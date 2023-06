La pareja que emprendió, con teatro, para ayudar a mejorar el servicio al cliente

Jonhfer López Briñez y Johanna Figueredo Manrique (abajo en primer plano) crearojn Edutegia. Aquí junto con su equipo. Foto: Cortesía

El primer contacto fue como el de muchos otros emprendedores: ,por correo electrónico. “Hola. Soy Johanna y junto a mi esposo Jonhferlopez creamos Edutegia 💜💛Hace 8 años desde la ciudad de Neiva nace un sueño de poder brindar experiencias educativas y de bienestar en habilidades blandas a las empresas en Colombia bajo metodologías lúdicas y disruptivas. Hemos logrado reconocimiento por parte de Ecopetrol Emprende y hace un mes de Avanza Huila, donde fuimos ganadores de un proyecto de innovación entre más de 1.600 empresas que iniciaron seleccionaron. Quedamos de terceros. Somos proveedores de grandes marcas como Colmena seguros, Famisanar, Seguros Bolívar, Davivienda y Fenalco, etc. Nos gustaría mucho poder inspirar a otros con nuestra historia porque amamos lo que hacemos y estamos generando cambios en la mente y corazón de los que impactamos con nuestras capacitaciones y actividades de bienestar 💜💛. Si existe la posibilidad de una nota en el segmento de su periódico Emprendimiento y liderazgo, estaríamos felices y encantados de participar. Gracias, gracias, gracias 😊”.

Luego vinieron varias conversaciones y tras entender su propuesta emprendedora, aquí va su historia, contada por Jonhfer López Briñez, uno de sus protagonistas en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Jonhfer López Briñez, 47 años y estudié Licenciatura en artes escénicas; además me formé como experto universitario en inteligencia emocional y junto con mi esposa, Johanna Figueredo Manrique, de 37 años, contadora pública de profesión, creamos Edutegia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Tuve un momento duro en mi vida que fue la muerte de mi padre en el 2008 y de ahí el replanteamiento de muchas cosas en mi vida. Mi esposa, creyendo en mi potencial como docente de teatro y actor, me dijo en aquella ocasión que eso que yo sabía lo podríamos enseñar en las empresas, aunque la expresión, lo teatral y la empresa no fuera algo común de mezclar. Nos arriesgamos y creamos en el 2008, en el Huila, nuestro Proyecto Espresión, donde nos enfocábamos en potenciar la expresión corporal en las personas de las empresas para mejorar el servicio al cliente, dada mi experiencia como actor de teatro y de la pasión que para mí siempre ha sido ayudar a potenciar a otros. Con el tiempo y dado el crecimiento que íbamos teniendo en el mercado y aceptación de nuestra charlas entretenidas, fuimos llegando a empresas nacionales que les encantaban nuestras metodologías y además nos pedían nuevos servicios. Fue un maravilloso reto para crear y creer más en nosotros.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En el 2014 dado la necesidad de dar el siguiente paso del escalon del emprendimiento y con el animo de crecer más, creamos nuestra empresa jurídica llamada Organización Proyecto Expresión SAS, y de ahí nacimos bajo la marca comercial Edutegia (Estrategias de educación entretenida), donde tuvimos la oportunidad de ampliar nuestro portafolio para brindar experiencias educativas que mejoran las habilidades blandas y el bienestar laboral a través de metodologías educativas innovadoras, disruptivas, lúdicas y experienciales que son efectivas en el aprendizaje y que además mezclan el arte como el teatro, la danza y la música.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Desde un comienzo nos hemos autofinanciado, es decir comenzamos con cero y de las mismas ventas nos sosteníamos como familia y emprendimiento. Y desde entonces siempre ha sido así, no hemos buscado financiación del sector financiero, claro, como siempre el apoyo de la familia ha sido crucial para solventar algunos momentos difíciles como la crisis vivida en el 2014 y en pandemia, sin embargo en este año gracias a la participación del programa Avanza Huila, de la gobernación del Huila, fuimos seleccionados dentro de las 1.600 empresas postualadas, como tercera empresa con un proyecto innovador y vamos a recibir apoyo económico mediante recursos para seguir escalando nuestro modelo de negocio a nivel nacional e internacional.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Antes que nada estamos logrando un cambio maravilloso en nuestras propias vidas, transformándonos a nosotros mismos como personas y lideres educativos con el firme propósito de poder ayudar a los demás a fortalecerse desde el ser y lo emocional. Amamos lo que hacemos y esa misma alegría, pasión, amor y propósito nos han llevado a grandes escenarios nacionales y reconocimiento de entidades publicas y privadas. Sabemos de la importancia de seguir trabajando en pro de la educación, el arte, el emprendimiento y el servicio emocional no solo para la región sino para todo territorio colombiano y latinoamericano.

Estamos aportando al fortalecimiento de las habilidades blandas en las empresas y en promover bienestar integral que construyan personas más felices en su trabajo. Somos creativos y con algo de locura ‘edutegica’ que nos han permitido cambiar y mejorar vidas.

6. ¿Soy feliz?

Mucho, pero más que feliz, somos agradecidos con Dios y la vida por darnos el mejor regalo que es hacer equipo con mi esposa Johanna y de darle vida a Edutegia, enseñar desde el ser para el hacer y contar con el mejor equipo humano de facilitadores (formativos, recreativos y artísticos) que entregan su talento y pasión a nuestros clientes. Además, trabajar con mi esposa con la que llevamos ya 19 años como esposos ha sido un viaje maravilloso que no cambiaríamos por nada. Siempre desde el comienzo decidimos ser emprendedores y no emplearnos en ningún trabajo que nos privara del gozo de ver crecer a nuestros dos hermosos hijos, Miguel de 15 y Fernando de 8 añitos. Sí, sí somos muy felices.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Ahora no, llevamos casi 9 años con la empresa jurídica y sentimos que estamos en el mejor momento. Desde hace casi un año se empezaron a recoger muchos de los frutos tan anhelados, estamos día a día fortaleciéndonos como líderes y como equipo, y nos encanta aprender cada día algo nuevo. Estamos en el momento justo para escalar el negocio a muchas ciudades de Colombia donde nos están pidiendo hacer presencia desde hace más de un año, pero no podría decir que no lo venderíamos más adelante o aceptaríamos algún socio estratégico que haga que Edutegia llegue a toda Latinoamerica como marca y cumplamos uno de nuestros sueños.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Woww, jejej mentiría si digo que no fue duro, pero diría que fue maravillosamente duro y gratificante. Sí, como lo mencioné, tenemos un propósito de vida que compartimos con mi esposa en cada amanecer. Hemos pasado momentos demasiado duros económicamente hablando, de querer dejar, soltar y hacer algo diferente, pero gracias a Dios hemos contado con la fortuna que pese a las dos grandes crisis vividas, nos hemos fortalecido más como equipo y el hecho de tener claros nuestros pilares como la resiliencia, perseverancia, adaptación al cambio y constante aprendizaje nos ha ayudado a sobrevenir todo y lo que se venga más adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy aun cumpliendo sueños, queremos lograr que Edutegia sea conocida en cada ciudad de Colombia y sea una opción educativa disruptiva y atractiva para las empresas. Pero el sueño más ambicioso es lograr llegar como franquicia a cada país latino donde impactemos vidas con nuestras ‘Estrategias de educación entretenida’.

Actualmente contamos con más de 500 empresas impactadas, más de 10.000 horas de servicios edutegicos (conferencias, talleres, campañas teatrales, jornadas de bienestar), más 80 mil personas han vivido la experiencia edutegica, Contamos con reconocimientos de entidades como la Cámara de Comercio del Huila del programa Empréndelo, la gobernación del Huila con el programa Avanza Huila donde de 1.600 empresas quedamos de tercer lugar como proyecto mas innovador (obtuvimos recursos), reconocimiento por la universidad surcolombiana como egresados destacados, seleccionados por Ecopetrol emprende como uno de los emprendimientos más innovadores de la region (obtuvimos recursos) y recientemente el 10 de junio la exaltación por el honorable Consejo de Neiva. Si hubiéramos tirado la toalla, nada de lo anterior habría sido posible.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Se viene un proceso de innovación maravilloso que nos permitirá escalar en lo digital a Edutegia, es decir, gracias al premio obtenido con el programa Avanza Huila estamos desarrollando nuestra plataforma e-learning que nos permitirá entrenar a muchos facilitadores en nuestra metodologías y Adn edutegico.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que lo es, lo estamos viviendo ya donde estamos haciendo fuerte presencia como Huila, Bogotá y Tolima. Ahora con la plataforma vamos allegar a más ciudades en Colombia y Latam. No solo para ofrecer capacitaciones y actividades de bienestar sino cursos en habilidades blandas para personas y empresas en cualquier parte del mundo y de habla hispana.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Edutegia es un hijo que ha ido creciendo poco a poco y con amor jejeje… Y sí creo que contar con inversión podrá hacerla crecer mas rápido y más grande, seguro estaremos tentados a tener en algún momento un socio estratégico y ceder una pequeña parte de nuestra empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Quizas mezclar las finanzas familiares con las empresariales. Creo que todos pasamos por eso. Y eso retrasa el crecimiento de una empresa. También la parte estratégica le daría desde un comienzo mas relevancia para poder crecer.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá, con el tiempo entendí todo lo que el como emprendedor también vivió y como siempre fue un hombre ejemplar para mí, dio en vida todo su mejor esfuerzo y mayor amor a su familia, la que para él era lo más importante de cuidar. Hoy sigo sus pasos y me honra con mi talento y el de mi esposa poder retribuir a mi familia y al mundo.

También admiro a figuras como al Dr. Mario Alonso Puig y Tony Robbins, que son referentes mundiales en el tema emocional y de crecimiento personal.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, la crisis del 2014 del petróleo fue fuerte, dado que el 80% de nuestros clientes eran de este sector y tuvimos que reinventarnos para poder volver a crecer, se redujeron las ventas en un casi 90% en pandemia que fue nuestro segundo momento más duro, pero como todo: paciencia, enfoque y amor para seguir. Hoy, unos años después, sentimos que ya nos recuperamos.

Como lo dije antes, pensar en tirar la toalla es algo que se puede sentir, pensar pero ojalá nunca hacer. Si nos cansamos, nos agotamos, nos desmotivamos, pero si los sueños son grandes, la toalla no te pesa. Hoy en día crecemos cada año en ventas entre un 40 a 60% y cada vez son más empresas nacionales confían en nosotros (Davivienda, Seguros bolivar, Famisanar Eps, Colmena seguros, Bancolombia, Fenalco, etc).

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Claro que sí, pienso que uno de los pilares para nuestro crecimiento siempre ha sido formar parte de alguna comunidad, programa de emprendimiento (Cámara de Comercio del Huila), red de empresarios, red de conferencistas, etc. Como lo dije, nunca paramos de aprender de otros, de colegas, clientes, aliados, entidades y siempre bienvenidos los cursos que nos ayuden a mejorar. Lo importante es ser humildes en el aprendizaje. Ahí esta la clave.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que si, justo porque la mayoría de las personas a las que entrenamos son padres jóvenes y personas que tienen su familia y son conscientes que lo que aprenden con Edutegia no solo les ayuda en su mejor desempeño laboral sino en su propia vida familiar. Es bonito escuchar y ver cómo las personas se emocionan al aprender algo nuevo que les ayudará en su relación con sus hijos, esposo, seres queridos, así que sí impacta las presentes y futuras generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como un influencer de las habilidades blandas, como la empresa referente del bienestar y las soft skill que de una manera memorable y entretenida ayuda a millones de personas a crecer. En 10 años o quizás menos somos referentes a nivel latinoamericano en este campo formativo empresarial y haremos fuerte presencia en países como México, Perú, Ecuador, Argentina y Panamá.

Claro, también me veo con mi bella esposa disfrutando de libertad empresarial, es decir, viajando por el mundo con nuestros hijos, familia y equipo edutegico. Siempre para mí ha prevalecido más que el arduo trabajo es el trabajo feliz, el bienestar personal y empresarial.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Creo que lo he dicho ya, pero reitero que mi familia ha sido lo más importante y valioso en este viaje de Edutegia, nos hemos complementado muchísimo, nos han apoyado, incluso doy gracias a mis hermanos y cuñada quienes fueron en un comienzo los actores con los que iniciamos y que hoy en día aunque no hacen parte, son parte de la esencia de Edutegia. Mis amigos, como siempre, esos fans que expresan su admiración y nos dan también el impulso para seguir.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Pero claro que si, justo como conferencista que soy hace más de 15 años y empresario, ayudo a entidades como Fenalco, cámaras de comercio y agremiaciones a promover el emprendimiento y empresarismo como proyecto de vida, contando mis anécdotas pero más que nada, entregándoles en las herramientas necesarias que les permiten emprender y permanecer en el tiempo. ¡Amo hacerlo!

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Bueno, hacemos equipos con psicologos, coaches, speakers, talleristas de habilidades blandas, expertos en bienestar laboral y sobre todo actores, músicos y bailarines. Somos una mezcla única de profesionales con un grado de locura creativa, apasionada y con el propósito de dar siempre lo mejor a quienes nos necesitan. Aquí en Edutegia los títulos universitarios no son tan relavantes como la persona misma y sus valores.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Bueno, desde joven siempre me destaqué por mi personalidad extrovertida, alegre, creativa y sensible. El elegir la carrera de artes afirmó eso y luego al decidir no ser docente de artes, ni dedicarme a las tablas, sino enseñar a otros cambió algo grande en mi y me ayudó a ser mejor persona, mejor esposo, mejor padre, mejor para la sociedad. Me diferenció por mezclar en mis conferencias comedia teatral, mover emociones en la audiencia y esa chispa que dicen mis cercanos que brilla para otros (eso dicen, jeje), luego ese mismo sello es el que le dio vida a Edutegia y desde entonces no solo soy yo ni mi esposa los que hacemos las cosas, sino un maravilloso grupo humano que nos apoya a diario y que también tienen este mismo Adn edutegico.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Lo definiría en:

En Edutegia servimos desde el corazón, actuamos con alegría y pasión, somos creativos e innovadores, somos genuinos e inspiradores, nos adaptamos con flexibilidad y aprendemos todo el tiempo con humildad, osea no es lo que hemos aprendido sino lo que a diario seguimos aprendiendo. Muchas gracias por este momento tan bello que fue escribir no solo para ustedes sino para mi. Gracias, gracias, gracias, El Espectador. Buen trabajo, lo están haciendo muy bien. Gracias por apoyarnos.

