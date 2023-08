Crearon un negocio de pizza artesanal que le rinde homenaje al campo colombiano

Ellos son los emprendedores detrás de una propuesta con sabor que conquista paladares en Boyacá. Foto: Cortesía La Ostaietta

“La Ostaietta nació el 16 de abril del 2021 en Tibasosa, Boyacá. Decidimos apostarle a un emprendimiento gastronómico que resaltara la importancia de la comida artesanal, haciéndole honor a mi abuela, Alice, a través de la cocina italiana. Con nuestra idea de negocio buscamos educar a nuestros comensales en el ejercicio de una alimentación consciente, donde todos sepan de dónde vienen sus alimentos, rescatando la importancia del campo boyacense y los cultivos de productores orgánicos.

La masa con la que trabajamos tiene un tiempo de fermentación de 72 horas y cada uno de los productos que llevamos a la mesa tienen sello colombiano. Rendimos culto al alimento y al proceso que hay detrás de cada producto que llevamos a nuestros comensales, creyendo en el potencial de esta maravillosa región e impulsando el turismo y el buen comer”. La historia, contada por sus protagonistas, aparece en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Juan Carlos Quintero, 32 años, Gastronomía de manera autodidacta

Denice Muñoz, 28 años, Administración de Empresas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre me gustó cocinar y hace 8 años, cuando conocí a mi novia, ella me impulsó a seguir mi pasión. En ese momento había dejado mi carrera de ingeniería pues me sentía realmente infeliz, sin embargo, yo seguía estudiando por cumplirle a mis padres y a la sociedad, así que tomé la decisión de intentar una nueva carrera, mi elección fue finanzas y la pase mejor que en ingeniería pero la insatisfacción y la frustración seguían allí.

La cocina siempre me recargó, así que los fines de semana nuestro plan favorito era invitar amigos a casa y cocinar para ellos. Cuando en 2020, llegó la pandemia, tuve que parar mis estudios y nuestra vida cambió por completo, pues, aunque llevábamos varios años viviendo en Argentina, justo en marzo de 2020, estábamos visitando a la familia de mi novia en Bogotá, y dos días antes de nuestro vuelo de regreso a Buenos Aires, cerraron todos los aeropuertos del país y nos quedamos encerrados en Bogotá.

Fue en ese momento que conocimos Boyacá, yo nunca había estado pero me maravilló demasiado esta región y Tibasosa nos enamoró tan pronto entramos, un pueblo del que jamás habíamos escuchado pero que lo tiene todo. En ese momento fue el lugar perfecto para alejarnos del caos de la ciudad y vivir una vida tranquila y sencilla. Nos dimos cuenta durante esos 6 meses, el increíble potencial turístico de esta región, la laguna de Tota, los páramos y montañas de Boyacá, la historia de la independencia, los cultivos, su gente trabajadora, etc.

Mi abuela es italiana, siempre he sido amante de la buena pizza y en mi vida en Buenos Aires me acostumbré a la gastronomía de alta calidad. Nos dimos cuenta así de que en Boyacá no hay muchas opciones de restaurantes de comida internacional o alta categoría, como en Bogotá o las grandes ciudades, pero sí hay una alta demanda y gente con apetito de cosas diferentes, así que decidimos unir nuestras habilidades y emprender, pues sentimos que Boyacá es como un tesoro por descubrir y aún hay todo por hacer, así que nos arriesgamos a la aventura.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creo que lo más importante para llevar a la realidad nuestro proyecto fue lanzarnos y confiar en nosotros. Al principio tuvimos muchísimo miedo de fallar. Nunca habíamos manejado un restaurante, no teníamos idea de lo que se vendría en los próximos meses, pero decidimos seguir nuestro instinto y sentimos que Tibasosa era el lugar perfecto para intentarlo.

Apenas comenzamos nos vimos afectados por el paro de camioneros y las manifestaciones de mayo del 2021 y enseguida nos dio Covid, todo esto en las primeras 6 semanas desde la apertura. En ese momento, tuvimos muchísimos nervios y ansiedad por la incertidumbre del futuro, decidimos aprovechar esas semanas para estudiar todo sobre la pizza napolitana, buscamos los mejores proveedores locales y empezamos a experimentar, prueba y error hasta que dimos con la receta perfecta y los mejores proveedores de la región.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Durante nuestra vida en Argentina, siempre trabajamos en diferentes industrias y logramos reunir algo de ahorros. Durante la pandemia trabajamos en un call center, y esto nos ayudó muchísimo para ahorrar nuestro capital inicial al vivir en Tibasosa y tener costos de vida mucho menores a los de la ciudad.

Aprovechamos que estábamos lejos de todos nuestros amigos y que realmente en la pandemia no se podía salir, así que seguimos ahorrando la mayoría de nuestro salario. Vendimos algunas cosas que teníamos aún en Argentina desde antes de la pandemia y fue así como logramos empezar, con poco dinero pero con la mejor energía y mucho amor.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestra empresa buscamos llevar la alta gastronomía a otras regiones de Colombia, diferentes a las grandes ciudades. Tendemos a pensar que solo en las grandes ciudades los comensales son exigentes y los restaurantes de alta categoría han subestimado a los consumidores de las regiones. Nosotros creemos que Boyacá tiene un público muy agradecido con la innovación y nos proyectamos crecer en varias regiones del país, dónde también hay turismo fluido y un tráfico importante de personas que aprecian la buena comida.

También creemos que se puede educar a todos nuestros comensales en el ejercicio de una alimentación consciente, dónde todos saben de dónde vienen sus alimentos, pues viene directamente del campo boyacense y es en su mayoría cultivada por productores orgánicos. Adicionalmente, con nuestro proyecto le hemos apostado a incentivar el campo colombiano. Rendimos culto a lo artesanal, al alimento y al proceso que hay detrás de cada producto que llevamos a nuestros comensales, creemos en el potencial de esta maravillosa región e impulsamos el turismo y el buen comer.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad es subjetiva. En general estamos felices con lo que estamos construyendo y emocionados con el camino que nos queda por recorrer. Sentimos que estamos construyendo algo muy valioso, ayudando a personas de la comunidad, impulsando el campo y trayendo nuevas experiencias a un lugar que no es el primero en el mapa cuando piensas en turismo Somos afortunados de poder construir algo propio y eso nos llena de orgullo y felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Creemos que todavía nos queda un largo camino por recorrer y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, así que tomar la decisión de vender no parece una opción en el corto o mediano plazo. Obviamente, muchos factores entran en juego si consideramos esa posibilidad, no nos negamos tampoco a esa opción, pues tenemos la confianza de que podríamos empezar de cero en cualquier lugar y en cualquier momento. Aun así, nuestro objetivo es claro, queremos seguir construyendo empresa e impactar muchas vidas antes de tomar una decisión como esa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido una locura, pero una locura muy hermosa. Siento que cuando piensas en emprender, lo primero que se te viene a la cabeza es “ser tu propio jefe” y realmente suena muy tentadora la idea. Sin embargo, una vez te lanzas con toda en este camino, te das cuenta que ser tu propio jefe es muchísimo mas difícil de lo que te imaginas.Necesitas demasiada disciplina, resiliencia, paciencia, dedicación y amor por lo que haces.

Para nosotros, un pilar importante desde que empezamos y la razón por la que seguimos aquí es porque amamos nuestro proyecto y creemos firmemente en él. Aun así, muchas veces se presentan situaciones en donde quieres dejar todo tirado y salir corriendo. Emprender es una montaña rusa de emociones y lo más difícil no es empezar, lo más difícil realmente es mantenerte.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sentimos que soñamos en grande por lo cual aún nos encontramos en el camino. Nos falta un camino larguísimo por recorrer. Creemos que estamos dando aún los primeros pasos y construyendo las bases de este sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos seguir creciendo y apostándole al crecimiento de esta región, enfocados en honrar lo artesanal y rindiendo culto a los buenos ingredientes, al alimento y los procesos de calidad. Nos gustaría empezar con al menos otras dos sedes de la Ostaietta en Boyacá, y luego ir a otras regiones de Colombia, diferentes a grandes ciudades, esa es la apuesta.

Aunque la pizza se conoce como comida rápida, para nosotros el proceso tiene otro ritmo, nuestra pizza es slow food, pues para llegar a la mesa de nuestros comensales el tiempo de fermentación es de 72 horas y los ingredientes orgánicos que utilizamos vienen del campo, cultivados con amor y dedicación, sin fertilizantes que envenenen o aceleren los procesos, es así como aseguramos nuestra calidad que para nosotros es un NO negociable.

Nuestros alimentos están hechos con pasión, amor y dedicación y es esto lo que queremos transmitir a cada una de las personas que nos visita.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, por eso que trabajamos arduamente para seguir creciendo, y nos encantaría poder llegar a muchos pueblitos mágicos como Tibasosa, y ofrecer experiencias de alta calidad, potenciando de esta manera el turismo en esta región que apenas está empezando a florecer, al mismo tiempo que seguimos apoyando a pequeños productores y emprendedores de la región.

Apostamos por expandir nuestro restaurante en los próximos dos años, ya que tenemos la fortuna de contar con un país demasiado abundante, en donde todo lo que se cultiva tiene potencial de crecimiento. Nos encanta el campo colombiano y hay miles de productores locales cultivando ingredientes de la más alta calidad en muchas partes del país. Nuestro objetivo es apoyar estos emprendimientos y crear experiencias inolvidables para nuestros comensales.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No descartamos la posibilidad de inversión pues sabemos que es una parte importante del crecimiento. Sin embargo, tendríamos que analizar detalladamente lo que espera y nos ofrece la otra parte, pues más allá del dinero, nos interesa un crecimiento sostenible.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Al iniciar tu propia empresa, es muy fácil pasar por alto temas legales o financieros como contratos, acuerdos, impuestos, etc. que si no se analizan con cuidado después pueden afectar el desarrollo de tu actividad. Creo que con esta primera experiencia emprendiendo hemos aprendido que siempre es de vital importancia un asesor legal y financiero para tener todo lo más claro, correcto y justo posible y evitar malos entendidos o problemas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

De chico siempre vi a mis padres y abuelos cocinar con mucha pasión y dedicación, además crecí viendo canales de cocina, desde allí empezó mi pasión. Mi mayor inspiración es Anthony Bourdain con su proyecto de dar a conocer la gastronomía del mundo, crecer viendo su programa me inspiró a incursionar este mundo.

También, Leonor Espinosa ha sido una gran referente e inspiración en nuestro proyecto con su trabajo de investigación, observación y experimentación con el alimento, y finalmente, hemos conocido personas maravillosas viviendo en el campo, que nos han enseñado demasiado sobre el alimento y nos inspiran a seguir mejorando cada día y a honrar los procesos y los ingredientes.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nunca hemos pensado en el fracaso como una opción. Es fácil creer que si no logras algo, fracasas, pero en realidad siempre estás aprendiendo algo nuevo. Sentimos que en nuestra vida no hemos fracasado, pero sí hemos redirigido nuestros objetivos hacia caminos distintos que nos hagan sentir más felices y nos permitan dejar un sello en la sociedad.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Vivir en el campo es complejo pues no es fácil encontrar una comunidad emprendedora como en las grandes ciudades, además, es un reto adicional cuando la mayoría de eventos se realizan los fines de semana, que son los días más importantes de operación en un restaurante, por lo cual se nos ha complicado hacer parte de una comunidad formal emprendedora o participar de seminarios de organizaciones que fomenten el emprendimiento en el país.

Sin embargo, tenemos la fortuna de compartir este camino del emprendimiento con amigos que se han lanzado a apostar por sus sueños y con los cuales, de una u otra manera, nos apoyamos y acompañamos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, creemos firmemente que el solo hecho de emprender es una forma increíble de trascender. A través de la creación de empresa impactas a tus colaboradores, a tus comensales, a tus proveedores y a todos aquellos involucrados en el proceso y de esta misma manera, impactamos nuevas generaciones.

Creemos en el desarrollo gastronómico de las regiones, creemos en la educación sobre el alimento como una forma de trascender, para que las personas aprendan a comer bien y a valorar los alimentos que se consumen. Adicionalmente, a nosotros nos enorgullece generar empleo en esta región, crear oportunidades de crecimiento y desarrollo para los jóvenes que muchas veces se ven en la necesidad de dejar su casa e ir a las grandes ciudades en busca de oportunidades.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento somos emprendedores y en 10 años esperamos poder decir que somos empresarios destacados del mundo gastronómico en Boyacá y otras regiones. Nos visualizamos con varios restaurantes en la región y siendo reconocidos como la mejor pizza artesanal de Colombia. Esperamos poder seguir contribuyendo al crecimiento de la región y brindando oportunidades de desarrollo para las personas del campo colombiano.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia y nuestros amigos han sido vitales en este proceso. Nos han apoyado en cada paso y nos han alentado a seguir cuando las cosas se ponen difíciles. Gran parte de nuestra familia y la mayoría de nuestros amigos viven en Bogotá o en otras partes del mundo, y aun con la distancia, se han tomado el tiempo de venir a conocer nuestro proyecto, difundirlo con su red de contactos y apoyarnos de muchas maneras.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Creemos que todos merecemos hacer realidad nuestros sueños y poner en marcha nuestras ideas por más locas que parezcan. Todavía somos pequeños y estamos aprendiendo cada día sobre el camino, pero cada vez que alguien se acerca a preguntarnos sobre algo o pedir algún consejo para su emprendimiento, nos sentimos honrados de poder compartir lo poco que hemos aprendido y apoyar a los nuevos emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo lo es todo. Sin ellos nada de esto sería posible, han sido un apoyo fundamental. Ellos han estado con nosotros en cada paso, la dan toda en su trabajo y son la pieza clave para que nuestros clientes puedan pasar un momento memorable cuando vienen a visitarnos. Gracias infinitas a Mari, Juli, Mel, Esperanza, Laura, Juandi, Pipe, Maro y a todas las personas que nos han acompañado en esta aventura.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal viene principalmente del amor y la buena energía que ponemos en lo que hacemos, y en general en la vida. Somos perfeccionistas y apasionados, un poco intensos y exigentes con nuestro trabajo y siempre buscamos mejorar, eso es lo que nos diferencia del resto. Le ponemos todo el corazón a lo que hacemos y ese amor se ve reflejado en nuestros productos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Durante este camino hemos aprendido que los sueños no se cumplen, se trabajan, y una vez entiendes esto, puedes manifestar todo lo que imagines. Lo más importante es la perseverancia, el amor por lo que haces y la disciplina. Hemos aprendido a retarnos y demostrar que todo es posible y que se vale soñar. Todo se puede lograr mientras te lances y lo intentes.

