“Convertimos postres en paleta”: la receta de un negocio con herencia bogotana

Jimena Ruiz Hurtado creó Bonamur. Foto: Bonamur

¿Qué recuerdos tienen ustedes de su infancia? ¿Les suena, tal vez, jugar ponchados en la cuadra, correr detrás de un balón en el parque, agarrar un palo y gritar yermis, rezar la novena en Navidad, hacer un arco con un par de ladrillos, salir ´pitado’ en medio del tin tin corre corre y, al final de todo eso, ir a tocar la ventana del vecino que vendía helados o hacerlo en la tienda de la esquina en donde estaba el de coco o de queso con bocadillo?

Pues si le sonó mediamente cercano, usted debe tener un poco más de 40 años, porque los tiempos han cambiado y las generaciones venideras lo vivieron más cerca a las pantallas y los videojuegos. Y, sobre esa realidad, es que muchos recordamos el llamado helado de queso con bocadillo y se construyeron muchos de nuestros primeros años, la misma base de la historia que me encontré cuando caminaba por un pasillo del Mompreneurs Fest 2025, el festival de emprendimiento femenino más grande del país.

La protagonista es Jimena Ruiz Hurtado y su emprendimiento se llama Bonamur. Junto a una pequeña nevera llena de paletas, me contó que con su negocio ya está en más de 60 puntos de venta en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá; entonces le pedí un poco más de información y me contó que tiene un promedio mensual de unidades producidas de 8.000, con una utilidad neta mensual del 30%, un crecimiento anual del 15%, 3 empleos formalizados y 10 indirectos. Así que, más allá de los números, aquí va su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿ Cuantos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Jimena, tengo 44 años, soy administradora de empresas, especialista en derecho laboral y seguridad social.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Bonamur es un sueño que anhelo desde que era una niña. Por los años 80, mis padres tenían una heladería en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, donde sus helados caseros eran tan buenos como famosos: se vendían muy bien. Sin embargo, siempre me llamó la atención que cuando otros negocios le pedían a mi papá helados para distribuir, él siempre decía que no tenía la capacidad de producción. Crecí pensando que mi papá estaba desperdiciando una gran oportunidad y aunque al ser pequeña no entendía mucho de los negocios, desde ahí quedó en mí la idea de emprender… Yo decía: “cuando sea grande voy a vender muchos helados”. Casi 40 años después, en 2022, nació la fábrica de Bonamur, retomamos muchas de las recetas que elaboraba mi papá, preservamos sus mejores secretos, mejoramos su técnica, optimizamos procesos y creamos un modelo de negocio que nos permitiera distribuir nuestras paletas en restaurantes, hoteles, cafés y heladerías.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi papá siempre decía que el mejor negocio es el de los alimentos y creo que la pandemia lo confirmó, además me dio espacio para reflexionar sobre la vida, los sueños pospuestos y replantear mis planes y proyectos, así que seguí mi intuición y con muy poca planeación, saqué mis ahorros, tomé un crédito, compré el equipo necesario y alquilé una bodega para adecuar una planta de producción. Al principio no tenía muy claro el modelo de negocio, intenté fabricar helados de bajo presupuesto que no se parecían en nada a los que elaboraba mi padre y no vendí nada. Por varios meses tuve la planta paralizada y tuve que enfrentar la incertidumbre y el miedo al fracaso porque no sabía qué rumbo tomar. En mi afán de no seguir perdiendo dinero, me inscribí a varios programas, tomé cuanto curso de emprendimiento se me cruzó y finalmente logré estructurar un plan de negocios que me dio norte para crear lo que hoy es Bonamur.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicié mi emprendimiento estando vinculada laboralmente, así que tuve el privilegio de contar con ahorros y con capacidad de endeudamiento para tomar un crédito de libre inversión. Si bien al principio perdí dinero, contar con ingresos laborales me permitió sostener la empresa por algún tiempo, ya que las ganancias obtenidas se reinvertían en ella misma, de modo que tuve la fortuna de que mi familia no dependiera económicamente de la empresa que hasta ahora estaba naciendo e intentando salir a flote.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Además de cumplir un sueño, estamos innovando, creando empleo formal y de calidad, generando tejido empresarial y contribuyendo al crecimiento económico de nuestro hermoso país. Adicionalmente hemos recibido algunos reconocimientos: Recientemente fuimos seleccionados con la paleta de queso con bocadillo en la convocatoria Sabor Bogotá 2025 adelantada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya propuesta busca destacar las tradiciones, costumbres y saberes de la gastronomía en la identidad cultural bogotana. Adicionalmente en 2023 fuimos seleccionados con las paletas de queso con bocadillo y mora rellena de arequipe en el festival Gastrofest que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que propusimos estos sabores como dignos representantes del sabor local en Bogotá.

6. ¿Soy feliz?

Soy más que feliz, mi empresa me ha permitido servir a los demás, me ha ayudado a potencializar mis habilidades y descubrir otras que no sabía que tenía. Me ha enseñado a enamorarme del proceso mientras se encuentra la solución, que las dificultades en realidad son oportunidades para aprender y crecer. También me ha permitido conocer muchas personas que también tienen el sueño de hacer empresa, emprendedores con los que nos conectamos, crecemos juntos y hoy en día varios de ellos son mis clientes, proveedores o distribuidores.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si me lo preguntas hoy mismo, diría que no. Mi empresa es como mi tercer hijo y como cualquier madre quiero que crezca y aporte positivamente a la sociedad. ¡Más adelante veremos!

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al principio tuve muchas dificultades derivadas de la falta de planeación, situaciones familiares que me llevaron a disolver una sociedad y tomar decisiones que me generaron mucha tristeza e incertidumbre, ya que era muy difícil ponernos de acuerdo sobre el modelo de negocio. En algún momento pensé en terminar con todo a pesar de que sabía que la pérdida económica iba a ser muy grande, pero mi madre, mi esposo y mis hijos me motivaron a seguir adelante con el proyecto y en medio de una fuerte depresión y con el agravante de no haber hecho una adecuada planeación cuando se inició el proyecto en 2021, empecé a tomar cursos, escuchar podcasts, inscribirme a talleres y programas de emprendimiento que me permitieron definir mi modelo de negocio y poner en práctica lo aprendido. Por fin, en abril de 2022, logré mis primeras ventas y gratamente me sorprendió saber que las paletas tenían muy buena aceptación, empecé a tener buenas ventas y reconocimiento por parte de los clientes, lo que me motivó aún más a seguir adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño se cumple día por día, quiero servir, crecer, generar más empleo formal y de calidad, que mi empresa continúe siendo fuente de inspiración, bendición y oportunidades para muchas personas y familias

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar con el proceso de expansión, cuento con el apoyo de una agencia de distribución y otros aliados que nos han apoyado para tener hoy por hoy presencia en más de 60 puntos de venta en Bogotá y municipios aledaños. Y, por supuesto: ¡Vamos por más!

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Considero que sí es escalable, busco continuar creciendo de forma eficiente y sostenible, tengo varios proyectos en mente que espero materializar en el mediano plazo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Las inversiones de terceros y sociedades es algo que consideraré más adelante, estoy en una etapa de crecimiento y consolidación y estoy enfocada en la búsqueda de nuevos canales de venta y más aliados comerciales que nos conozcan y se enamoren de Bonamur.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Realmente me he equivocado en muchas cosas, pero creo que esos desaciertos tuvieron su razón de ser, me enseñaron y me han permitido crecer. Por supuesto los acepto y los acojo como experiencias de vida. En definitiva, evitaría iniciar un negocio sin planear antes, la intuición funciona, pero es mejor estructurar para obtener mejores resultados.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En principio mis padres me inspiraron a materializar esta idea de negocio, pero hoy por hoy mi fuente de inspiración son mujeres resilientes que han hecho de sus dificultades y experiencias de vida su motor, y han logrado sacar sus proyectos y empresas adelante. Hay una comunidad de mujeres emprendedoras llamada Mompreneurs Colombia a la que pertenezco desde hace varios meses y sus historias definitivamente me han inspirado mucho.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Como lo conté al principio, con la disolución de la sociedad pensé en dejarlo todo, ya que perdí mucho dinero y veía esto como un simple negocio, pero hoy lo veo como mi proyecto de vida, al que le entrego día a día lo mejor de mí.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, reconozco y agradezco el apoyo y visibilización que he recibido de programas como Fempha Emprende, Hecho en Bogotá de la Secretaría de desarrollo económico, Gastrofest de la Cámara de Comercio de Bogotá y recientemente Mompreneurs Colombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Este proyecto que iniciaron mis padres ya impactó en mí y pretendo que el legado perdure en el tiempo, que mis hijos continúen aprendiendo del negocio y que trascienda en ellos tanto como lo hizo en mí.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo feliz, plena, en paz, agradecida, con la satisfacción de seguir cumpliendo sueños, de impactar positivamente la vida de muchas familias a las que les pueda servir y que mi empresa continúe siendo fuente de bendición y prosperidad para nuestros aliados, trabajadores y sus familias.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia, amigos y compañeros de trabajo, han sido mis más grandes motivadores, sus palabras de aliento, sus reseñas en redes sociales y su reconocimiento han impactado positivamente y por eso les estaré eternamente agradecida.... los recuerdo con mucho cariño y mis ojos se llenan de lágrimas porque siempre llevo en mi mente y corazón las palabras que me decían cuando empecé con este proyecto. Adicionalmente, con varios de ellos ya tenemos relaciones comerciales que han sido de mutuo beneficio y cooperación.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, así como yo recibí apoyo de muchas personas que ya habían transitado este camino, estoy dispuesta a servir a quien lo necesite compartiendo mis experiencias y mis conocimientos para que se inspire y se enfoque en cumplir su sueño de hacer empresa en Colombia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En este momento tenemos tres trabajadores en planta de producción. Adicionalmente estamos aliados con una agencia de distribución y venta, una agencia de creación de contenido, un ingeniero de alimentos, mi madre que a sus 73 años me ayuda con la gestión de compras, mi hija como asesora de marca, mi hijo con labores administrativas y mi esposo como socio y motor de motivación. Yo me dedico a gerenciar este hermoso proyecto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

En nuestra publicidad y redes sociales siempre decimos “Bonamur, Historias de Amor”, que más que un slogan es nuestro sello personal, en cada paleta hay toda una historia, desde la selección de ingredientes, la preparación, empaque y en general cada momento está cargado de emoción, de agradecimiento por la vida, la naturaleza, por las oportunidades y por los recuerdos de todos los amores que han pasado por nuestra vida. Cuando disfrutas una paleta de Bonamur sabes que es un helado diferente, elegimos ingredientes de muy alta calidad y trabajamos para que en cada paleta haya una experiencia única, en la que se sientan trocitos de fruta, rellenos con un toque de licor, crocantes de galleta o coco, contraste de sabores como dulce y ácido, dulce y salado, siempre en una base de crema con textura suave y homogénea que se consigue gracias a la crema de leche batida. Simplemente convertimos postres en paleta.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que las decisiones que se toman desde el amor siempre traen resultados positivos, lo que vale es la intuición y la intención; no se trata de siempre pretender ganar y monetizar, hay algo más que me llena de satisfacción y plenitud… las ganancias llegan por añadidura. También he aprendido que los sueños sí se pueden cumplir a pesar de las dificultades, es cuestión de inspirarse, arriesgarse y enfocarse. No tenía mayor expectativa con este emprendimiento, pero la vida me ha sorprendido y por eso estoy muy agradecida.

