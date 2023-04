El colombiano que desarrolla productos de belleza dermatológicos y sostenibles

Él es Esteban Zapata, el emprendedor detrás de Vibes, un emprendimiento colombiano que ya pisa fuerte el mercado internacional con productos dermatológicos. Foto: Cortesía Vibes

“En Vibes nos especializamos en pieles latinas, es decir, pieles que tienden a ser más mixtas a grasas y que están expuestas a condiciones climáticas diferentes. Lo hacemos con diferentes soluciones a las problemáticas de las personas, teniendo como centro al usuario, su belleza y autoestima, encargándonos de darles la mejor formulación para producir transformación con ingredientes que tengan verdaderos beneficios, estudios clínicos y que sean limpios con la piel y el medio ambiente. Lo hacemos porque creemos que la belleza es un recurso innato en todas las personas y en todo lo que las rodea, por ende, nosotros como marca tenemos la misión de exaltarla, preservarla y hacer que las personas se sientan cómodas en su día a día con su rutina y con su piel”, con esta introducción, les contamos la historia de Esteban Zapata en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Psicología, Estudios Literarios y una maestría en Mercadeo con énfasis en Marca y Sostenibilidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando empecé a desarrollar la marca me puse en el papel de consumidor, porque era una persona con la piel con complicaciones, aunque me cuidaba y lo hacía todos los días, no veía resultados por más que usara productos dermatológicos europeos, norteamericanos y hasta los más costosos, ninguno me daba el resultado que yo esperaba tener. Ahí nace la necesidad de crear mi emprendimiento.

Yo quería que Colombia tuviera una marca de calidad internacional a base de productos nacionales, que entendiera sus necesidades y brindara soluciones para que los usuarios no sintieran la necesidad de comprar productos en el exterior.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Para hacerla realidad conté con el apoyo de mis papás que son muy amorosos y que me han apoyado toda la vida, aunque me criaron con disciplina, carácter y obediencia, también siempre me permitieron ser, nunca me cortaron las alas. Mi mamá siempre creyó en el proyecto y sin saber mucho de la industria me apoyó.

También la hice realidad con la pasión que yo tenía por crear una marca que verdaderamente funcionara adicional de la pasión por el sector de la belleza, cuidado y moda, todo esto combinado con disciplina, esfuerzo y trabajar todos los días incansablemente por lograr y darle al público lo mejor y poner el nombre en alto del país.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi papá me brindó su apoyo y la oportunidad económica para poder iniciar mi proyecto, adicionalmente ya trabajaba, eso me permitió reunir todos los fondos para poder iniciar. Con ese capital arranqué, el primer año yo no tuve un salario pero todos los esfuerzos me han permitido seguir creciendo y hasta hoy sigo siendo yo el único socio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Primero logramos algo muy bonito y fue la transformación de la industria colombiana, desde que Vibes salió es innegable decir que la industria tiene un antes y un después, cambiamos todos los paradigmas de cómo se hacían las cosas tanto en mercadeo como en la producción, el lanzamiento y la comunicación con el consumidor; segundo, permitirle conocer al cliente una marca que verdaderamente lo entendía y con la que podía conectar, porque en esa época no existía el acercamiento que hay ahora; tercero, el cambio en las formulaciones y la forma en la que hacemos los productos y cuarto, la forma en la que nos conectamos con el consumidor, tiene que ver con la segunda, pero nosotros no solo queremos vender, nos enfocamos en ayudarle y brindarle soluciones.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado, yo creo que la felicidad como nos la han mostrado en la sociedad occidental en estos últimos años, es un estado que lo venden como si fuera algo que uno tiene que alcanzar o que fuera a permanecer constantemente, pero para mí la felicidad son momentos donde uno se siente pleno, mirar atrás y ver lo que uno ha logrado y construido, lo que haz hecho y cómo ha impactado en ti y ha generado un eco en la comunidad logrando hacer un bien común.

La felicidad para mí también es levantarse y darme cuenta que no trabajo sino que ejerzo mi pasión.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, porque cuando uno tiene un proyecto tan grande y bonito quiere encontrar a un grupo o persona que se conecte con ese sueño y con la ilusión, además de que más allá de aportar en capital aporte en conocimiento para que la empresa llegue más lejos y la filosofía se expanda. Yo creo que somos una marca que ha tenido auto crecimiento por auto apalanacarse, pero también reconozco que existen otros grupos muy grandes de la belleza que pueden hacer que la luz de Vibes irradie en otros lugares y eso siempre será parte de mi sueño.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La verdad como es mi deseo y algo que yo siempre quise, para mi el proceso fue de sacrificio y renuncias, pero lo repito, cuando uno tiene claro sus deseos hacer esas renuncias es fácil porque sabes para donde vas y lo que tienes que hacer en orden para que eso pase. Ha sido un proceso lindo y valioso que por encima del estrés y las dificultades las ganas, nunca se han opacado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido más allá de lo que esperaba que fuera mi sueño, si soy honesto Vibes ha sobrepasado mis expectativas, las de mis papás y las de las personas que conocían este sueño antes de que iniciara. Aún a veces no me la creo, miro hacia atrás para ver todo lo que he logrado y también miro el presente y es un sueño hecho realidad donde aún falta, pero no tengo expectativas y solo me dejo sorprender.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para Vibes viene un crecimiento enorme, queremos ser la marca de dermo-cuidado más importante del país y que más impacte personas, queremos llegar a todas las partes de Colombia y permitirle a todas las personas que conozcan las transformación con Vibes. También para finalizar este semestre vamos abrir una tienda en Bogotá, es un paso muy importante para nosotros, tendremos lanzamientos de productos y colaboraciones.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, lo hemos demostrado año tras año con los crecimientos que hemos tenido y todo lo que tiene, logrando sorprender a todos los que hacemos parte de Vibes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De cederle la empresa a alguien tiene que ser una persona que llegue a aportar no solo de forma económica sino sobre todo de forma estratégica, para mí como el fin último nunca ha sido el dinero porque eso solo es el medio y el fin último está en los propósitos. Buscaría una persona con la que establezcamos una relación, que entienda lo que hacemos, que lo respete y que desde lo que pueda aportar sea estratégico para nuestro crecimiento y nuevas oportunidades.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Para mí uno no puede decir nunca lo vuelvo hacer pero sí qué haría diferente

No lanzaría muchos productos a a vez, tuvimos un año en que sacamos varios productos nuevos y ahora entiendo que debimos darle más espacio a cada uno para que el consumidor los entendiera y asimilara. Uno al inicio quiere tenerlo todo y construir un portafolio, pero luego uno entiende que hacerlo todo al tiempo hace que el consumidor se confunda y se vuelve difícil para que la marca posicione un producto.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira la vida, creo que es muy de la psicología, pero me inspira como son las personas y las diferentes relaciones, la forma en que nos relacionamos con el entorno. También mis papás, son seres admirables e inteligentes, cada uno en su área y en sus puntos, de mi papá me inspira y admiro su capacidad de organización, su lógica en inteligencia; y de mi mama admiro su nobleza, perseverancia y la capacidad integrativa que tiene de hacer todo a la vez.

Me inspira mi equipo, mi círculo de amigos, otras marcas e incluso los artistas, porque todos son un ejemplo y me ayudan a crecer.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, no todo ha sido altos por más que parezca, hemos tenido fracasos y enseñanzas. Cada año donde llegan esos puntos decisivos es donde uno dice “creo que no vamos a poder continuar” y no porque no quiera, sino porque de pronto algo se complica o no sale como uno espera, pero las adversidades han pesado menos que las ganas y el deseo de seguir con el proyecto.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En mi caso no hago parte de ninguna comunidad u organización establecida, pero tengo muchos amigos que también son emprendedores y tratamos siempre de darnos la mano, cuando tocamos puertas entre nosotros somos los primeros en apoyar, en dar los puntos de vista para fortalecernos y a mí eso me gusta porque aunque podamos ser competencia en el mercado creo que el sol sale para todas las personas y entre nosotros debemos apoyarnos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, creo que lo más bonito cuando Adidas nos buscó fue que nos dijo: “ustedes tienen una voz que le habla a todas las generaciones, pero sobre todo, que le habla de forma clara y real a la generación Z”. Creo que Vibes es una marca que se mantiene vigente no porque estemos buscando cómo estar de moda, sino porque su discurso siempre va enfocado a la felicidad, el amor y el propósito y eso nos permite conectar y trascender en todas las generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo casado, con hijos y disfrutando un poquito más de tiempo libre para poder hacer mis actividades con tranquilidad. Veo a Vibes con proyectos cumplidos, con tiendas en las cinco principales ciudades de Colombia y la veo con mínimo dos tiendas o distribuidores a nivel internacional, veo a Vibes muy sólida y con lineamientos perteneciendo a un grupo grande de belleza a nivel internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo, mi familia de ambas partes me ha enseñado el amor y el apoyo, sin importar lo que hagamos siempre vamos a estar ahí, mi mamá tiene un dicho y es “al final del día lo que queda es la familia” y yo he crecido en una familia que me siempre me ha apoyado constantemente no solo con este emprendimiento, sino con todos los proyectos anteriores que he tenido.

Mis amigos han sido inspiración y apoyo, los amigos tienen la misión de ser el aliciente para la vida pero también te ayudan a cuestionarte muchas cosas que te permiten crecer, prepararte para el fracaso e irte formando el carácter.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, me encanta hacerlo. Hoy en día lo hago, cada vez que puedo dedico parte de mi tiempo para apoyar otros proyectos, darles asesorías, ayudarlos a organizar las estrategias y demás. Cualquier persona que me conozca puede confirmar que siempre estoy dispuesto a responder cualquier pregunta con amor contándole cómo lo hemos hecho nosotros y cómo lo pueden lograr ellos también, soy cero egoísta con el conocimiento, de hecho me encanta poder compartirlo.

21.¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo juega el papel principal, sin ellos esto no sería posible. Creo en lo que significa un equipo porque una persona no tiene todas las habilidades para lograr todo a la hora de emprender, lo más bonito es tener una red de apoyo que pueda complementarse permitiéndoles crecer profesional y personalmente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona demasiado disciplinada y genuina, vibro muy fuerte, eso me permite transmitir lo que es la marca, me hace diferente, soy un estudiante incansable, un amante del aprendizaje y eso me permite constantemente estar actualizado. Otra cosa que me diferencia es que no trabajo ni hago nada desde el ego, eso permite que tenga un equipo muy lindo. Siempre me permito fluir frente a la adversidad sin sobreponerme a las expectativas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A ser tolerante a la frustración, a que el ego no sirve para nada porque solo te da una falsa realidad que uno termina creyéndose y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. También he aprendido que las cosas no se dan cuando uno quiere, sino que todo tiene su tiempo y se dan en la medida que uno permita sin acelerarlas ni frenarlas. Por último, que la iniciativa y el propósito es vital, que hay cosas que no dependen de uno y toca dejar fluir.

