muchas comunidades de emprendimientos, y todas me han ayudado de alguna manera, he estado en Latitud, Founder Instittute, Startco, Innpulsa, Colombia Proptech, entre muchas más y siempre encuentro personas muy abiertas a aconsejarme en este mundo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esta es una industria que me recuerda a mi niñez, pues siempre viajamos con mi familia a casas campestres y apartamentos vacacionales. A pesar de esos momentos gratos siento que la industria se quedó congelada, y en Wellcome estamos decididos a transformarla, quiero que mis hijos puedan seguir viviendo nuevas experiencias y que se den cuenta que son posibles en las rentas cortas y vacacionales, pero ahora a otro nivel.

Las generaciones que vienen son aún más digitales, sin intenciones de permanecer en un solo lugar, y las rentas cortas y vacacionales abren muchas puertas para que surjan mayores oportunidades de trabajar desde cualquier lugar del mundo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Siendo la empresa más grande de rentas vacacionales en Latinoamérica, habiendo liderado y transformando una industria y convirtiendo a Wellcome en un referente que tanto propietarios y huéspedes van a recordar como la marca líder de esta industria.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin ellos esto no hubiese sido posible, han creído desde el principio en mí, me han brindado el mayor apoyo y confianza. Sin mi esposa, que ha estado con mis hijos cuando tengo que viajar, no hubiera sido posible lograr Wellcome. Otra gran motivación son mis hijos, lograr que se sientan orgullosos de Wellcome y de mí y ver cómo pueden disfrutar propiedades maravillosas gestionadas por nuestra empresa, es algo invaluable.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Este es el inicio de un gran viaje, siempre he pensado que compartir el conocimiento es fundamental, es algo que me apasiona y por eso soy profesor en universidades de negocios, donde comparto mis experiencias. Por otro lado, siempre estoy buscando ayudar a otros en la industria porque si juntos crecemos, también aportamos para un crecimiento a esta categoría.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo inicial es fundamental si uno de ellos no está comprometido y no siente la misma pasión por el emprendimiento te va a afectar. Es clave tener un equipo interdisciplinario con diferentes habilidades y roles que se complementen, en mi caso cuento con dos mujeres emprendedoras que son mi polo a tierra y mis brazos para poder llevar y aterrizar mis ideas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que algo que me diferencia es que lo que me propongo lo logro sin importar los obstáculos, soy una persona adicta a trabajar y me gusta hacer cosas que ayuden a transformar la humanidad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido muchísimo y todos los días es un nuevo aprendizaje. Uno de los más importantes es que nunca debes ser egocéntrico y creer que todo lo sabes, siempre hay nuevas puertas para nuevos conocimientos y siempre debemos estar dispuestos a escuchar.

