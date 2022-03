Ellos crearon una marca que apoya la adopción de mascotas en condición de calle

Esta idea de negocio conecta a sus clientes con sus seres queridos y apoya la adopción de mascotas en Colombia. Foto: Cortesía Makadamia Gift Store

“Makadamia fue la inspiración de este emprendimiento. Ella es una perrita rescatada en abril del 2020, en pleno confinamiento por la aparición del COVID -19, cuando las personas dejaban abandonadas a sus mascotas por miedo a contagiarse por el virus. Ella (Makadamia), fue adoptada y nos cambió la vida, es una perrita supremamente agradecida y su historia no podía quedar en el aire, por esto el emprendimiento lleva su nombre”, así nace esta idea de negocio de la mano de un Ingeniero de Sistemas y un Administrador de empresas que encontraron en el confinamiento la forma de acortar distancias, solidificar lazos familiares y promover la adopción de mascotas de la calle. Hablamos con ellos en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contaron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Diego Garcia: Tengo 36 años, soy Ingeniero de Sistemas, especialista en Marketing Digital.

Alberto Mario Guzmán: Tengo 26 años y estudié Administración de Empresas en la Universidad del Norte de Barranquilla.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En medio de la pandemia pensamos en generar ingresos extras por medio de la comercialización de un producto novedoso, que generará mucha recordación y ayudará a acortar distancias entre las familias que no se encontraban juntos por tema de pandemia COVID19, y que necesitaban de alguna forma sentirse cerca. Es así como nace la idea de elaborar cobijas para ver televisión pero con la innovación de plasmar las fotos de los seres queridos (familia, pareja, amigos, mascotas) o simplemente enviar un mensaje especial en medio del confinamiento. Este viaje inicia en diciembre de 2020, vendiendo inicialmente en los parques de Bogotá y ofreciendo el emprendimiento a nuestros conocidos más cercanos, dándonos cuenta de la gran acogida apalancada por la época decembrina.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

A mediados del año 2020 estuvimos haciendo las primeras pruebas de telas, calidad de impresión, cadena logística, para finalmente en el mes de diciembre lanzarnos oficialmente por redes sociales con nuestro emprendimiento. Para sorpresa de nosotros, en tan solo en 15 días ya contábamos con más de 5000 seguidores en Instagram y esto seguía creciendo de una manera exponencial, logramos empezar a llegarle con nuestras cobijas personalizadas a muchos famosos de la farándula nacional e influenciadores, quienes quedaban sorprendidos al ver a sus seres queridos en una suave y cálida manta. Esta estrategia de marketing nos permitió crecer y tener más de 100 mil seguidores en lo que suman nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Tik Tok.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La inversión inicial salió de ahorros propios, sin embargo, al enfrentarnos al crecimiento de pedidos en todo el país, tuvimos que recurrir a préstamos bancarios para poder comprar insumos y tener stock. Afortunadamente el emprendimiento ha generado ingresos para pagar costear los créditos, recuperar la inversión y generar utilidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con este emprendimiento logramos que las personas tengan la opción de regalar un producto totalmente novedoso y con un fuerte sentido emocional que logra mover fibras y acercarse a sus seres queridos que están muy lejos o que tal vez ya no están. Muchas personas que están en el exterior, de países como Estados Unidos, Australia, España, Francia, Argentina, México, Chile, nos buscan para enviar un detalle a sus familiares en Colombia.

Con nuestra idea estamos plasmando recuerdos y emociones, que a pesar de no tener muchas veces a nuestros familiares o seres amados cerca, podemos sentirnos abrazados con un lindo recuerdo.

6. ¿Soy feliz?

Complemente, porque este emprendimiento logra conectar muchas emociones de nuestros clientes con sus seres queridos. La mayor satisfacción es cuando nuestros clientes nos envían videos muy conmovedores de sus familiares llorando o muy emocionados cuando recibieron el obsequio y lograron revivir momentos que solo estaban plasmados en una foto. Es completamente gratificante lograr llenar tantos corazones de emociones con un tipo de regalo diferente que llegue al alma de las personas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, por ahora lo que se quiere es seguir potenciando el emprendimiento, llegar a mercados internacionales y lograr cada vez tener muchos más clientes, consolidando los actuales.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siempre será difícil o más que difícil, de mucha persistencia porque la mayoría de las veces se recibe un NO como respuesta, sobre todo cuando iniciamos, porque no conocían la marca, por la desconfianza en comprar por internet, por ser productos personalizados, con todo este panorama que representa un desafío en generar confianza con el cliente. Sin embargo, con cada uno de los peldaños que vamos avanzando nos sentimos mucho más orgullosos de haber logrado dar a conocer nuestro emprendimiento a nivel nacional, reflejado en compras a lo largo y ancho del territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas y desde el Chocó hasta los Santanderes.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Un sueño se materializa con más sueños, pero hasta el momento si se han cumplido los primeros objetivos, aunque cada vez nacen nuevos, así que lo que falta es mucho por recorrer. Por ahora queremos llevar la marca a mercados internacionales, automatizar mucho más todos los procesos, generar empleo y contribuir con nuestro granito de arena a mejorar la sociedad y las vidas de nuestros grupos de interés.

Le puede interesar: Él creó una cocina fusión de autor con platos basados en experiencias de vida

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

El proyecto es seguir creciendo como marca, realizar alianzas con empresas, para fortalecer el canal de ventas corporativas. Tenemos una base inicial de líneas corporativas con empresas clientes como Kellogg’s (Pringles) y Asociación Policía Nacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, por ahora se hace la distribución desde Bogotá, para todo el país, la idea es tener puntos de distribución de varias ciudades en el territorio nacional y por qué no en otros países, de manera que permita una logística cada vez más rápida.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En lo posible no, sin embargo si se da la oportunidad de un buen inversionista que potencialice nuestro emprendimiento, se podrían evaluar las propuestas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No arriesgarme a emprender o poner en marcha una idea. Muchas veces por temor al fracaso dejamos de aprovechar oportunidades de negocio, quizás Makadamia Gift Store se hubiera materializado mucho antes de diciembre del 2020.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Makadamia fue la inspiración de este emprendimiento. Ella es una perrita de casi dos años, rescatada en abril del 2020, en pleno confinamiento por la aparición del COVID19, cuando las personas dejaban tirados a sus mascotas por miedo a contagiarse por el virus. Ella (Makadamia), fue adoptada en el hogar de paso @Ayudandoando. Ellos se dedican a rescatar perritos y gatos de la calle, los asisten para mejorar su salud, los cuidan y los tienen en su hogar de paso, ubicado entre Sesquilé y Guatavita Cundinamarca. Maka nos cambió la vida, es una perrita supremamente agradecida y su historia no podía quedar en el aire, por esto el emprendimiento lleva su nombre y con un porcentaje de las ganancias del negocio apoyamos a @Ayudandoando para que sigan esta hermosa labor.

Nos gustaría seguir a líderes sociales que transforman, esos que ayudan a que más seres vivos tengan bienestar como el caso de los animales de la calle, que están a la espera de encontrar un hogar. Las mascotas hoy juegan un papel primordial en las familias, la tendencia es hacia el famoso “Pet Friendly” y lo vemos cada vez más en todas partes.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Más que fracasar vimos que la carga operativa del negocio era muy grande e inicialmente solo estábamos los dos (Diego y Alberto Mario) al frente de todo. Debíamos responder por la atención de los clientes, por la compra de insumos, por el diseño de los productos, por el manejo de la redes sociales y hasta con los domicilios por toda Bogotá. Afortunadamente no hemos llegado aún al fracaso por la gran acogida que ha tenido el emprendimiento.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente no, pero sí tenemos partners que nos han apoyado en potenciar nuestro emprendimiento. Por ejemplo, con la alcaldía local de Chapinero logramos ganarnos una asesoría de imagen de marca, fuimos seleccionados como un emprendimiento innovador y gracias a esta iniciativa hoy nuestra imagen es más profesional y contamos con un manual de marca, con un logo más acertado para nuestro mercado objetivo. También recalcamos el empuje que nos dio la sección de noticias Caracol “Salvamos a los emprendedores”. Gracias a este espacio de 30 segundos en el noticiero del 30 de diciembre del 2020 pudimos darnos a conocer a nivel nacional y afianzar un lazo de confianza en las personas que nos compraban por primera vez, al tener el respaldo de un canal de televisión nacional como lo es Caracol. Y ese buscar oportunidades se ha convertido en nuestro día a día, hay muchas organizaciones con incentivos para los emprendedores que nos hacemos a pulso.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

En definitiva si, nosotros buscamos dejar huella en las personas que reciben nuestras cobijas y cojines personalizados, no solo es vender un producto sino apoyar a nuestros clientes en impactar emocionalmente a sus seres queridos con un hermoso recuerdo plasmado en un producto textil. Nosotros nos volvemos hasta consejeros de personas que nos abren su corazón por medio de las fotos que recibimos para poder diseñar su producto final complementado con mensajes que buscan transmitir en su cobija o cojín.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy en día hablar de proyecciones en plazos tan largos como 10 años se vuelve un poco inviable por los niveles de incertidumbre que se manejan tanto en el mercado como a nivel personal. Sin embargo, a futuro nos proyectamos como una empresa formalmente consolidada, que genera muchos empleos, que apoya en el rescate de muchas más mascotas como lo fue Makadamia, inspiración de este emprendimiento, y que sobretodo seguimos ofreciendo nuestra propuesta de valor a nuestros clientes que es ofrecer productos de calidad con un fuerte sentido emocional. Seguro que debemos ir renovándonos según las tendencias de mercado pero conservando la esencia de Makadamia Gift Store.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestros principales “ángeles” han sido en definitiva nuestra familia. Que hubiera sido de nosotros sin el apoyo de mi mamá (Marina Delgado QEPD) empacando cobijas, o de mi hermana (Margie Garcia) acompañándonos a llevar cobijas hasta los rincones más apartados de Bogotá. Ellos han jugado un papel fundamental porque han estado con nosotros en las largas noches de trabajo, han ayudado a vender los productos en sus círculos sociales, y por último pero no menos importante han dado ese apoyo emocional para que este negocio siga creciendo.

Nuestros amigos fueron los primeros clientes, quién sabe si por pesar o pena nos compraron las primeras cobijas, pero con sus recompras quedó demostrado que este emprendimiento tiene mucho potencial, hoy reflejado en la consolidación de ventas mensuales y movimiento de seguidores en redes sociales.

Le puede interesar: Con inteligencia artificial ellos evalúan los microcomportamientos de los usuarios

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Pero por supuesto. La vida es una cadena de energía, y si hoy nosotros somos emprendedores es gracias a la persistencia y a esos “ángeles” que se han aparecido en el camino para potenciarnos. Así mismo, nosotros debemos jalonar o apoyar otros emprendedores que se decidan a lanzarse a materializar ese sueño o idea. Si nosotros crecemos, otros pueden crecer, de eso se trata la vida, de todos apoyarnos y salir adelante juntos.

21 ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo ha sido fundamental para el crecimiento de Makadamia Gift Store. Inicialmente nosotros (Diego y Alberto Mario) trabajamos literalmente con las uñas, y con el pasar de los meses hemos logrado consolidar un equipo de trabajo, pequeño pero que trabaja con pasión. Por ejemplo nuestra aliada en todo el proceso de confección, la señora Maria Eugenia ha sido partícipe de todo esta locura, trasnochando y corriendo con los pedidos, al igual que toda su familia que sienten a Makadamia Gift Store como parte de ellos. Nuestros proveedores de insumos y del proceso de impresión son de vital importancia para lograr cumplir nuestra promesa de venta a nuestros clientes en cuanto a entrega del producto, máximo 5 días a partir de la confirmación de compra.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El servicio de atención personalizada a nuestros clientes en todo momento. Nosotros somos contactados por medio de WhatsApp y desde el primer momento que nos escriben, nosotros iniciamos una conversación cálida con asesoría en diseño para plasmar las fotos que las personas quieren en sus cobijas o cojines. Esto permite generar un lazo de confianza traducido en recompras gracias a la comodidad que sienten los clientes al contactarnos y sentirse escuchados. Asimismo, los productos son de alta calidad y cumplimos nuestra promesa de venta, entregando a tiempo en el lugar indicado, teniendo en cuenta que nuestros productos son regalos que muchas veces son para fechas especiales como cumpleaños, grados, bautizos, matrimonios, aniversarios.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El emprendedor se hace, no nace. Y ¿ cómo se hace un emprendedor? A pulso, con persistencia, tocando puertas, desarrollando sensibilidad al entorno y siempre alerta a las oportunidades presentes. A que la frustración no sirve para emprender, que es posible potenciar una marca gracias a las redes sociales, que el mundo cambia a una velocidad exacerbada y somos nosotros los únicos responsables del éxito o fracaso de nuestros emprendimientos. Que es posible ser feliz en lo que uno trabaja, que el único fin de emprender no es el dinero sino el apoyar a los demás.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).