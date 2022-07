Los tres hermanos que emprendieron con experiencias virtuales inmersivas

Los hermanos Julián, Jesús y Juan Felipe Villamizar, fundadores de Xnova 360. Foto: Cortesía

“Nosotros desarrollamos experiencias inmersivas usando realidad virtual y realidad aumentada. Más específicamente filtros para Instagram, TikTok y Snapchat. También desarrollamos recorridos virtuales en 360 grados, que son como un Google maps, pero una versión más profesional”, dice Julián Villamizar, un joven emprendedor que no para de hablar de lo que hacen con su empresa. Va soltando ideas y contando las aplicaciones en donde se podría usar el servicio que ofrece su naciente compañía. La de él y de sus hermanos, porque son tres los que están detrás de Xnova 360, “una startup colombiana con presencia en Estados Unidos”. Hoy son “un equipo de 8 personas, tuvimos gran tracción en ventas el primer año. Nuestros mercados y nichos son amplios: todas las empresas que requieran experiencias virtuales inmersivas usando realidad virtual o realidad aumentada. Algunos de nuestros clientes importantes son McDonalds, Rappi, Universidad de la Sabana, Universidad Javeriana, Colegio Gimnasio Moderno y otros más”. Su historia está aquí, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Yo, Julián Villamizar, fundador, tengo 27 años, estudié ingeniería mecánica y minor en administración en la Universidad de los Andes. He tomado cursos de la Universidad de Michigan de realidad virtual y realidad aumentada.

Mi hermano Jesús Villamizar, cofundador, estudió negocios internacionales. Y Juan Felipe, mi otro hermano, también cofundador, estudió administración de empresas. Ambos estudiaron en la Universidad del Rosario.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nace en la crisis de la pandemia. Surgió la necesidad de que los colegios y universidades tuvieran recorridos virtuales para mostrar sus campus, fueron nuestros primeros clientes. Anteriormente, nos llamábamos Drones Cielo Alto, una empresa enfocada solo a soluciones aéreas con drones. Pivoteamos y, ahora, nos enfocamos en realidad virtual y realidad aumentada. La crisis de la pandemia nos hizo crecer debido a la inminente necesidad de esta tecnología.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Realmente la presión de tener que vender o volver a ser empleado nos obligó a reinventarnos con esta nueva tecnología. Empezamos a hacer llamadas en frío a todos los posibles clientes, prácticamente montamos un pequeño call center desde la casa llamando todos los días todo el día. Finalmente, logramos nuestros primeros grandes clientes. La tecnología se vendió sola y el momento de pandemia fue muy oportuno.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La inversión inicial fue con fondos propios, empezamos con solo 5 millones de pesos y reinvertimos todo. Al principio no teníamos salario, tampoco tuvimos la presión de una deuda.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con realidad virtual y realidad aumentada logramos un marketing inmersivo más disruptivo que el marketing tradicional plano. Por otro lado, con los recorridos virtuales logramos visualizar espacios físicos de forma digital inmersiva.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado, es una experiencia muy gratificante ver que nuestra idea se transforme en un negocio sólido y que podamos vivir de esto.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Inicialmente no. Sin embargo, somos emprendedores y muy seguramente más adelante creemos un nuevo emprendimiento muy innovador y disruptivo que nos dé la posibilidad de seguir trabajando en algo apasionante.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tuvimos muchos factores a favor: con 23 años no tenía deudas, no tengo hijos, tenía unos ahorros, tengo una familia que me apoyó mientras el emprendimiento salió a flote. Me sirvió la mentalidad de emprendedor de la cultura Uniandina. Además, tengo 2 hermanos que son muy tesos y que nos sirvió de base para empezar con fuerza.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos cumpliendo nuestro sueño. Agradecidos con la vida, pero inconforme permanente porque vamos por mucho más. Aún no estamos al 1% de lo que queremos llegar a alcanzar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos buscando inversión y nos expandiremos por Sur América, Estados Unidos y Canadá. Ya tuvimos ventas en Estados Unidos y estamos formando alianzas comerciales con agencias de marketing en Canadá. Varios prospectos nos han contactado desde Panamá, Bolivia, Ecuador, Paraguay y México.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, ya tenemos nuestro equipo de desarrollo en Colombia y una curva de aprendizaje sólida. Nos queda expandirnos comercialmente a otros países. Pensamos expandir nuestro portafolio de servicios a productos de producción masiva.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, estamos dispuestos a recibir inversión, mentoría y un programa de aceleración. Preferimos el 1% de 100 que el 100% de 1.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volveríamos gastar tanto tiempo y esfuerzo en probar mercado con un nuevo producto, prefiero recibir feedback de forma acelerada con un producto mínimo viable en lugar de buscar crear el producto perfecto. Ahora aplicamos la filosofía del libro “The Lean Startup” de Eric Ries. Libro que recomiendo a todos los emprendedores.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mi abuelo y mis papás. Mi abuelo fue afectado por la violencia en Colombia y logró ser un gran empresario en ornamentación partiendo desde cero.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Pensé en emplearme nuevamente mientras ahorraba un nuevo capital para volver a invertir. Pero no pensé en renunciar al emprendimiento de por vida.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, pero hemos recibido mucho apoyo de la Cámara de comercio, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y otros emprendedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Seguro si trascenderá, pues esta tecnología aún está muy incipiente y va a impactar principalmente a la generación Z. Esperamos que no se haga un uso abusivo en exceso que afecte la integridad de la persona.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Apostamos a tener una gran empresa sólida en la industria VR-AR, realidad virtual y realidad aumentada.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Hemos tenido un apoyo y admiración enorme. Esto nos motiva y es el motor cuando las cosas no salen bien. Es necesario persistir pero con inteligencia y estrategia.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Nada más gratificante que ayudar a otros a llegar al éxito con sus emprendimientos. Me encantaría poder dar charlas luego de haber logrado mi propio éxito para hablar desde mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo inicial fueron mis hermanos, fue demasiado importante tener el apoyo que tuvimos para empezar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me hace diferente mi mentalidad y determinación para lograr los objetivos. No solo yo, también mi equipo y hermanos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hay que llevar un balance entre trabajo y vida personal. Y disfrutarnos el proceso de emprender, ya que es un camino largo y no siempre fácil. Si crear una empresa sólida fuera fácil, todo mundo lo haría.

