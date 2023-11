La ‘startup’ que fomenta la compra de vivienda con un modelo disruptor e innovador

Felipe Fierro y Cristian Villamizar crearon Duppla. Foto: Cortesía

Felipe Fierro y Cristian Villamizar son amigos desde la universidad y los emprendedores detrás de Duppla. Su modelo es diferente cuando se trata de financiación para compra de casa y por eso va explicado por ellos mismos: “Duppla financia la compra de vivienda utilizando un modelo flexible que no es deuda. Compramos el inmueble y le permitimos a las personas terminar de completar la cuota inicial mientras habitan su vivienda. Durante este tiempo, las personas pagan una mensualidad que compensa el costo financiero y nosotros utilizamos estos pagos para fortalecer la vida crediticia de estas familias al reportar los pagos mensuales a las centrales de riesgo. Así las personas estarán listas para un crédito hipotecario tradicional de cualquier entidad bancaria en un periodo de 3 a 5 años. En ese momento nos podrán terminar de pagar el inmueble y así finalizar la compra de su vivienda”.

Pero, ¿cómo funciona entonces? “Para acceder al financiamiento de Duppla se necesita una cuota inicial de 15% y querer adquirir un inmueble usado o listo para entregar en Bogotá o alrededores que no supere $400 millones de valor de compra”. “Durante 2023 invertimos $10.000 millones en financiación de vivienda. Actualmente tenemos 13 empleados. Para el 2024 queremos triplicar el valor de inversión y abrir la financiación de inmuebles en Medellín”.

El modelo, en evidencia, es innovador y tierne algunos componentes de otros que se han ejecutado en otros países, pero había que colombianizarlo porque en este país una cosa es querer y otra poder, así que si la persona no tiene vida crediticia que respalde no solo su deuda sino su comportamiento de pago, no tiene forma alguna de pedir un crédito para comprar vivienda. Entonces aquí va su historia, contada en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Felipe Fierro (FF), 38 años, arquitecto y economista de la Universidad de los Andes. Ms Real Estate Development (Maestria en desarrollo inmobiliario) de MIT (Massachussets Institute of Technology).

Cristian Villamizar (CV), 34 años, economista de la Universidad de los Andes. MBA de Harvard.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

FF: Creo que una buena idea de negocio requiere enamorarse de una industria y sus problemas, conocer a profundidad su funcionamiento y sus secretos. En mi caso lo más frustrante de haber sido desarrollador inmobiliario, fue ver la misma historia una y otra vez: familias que quieren comprar vivienda y el sistema financiero no se los permite. Dar alternativas a esta problemática es la misión de Duppla.

Nuestro modelo “rent to own”, se enfoca en la calidad de los activos y es un esquema de riesgo compartido que permite financiar a personas con perfiles de riesgo no tradicionales y reducir la cuota inicial a la mitad.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

CV: Nuestro modelo está inspirado en modelos exitosos en países desarrollados (ej. divvy homes), pero esto no es suficiente. La realidad de nuestro mercado hace inviable la copia directa. En nuestro caso, lograr un producto de financiación de vivienda exitoso nos exigió entender qué principios podían emularse y cuáles necesitaban tropicalización. Balancear una propuesta de valor atractiva a los compradores mientras sus retornos permiten financiamiento en el mercado local ha sido la clave de nuestro éxito.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

CV: Nuestra primera meta fue probar la viabilidad jurídica de la idea e invertir en experimentos, esta fase la financiamos con recursos propios y a hoy siguen invertidos en la empresa. Una vez tuvimos un MVP (minimum viable product) compramos los primeros apartamentos y financiamos la operación de los primeros meses con inversionistas de capital de riesgo VC (venture capital).

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

FF: En el último año compramos más de 10.000 millones de pesos en inmuebles de familias que de otra forma no tendrían vivienda propia y nuestra meta es triplicar esa cifra el próximo año.

En el largo plazo reducir los requerimientos para comprar vivienda propia y darle acceso a inversionistas institucionales a invertir en viviendas del colombiano promedio serán nuestro mayor impacto.

6. ¿Soy feliz?

FF: Trabajar todos los días en un proyecto en el que creemos, entregar las llaves a nuestros clientes de su hogar, convencer a inversionistas tradicionales a apostar en el mercado de vivienda con nosotros son algunos de los momentos que nos llenan de orgullo y de un sentimiento de propósito.

La felicidad es un estado, el viaje de emprender viene con muchas subidas y bajadas, pero definitivamente estamos disfrutándolo.

Puede interesarle: La pareja que creó una aplicación de domicilios para emprendimientos gastronómicos

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

FF: En la etapa que nos encontramos todavía tenemos muchas cosas por demostrar. Estamos concentrados en crecer e ir alcanzando cada una de esas metas intermedias. Por ahora no pensamos en cómo se vería una venta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

FF: Los primeros meses son los más difíciles, lanzarse a montar una empresa es un viaje solitario y muchas veces dudas si fue la decisión correcta. Tanto Cristian como yo teníamos trayectorias profesionales exitosas antes de emprender y tenía un costo de oportunidad alto. Por mi parte, haber construido unos ahorros importantes y tener una esposa que me apoyó en todo momento hizo la transición más fácil.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

FF: Estamos empezando, el mercado y la necesidad son inmensas. La meta es tener un impacto sustancial en la sociedad colombiana. El sueño está en el camino, no en un destino específico.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

CV: Queremos triplicar las ventas para el próximo año y aún más importante queremos ampliar nuestra red de inversionistas inmobiliarios

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

CV: Estamos convencidos de que sí lo es. La pregunta sobre la escalabilidad pasa por dos pilares: demanda de nuestros clientes por financiación y recursos disponibles.

Desde el punto de vista de la demanda, la necesidad es muy grande y se necesitan más iniciativas como esta para atender al mercado actual.

Sobre los recursos disponibles, en el mediano plazo Duppla se convertirá en una alternativa de inversión recurrente para inversionistas institucionales (fondos inmobiliarios, aseguradoras, fondos de pensiones, entre otros) interesados en construir portafolios diversificados en rentas residenciales. Hemos encontrado que estos inversionistas tienen apetito por invertir y están interesados en explorar nuestra alternativa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

CV: La naturaleza de empresas como Duppla es buscar inversionistas ángeles y fondos de inversión con quienes hemos tenido que desarrollar la relación. Este tipo de inversionistas tienen grandes ventajas como la experiencia, compañías similares que es valiosa en momentos de crisis y el entendimiento total del riesgo que se asume en estas apuestas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

FF: Anteponer la urgencia de una contratación a la calidad del candidato. Construir equipos de alto impacto no es una labor fácil, sobre todo al principio.

CV: No priorizar el desarrollo de producto. A veces es difícil mantener el foco y las prioridades claras. Nos tenemos que recordar constantemente que lo más importante es construir un producto que nuestros clientes (tanto personas como inversionistas institucionales) quieran tener y promocionar.

Lea también: 100 cupos gratis para que mujeres emprendedoras creen su tienda virtual

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

CV: Una influencia muy importante en los primeros días de Duppla fue Spencer Rascoff. Spencer fue un profesor mío durante el MBA que inspiró gran parte del desarrollo inicial de la idea. Spencer es el fundador de algunas de las proptech que más impacto han tenido en el mundo como es el caso de Zillow y Pacaso. Gracias a las conversaciones iniciales con él, tuvimos las primeras ideas de lo que terminó siendo el modelo de financiación de Duppla.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

FF: Duppla es una gran apuesta, y muchas veces las cosas fallan, algunas veces no dependen de nosotros. Hemos tenido puntos muy bajos como cuando nuestros recursos quedaron atrapados en Silicon Valley Bank y durante una semana no teníamos claro si podríamos recuperarlos. Esas experiencias van formando callo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

CV: La comunidad de startups en Colombia es muy activa y a los founders que abrieron camino les debemos mucho. Hemos construido relaciones con founders de startups que van más adelante en su desarrollo y que siempre han estado disponibles para apoyarnos.

También hay comunidades más formales. El ecosistema de startups en Colombia se ha formalizado rápidamente durante los últimos años y hoy hay muchas comunidades disponibles como Latitud, Endeavor y Makers, entre otras.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

CV: Definitivamente. Una de las motivaciones principales de iniciar Duppla fue precisamente crear algo que trascienda.

Estamos convencidos de que una de las mejores formas de fomentar la movilidad social es facilitar la compra de vivienda. Una familia que es dueña de su casa está en muy buena posición para construir capital y con él, progreso para la siguiente generación. Duppla tiene el potencial de impactar a miles de familias y de esta manera estamos poniendo nuestro grano de arena para que la movilidad social en Colombia sea una realidad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

CV: Vemos a Duppla como una plataforma de inversión y financiamiento inmobiliario. Un ecosistema donde nuestros clientes puedan encontrar, comprar, financiarse, liquidar, y administrar sus inversiones inmobiliarias. En 10 años Duppla deberá tener presencia en varios mercados de Latinoamérica.

En el plano personal quiero ser una persona balanceada y disfrutar la etapa en la que me encuentre en los planos familiares, laborales y espirituales en ese momento.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

FF: Es fundamental, con Cristian antes que socios somos amigos desde la universidad. En cuanto a mi red personal, mi esposa ha sido invaluable, fue el apoyo económico que necesitábamos mientras lográbamos despegar, y es mi consejera y soporte emocional. Mis hijos, quienes son un motor en los momentos difíciles y nuestros papás que tienen que aguantar los dramas de emprender con una sonrisa y el ejemplo de seguir adelante.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

CV: Por supuesto. Como lo mencionamos anteriormente, el apoyo de otros emprendedores que han pasado antes de nosotros ha sido instrumental en la construcción de Duppla. Queremos replicar esto y fomentarlo particularmente en los miembros de nuestro equipo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

FF: El equipo lo es todo. Las ideas no son nada si no hay ejecución y la ejecución solo se da cuando es articulada por un equipo. Hoy en día tenemos un equipo de 13 personas. Nos sentimos orgullosos de que estos 13 ‘cracks’ hayan creído en nuestra visión desde una etapa tan temprana.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

CV: Duppla es bien diferente a las alternativas que existen. Es flexible, innovadora y rápida. Nuestro sello personal es tener la convicción clara del nicho que queremos atender y continuar desarrollando soluciones específicas para ellos.

Las alternativas tradicionales de financiación de vivienda son soluciones a las cuales los usuarios se tienen que adaptar. En Duppla hacemos lo posible por adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Esas miles de familias colombianas con ganas de construir patrimonio que hoy se sienten solas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

FF: Por dónde empezar. Últimamente me ha resonado mucho la importancia de la constancia y el confiar en el proceso sin obsesionarse con los resultados en el corto plazo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚