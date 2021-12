Laura Serrano es la fundadora de EFY Colombia. Foto: Cortesía EFY - David Peñaford

“Nacimos y trabajamos por empoderar a las mujeres que se dedican a esta profesión ofreciéndoles capacitaciones en sus capacidades y en herramientas de crecimiento personal. Con EFY una profesional de belleza logra mejorar sus ingresos en un 50% desde que entra y lo más importante: mejora su calidad de vida, impactando no solo a ellas sino a sus familias debido a que el 70% de ellas son madres cabeza de hogar”, dice Laura Serrano, la fundadora de EFY Colombia, una app que ofrece servicios de belleza a domicilio. Por eso en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, narra el paso a paso de emprender en una empresa que va más allá de la plata.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años. Tengo un máster en transformación digital de negocios.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Una aplicación de servicios de belleza a domicilio.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Poniéndome metas con fechas, saliendo de mi zona de confort y sobre todo entendiendo que lo que no se logra un día se logrará otro pero no desistir.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empecé con fondos propios, pero a los meses logré un ángel inversionista, en este momento manejamos una nota convertible.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Cambiar la vida de las profesionales de belleza, les brindamos una app que sirve como herramienta para tener servicios y clientes cuando ellas lo deseen y trabajamos de la mano con la marca para empoderarlas brindando capacitaciones que les ayudan a profesionalizarse en sus conocimientos pero también brindando herramientas para su empoderamiento y crecimiento personal.

6. ¿Soy feliz?

Sí, aunque creo que ser feliz es una decisión en la cual cuando vives agradecido con lo que logras y tienes.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, a una empresa que pueda llevarlo a un siguiente nivel.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siempre será difícil, quien diga que es fácil miente. Pero creo que nada en la vida es fácil, es actitud. Así que emprendiendo he aprendido a tener buena actitud.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí unos de mis sueños, creo que cuando ves algún sueño materializado empiezan a ocurrir nuevos sueños. Por ello creo que es uno de mis sueños cumplidos ya que me he propuesto: que cada emprendimiento o camino que decida tomar debe impactar la vida de alguna comunidad positivamente.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos impactar la vida de miles de profesionales de belleza e incursionar en nuevos países. Nuestra meta este 2022 es lograr que nuestra plataforma tenga más de 1.000 profesionales de belleza afiliadas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable y replicable, nuestra idea es llevar nuestro modelo de negocio a México y Brasil.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, creo que es importante tener la meta de crecimiento clara y la inversión es un instrumento que ayuda a esto. No sería como tal un desconocido sino un inversionista que nos aportara.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dudar de mis capacidades, es algo con lo que luché mucho en el camino de emprender. Por eso sé que para lograr las cosas lo que más se necesita es confianza en tí misma. Si no te la crees tú, nadie más lo hará.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró ver emprendedores logrando salir adelante que impactan vidas. Alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en una aceleradora de startups lo cual me motivó a emprender y a darme cuenta de que las oportunidades están ahí, solo hay que salir a hacerlas realidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchos momentos, cuando estás emprendiendo vives en una constante de emociones. Mientras hoy algo te puede salir muy bien al rato algo puede salir muy mal. Así que sí hubo momentos que quise tirar la toalla pero siempre veía lo ganado y me daba cuenta de que es más lo logrado que lo perdido, así que la volvía a colgar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En este momento hago parte de The one club for women entrepreneurs, me ha acompañado este último año y me han ayudado con mentorías.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, primero porque mi intención es sin duda impactar la vida de las mujeres y ayudarles a tener herramientas que les haga ver que pueden ser independientes. Así que estoy segura que impactamos la mentalidad de las mujeres y en un futuro veremos muchas mujeres independientes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Mi empresa con operaciones en varios países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Muy importante, en mi caso ha sido un soporte mi mamá y mi hija, ellas siempre me animan.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, creo que este camino es más amable si nos apoyamos y sobre todo si son mujeres emprendedoras. Me gustaría en un futuro poder sentarme a ayudar mano a mano.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En mi caso empecé este camino sola lo cual es bastante difícil. Tuve que recorrer un camino largo para encontrar a mi socio, pero desde que lo logré integrar y con él tener la parte de tecnología para fortalecernos, tengo un apoyo en todo el proceso. Junto con él hemos logrado construir un equipo comprometido que trabaja con la misma visión y dedicación que nosotros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Sin duda creo que mi facilidad para socializar. Me gusta mucho conocer al otro y dejarle un poco de mi visión del mundo. Empatizar y lograr llegarle a las personas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que para emprender debes seguir estudiando, nunca tendrás el control de nada 100%. Debes estar lista para el cambio y la acción siempre.

