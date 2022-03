Él creó un negocio gastronómico que resalta la cultura y los sabores de México

Alvaro Castaño, el emprendedor que le dio vida a Azul Azteca, una propuesta gastronómica que exalta los sabores ancestrales de México. Foto: Cortesía Azul Azteca

“Esta propuesta de negocio nace en Inversiones Tres Milagros, un emprendimiento de tres hermanos, María Alejandra, María Margarita y Álvaro Castaño. María Alejandra y Margarita cocineras de profesión y afición y Álvaro Administrador de Empresas y apasionado por el negocio de los restaurantes desde hace 7 años. La empresa fue fundada en marzo de 2014, cuando mi papá nos regaló el primer restaurante en Bogotá. Sin experiencia, pero con mucho amor, dedicación y consistencia, la sociedad hoy tiene seis restaurantes en Bogotá, Cartagena y Santa Marta llamados, “Entre Cuates” y ahora llegamos al mercado con “Azul Azteca”.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos hablamos con Álvaro Castaño, uno de los tres hermanos que le dio vida a este proyecto y este fue el recorrido que nos dio por su emprendimiento.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea desde que empecé en este negocio de la gastronomía en el 2014 fue aprender de este lindo negocio de los restaurantes. Cuando montamos el primer restaurante con mis hermanas (que además son mis socias), no teníamos experiencia en este sector, ni en ninguno, estábamos recién graduados. Cuando nació la idea solo pensábamos en aprender, en sacarlo adelante. Así se creó y así es todavía, tengo una pasión inmensa por lo que hago y por eso creo espacios en donde la gente pueda compartir lindos momentos con los suyos, no importa si la ocasión es especial o no, lo primordial es que pasen un rato agradable.

3. ¿Cómo logré hacerla y llevarla a los hechos?

Con perseverancia y paciencia, viajo a México seguido por nuestros otros restaurantes y en esas idas me topaba con conceptos y con comida mexicana totalmente diferente a lo que encontrábamos acá en Colombia o en otros países. El concepto siempre lo quise montar, pero no se daba el lugar, eso era clave, no solo el local sino la ubicación, ¡hasta que llego la oportunidad!.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Una parte fue financiada y otra fueron recursos propios de la empresa que existe desde 2014. Estamos pagando una parte a bancos y la otra estaba destinada al proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Azul Azteca estoy muy contento, el logro más grande para mí es que he aprendido un montón todos los días de algo que de verdad disfruto mucho, eso en cuanto a lo personal. En cuanto a los logros y objetivos del negocio y de la empresa, hemos logrado salirnos del formato de lo que siempre se había hecho, creamos un espacio con una muy buena energía en donde ofrecemos cosas distintas a las que se ofrecen en la ciudad o en el país hablando gastronómicamente. Tenemos platos muy ricos, coctelería para todos los gustos y si no es el mejor, uno de los mejores mariachis de Colombia en nuestra tarima de miércoles a domingo.

6. ¿Soy feliz?

¡Soy muy feliz!

7. ¿Vendería mi empresa?

Dicen que uno nunca debería decir “nunca”, pero en este momento no, soy un emprendedor joven que no se ve haciendo algo diferente a lo que hace todos los días.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

¡Muy! Emprender no es fácil, es muy duro. Son mil dudas que surgen, mil preocupaciones, desde empezar a vender hasta que no llegue gente y viceversa, la responsabilidad que uno adquiere con sus empleados y colaboradores desde el día 1 es muy grande. Pero eso es lo que lo hace lindo, esas dudas hacen que no haya otra forma que ser consistente, de no rendirse y de meterle toda la energía al tema. Me acuerdo cuando empecé, no entendía por qué razón cuando iba a pedir recursos (bancos, gobierno y demás) siempre recibía un “No” como respuesta, la razón era porque no teníamos experiencia, que había que esperar 3 años luego de constituida la empresa… es decir que para emprender, debes tener una experiencia y ya a los 3 años, si sobreviviste (que muchos desafortunadamente no lo hacen por lo difícil que es) te dan acceso a beneficios monetarios.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido muchos y me hacen falta muchísimos más por cumplir, no solamente en el ámbito profesional sino personal.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en una etapa de estabilización, de adaptar carta, innovar, incluir platos nuevos, cócteles nuevos, shows musicales nuevos. Azul Azteca, al menos este año va a tener muchas cosas nuevas que deben probar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100%, así lo pensamos al momento de crearlo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Soy más de la filosofía de crecer al ritmo que la cabeza y los recursos me permitan, no es bueno cerrarse por que la vida da muchas vueltas, pero por el momento no.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de nada, en la vida hay aciertos y desaciertos. La idea es trabajar en esos errores, aprender y salir adelante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá fue el apoyo más grande desde el inicio.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que fracasé, varias veces en otros proyectos y muchas más pensé en tirar la toalla, pero acá estamos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

No sé si trascienda, no pienso mucho en eso, lo que si me gustaría es que los jóvenes o personas sin oportunidad se motivaran a seguir sus sueños y pelear por ellos. No soy una figura en el medio, pero me haría feliz en un futuro poder ayudar de cierto a modo a jóvenes sin experiencia pero con muchas ganas, tal cual como lo fui yo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

Me veo feliz, con mi familia, trabajando en proyectos gastronómicos no solo acá en Colombia, también en otros países. Azul Azteca lo veo en un futuro muy completo, muy robusto, con una operación y una experiencia increíble para nuestros clientes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia lo es todo, desde mis papas, hasta mis hermanas que confían en mis locuras y mi esposa y mis hijos que me llenan de energía para lo que venga.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Decir lo logré es muy subjetivo, yo me siento muy contento con lo que he logrado y soy consciente de que falta muchísimo por recorrer y aprender. Me encantaría poder ayudar a jóvenes emprendedores y aportarles lo poco o mucho que pueda para que logren sus objetivos, porque no hay nada más emocionante que ver por lo que has trabajado, sudado y peleado ser una realidad.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin ellos no habría nada, aparte de mi familia, tengo en mi equipo 5 personas que llegaron a este negocio al mismo tiempo que yo, que trabajaron en el primer restaurante y que hoy en día siguen conmigo, claramente en otros cargos. Ver que ellos aman esta empresa como la amo yo y ver que han crecido de la mano conmigo es algo muy gratificante.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo intenso, yo quiero todo para ya, no descanso hasta obtener lo que me propongo y soy una persona muy terca… Algo que me diferencie del resto es que yo creo que cuando algo sale mal no debemos lamentarnos, debemos meterle buena onda a las cosas, entender por qué salió mal y a partir de ahí evitar que al menos esa cosa que salió mal siga pasando. Empoderar a la gente es clave, así la gente se motivará a hacer las cosas bien.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido muchísimas cosas, pero algo muy valioso y por lo que trato de regirme todos los días es de ser una persona justa, una persona que no le hace daño ni mal a nadie. Estoy seguro que el que hace las cosas bien, le va bien.

