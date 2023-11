La pareja que creó una aplicación de domicilios para emprendimientos gastronómicos

María Alejandra Avendaño y Sebastián Bautista, los emprendedores detrás de la aplicación gastronómica HOMEID. Foto: Cortesía HOMEID

"Somos los responsables de HOMEID, una aplicación móvil de comida a domicilio cuyo enfoque no son los restaurantes convencionales que viven en otras plataformas del mercado, sino personas naturales que tienen cocinas ocultas y desean emprender desde sus hogares: amas de casa, egresados de gastronomía, chefs independientes, etc. La idea nació en el 2020, en pandemia, cuando vimos la iniciativa de muchas personas que emprendieron desde sus hogares y necesitaban un espacio en el mundo digital en donde encontrarse con miles de clientes potenciales dispuestos a probar nuevas recetas".

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos María Alejandra Avendaño y Sebastián Bautista, creativos publicitarios de profesión y tenemos 34 años cada uno.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Somos los responsables de HOMEID, una aplicación móvil de comida a domicilio cuyo enfoque no son los restaurantes convencionales que viven en otras plataformas del mercado, sino personas naturales que tienen cocinas ocultas y desean emprender desde sus hogares: amas de casa, egresados de gastronomía, chefs independientes, etc. La idea nació en el 2020, en pandemia, cuando vimos la iniciativa de muchas personas que emprendieron desde sus hogares y necesitaban un espacio en el mundo digital en donde encontrarse con miles de clientes potenciales dispuestos a probar nuevas recetas.

3. ¿Cómo logre hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nosotros, por nuestro trabajo, somos personas que nos gusta tener ideas nuevas y hacerlas realidad. Analizamos la viabilidad del proyecto y su acogida entre las personas más cercanas a nosotros, recibimos sugerencias y empezamos a trabajar en el proyecto en el 2021, haciendo una ronda de inversión entre conocidos con un plan de negocio estructurado, identificando aliados comerciales que nos ayudaran a llevar la idea a cabo (desarrolladores de aplicaciones, software, domicilio, consultoría legal, etc.).

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hicimos una ronda de inversión ofreciendo un porcentaje de participación en la organización en donde nos contactamos con muchas personas interesadas, finalmente, de la mano de Dios, pudimos consolidar alianzas con personas cercanas que creyeron en el proyecto y nos confiaron su capital para crear el negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos felices, hemos tenido gran acogida entre personas que desean emprender desde sus hogares, ya sea porque no tenían los medios para tener un local comercial o porque no tenían una marca propia. Salimos a pruebas en agosto y hoy contamos con poco más de 80 cocinas en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba. Creemos firmemente en la capacidad y talento de la gastronomía autóctona de nuestro país y la región, por eso, quisimos jugárnosla por nuestros cocineros, personas que se levantan todos los días a alimentar a sus familias. Algunos de nuestros aliados emprendieron con lo poco que tenían y ahora, son visibles en una aplicación para celulares que los conecta con millones de personas que piden domicilios

Empoderamos a personas naturales y no a restaurantes ni establecimientos comerciales.

6. ¿Soy feliz?

Estamos más que felices porque no ha sido un camino fácil, emprender no es una tarea sencilla; sin embargo, tenemos fuego en el corazón y por cada no, buscamos un sí. Los sueños se cumplen.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sabemos el potencial de la idea que Dios puso en nuestras manos y estamos felices de saber que vienen muchas alianzas estratégicas para poder expandirnos a las principales ciudades de Colombia, así que buscamos aliados para crecer. Estamos haciendo análisis de mercado actualmente en Medellín, Cali y Barranquilla y esperamos hacer de HOMEID una plataforma que viva en muchos más países porque sabemos que hay muchas joyas gastronómicas escondidas esperando a ser conocidas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sabemos las dificultades que trae un emprendimiento y lo duro que es empezar, pero tenemos una ventaja: no es la primera idea que lanzamos al ruedo. Tuvimos otras ideas antes que manejábamos en paralelo a nuestro trabajo en una agencia de publicidad que, en su momento, tuvieron gran acogida. Para un proyecto de esta envergadura tuvimos que hacer sacrificios muy grandes, Sebastián dejó de trabajar en agencia y se dedicó 100 % al emprendimiento, mientras que María Alejandra siguió en su empleo para tener un sustento fijo en el hogar mientras salía la aplicación. Lo más importante fue el apoyo como pareja y como socios, entendiendo los sacrificios que cada uno debía hacer.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplimos la primera parte de nuestro sueño. Amamos a Colombia y queremos crear empresa en un país que tiene cosas hermosas por mostrar, por eso, trabajamos muy duro para posicionarnos en el mercado y por medio de nuestra operación, ayudar a crecer aún más a nuestros cocineros para que encuentren en nuestra aplicación la posibilidad de mejorar sus cocinas, crear empresa e incluso, costear la educación de sus hijos con alianzas en las que trabajaremos en su momento.

10. ¿Y ahora que? ¿Qué sigue?

Seguimos trabajando para expandir nuestra operación a más localidades de Bogotá en donde operamos actualmente. Esperamos llegar a Medellín y a Cali para el primer trimestre de 2024 y encontrar la mejor opción con una aceleradora que nos conecte con las mejores opciones para hacer crecer la operación.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

El crecimiento exponencial de la cultura del domicilio nos dice que sí, no solo en Colombia, sino en países que tienen una cultura mucho más fuerte como México, Perú y Brasil, en donde más del 40 % de la población pide comida a sus casas más de dos veces a la semana.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nosotros sabemos por nuestra experiencia en publicidad que las grandes ideas surgen de grandes equipos. Soñamos y tenemos la convicción de encontrar a los mejores aliados para hacer de nuestra aplicación una joya nacional en términos de crecimiento y manejo empresarial.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Cada decisión, sea buena o mala, nos trajo a este punto. No cambiaríamos nada porque lo bueno y lo malo es un regalo que nos da experiencia y sabiduría.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Admiramos a muchas personas en el ámbito empresarial; a nuestros padres que han sido personas trabajadoras y honestas, pero en especial a Cristo, que un día nos habló y nos dijo: “el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo”. Ser empresario es eso, poner el conocimiento y las ideas al servicio de las personas para el crecimiento y el fortalecimiento de una nación. No somos enemigos del pueblo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La frustración de no ver avances significativos en etapas del proyecto hacen que te cuestiones, pero la convicción por lo que estás creando es más fuerte. Cuando alguno de los dos se sintió triste, el otro le dio palabras de aliento. Hasta Henry Heinz (el creador de Heinz) en un momento fue perseguido por sus acreedores, pero nunca se rindió, él creía en el poder de las ideas. Michael Jordan dice que es exitoso no por las veces que encestó el balón, sino por las veces que no lo hizo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Contamos con el apoyo de nuestra familia que es nuestra comunidad principal y con el apoyo de nuestros inversores, que son además de socios, amigos (muchos de muchos años) que nos dan su apoyo y conocimiento en todo momento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

De muchas formas. Primero porque somos un ejemplo de persistencia, de fe no hay sueños demasiado grandes. HOMEID es un mensaje a una sociedad que se levanta de un impacto grandísimo como la pandemia que hace meses vivimos. Todos podemos generar nuevos ingresos, siempre hay alguien que quiere conocer algo y disfrutar de inventos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y como veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos posicionados como una plataforma internacional que dio una alternativa al saturado mercado gastronómico con una nueva perspectiva. HOMEID va a ser una aplicación de uso masivo en el territorio nacional y regional con grandes alianzas que fortalezcan el mercado colombiano y brinde la oportunidad de conocer todos los días nuevas recetas a los comensales y la oportunidad de crecer a nuestros cocineros.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia, mis amigos?

Importantísimo, dice un viejo proverbio: “si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado”.

20. Ya lo logré ¿ayudaría a otros emprendedores a que lo logren? / Así como muchas personas que admiramos se tomaron un minuto para guiarnos, creemos en este país y en su capacidad de innovación y empuje: si en algo podemos guiar a alguien, nuestras puertas están más que abiertas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Juega un papel muy importante, ya que mucho de lo que hoy en día hacemos, no lo conocíamos. Decidimos rodearnos de personas que nos complementan y nos enseñan todos los días.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creemos en lo que hacemos y sabemos que solo somos mensajeros de un propósito mayor, por eso, estamos dispuestos a levantarnos en cada caída y a potenciar cada victoria. Tenemos fuego en el corazón, somos soñadores y creemos en nosotros.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido sobre todas las cosas que Dios no nos suelta de la mano y que para cada pregunta y cada angustia él tiene una respuesta, y sobre todo que vale la pena soñar y luchar por las cosas que te propones. Vale la pena crear empresa, vale la pena trasnochar y hasta no tener sueldo, empezando y sobre todo; vale la pena creer en el trabajo de la gente, en su disposición y su verraquera.

