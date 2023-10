Crearon un modelo 100% colombiano para ayudar a que usted cree su tienda en línea

Gustavo Pilonieta Matiz, Jovana Díaz Venner y Camilo Pilonieta Diaz lideran Soomi. Foto: Cortesía

A Jovana Díaz y a Gustavo Pilonieta nos los encontramos en un pasillo del Gofest, el festival de emprendimiento de Bogotá. Atentos, escuchaban a las personas que pasaban por allí. Con sonrisa y carisma, se aventuraban a contar un poco de lo que hacían, de esos intagibles que significa el comercio electrónico, el mundo del software, del desarrollo, pero que son el mayor valor para muchos emprendedores a la hora de crecer sus negocios por medio de la tecnología. De una cmpra en línea. De lo que tanto aprendimos, por obligación, en la pandemia. Qué es lo que hacen ustedes, preguntamos. “Soomi es una plataforma de comercio electrónico que le da al micro, pequeño y mediano empresario la libertad de crear y gestionar su propia tienda en línea, enfocada en la rentabilidad”, respondieron.

Su historia, en una conversación rápida de pocos minutos, sumada al respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá al tenerlos como expositores en su festival, hizo que la conversación fuera un poco más allá, en donde contaron que por cada tienda en línea que logran vender a una pqueña o median empresa de colombiana, donan una para esa persona que hasta ahora está arrancando y que no tiene los recursos o no sabe cómo vender en línea. Y todo porque no hay que ser Amazon o Mercado Libre para vender a través de una pantalla. La historia completa de este equipo aparece aquí, en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Jovana Díaz Venner, 48 años, Administración de empresas.

Gustavo Pilonieta Matiz, 45 años, Ingeniería de mercados.

Camilo Pilonieta Diaz, 26 años, Derecho.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde nuestros inicios veníamos acompañando a grandes empresas en el desarrollo de tiendas en línea poderosas, hechas a la medida, sin embargo empezamos a ver que muchas de las pequeñas y medianas empresas que nos contactaron necesitaban lo que hacíamos y no contaban con los recursos necesarios para hacerlo. Muchos desistieron de iniciar su canal digital.

Para nosotros ese fue un momento de profunda reflexión, pues nosotros somos una pequeña empresa y sabemos lo que significa asignar un presupuesto que posiblemente se requiere para otras cosas también importantes, así que redefinimos nuestro propósito como empresa para lograr apoyar de manera contundente a los pequeños y medianos empresarios que como nosotros creen y ven en la transformación digital de sus negocios una gran oportunidad para crecer de manera segura y rentable.

Nuestro propósito mayor hoy es transformar el mundo, usando el comercio electrónico como estrategia para generar desarrollo empresarial, en la medida en que las pequeñas y medianas empresas se fortalecen y crecen, aportamos al fortalecimiento de las regiones, hacemos país.

Teniendo en cuenta que en Colombia el 92.8% de las empresas son Mipymes, hace 4 años decidimos consolidar el conocimiento que adquirimos durante años en el desarrollos de plataformas e-commerce personalizadas y lo convertimos en SOOMI SHOPS, una plataforma NO-CODE de comercio electrónico al alcance de cualquier micro, pequeño y mediano empresario de manera que logren crear y gestionar sus propios canales de ventas usando tiendas en línea apoyados en la tecnología que solo las grandes empresas pueden pagar a un valor asequible, fácil de usar, sin cláusulas de permanencia y sin comisiones; de esa manera masificamos el uso y disminuimos los costos de desarrollo gracias a un modelo de negocio colectivo, es decir, una plataforma que tenga las herramientas necesarias para todas las Mypimes de todos los sectores económicos, productos, servicios, agro, hoteles, etc.

Queremos ser los aliados de las Mipymes, queremos verlos crecer, generar empleo, romper fronteras, para juntos generar desarrollo, somos mucho más que un proveedor tecnológico.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucho esfuerzo, dedicación y lo más importante: con el apoyo incondicional de nuestras familias y del equipo de trabajo. Como emprendedores sabíamos que era un reto gigante y que necesitábamos muchos recursos de todo tipo, así que confiando en la experiencia de los más de 18 años en desarrollo y sostenimiento de ecommerce poderosos para grandes empresas, decidimos cerrar los ojos y apostarle a Soomi, un proyecto para todos.

Al tiempo que todo se desarrollaba y aún hoy nos presentamos en todas las convocatorias en las que podemos aplicar, hemos participado con Innpulsa, Procolombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Xpedición Pantera, Secretaría de Desarrollo de Bogotá y así obtenemos mentorías, capacitaciones, consultorías, espacios de networking y participación en eventos que nos han aportado muchísimo en la construcción de la versión actual de Soomi que a hoy ha generado ventas por más de 12.000 millones de pesos en el último año a través de las tiendas de nuestros clientes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El capital ha sido el nuestro, vendimos todo lo que teníamos, usamos nuestros ahorros, pedimos prestado a la familia y lo invertimos todo en el desarrollo base de Soomi, todo para construir un modelo de negocio sostenible basado en las ventas. Lanzamos nuestra plataforma en el año 2020. Hoy todo lo que recibimos del negocio lo reinvertimos, usamos creditos rotativos, préstamos familiares para seguir trabajando en consolidar Soomi como la plataforma de ecommerce 100% colombiana de las Mypimes.

Todo el tiempo buscamos nuevos negocios, alianzas y convenios que nos permitan llegar a más empresarios que no saben por dónde ni con quién crear sus canales directos de ventas digitales, si a ellos les va bien a nosotros también y podremos pagar todo lo que necesitamos día a día para seguir creciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando verdaderos cambios. Durante la pandemia nos inventamos www.casaemprendedores.com y apoyamos a todos los empresarios que nos necesitaban sin cobrarles para que sobrevivieran esos tiempos difíciles, estos mismos empresarios además de salir adelante durante la pandemia, crearon su nuevo canal de ventas en línea que hoy en día es uno de los más importantes dentro de sus empresas. Con Casa emprendedores seguimos apoyando a los emprendedores en etapa temprana. Para nosotros servir es un tema de principios, creemos firmemente que solo crecemos si trabajamos en equipo, si cada uno aporta lo que sabe y lo que tiene para empujar entre todos y ayudar a los que vienen atrás.

Estamos no solo cambiando la mentalidad de los empresarios con respecto al comercio electrónico, sino sobre sus modelos de negocio, sobre el alcance de sus ventas, sobre los mercados digitales y, sobre todo, estamos haciendo que las Mipymes puedan competir en igualdad de condiciones y que se conviertan en negocios sostenibles y rentables.

6. ¿Soy feliz?

Realmente… sí, aún cuando ser empresario en Colombia es supremamente duro, ver que nuestros usuarios crecen, aprenden de temas digitales y les emociona lo que hacen comprueba que vamos por buen camino, que realmente estamos haciendo algo contundente por nuestro país y que para eso solo se necesita dar el paso, eso es absolutamente gratificante… y es que “cuando crees en Colombia pasan cosas buenas” y nosotros creemos no solo en Colombia sino en la tenacidad de los empresarios colombianos, creemos en que somos más los que queremos generar desarrollo para todos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

La venderíamos siempre y cuando fuera para hacer que este sueño realmente alcance el impacto que queremos, que tenga, 2.5 millones de Mipymes en Colombia y 12.9 millones en Latam, todos generando crecimiento, rentabilidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

¿Fue?…. !!! es !!!!! Emprender es muy duro… lo más duro de todo aún por encima del dinero y el tiempo que se requiere para este sueño tan grande es la fuerza mental y emocional para automotivarnos, para entender que la única forma en que un emprendimiento funcione, es enfocándose en el 100%, eso significa “sacrificar” muchas cosas, rechazar algunas otras que parecen oportunidades y todo por hacer realidad un sueño, una idea que impacte positivamente el mundo, nuestro mundo, nuestra realidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no, nos hace falta velocidad, tenemos el camino claro, sin embargo, para lograrlo y beneficiar a la mayor cantidad de Mipymes necesitamos acelerar el paso, el crecimiento; este año estamos trabajando muy duro para hacer que más empresarios nos conozcan y nos escuchen para poder demostrar que una plataforma colombiana de comercio electrónico puede generar cambios positivos en la rentabilidad de cualquier tipo de empresa.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En este momento, estamos enfocados en dos cosas importantes: la primera acelerar el proceso comercial y la segunda buscando capital de inversión. Si esto sale como lo queremos, en un año vamos a tener el 1% del mercado en Colombia, a partir de ahí el crecimiento en los siguientes años será del 100%.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente escalable, nuestro equipo humano es de 10 personas y con el buen uso de la tecnología hemos logrado atender a 1.750 usuarios, hemos trabajado en 4 países, es absolutamente escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Siempre hemos pensado que los mejores amigos al principio fueron unos totales desconocidos, sin embargo, no haríamos negocios con nadie que no nos inspirara confianza, que no compartiera la misma filosofía de nosotros, que no estuviera dispuesto a darlo todo, su conocimiento, experiencia y buena vibra como nosotros . Si un inversionista realmente cree en nuestra idea y vemos que tiene el potencial de hacerla crecer, bienvenido a ser parte de la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

1. Aliarnos, asociarnos ni vincular personas que no compartan nuestros principios ni filosofía.

2. Creer en los que solo tienen la teoría, definitivamente la práctica hace el maestro, todo se valida en la práctica.

Si tuviéramos que volver a empezar nos enfocaríamos bastante en participar activamente en todas las comunidades de emprendimiento posibles, hablar muchísimo con otros emprendedores y empresarios, viajar más, aprender más de la forma en que se hacen las cosas en otras culturas y sociedades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La inspiración inicial vino de nuestros padres, nuestras familias, quienes siempre nos motivan a seguir nuestros sueños, sin embargo, una gran motivación la encontramos en las historias de nuestros usuarios de esos empresarios, que la guerrean todos los días para muchas veces ir en contra de todo y llevar comida a sus casas, generar empleo, sacar adelante sus familias y la de todos sus colaboradores, de ver cómo no se rinden y cómo ellos también siguen sus sueños sin descanso. Esa es la mayor inspiración.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, al final de cada día agotador -que son bastantes- la pregunta siempre está. Es muy duro emprender, ser empresario, aunque la verdad por mucho que se piense llegamos a la misma conclusión: Esto es ser emprendedor, todo se trata de esfuerzo, resiliencia, aguante, pero sobre todo, tenacidad. Siempre he dicho que emprender es un acto heróico.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Claro que sí, para emprender definitivamente es importante ser parte no solo de una sino de muchas comunidades como por ejemplo las cámaras de comercio, las diferentes aceleradoras terminan convirtiéndose en comunidad, otras startups que se enfocan en comunidades específicas como mujeres, o pequeños empresarios y una muy importante es la que generamos con nuestra propia comunidad de usuarios.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, puede impactar a demasiadas empresas para generar una verdadera propiedad digital y permitirles controlar y aprovechar los recursos digitales disponibles. A las nuevas generaciones porque jamás habíamos podido validar modelos de negocio tan rápidamente y sin inversiones gigantes como en los modelos tradicionales, básicamente estamos dotando a todos con una herramienta que les permite vender en un mercado nacional o internacional desde el día uno.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, estaremos consolidados en 10 países de Latinoamérica, tendremos un ecosistema de emprendedores a nivel latinoaméricano, lo que nos convertirá en un colectivo poderoso. Convertiremos a ese 92.8% de Mipymes en una gran empresa que permita generar economía colectiva, y así generar un verdadero esquema de desarrollo democratizado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Tienen el papel más importante de todos, son nuestra red de apoyo principal en todos los sentidos, su confianza, recibir sus críticas constructivas ha sido fundamental, el pilar más importante para construir cualquier cosa es la familia, creen en lo que hacemos como nosotros creemos, contamos con familias realmente maravillosas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Aún no lo hemos logrado, estamos trabajando en ello y aún así nuestra base filosófica siempre es ayudar, por eso, por cada tienda en línea que vendemos, donamos una tienda en línea a un emprendedor en etapa temprana y casaemprendedores.com es la prueba de ello; siempre apoyamos, es más, nacimos porque queremos apoyar con lo que sabemos hacer y lo que tenemos. Siempre ayudaremos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Andrés, Sergio, Yeison, Leider, Dickson, Laura, Juana y Camilo son personas absolutamente increíbles, su capacidad de crear, de aportar, de llevar a la realidad lo que planteamos en conjunto y de conciliar las diferencias es lo que hace tan especial nuestro equipo, algunos mentores que han visto lo que hemos hecho se sorprenden al ver que todo lo que hacemos fue logrado con un equipo tan pequeño.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Definitivamente la filosofía, la creencia absoluta en el poder de la colectividad, creer en el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los microempresarios, creer en nuestro talento, creer en nuestro país, porque cuando crees en Colombia, definitivamente pasan cosas buenas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que las cosas que realmente pueden lograr un verdadero cambio no son de la noche a la mañana, que requieren tiempo, esfuerzo y dedicación; pero lo más importante es que se puede, todo se puede si trabajamos juntos, unidos podemos realmente generar verdaderos cambios, desde la idea más pequeña a la más grande. Todos podemos ayudarnos entre todos.

