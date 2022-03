Crearon una marca de medias que apoya a personas con síndrome de Down

Ellos son Jaime Lascarro, Diana Chaves y Andrés Ortiz, los emprendedores que le dieron vida al emprendimiento de medias personalizadas 'Sockalo'. Foto: Cortesía Sockalo

“En Sockalo arrancamos este 2022 con una visión clara: apoyar a Daniela, nuestra nueva diseñadora. Ella tiene 28 años, es una persona con síndrome de Down, mega bailarina y además campeona de natación, entre otras cosas. La idea es que con su trabajo en nuestro emprendimiento pueda conseguir los recursos para iniciar con una idea de negocio que le permita trabajar en lo que más le gusta, así que durante los meses de Marzo a Junio estaremos donando el 50% de las utilidades sobre las ventas de su colección. Una vez cerrado este periodo estaremos apoyándola con asesoría para la creación del que será su futuro laboral, creemos que esta es una forma de apoyar también los derechos de las personas con Síndrome de Down y con capacidades cognitivas diferentes”, así lo cuentan los tres amigos que le dieron vida a un proyecto donde la creatividad se une con la imaginación trabajando por causas sociales que impactan el crecimiento de Colombia en distintos ámbitos.

Hablamos con Jaime, Diana y Andrés en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contaron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Diana Chaves, 36 años, Comunicación Social y Periodismo

Andres Ortiz, 36 años, Ingeniería Civil

Jaime Lascarro, 46 años, Coaching Ejecutivo

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Diana: la idea fue mía, durante la pandemia y con ganas no solo de crear empresa sino también de darle un regalo realmente especial y útil a mi mamá decidí unir esas dos necesidades y crear lo que hoy conocemos como Sockalo.

La idea del regalo es que fuera realmente especial y que no costara una fortuna. Poco a poco el emprendimiento se fue transformando con el tiempo y es así como hoy contamos con más de tres líneas de servicio para nuestros clientes, con más de 60 diseños propios y con un equipo de diseño capaz de transformar la imaginación de nuestros clientes en un par de medias… el regalo perfecto.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Diana: con determinación, ganas y el apoyo de mis socios. Tuve la idea y arranque al día siguiente.

Un año después de crear el emprendimiento me di cuenta que realmente podía ser “algo más” y me asocié con mi familia. Mi esposo (Andrés) y mi cuñado (Jaime) para junto con su experiencia hacer de Sockalo nuestro sueño… un referente del emprendimiento en Colombia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Diana: ahorros míos y de mis socios, el pago aun esta pendiente.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Andrés: muchas cosas… pero tal vez tres son las que rescataría aquí:

- Demostrarle a todos quienes tengan una idea y les da susto arrancar (como nos pasó a nosotros) que solo se trata de empezar y querer. Lo demás es trabajo.

- Que sí se pueden hacer regalos especiales que no cuesten una fortuna y que además sean útiles. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice cada uno de nuestros clientes.

- Estamos impactando a la sociedad colombiana…como Sockalo, tenemos una misión: ser un referente de emprendimiento en Colombia, pero no solo para nosotros mismos sino apoyando a otros a iniciar con su sueño de crear empresa.

Así entonces, con nuestra visión clara arrancamos este 2022 apoyando a Daniela (nuestra nueva diseñadora, que tiene 28 años, Síndrome de Down, es una mega bailarina, y campeona de natación entre otras) a conseguir los recursos para iniciar con una idea de negocio que le permita trabajar en lo que más le gusta.

Durante los meses de marzo a junio estaremos donando el 50% de las utilidades sobre las ventas de su colección, y una vez cerrado este periodo estaremos apoyándola con asesoría para la creación del que será su futuro laboral, en una forma de apoyar también los derechos de las personas con Síndrome de Down y con capacidades cognitivas diferentes.

6. ¿Soy feliz?

Andrés: imagínate si no. Trabajamos en familia, con lo que nos gusta, hacemos felices a muchos y apoyamos a otros a emprender… ¿un sueño no?

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Jaime: es difícil decir que no, pues creemos firmemente que no hay que cerrar ninguna puerta en la vida sin saber qué puede existir al otro lado, sin embargo, al menos en nuestros planes hoy, no está vender Sockalo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Diana: para empezar, no hablaría en pasado (risas), creo que aún estamos en un camino, que aunque no llamaría difícil, si es de extrema paciencia, paciencia de ver crecer el negocio, de entender todas las oportunidades que pueden existir, de la espera de resultados….

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Jaime: Estamos cumpliéndolo… aun nos faltan muchos pasos… el cielo es el límite. Queremos ver a Sockalo grande, generando mucho empleo y convirtiéndonos en ese referente de “sueño hecho realidad” para otros emprendedores en Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Andrés: ahora tenemos tres metas grandes

- Asegurar un buen comienzo para el emprendimiento de Daniela con las ventas que logremos de su colección, y usar esta experiencia para replicar el modelo con otros jóvenes que quieran nuestro apoyo para emprender.

- Lanzar nuestro e-commerce www.sockalo.com para ampliar el alcance con nuestros clientes.

- Abrir un nuevo canal de distribución (ferias comerciales) para dar acceso físico a nuestros productos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Jaime: sí, y ese es justamente uno de nuestros próximos pasos con el desarrollo de franquicias para todos los que quieran participar de este gran sueño.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Diana: creo que la palabra “desconocido” es un poco fuerte, pero definitivamente si aceptaríamos apoyo financiero de un experto que nos pueda apoyar no solo financieramente sino intelectualmente para potenciar Sockalo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Andres: por ahora (y espero que se quede así) el proceso ha sido muy lindo y todo de aprendizaje.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Diana: muchos colombianos que han logrado con trabajo, esfuerzo, dedicación y un buen producto aportar a nuestro país: Mario Hernández, Totto, Ramo….muchos, a decir verdad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Jaime: afortunadamente con Sockalo no hemos fracasado, pero si hemos tenido dificultades como todas las empresas al comenzar. Lo importante es que todas ellas han resultado en aprendizajes.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Diana: aún no, pero estamos buscando opciones para hacerlo, nos encantaría contar con apoyo de comunidades que puedan beneficiarse de ello

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Jaime: Indudablemente, trabajamos para que cada nuestra idea tenga mayor impacto y alcance.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Andrés: En 10 años ya debemos haber alcanzado nuestra misión. Estaremos dando conferencias y apoyando a los nuevos emprendedores a crecer su empresa en Colombia, mientras tanto Sockalo estará funcionando a nivel nacional e internacional en modelo de franquicias.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Diana: ¡Todo! Creemos que especialmente en este tipo de emprendimientos son ellos, familia y amigos, quienes juegan el rol de “sembradores”. Son los primeros en conocer la marca, en probarla, en darnos feedback y en publicitarla. Sin ellos el primer paso es casi imposible

Aun recordamos cuando nuestras publicaciones tenían 3 ó 5 likes: nuestras mamás y mejores amigos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Jaime: ¡Esa es nuestra visión… si nosotros pudimos… todos podemos!

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Diana: Nuestro equipo somos nosotros liderando cada proceso y desarrollo de Sockalo.

Diana: diseños y redes sociales

Andres: finanzas, proveedores, costos..

Jaime: producción, procesos, eventos..

También tenemos asesoría de Angela (hermana de Diana y esposa de Jaime) con estrategias de mercadeo y ventas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Andrés:

· Personalización al 100%: son diseños creados y aprobados por nosotros

· Alta calidad: la aseguramos en todo. Desde el hilo de la media hasta el empaque en que les llega a nuestros clientes.

· Aporte a la sociedad: ser un referente de emprendimiento en Colombia, pero no solo para nosotros mismos sino apoyando a otros a iniciar con su sueño de crear empresa. Apoyar también los derechos de las personas con síndrome de down y con capacidades cognitivas diferentes.

· Fácil acceso

· Buen precio

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Jaime: Que con ganas todo se puede, que los amigos y la familia son el eje fundamental para el desarrollo personal, profesional y empresarial, que hay muchas personas como Dani que tienen todo para triunfar y lograr una independencia económica y que solo necesitan un empujón.

