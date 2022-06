La startup que ayuda a especialistas de la salud en temas de finanzas y marketing

Álvaro Narváez es el líder de Consultorio rentable. Foto: Cortesía Consultorio rentable

En un chat de estos que nos escriben proponiendo historias, nos dijeron: “El emprendedor se llama Álvaro Narváez. Él creó una startup para capacitar a profesionales de la salud con el ánimo de ayudarlos a crecer en sus consultorios independientes. Él se ideó una metodología basada en la transformación de tres esferas que ha aplicado en consultorios, generando buenos resultados. Tiene un modelo de entrenamientos online gratuito y a la fecha ha impactado más de 30.000 especialistas de salud que cuentan con su propio consultorio. Y con los programas de formación, más de 300 especialistas se han convertido en casos de éxito o están en proceso de serlo”.

La historia sonaba muy bien, como las que publicamos en esta sección de El Espectador, así que le enviamos las preguntas a Álvaro Narváez, el creador de Consultorio rentable, y esto fue lo que nos contestó en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, soy licenciado en Economía de la Universidad del Valle.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Consultorio rentable nace en medio de la pandemia. Trabajando de la mano con profesionales de la salud, vimos cómo este sector, a pesar de ser uno de los más prioritarios para la atención del Covid, tenía unos beneficios desiguales en sus diferentes especialidades, siendo las no prioritarias las más afectadas y que al final tuvieron impactos en su sostenibilidad y crecimiento por los cierres obligatorios. Identificamos los retos y desafíos de estos especialistas y encontramos a una población que tiene poco tiempo y serios desafíos a la hora de aprovechar la transformación digital. Consultorio Rentable es una startup del sector health tech que está revolucionando el sector salud en Latinoamérica. Ayudamos a especialistas de la salud con su propio consultorio a atraer más pacientes y escalar sus consultorios. Lo hacemos a través de entrenamientos y mentorías en nuestra plataforma donde a través de pilares como: finanzas, marketing, ventas, equipo y mentalidad logramos que los especialistas consigan sus resultados.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En marzo arrancamos dando asesorías personalizadas para ayudar a los profesionales de la salud y cada vez eran más los que nos buscaban, por ello decidimos crear una metodología paso a paso que nos permitiera ayudarlos a todos. Hoy en día nuestro propósito es revolucionar el sector salud en Latinoamérica, visionamos impactar más de 100.000 consultorios por toda la región y con ello, no solo aumentar la cobertura, sino alcanzar las regiones más apartadas haciendo consultorios rentables.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los recursos del negocio vinieron de invertir mis ahorros y de reinvertir las primeras ganancias.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos cambiando la vida de cientos de especialistas de la salud con su propio consultorio y a su vez, estamos aumentando la cobertura de servicios de salud a pacientes que lo necesitan tanto en ciudades principales como regiones apartadas.

6. ¿Soy feliz?

Si, me siento realizado al trabajar por servirle a la gente y con ello hacer del mundo un lugar mejor.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No estaría dispuesto hacerlo por el momento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Difícil, antes de emprender me desempeñaba en el sector público, en el Departamento Nacional de Planeación, donde me contuve las ganas de emprender por servirle al país con rigurosidad técnica en las labores que adelanté en la entidad, una de las instituciones que rige la política pública nacional. Sin embargo, al final dejé un buen trabajo y me lancé con mis ahorros a emprender.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, he cumplido mi sueño, pero pasa como con los sueños, cuando cumples uno, aparecen nuevos y de eso se trata la vida de crecer y cada día ser mejores.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos impactar a más de 100.000 especialistas de la salud en Latinoamérica, queremos poder ayudarles con más tecnología y servicios a su disposición para que Latinoamérica pueda ser un líder mundial en servicios de salud.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí y mucho, viendo la necesidad tan grande que tienen los especialistas de la salud, hay mucho por hacer y escalar en ello. Asímismo, mirando la experiencia de algunos competidores en Brasil, consideramos que hay mucho margen de crecimiento en el mercado hispano por todo el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre y cuando nos aporte más contactos y know how.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Intentar hacer las cosas por mi propia cuenta, en un principio esto me llevó a limitar mi crecimiento, hoy contamos con un ¨pool¨ de mentores en Brasil, USA y Colombia.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me han inspirado personas como Gary Vaynerchuk, un empresario digital de USA que ha levantado grandes compañías y que con su ética empresarial y trabajo duro, me motivó bastante a arrancar. Así como Elon Musk y sus ganas de llevar a la humanidad a Marte, me inspira a no ponerle límites a mis sueños.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, varias veces, sobre todo al principio, que no veía que las ventas se daban como quería o cuando nos encontrábamos con clientes difíciles, pero todo eso fue una motivación para mejorar nuestros servicios.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, tengo mentores en Brasil y Colombia, entre ellas, Escaladores de legado.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, en 2 líneas: impactando a los consultorios que al final atienden más pacientes de diferentes edades, sexo, ubicación geográfica, entre otras variables.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo revolucionando el sector salud en mi región, Latinoamérica. Teniendo más consultorios, creciendo, hoy tenemos muchos consultorios artesanales y que tienen muchos obstáculos para crecer, hay que seguirlos apoyando y de seguro que en esta revolución esperamos sumar sinergias y ayudar desde más frentes a los especialistas de la salud.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Muchísimo, mi esposa me ha apoyado desde el principio con ideas y conexiones. Asimismo, mis padres con su amor y cariño me han inspirado a continuar y no tirar la toalla en los momentos en los que como equipo hemos tenido retos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que si, de hecho, ayudamos a los emprendedores de la salud a que puedan escalar y convertirse en empresarios. Por otro lado, estamos abiertos a aportar desde nuestro conocimiento a otros emprendedores de otras industrias.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha jugado un papel muy importante en este proceso, sin ellos, lo que hemos logrado hoy no sería posible, un equipo joven, de diferentes ciudades y apasionado con los que nos une: un propósito y una visión. Álvaro Narváez, director de Consultorio Rentable; Laura Rodríguez, project manager; María Fernanda Hernández, líder de social media; Andrea Colmenares, diseñadora; Nicolás Palacios, desarrollador; Kiara Padilla, líder de servicio al cliente y Maria del Mar Soto, Copywriter.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal son mis principios y mi propósito, me apasiona servir a los otros, valoro mucho la honestidad, el trabajo duro y la paciencia. Me diferencia del resto que soy un creyente en Dios, que quiere hacer todo con excelencia. Considero que más importante que el dinero, son mis clientes y me apasiona ayudarlos con soluciones que le sean útiles.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el dinero es el resultado de hacer las cosas bien hechas. Que hay que trabajar duro para materializar las cosas y que es necesario ser apasionados y amar lo que se hace para continuar y no rendirse ante cualquier reto.

