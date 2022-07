Él creó productos derivados del cacao que transforman el campo colombiano

Ellos son Vladimir López Almeyda y su hermano Ángel Adrián López Almeyda, los emprendedores detrás de este emprendimiento sostenible.

“Estamos visibilizando estas familias que quieren una oportunidad justa desde la legalidad para reconstruir el tejido social en zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia, vinculando actores que quieren ayudar a que la paz en el país sea posible y que el campo sea visto como una opción viable en términos económicos, sociales y ambientales, propendiendo por contrarrestar el envejecimiento del campo colombiano”, así lo va narrando en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Vladimir López Almeyda, el emprendedor que desde su idea de negocio aporta al cambio en zonas afectadas por el conflicto, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social con enfoque sostenible y sostenido en el tiempo. Hablamos con él y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿qué estudie?

Tengo 36 años, oriundo del El Carmen de Chucurí, Santander, Técnico Agropecuario, Contador Público, Consultor en Proyectos de Desarrollo Sostenible y Magíster en Proyectos de Desarrollo Sostenible de la Universidad Ean.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuando nació? ¿Qué fue lo que cree?

Durante mis estudios de maestría en la Universidad Ean, junto a mi hermano Ángel Adrián López, identificamos algunas falencias en las condiciones de explotación e intercambio comercial de las familias que abandonaron los cultivos de coca y retomaron en la legalidad con el cultivo de cacao en el municipio de Briceño, Antioquia. Así fue como presentamos esta idea ante el programa de Ean Impacta del Instituto de Emprendimiento Sostenible, en donde nos han brindado herramientas académicas y comerciales con enfoque sostenible con el fin de poder contribuir a la reconstrucción del tejido social con la creación del emprendimiento llamado Amay Chocolates, que vincula familias de Briceño, Antioquia, quienes creen en la legalidad y necesitan un trato justo y asesoría para la explotación de sus cultivos con enfoque sostenible.

¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con la experiencia en territorio y el manejo de programas que propendían por apoyar el campo colombiano, se unió la transferencia de conocimiento y la metodología de aprendizaje dentro de la maestría, así como un proceso de investigación. Se germinó la idea de llevar a la práctica un modelo de negocio con integración vertical hacia atrás, contando con el apoyo de las fases Construye y Crece del programa Ean Impacta, logrando la consolidación de la idea de negocio y el fortalecimiento del entorno estratégico, táctico y operacional.

4. ¿De donde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El financiamiento del proyecto se realizó desde un principio con aportes en especie, en donde los principales aliados fueron la Universidad Ean y mis compañeros de la maestría, posteriormente, con recursos propios desde Agroservicios, destinamos los recursos necesarios para apalancar esta idea de negocio, estructurando un horizonte de financiación para el logro de los objetivos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿qué estoy cambiando con mi idea?

6. ¿Soy feliz?

Durante la ejecución del proyecto, al ver algunos pequeños resultados y creando experiencias diferentes a algunas familias que durante años vivieron en zonas de conflicto, se genera una felicidad que nos anima a seguir luchando por el cumplimiento pleno de los objetivos plasmados dentro del emprendimiento Amay Chocolates.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Esta opción no la hemos contemplado, porque creemos en el cambio cuando se trabaja con propósitos sostenibles, la idea es contribuir al desarrollo agropecuario en zonas afectadas por el conflicto y este deseo lo queremos liderar personalmente.

8. ¿qué tan duro fue para mí emprender?

Después de 4 intentos de crear empresas sin recibir los resultados esperados, y una vez iniciados mis estudios de maestría, identifiqué las falencias cometidas, una de ellas es la ausencia de propósitos transformadores en la creación de empresas, la poca planeación estratégica, en especial las modelaciones financieras y estructuración de metas, uniendo las experiencias no exitosas, el conocimiento sobre el campo y el conocimiento académico, fue más fácil iniciar con nuestro emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿qué me hace falta?

El sueño que tenemos aún está en desarrollo, estamos generando alianzas, estrategias y conciencia para el logro del mismo, el cual es la explotación del campo con enfoque sostenible, haciéndolo atractivo económicamente para los campesinos y así alejarlos de la ilegalidad, apoyando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, actuando local y pensando de manera global.

10. ¿y ahora qué? ¿qué sigue?

Una vez realizada la estructuración del modelo de negocio, identificados los nichos de mercado y los campesinos vinculados al proyecto, para poder continuar de manera eficiente, estamos realizando alianzas comerciales con diferentes empresas públicas y privadas, en donde se resalta la vinculación de nuestro emprendimiento dentro de la marca PAISSANA, marca que busca impulsar los productos hechos por víctimas de la violencia en Colombia. Igualmente estamos buscando la posibilidad de entrar a centros comerciales con condiciones amigables.

Por otro lado, se han realizado investigaciones de mercado de carácter internacional, en donde EE.UU. es el mercado más atractivo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Con el modelo de negocio con una integración vertical hacia atrás, buscan el reconocimiento del trabajo del campesino, reduciendo intermediarios y generando pagos justos, se podría escalar y replicar en otros sectores de la economía del país, para lo cual se requiere la búsqueda de un equilibrio entre los beneficios económicos del negocio y la sostenibilidad planetaria que incluye el ecosistema en donde se desarrolla cada negocio.

12. ¿Para crecer, recibiría inversión de un desconocido? ¿le cedería parte de mi empresa?

La venta de nuestra empresa no es una opción que esté sobre la mesa, sin embargo, si se pueden vincular personas que compartan nuestros objetivos y enfoques sostenibles, este tema se podría negociar bajo condiciones de trato justo y visión de largo plazo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Evitaría la estructuración de negocios o proyectos sin enfoque sostenible.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En el desarrollo de mis estudios y de mi trasegar profesional, he leído algunos autores interesantes, sin embargo, un autor que me gusta mucho es Gunter Pauli, quien en su libro La Economía Azul, expone muchos ejemplos de generación de negocios sostenibles que generan valor económico y contribuyen a la conservación planetaria.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿pensé en tirar la toalla?

El fracaso es un camino obligado para quienes desean tener éxito, y sin lugar a dudas tuve algunas experiencias negativas en términos económicos con negocios sin propósito, pero esto no fue impedimento para seguir intentando en reiteradas ocasiones con la construcción de este sueño, el cual está iniciando y debe pasar por un sin número de pruebas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos participado en diferentes convocatorias que apoyan el emprendimiento, pero existe una institución que ha sido nuestro aliado principal en este proceso, y es la Universidad Ean, en donde nos han acompañado en mi fase como estudiante y posterior a ella, recibiendo un invaluable aporte en este proceso emprendedor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿podrá impactar a nuevas generaciones?

Este emprendimiento busca establecer un precedente que indique que los cultivos ilícitos se pueden combatir con oportunidades económicas, sociales y ambientales para los campesinos, en donde la vinculación del estado, el sector privado y las instituciones de educación superior, son las llamas a realizar este cambio de manera conjunta.

Las nuevas generaciones son las llamadas a continuar con la producción agropecuaria, y es por esta razón que el campo debe ser atractivo, y para lograrlo es necesario el trato justo con el campesino y el aseguramiento de las cosechas, con lo cual se refleja seguridad para que las futuras generaciones se animen continuar con la explotación del campo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y como veo a futuro mi emprendimiento y mi empresa?

La visión prospectiva es un propulsor que nos mantiene activos en la lucha por el logro de los objetivos, en donde uno de ellos es ser agente de cambio en el agro colombiano, logrando la vinculación de muchas familias cacaocultoras, en especial las ubicadas en zonas de conflicto, ayudándolos al mejoramiento de su calidad de vida y de sus familias, visibilizando estas zonas geográficas como espacios de paz y transformación social positiva.

Para el logro de esto, queremos incursionar en el mercado nacional y en especial en el internacional, con productos derivados del cacao, producidos con cacao fino en aroma, olor y sabor.

19. ¿Qué papel ha jugado mi familia y mis amigos?

La influencia de mi familia es notable, toda vez que junto a mi hermano nos criamos en cultivos de cacao, sembramos nuestra propia finca y observamos las dificultades por la que tenían que pasar con el trato injusto en el momento de vender su materia prima; en cuanto a mis amigos y compañeros, en especial los de estudio de la maestría, siempre me apoyaron con ideas y con la ejecución de las mismas, lo cual facilitó este trabajo.

20. ¿Ya lo logré? ¿Ayudaría a otros a que lo logren?

Hemos transitado un camino muy hermoso que desde mi punto de vista aun no culmina, pero estamos dispuestos a trasmitir estos conocimientos y experiencias a futuros emprendedores a quienes tengamos la posibilidad de ayudar, la construcción de país se hace con la democratización del conocimiento y eso es parte de nuestro ADN eanista sostenible.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Durante la estructuración, modelación y ejecución del modelo de negocio tuve la oportunidad de contar con diferentes equipos de trabajo que me acompañaron en este proceso a quienes les doy infinitas gracias.

Los equipos están divididos así:

Empresarial: Ángel Adrián López Almeyda, Yina Paola Macea Almentero, Vladimir López Almeyda, Camilo Márquez, Hiverson Andrés Almeyda.

Académicos: equipo de Ean Impacta del Instituto de Emprendimiento Sostenible (Fase crece y fase construye) David Rojas, María Fernanda Ríos, Johana Corredor, Martha A. Becerra.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es el pensamiento disruptivo que propende por la generación de cambios positivos, me gustan los retos y estoy en constante capacitación.

En cuanto a la diferencia con los demás, la resiliencia, no me doy por vencido con las múltiples dificultades que se me presentan, estás me impulsan a trabajar más fuerte y algo primordial mis creencias, principios y valores que los guardo y los respeto en todos los escenarios de mi vida, tanto en lo personal y laboral.

23. ¿Qué ha aprendido de esto?

Emprender es un camino que cuando uno incursiona en él quiere continuar sin salir, y cuando se trabaja por un cambio que transforma entornos sociales y ambientales, lo económico viene de la mano sin ser el principal objetivo.

Hay que resistir, persistir y no renunciar a las buenas ideas, que por pequeño que sea el cambio, está aportando de manera activa en la solución de un problema.

