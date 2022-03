Creó una plataforma digital de canje empresarial para pymes y profesionales

Él es Jorge Beltrán, el fundador de BAX, una plataforma digital de financiación alternativa basada en el intercambio de productos y servicios para pymes y profesionales independientes. Foto: Cortesía BAX

“Estamos totalmente seguros que fortalecer las pymes, trae consigo fortalecer la economía del país. Por esto creamos BAX, una plataforma digital para que las pequeñas y medianas empresas puedan financiar sus operaciones, sin gastarse su efectivo o pedir prestamos y endeudarse. Todo, por medio del trueque de toda vida, pero enfocado a empresas y profesionales independientes. Nuestro reto fue la modernización del trueque entre empresas, para lograr llevar su esencia a un ecosistema digital, facilitando estos intercambios sin efectivo, pagando mediante bienes y servicios, logrando que las compañías optimicen su flujo de caja mensual y cuenten con recursos en dinero para solventar sus operaciones, mediante tu cuenta en BAX”, así lo narra Jorge Beltrán, el emprendedor que le dio vida a esta idea de negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 45 años y soy publicista. Llevo 20 años trabajando en marketing y tecnología.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Crear una solución digital para atacar el problema más grave de las pymes: flujo de caja y acceso a financiación. Y encontré que la mejor forma de hacerlo era trayendo nuevamente la idea del “truque”, pero aplicado a empresas y negocios. Las Pymes son la base productiva del país y en su mayoría, mueren al segundo o tercer año. Así que la idea, comenzó a gestarse en el 2020, fruto de la pandemia.

Creamos una plataforma digital de canje empresarial para pymes y profesionales independientes, que busca ser una fuente de financiación alternativa, basada en el intercambio de productos y servicios, en un gran mercado multisectorial digital, en el que las empresas pueden pagar, ofreciendo sus propios bienes: tú me das eso, y a cambio, yo te doy esto otro.

Funciona con una moneda propia llamada “BAX”, la cual es equivalente a un peso colombiano y tiene como función, servir las transacciones dentro de la plataforma.

Todas las empresas dadas de alta en el sistema, parten con un “crédito inicial”, que representa la cantidad, hasta la cual, el resto de participantes están dispuestos a venderle, sin cobrar en efectivo, entre 250 mil y 10 millones de BAX, dependiendo de su facturación tope, hasta el cual, se comprometen a vender ellos sus propios productos o servicios.

Este tipo de plataformas, da a las empresas un nuevo canal para hacer negocios, tanto de compra como de venta, y a la vez les ayuda a ahorrar y a conseguir más clientes en el mercado.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Después de estudiar detenidamente el modelo de negocio y ver lo exitoso que ha sido en la economía de otros países como Italia, España y Suiza, comenzamos a trabajar la plataforma.

Creamos esta comunidad donde los usuarios compran y pagan con sus productos o servicios, es decir, el trueque de toda la vida.

Queríamos que fuera muy fácil de manejar, amigable y con todas las características y funcionalidades de un e-commerce robusto, con las mejores prácticas a nivel mundial. Estamos muy emocionados, porque logramos un producto de primer nivel, que sabemos encaja perfectamente en las necesidades del mercado colombiano.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Como todo emprendedor en Colombia, con fondos propios y muchas horas de pasión, esfuerzo, tazas de café y trabajo en equipo. Detrás de BAX esta Believe, mi company builder de negocios digitales.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El principal problema de los primeros años de vida de una pyme o un independiente, es la falta de recursos.

Queremos formar la mayor comunidad digital de PYMES y profesionales independientes, que se apoyan los unos a los otros en el crecimiento de sus negocios, y así aportarle a la economía del país. Si logramos que un 30% de los pequeños negocios sobrevivan sus primeros 3 años, estaremos totalmente felices.

Queremos que los pequeños y medianos negocios del país crezcan, en lugar de cerrar y puedan aportarle a la economía del país.

6. ¿Soy feliz?

Sí, totalmente. Hago lo que me gusta, y cada día es un nuevo aprendizaje.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En algún momento toda startup debe escalar, y creo que no estaría cerrado a recibir inversión para lograrlo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Llevo 22 años creando empresas, y ha sido un camino duro. Ahora existen fondos de inversión y muchas posibilidades, que hace 15 años eran imposibles. He ganado, he perdido y me he quebrado. De ahí que, quiera cambiar esto, para las nuevas empresas y negocios que necesitan crecer y que carecen de medios o flujo de caja para lograrlo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me siento realizado, personal y profesionalmente. Pero cuando tienes el gen emprendedor en tu ADN, siempre vendrán nuevos retos y sueños por cumplir.

Hace falta lograr que muchas startups y nuevos negocios, logren arrancar fuertes y crecer. Que no pasen por todos los obstáculos que tuve que pasar yo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Crecer la comunidad BAX y lograr escalar su modelo de negocio para aportar al crecimiento de la economía de los países latinoamericanos.

Y en una segunda etapa, llegar al B2C donde las empresas afiliadas puedan dar créditos de su saldo en BAX a sus empleados y clientes.

Estamos trabajando fuertemente en la creación de alianzas con las cámaras de comercio de cada ciudad, para hacer llegar nuestra solución a la mayor cantidad de empresas del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente. Es una solución universal para un problema en común, en los pequeños negocios en todos los países del mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si quieres escalar, es una opción totalmente válida.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Lanzar productos o servicios sin una etapa previa de investigación a profundidad, y sin probar si lo que ofrecemos tiene market fit. Puedes crear una gran solución, pero si los usuarios no sienten esa conexión con lo que ofreces o encuentran sustitutos fácilmente, no tienes forma de sobrevivir.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Soy lector empedernido y muchos autores han aportado algo en mi crecimiento profesional, desde el lado humano y desde el lado de los negocios. En este último tiempo, me ha inspirado bastante David Vélez de NU Bank, lo que han logrado es mágico: un gran producto, con una gran solución: democratizando el acceso financiero a toda la sociedad, ahí está la clave.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces. Lograr tener flujo de caja para sobrevivir tu negocio en Colombia, es todo un reto. Pero si tienes el emprendimiento en tu ADN, siempre te pica de nuevo, se crea resiliencia.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Estoy en muchos grupos y redes del país y en USA. De todos, se aprende algo cada día.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente. Si logramos descender la curva de mortalidad de Pymes y nuevos negocios, lograremos fortalecer la economía, la generación de trabajo y esto, se verá reflejado en el futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo haciendo esto que me apasiona, apoyando a nuevas generaciones desde la experiencia e invirtiendo en nuevas startups, viendo como BAX, ha apoyado el crecimiento de miles de negocios alrededor del mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia para mí, es el polo a tierra. Son la base de la tranquilidad y el apoyo que necesitas para no darte por vencido, cuando llegan los obstáculos. Creo que para ser un buen empresario y ser una buena persona, eso te hace diferente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre me ha apasionado el emprendimiento, y si mis errores sirven, para que nuevas generaciones se salten algunos de ellos, lo haría sin pensarlo. He estado cerca de la academia casi toda mi vida profesional y siempre he buscado, que lo teórico se acerque a lo práctico, para formar profesionales integrales que estén en capacidad de crear soluciones ideales para la sociedad.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Detrás de BAX, estamos el equipo de Believe, Company Builder de negocios digitales, un grupo de apasionados por el ecosistema digital y en la creación de productos amigables y fáciles de utilizar. Somos una suma de innovación, visión de negocio, marketing y tecnologí­a unidos, para dar respuesta a las necesidades de nuevos modelos de negocio.

Generamos productos propios y para terceros. Diseñamos todo, desde la fase de ideación, pasando por el business plan y desarrollo, hasta su lanzamiento al mercado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy un profesional de producto. Considero que mi mayor diferencial, es que estoy del lado del marketing y de la tecnología, juntar estos dos campos es todo un reto. Mi hobbie y mi profesión, son lo mismo. Eso hace que todo lo que hago, lo realice con pasión al 100%.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que en manos de los pequeños negocios y nuevos emprendedores, está la posibilidad de darle la vuelta a nuestro país. Hay talento de sobra, solo falta apoyo y más capacitación para sacarla del estadio.

