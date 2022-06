Ellos crean juguetes de madera reciclada para fortalecer el aprendizaje en niños

Foto: Cortesía

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Paolo Aragón Cogollo creador de Pacarts – juego creativo, 40 años, Artes plásticas y visuales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, ganador en el año 2013 de una beca para estudios como Técnico en Construcción y Montaje de Escenografías del Ministerio de Cultura.

Melissa Jimeno Martínez, 34 años, Ingeniera de sistemas de la Universidad de la Costa, especialista en Auditoría de Sistemas y Artista.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nace en el año 2019 cuando Paolo Aragón se desempeñaba como docente de artes en una escuela de primera infancia con niños entra los 5 meses a 4 años de edad. Dentro del proceso de investigación surge la inquietud de elaborar algunos dispositivos que enriquecieran la investigación y el desarrollo creativo en los niños, indagando en las relaciones entre la naturaleza, el arte, el juego y el aprendizaje, pasando por la gráfica y la exploración tridimensional. Así nace una pieza en particular que fue la que impulsó todo este proceso “las rocas de madera”, abriendo la posibilidad de una unidad de trabajo en la cual se fueron sumando otros elementos que actualmente se mantienen como parte del concepto principal que es crear juguetes en madera recuperada o reciclada en su mayoría para ofrecer a los niños y niñas una alternativa ecológica divertida y simbólica del arte la naturaleza y que sostienen muchos componentes del aprendizaje.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al crear el primer prototipo, que resultó ser un elemento detonador de aspectos importantes dentro del desarrollo de los niños en etapas como la coordinación, trabajo en equipo, manejo de frustración, entre otros, comenzamos a perfeccionar las formas y dimensiones adecuadas para masificarlas y poder bridar a más niños y niñas la posibilidad de interactuar con ellas.

De ahí en adelante vinieron varios retos ya que este proyecto comenzaba a visualizarse como una empresa. Esos retos consistían en crear una marca, conseguir clientes y un espacio para producción; todo esto fue antes de la crisis de la pandemia del Covid-19 y, al ver esta situación nos sentíamos limitados, sin embargo decidimos arriesgarnos a seguir adelante a pesar de la incertidumbre que esto acarreaba, se creó “Pac - arts - Juego Creativo” (las iniciales del nombre de Paolo Aragón Cogollo) y en los primeros 8 meses de haber arrancado se logró conseguir clientes a través de las plataformas digitales que han sido una gran herramienta para nosotros los emprendedores para poder llegar a muchas personas que aprecian este tipo de iniciativas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El proyecto se financió inicialmente con recursos propios, y otra parte con apoyo de amigos que creyeron en la propuesta, luego se fue sosteniendo con inversión del mismo como producto de las ganancias, hasta la fecha Pacarts se ha fortalecido con muchos clientes en todo el país y cuenta con un poco más de 10.000 seguidores.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Actualmente existen muchas propuestas de juguetería en el mercado nacional e internacional y creo que muchos ofrecen la esencia de un juguete como tal en diversos materiales y funciones, con Pacarts Juego Creativo se pretende ofrecer a los niños y niñas una alternativa creativa, artesanal, ecológica y simbólica sobre el juego y el aprendizaje, ya que es un juguete que a muchos, como adultos nos remite a nuestra infancia cuando jugábamos con algunos de ellos y recordamos que estos tienen una vida muy larga y resistentes en el tiempo, es justo en este momento en donde Melissa Jimeno entra a ser parte del proyecto, revisando qué componentes podríamos abarcar. Decidimos incluir una serie de personajes pintados a mano y personalizados abriendo así una gran oportunidad de agregar a la familia de cada niño en su juego, incluyendo a sus mascotas que también son integrantes importantes para fortalecer vínculos familiares.

6. ¿Soy feliz?

Lo soy. Desde niño siempre me he caracterizado por ser curioso y con el tiempo he adquirido habilidades que me permiten transformar cosas, ahora de adulto con conocimientos de muchos materiales he tenido la fortuna de incursionar en la madera, un material noble y de fácil acceso para transformarlo en bellas piezas que son aprovechadas por muchos y que se vuelven un reto profesional pero que vale totalmente la pena siempre que aporte algún beneficio a mis usuarios.

Por otro lado Melissa Jimeno, aunque se ha desempeñado en el área de la ingeniería de sistemas siempre ha llevado la vena artística y su aporte en Pacarts es fundamental para el desarrollo de la empresa, ya que es quien se encarga de canalizar los clientes y pedidos al tiempo que personaliza una gran parte de los productos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No está dentro de mis planes ya que Pacarts es como un hijo para mí, un hijo que quiero seguir viendo crecer y acompañarlo en su proceso.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un gran reto. Entiendo que emprender al principio es un poco duro y muchas veces algunas cosas no funcionan como uno espera, la idea de juguetes se fue fortaleciendo y creí en ella y así paso a paso la propuesta gusto, pegó y aquí seguimos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño se está realizando, aun estamos en proceso. Quiero que Pacarts siga creciendo, ampliando su portafolio y que la gente nos tenga referenciados como una marca local con la que puede contar para dar un obsequio diferente, original y cargado de simbolismo. También poder abrir una tienda física.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos trabajando en el portafolio, el fortalecimiento con clientes, proveedores de insumos y especialmente en el crecimiento de infraestructura para así poder generar empleo a personas que quieran ser parte de este gran proyecto.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, desde sus inicios ha ido creciendo y el potencial está vigente, por lo tanto la meta de seguir creciendo es constante y con miras en un futuro de poder llegar a niños y niñas de otros países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No lo descartaría. Pensaría en la inversión de un desconocido siempre y cuando sea para lograr los objetivos y metas mencionadas. No cedería mi empresa. En estos años he aprendido que nadie conoce más lo que haces que tú mismo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que constantemente estamos aprendiendo y volver a no cometer e identificar los errores es un aprendizaje diario, esto nos permite perfeccionar nuestro actuar ante cualquier situación futura.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

¡Los niños! La inspiración nació con el trabajo con los niños y el emprendimiento prácticamente fue impulsado por la situación que en esos momentos estábamos atravesando y que nos obligó a dar un paso para estar donde estamos hoy en día. Nos gustaría conocer más personas con emprendimientos, ya que estas relaciones ayudan a fortalecer la comunidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Varias veces pensé que no iba a resultar porque hubo momentos en los que tuvimos muchos altibajos, pero entendimos que toda idea de negocio pasa por esas etapas, tuvimos fe en nuestro producto, confiamos a ojos cerrados y seguimos adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, actualmente Pacarts está vinculado a los programas de emprendimiento del Centro Cultural la Casa Amarilla, ubicado en el Barrio Debajo de Barranquilla, desde allí creamos y participamos de espacios de emprendimiento y comunidad alrededor del arte y la cultura.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, siento que lo que hacemos aporta y llena de felicidad a nuestros clientes, ellos aprecian esta iniciativa e inspiran al fortalecimiento de las relaciones y las familias ya que aunque nuestros productos van dirigidos a los niños y niñas, los adultos también se sienten identificados y los adquieren para hacer un bonito detalle o ambientar sus espacios. En cuanto a su durabilidad en el tiempo, nos podemos apoyar en las historias de abuelas y abuelos que guardan piezas como estas para sus nietos generando en ellos ese valor simbólico agregado.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como un empresario rodeado de personas que apoyan y aportan en el desarrollo infantil y liderando por medio de la cultura y el arte procesos aprendizaje. Con estructura física, humana y virtual donde fortalezco procesos y productos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

En mi caso, muchas personas cercanas y familia han jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de Pacarts con su apoyo incondicional, clientes satisfechos que se han vuelto amigos y multiplicadores de experiencias satisfactorias y que enriquecen mucho el desarrollo de este emprendimiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto que sí! Creo que si nos ayudamos todos, todos ganamos y no solo a nivel económico también a nivel personal porque si cosechamos buenas relaciones, compartimos experiencias y apoyo, todos podemos salir adelante. El trabajo en colectivo siempre es el mejor camino para crecer entre todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo principal hemos sido Melissa y yo, trabajamos incansablemente en mantener a nuestros clientes felices y satisfechos, en el camino se han ido sumando algunas personas y proveedores que nos facilitan los procesos y que sin ellos no estaríamos donde estamos. ¡Gracias a ellos también!

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Desde el principio el sello que siempre se ha tenido en mente es mostrar la riqueza y belleza del material natural sobre todo por ser madera, acompañada de toques de colores parciales dando un acabo natural, fresco y diferente, eso aparte de incluir personajes que involucran el núcleo familiar, factor importante en el desarrollo de nuestros niños y niñas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A luchar por las cosas que me gustan, por los niños, creer en mis sueños y ayudar a más personas cuando lo necesitan. A trabajar en equipo y crear comunidad a partir del arte.

