Daniel Contreras creó un emprendimiento que le devuelve la seguridad y la sonrisa a sus pacientes. Foto: Cortesía Daniel Contreras

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, contreras narra desde su experiencia lo que le significó emprender y cómo los obstáculos que encontró en el camino se convirtieron en la base sólida para proyectar su empresa a futuro.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Odontología, luego me especialicé en Rehabilitación Oral y Odontología Estética.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?

Desde que estudié mi carrera siempre viví fascinado con el impacto que puede tener cambiar la vida de una persona a través de su sonrisa, de ahí nació mi pasión por lo que hago.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Un amigo me ayudó a perder el miedo de independizarme para trabajar de la forma que a mi me gustaba, me dijo que veía que podía hacer cosas muy buenas y organicé toda la idea que quería, la plasmé en un cuadernito que fui a comprar solo para eso, averigüé costos y me fui para el banco.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Planteé mi idea en varios bancos donde me negaron varias veces un préstamo, insistí hasta que conseguí uno en donde me lo facilitaron, lo pagué en cuotas hasta que saldé la deuda.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando cambiar la vida de personas, ayudándolos con problemas o insatisfacciones que tienen en su sonrisa, a superar malas experiencias y tratamientos no muy bien hechos, el hecho de ver a alguien sonreír sin inseguridades y quedar muy feliz con un tratamiento llena mi alma.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado haciendo lo que hago, vale mucho la pena acompañar a alguien en este tipo de proceso hasta el resultado final.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si lo haría, pero con la condición que no se pierda la calidez y la calidad en el trato hacia el paciente, no son números, son personas y a muchos se les olvida eso.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Me tomó 8 años de mi vida tomar la decisión y desde que lo hice, soy pleno, feliz, sin ataduras a cosas que no me gustan, las responsabilidades y el estrés son de otro tipo (del bueno)

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que la primera fase de este si está cumplida, ahora quiero ir por más, un sitio más grande donde pueda reunir a todos los especialistas con los que me gustaría trabajar de la mano

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Perseverar, crecer y buscar otras cosas que me gustan hacer además de mi carrera.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, completamente, consiguiendo a las personas correctas para que puedan manejarlo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

A lo largo de la vida uno está lleno de miedos, encontrar un inversionista me parece una muy buena idea para que el crecimiento que quiero sea mucho más rápido, le cedería parte de mi empresa siempre teniendo las cosas muy claras desde el principio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No tener absolutamente todos los gastos que se puedan presentar durante los primeros años del negocio, tampoco empezaría sin alguien que ayude con la parte administrativa, ya que uno no puede hacer todo sin delegar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Quienes más me han inspirado en la vida son 2 personas, la primera mi ex jefa con la que trabajé 3 años, me enseñó a hacer las cosas muy bien, muy perfeccionista y el segundo mi amigo que me hizo perder el miedo de emprender, es una persona muy positiva y a la que no le gustan los NO en la vida, vivo muy inspirado de ellos y de todo lo que han alcanzado hacer

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Es muy fácil caer en la trampa cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, cuando los números no dan, tirar la toalla puede ser la salida fácil pero creo que no es la correcta, la clave está en perseverar y ser constante con tu negocio, si algo no está funcionando cámbialo o replantéalo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, pero no me parece una mala idea hacerlo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Con las cosas bien hechas en un negocio todo trasciende, en mi caso siempre se podrán transformar la vida de pacientes a través de su sonrisa ya que todo el mundo cuenta con una y los odontólogos siempre estaremos ahí para ayudarlos a cuidarla o mejorarla.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una clínica muy cómoda y especial para mis pacientes, donde estemos todos los especialistas haciendo todo correctamente para transformar las sonrisas de nuestros pacientes y con otros proyectos andando.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Uno muy importante, me apoyaron cuando decidí comenzar con mi emprendimiento, siempre creyeron en mí y lo siguen haciendo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, me gusta transferir todos mis conocimientos hacia personas que los necesiten, enseñar siempre me ha gustado, los ayudaría sobre todo a estructurarse muy bien y a que no comentan errores que se pueden evitar

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin ellos no sería lo mismo, cuento con mi mano derecha que es mi auxiliar, quien ha sido una pieza fundamental, me ha acompañado desde el inicio y también con un grupo de especialistas a quienes remito cada uno de los tratamientos que ellos saben hacer mejor, ahí está la clave del éxito

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La buena atención hacia los pacientes, comprender y escuchar a cada uno de estos, afortunadamente no he tenido el primer inconveniente con ninguno y siento que ha sido gracias al buen manejo que se les da. Algo muy importante es que siempre me pongo en los zapatos de quien se acuesta en mi silla y hacer lo menos traumático posible los tratamientos, les gusta mucho “la buena mano que tengo”

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que todo lo que uno se proponga se puede lograr, es cuestión de realmente quererlo, organizarse y lo más importante perseverar, si sientes que vale la pena te digo que pierdas el miedo y vayas por tus sueños...Ah y algo muy importante, no te rodees de personas que le pongan un freno a tus sueños, lo más sano es dejarlas ir y rodearte de personas que piensen cómo tú.

