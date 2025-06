De la publicidad a la cocina: así nació este negocio de empanadas

Sergio Esteban Guerra Morales, el fundador de Empawer. Foto: Empawer

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Después de renunciar a las agencias de publicidad y empezar a trabajar como independiente, seguía sintiendo que me estaba matando por los sueños de otros. Fue entonces cuando nació la idea de emprender, y tuve el privilegio de crear Empawer, un negocio gastronómico pensado para compartir con todos nuestros seres queridos, sin importar su dieta o especie. Aquí hay para todos: carnívoros, veganos, vegetarianos, amantes del dulce…y hasta para las mascotas."

Así llegó esta historia a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos presentándonos una idea de negocio inspirada en la empanada. Contactamos a Sergio Esteban Guerra, el emprendedor detrás de Empawer y esto fue lo que nos contó de su experiencia de negocio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Publicidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Empawer Empanadas nació de una conversación con mi suegra. Me comentó que muchas personas almorzaban solo con dos empanadas, y eso me hizo pensar. Por esos días estaban de moda los formatos de comida extravagantes: salchipapas, hamburguesas gigantes, pizzas, perros calientes... Entonces se me ocurrió: ¿por qué no empanadas grandes, poderosas?

Desde mi experiencia profesional, siempre he tenido que hacer ejercicios de naming para marcas, productos y servicios. Así surgió el nombre Empawer —con ‘A’ de empanada—, inspirado en la palabra empower (empoderar, en inglés). Más que una marca fuerte en lo visual, me enamoré de la idea de una marca con propósito y valores.

Así llevé la idea hacia un movimiento local, amigable con el barrio, financiado por empanadas rellenas de empatía. Un lugar pensado para compartir con todos nuestros seres queridos, sin importar su dieta o especie: carnívoros, veganos, vegetarianos, amantes del dulce… ¡hasta nuestras mascotas tienen su lugar en Empawer!

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Después de renunciar a las agencias de publicidad y empezar a trabajar como independiente, seguía sintiendo que me estaba matando por los sueños de otros. Fue entonces cuando nació la idea de emprender, y tuve el privilegio de empezar Empawer tal como lo había imaginado, gracias a una herencia en vida que mis padres me habían dado años atrás.

Vendí mi carro y con ese dinero monté el local, guiado por mi propio criterio. Me encargué personalmente del branding, creando una marca con intención: una ‘vaca púrpura’, como dice Seth Godin. Una marca imposible de ignorar, comentable, compartible, y digna de ser noticia.

Como no tenía formación en cocina, contraté un chef. Pero tras ser estafado, no me quedó otra que ponerme el delantal. Con YouTube y TikTok como aliados, fui buscando técnicas e inspiración para desarrollar las recetas con las que comenzó esta aventura. Así nació, no solo como una marca de empanadas creativas, sino como un movimiento con propósito y corazón.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

Como mencioné antes, mis papás nos bendijeron a mi hermano y a mí con una herencia en vida, justo cuando más lo necesitábamos. Con ese apoyo, usé mi carro para montar un emprendimiento que hoy espero me permita, con esfuerzo y constancia, recuperar mi vehículo y mucho más.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Mi emprendimiento está logrando algo que me llena de orgullo: reunir a las personas alrededor de la mesa, compartiendo el mismo tipo de comida sin importar su dieta o especie. Pero más allá de la comida, Empawer está empoderando y generando oportunidades reales para nuestra comunidad.

Un ejemplo de esto es nuestra Galería Empawer, un espacio gratuito y cultural creado para visibilizar a artistas y diseñadores del barrio. Hemos contado con exposiciones de collage, ilustración, maquillaje, pintura, bordado, artesanías y mucho más.

También apoyamos a otros emprendimientos locales, comprándoles productos como café, ají, galletas o tortas, y ofreciendo nuestro espacio para talleres creativos. Además, respaldamos iniciativas y fundaciones como Rescata, que se dedica al rescate de perritos en la localidad.

No solo estoy transformando las recetas de las empanadas tradicionales —como la primera empanada broaster de la historia, empanadas de cuatro quesos colombianos, de picada, o incluso de arroz con leche y arándanos—, también estoy transformando la manera de emprender: involucrando activamente a la comunidad y apostándole a un cambio social real, comenzando por nuestro propio barrio.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz al ver a las personas compartiendo con sus seres queridos. Soy feliz porque tengo un propósito: dejar un legado de amor, empatía y empoderamiento. Y soy feliz al ver la fidelidad y el favor de Dios en cada paso de este camino.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Más bien me asociaría con alguien que comparta el mismo espíritu social y que tenga gran experiencia en la parte administrativa de restaurantes. Yo soy un alma creativa y esa parte me ha costado mucho.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido muy duro porque este camino es solitario y abrumador, con tantas cosas que dependen de mí, especialmente porque todo cuesta mucho dinero; los equipos de cocina son carísimos. Además, me han estafado varias veces y han aprovechado mi nobleza.

Pero yo soy más fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy una máquina cuando algo me apasiona y quiero ser el mejor en ello.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Nunca fue mi sueño ser empresario, pero tuve el honor de fundar este movimiento llamado Empawer. Ahora, las expectativas son mucho más grandes: replicar lo que ocurre en Modelia en cada barrio de la capital, de Colombia y del mundo. Que cada apertura de una sucursal de este negocio sea una verdadera bendición.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hay muchos proyectos en cola; lo que no falta es trabajo. Ya grabamos la primera sesión de Empawer Music, una vitrina al estilo Tiny Desk para los músicos del barrio, que ahora está en postproducción para su publicación.

También estamos desarrollando la tienda para los EmpanadasLovers, con todo tipo de productos y accesorios temáticos, en colaboración con nuestros vecinos. Y, ojalá, cuando estabilice el ‘barco’, podamos comenzar a abrir nuevas tiendas replicando el modelo que funciona en Modelia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Estoy en el proceso de sistematizar cada uno de los procedimientos para alcanzar este objetivo. Y claro, si otras empresas de empanadas en el mundo lo han logrado, yo también lo haré.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, me interesa la inversión de un socio para industrializar procesos y crecer más, pero no es algo que me quite el sueño. Creo que un socio o inversionista debe invertir con compromiso y abrazar el propósito que nos mueve.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a abonar dinero a empresas que busco por redes sociales, todo por ahorrarme el desplazamiento. La pereza sale más caro.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Walt Disney ha sido una gran inspiración para mí. Su legado va mucho más allá de las películas: creó un universo increíble que inspira y hace soñar a millones. A veces digo que Empawer es como el Disney de las empanadas.

También admiro profundamente a Tulio Recomienda; tiene ese ‘toque de Midas’ que convierte ideas en movimientos. Lo que él hace es muy Empawer: conectar, visibilizar, transformar. Mi sueño es que mi marca se convierta en una vitrina para artistas y emprendedores, un espacio donde el talento y la pasión encuentren un escenario real para brillar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fracasado varias veces como administrador; lo mío es, sin duda, la creatividad. Aun así, lo intento y aprendo cada día. Si me hubiera dedicado únicamente a vender empanadas, probablemente ya habría tirado la toalla. Pero el propósito de Empawer y el impacto social que quiero dejar como legado son tan apasionantes que me aceleran el corazón todos los días.

Visite la sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Últimamente me estoy relacionando con otros emprendedores, y es muy lindo ver cómo nos apoyamos mutuamente. Nos celebramos los pequeños logros, nos damos consejos y queremos vernos crecer. Aún no somos una comunidad formal como tal, pero la estamos construyendo paso a paso.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

“Las empanadas son buenas, pero las intenciones son mejores.” Eso es lo que siempre les digo a mis vecinos cuando me preguntan por este movimiento financiado a punta de empanadas. Las empanadas creativas son solo un gancho, una excusa deliciosa para financiar esta revolución basada en el poder de la empatía. Solo imaginen si las grandes cadenas hicieran lo mismo… existirían muchas más oportunidades para todos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En diez años, Empawer debería estar presente en las principales ciudades del país y comenzando a planear sus primeras tiendas en el exterior. Siempre fiel a su propósito y a los valores que dieron origen a la marca.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Este camino ha sido muy solitario. Aunque mis papás preferirían verme ejerciendo mi carrera y les duele verme trabajar incluso más que cuando estaba en agencias de publicidad, me han apoyado porque saben que soy feliz. También sé que no pueden ignorar el respaldo sobrenatural de Dios en todo esto.

A mi edad, casado y como emprendedor, es difícil invertir tiempo en amistades, pero quienes me conocen saben cuánto los quiero, aunque no nos veamos con frecuencia. Los pocos amigos verdaderos que tengo siempre están ahí, haciéndome barra desde lejos cuando pueden.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Empawer, desde su nombre, refleja su compromiso con el empoderamiento de otros emprendedores. Cuantos más emprendimientos sociales como el nuestro existan, mejor será el mundo. La visión a futuro incluye contar con un área de consultoría y, por qué no, con su propio festival para dar a conocer estas iniciativas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Quiero hacer una mención especial a mi cocinera. Mile, es mi empana-hada madrina, la que hace realidad mis locuras. Ella ha sido mi colaboradora más estable y nos hemos vuelto cómplices y familia. Sueña con Empawer y eso es hermoso. Actualmente, somos seis personas y estamos formando un equipo muy chévere.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Muchos hablan de la energía de Empawer, su buena vibra, pero yo sé que es la presencia de Dios. Mi marca está inspirada en el amor de él, que es para toda su creación. Por eso, somos lo que llamamos “veci friendly”, una filosofía basada en amar a tu vecino como a ti mismo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Si estás emprendiendo en soledad, asóciate con Dios.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚