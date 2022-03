Madre e hijo están optimizando procesos de capital humano con tecnología

Yolima Restrepo y Andrés Ramírez Restrepo, creadores de Giobs. Foto: Cortesía Giobs

“Buen día, Tatiana y Edwin, estaba leyendo su artículo en El Espectador acerca de AgroUne y me encantaría presentarles Giobs, nuestra plataforma de gestión empresarial que busca transformar digitalmente todos los procesos de las empresas en Colombia. Les adjunto un documento/nota de prensa en donde explicamos lo que hacemos, pero me encantaría poder mostrarles más a fondo nuestro ecosistema y cómo estamos ayudando a empresas pequeñas, medianas y grandes a ser más competitivos a nivel regional”. Así llegó esta startup a la sección de Emprendimiento y liderazgo creada por Yolima Restrepo y Andrés Ramírez Restrepo.

En el documento que nos enviaron relataban que ya contaban con “clientes en Colombia, Miami, Ecuador y Panamá” y que han desarrollado “un ecosistema con más de 15 módulos que incluyen la evaluación por competencias y desempeño, capacitaciones, la gestión de la contratación e incluso los procesos de salud y seguridad en el trabajo”. Tras verificar por varias fuentes la información y con tan solo buscar Giobs en Google (con más de 20.000 resultados en tan solo 0.69 segundos), abrimos la puerta y les enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos respondieron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Yolima tiene 54 años y Andrés tiene 30 años. Yolima tiene un MBA y es especialista en Gestión del Talento Humano. Andrés actualmente está estudiando una Maestría en Desarrollo de Software en la Universidad de los Andes y tiene un MBA de la Universidad Internacional de la Rioja.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Yo (Yolima) me encontraba haciendo consultorías a empresas para optimizar sus procesos y Andrés se encontraba creando ERPs a la medida para sectores de la salud, gestión de proyectos y consultoría. Un día vimos que podíamos digitalizar mis procesos de Talento Humano con la experiencia de Andrés y reducir los costos de cualquier empresa en Colombia. En ese momento hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta de que en el país no existía ninguna empresa que integrara todos los procesos y realmente ayudara en la reducción de costos. Eso fue a finales de 2019 y dos años más tarde ya tenemos una plataforma completa operando en 4 países y con clientes diversos que nos demuestran la flexibilidad de lo que hemos logrado.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

El proceso de acompañamiento de apps.co y el gobierno fue muy valioso para estructurar nuestra idea del negocio. Después, el 2020 fue un año de mucho desarrollo, aprendizaje y prueba y error. El 2021 logramos hacer clic con el mercado y comenzar a ver unos resultados y tracción importante. El 2022 será un año de consolidación y crecimiento, esperamos traducir las plataformas y comenzar a ofrecerlas a nivel global. Con decirte que ya tenemos clientes en Estados Unidos, que están reclutando gente de India y aún sin tener la plataforma en inglés, y eso nos motiva a decir que tenemos un producto con potencial global.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Es una inversión propia, un desarrollo propio y ha sido financiado con recursos propios y fruto de la tracción temprana que hemos tenido.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando llevar tecnología a PYMES para madurar sus empresas, mejorar sus procesos a un costo accesible. También estamos ayudando a empresas grandes a dar un paso hacia la tecnología y digitalizar procesos que anteriormente solo tenían en papel. Todo lo que hacemos va enfocado al objetivo de desarrollo sostenible No. 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Queremos que las empresas de Colombia y Latinoamérica tengan procesos competitivos que les permitan competir en un mercado cada día más global.

Hemos detectado que tan solo cerca del 10% de las empresas usan tecnología. El otro día nos contaba un cliente: ¿sabes cuánto tiempo pierden las empresas solo creando un colaborador en su base de datos en excel, recolectando documentos e informando a todas las áreas? Antes de Giobs entre 4 y 8 horas. Con Giobs son 10 minutos, máximo en los casos más complejos. ¿Sabes el aumento de productividad que eso trae a las empresas?, ¿lo competitivas que las vuelve?, ¿la reducción en costos?, es increíble. Eso estamos cambiando.

6. ¿Soy feliz?

Totalmente. Yo personalmente me siento más viva que nunca, estoy involucrada en el ecosistema de emprendimiento, asisto a grupos de emprendedoras femeninas, cuando un cliente me cuenta que logro su certificación RUC o Icontec gracias a nuestra plataforma me llena el corazón. Y Andrés ni se diga, ha sido un trabajo de desarrollo árduo, pero ver esa tecnología aplicada en varios países y pronto en múltiples lenguajes es todo un logro.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No hemos pensado en eso. Queremos crear una empresa de largo alcance que se vuelva parte esencial del crecimiento económico de la región en los próximos años.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es duro, no te vamos a mentir. Pero lo llevamos en el ADN. Nos encanta el reto, los obstáculos, la alegría de lograr un cliente, de verlos crecer junto a nosotros. Lo difícil es empezar, pero actualmente ya nos sentimos cada día más tranquilos y confiados del gran producto que estamos vendiendo. Además, en Colombia y en el mundo es cada día más fácil emprender en tecnología, nos capacitamos constantemente y buscamos ayuda de otros emprendedores cada que podemos. Eso ayuda mucho.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Parcialmente. Yo creo que un emprendedor o emprendedora nunca deja de soñar. El primer sueño era lograr una empresa, después fue llegar a las primeras 10, posteriormente, abrir otros países, pronto también dominar el mercado anglo. Los sueños son cada día más grandes, pero lo importante es no dejarlos ahí, sino planear, ejecutar y medir cómo los estamos logrando.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo en países como Panamá y Ecuador donde ya tenemos algunos clientes. Indudablemente, Colombia y poder ingresar al mercado de Estados Unidos. Demostrar, como lo están haciendo otros emprendimientos que en Colombia hay mucho potencial y tenemos todo para crear negocios de impacto global.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente y tiene un mercado en LATAM de más de 11 millones de pequeñas y medianas empresas. Estamos apenas escarbando una parte pequeña de lo que podemos llegar a crecer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí, tenemos planeado iniciar un proceso para recibir inversión y hacer el escalamiento en menor tiempo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Contratar personas que no vibren con los emprendimientos, el equipo que tenemos y que queremos tener debe vibrar con emprender, ponerse la camiseta, hacer de todo y soñar con convertir nuestro ecosistema en un jugador global.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Inicialmente nos inspiró crear algo que no existía en Colombia hecho por colombianos, soñar en grande. Hoy nos inspiran las historias de clientes que en el primer mes logran cambios culturales dentro de sus empresas que jamás imaginaron.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No siento que hallamos fracasado, son aprendizajes y sí, hemos tenido que dejar en remojo otros emprendimientos porque definitivamente se requiere dedicación uno a uno para sacarlos adelante. Tirar la toalla no, pero sí mirar las cosas con una mente fría y evaluando cómo podemos mejorar los procesos y cambiar las metas con el objetivo de seguir creciendo. Hay que tener un apego al propósito: “volver a LATAM competitivo” y no al medio.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hemos participado en varias aceleradoras, yo soy una mujer emprendedora que representa el emprendimiento femenino, hemos participado en varios grupos emprendedores y cada día buscamos seguir creciendo nuestra red de contactos. Indudablemente en Colombia y en cualquier parte del mundo uno crece en grupo, no solo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, lo que hacemos no solo ha trascendido regionalmente, sino en sectores muy tradicionales. Las nuevas generaciones son cada día más tecnológicas, quieren las cosas rápidas y los procesos cada día menos burocráticos. Estamos ayudando a que las empresas puedan ofrecer trabajo decente y crecimiento económico.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En diez años nos vemos liderando un equipo en cada país de LATAM y nuestros aplicativos siendo utilizados en un número representativo de empresas por país.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Los miembros de nuestra familia han sido los grandes cómplices de este emprendimiento, con su tiempo, recursos, ideas, enseñanzas y la formación que me han brindado. Este emprendimiento también es el fruto de su paciencia y constante apoyo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente, sin duda, somos convencidos, como lo dije anteriormente, del emprendimiento y la capacidad de generar trabajo y recursos a través de la tecnología.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo ha sido fundamental, los que estuvieron, están y estarán apoyando esta iniciativa. Es un equipo multicultural, diverso e influyente en todas nuestras decisiones.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La dedicación y calidad de trabajo entregado, la disposición a mejorar con nuestros clientes y hacer equipo con ellos más allá del valor o inversión que hacen en nosotros. Sin nuestros clientes no lograríamos crecer.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que si las empresas logran administrar, involucrar y crecer conjuntamente con sus colaboradores, son más fuertes y potentes cada día. Para ello estamos nosotros, para apoyarles con tecnología a lograrlo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).