Favik, el emprendimiento que se hace llamar “fábrica de marcas digitales”

Felipe Novoa es el creador de Favik. Foto: Cortesía Favik

“En Favik somos un equipo de expertos en mercadeo, retails, tecnología, operaciones, finanzas y estrategia. Desde Favik nos asociamos con influencers para hacer realidad la marca de sus sueños. Vamos desde la creación hasta la operación y administración”, dice Felipe Novoa cuando habla de su emprendimiento, el mismo que se mueve en un negocio de 50 millones de creadores de contenido. ¿Qué es lo que hacen y cómo lo hacen realidad? En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, cuenta detalles hasta de sus inversionistas, fondos que pusieron dinero en su empresa incluso sin conocerlo personalmente.

Favik la Fábrica de Sueños

Felipe Novoa

23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 34 años y estudié Ingeniería de producción agroindustrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En ninguna parte del mundo los creadores de contenido tienen tanta influencia en la gente como en América, adicional a eso el ecosistema de ecommerce de Latinoamérica es el que más crece en el mundo, y por otro lado, existen más de 50 millones de creadores de contenido en el mundo y sueñan con crear su propia marca pero muchas veces no saben cómo hacerlo o no tienen el tiempo para operar, así fue como decidimos crear Favik, como la primera fábrica de marcas digitales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siempre he creído que la prueba real de mercado de un producto o un servicio es mandarla al mercado y ver si la gente compraría, así fue como creamos Everyday Love, una marca de cuidado del pelo con María Manotas y hoy es un completo éxito.

Lo más importante fue el trabajo constante, la disciplina y entregarle amor a todo, cuando haces lo que te apasiona y le pones el alma los sueños se van convirtiendo en realidad.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para comenzar la empresa empecé con unos ahorros, recursos propios y luego unos ángeles inversionistas que me apoyaron y creyeron en mi idea. Luego de haber creado la primera marca levantamos una ronda de capital presemilla con los mejores fondos de inversión de Latinoamérica donde recaudamos 1.5 millones de dólares.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Siempre he creído en hacer marcas con corazón, marcas más humanas, marcas que cuenten una historia y marcas que no sean sencillamente transaccionales, comprar más barato y mayor volumen, eso estamos creando en Favik. Mediante tecnología humanizamos las marcas y le ponemos el sello de cada uno de nuestros socios, los creadores de contenido. Estamos creando las marcas del futuro y las marcas que van a consumir nuestros hijos.

Una persona también es una marca y se puede trabajar como una marca lo que era una idea se fue creando naturalmente lo empezamos a enfocar y direccionar hasta convertir a las personas y marcas en un proceso exitoso capaces de estar presentes en grandes negocios.

6.¿Soy feliz?

Soy muy feliz, hago lo que quiero, mi propósito es transformar el mundo mediante los negocios y lo hago cada vez que emprendo con Favik y lo estamos haciendo creando un nuevo canal de comunicación. Es una nueva era de distribución donde la gente está cambiando sus hábitos de consumo y está comprando online como lo hacemos nosotros, soy muy feliz, no siento que estoy trabajando ningún día de mi vida porque lo disfruto y es lo que más amo hacer, me gusta hacer sueños realidad y crear las marcas del futuro.

Sin embargo llegar aquí fue un camino largo lleno de altibajos de dudas y momentos muy difíciles porque todos los emprendedores estamos a una oportunidad de volvernos grandes. Lo importante es que cuando lleguen las oportunidades nos encuentren preparados. Fueron momentos emocionantes, con esfuerzo y el ejemplo de tenacidad de mi padre logré enfocarse en construir un camino que le ayude a los demás.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Siempre he pensando en construir empresas transformadoras para generar impacto en el mundo, nunca creo una empresa pensando en venderla, pero si en algún momento puedo llegar a tener un socio con el cual podamos escalar mucho más fuerte y mucho más rápido y crear marcas más grandes lo podría llegar a considerar sin que este sea el objetivo de crear mi empresa.

Puede interesarle este emprendimiento: Lograron ‘democratizar’ el acceso al comercio electrónico para pequeños negocios

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No es fácil emprender, pero no hay nada fácil en la vida “Lo unico facil que hay en la vida es engordar”, de resto nada más, no es la primera vez que emprendo, hace 10 años creé la primera bebida relajante en Colombia llamada Freemind, me quebré muy duro, fue un proceso muy difícil, he tenido otras aventuras empresariales también, unas exitosas unas no tan exitosas que hacen parte del inventario de lecciones aprendidas, pero cada aventura, cada fracaso, cada caída, es sencillamente combustible para pararse, ir más fuerte y aprender de los errores. No es fácil pero cuando tienes pasión, propósito y energía no hay barrera que te detenga.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mis sueños, no considero que uno en la vida tenga que trabajar, trabajar y trabajar.. para cumplir los sueños a los 70 años, soy muy partidario de cumplir los sueños en la medida que vivimos, y sí estoy cumpliendo mis sueños porque es lo que más amo hacer.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lanzar más marcas con creadores de contenido, con audiencias más grandes … ya estamos abriendo México, Estados Unidos y vamos a escalar globalmente cada vez mejorando más nuestros procesos de datos y tecnología.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi emprendimiento es escalable, llevamos más de 18 meses creando tecnología, metodologías para crear marcas y todo apoyado en ciencia de datos en el cual podemos hacer marcas rentables, únicas y escalables.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Ya lo hicimos, recibimos 1.5 millones de dólares de Fondos de América, no solo de Colombia, de hecho la mayoría de los inversionistas invirtieron conociéndonos por un Zoom, a muchos aún no los conozco y algunos otros los conocí hasta hace dos semanas físicamente.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Realmente no me arrepiento de nada de lo que haya hecho, tal vez escoger muy bien a las personas que les recibes dinero, y conocer muy bien a tus cofounders.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira mi papá, es un gran emprendedor soñador, visionario, siempre nos ha enseñado y demostrado con ejemplo que lo que uno se propone lo hace realidad, un ejemplo de eso es que en 2007 nos fuimos cabalgando hasta Ecuador mi papá, mi hermano y yo, eso me parecía imposible, fueron 1500 km de recorrido y dos meses de cabalgata. También le dieron la vuelta al mundo en carro: mis papás y mis hermanos durante un año, entonces todo es posible, mi papá me inspira.

También me inspira llevarle a la gente marcas más humanas, con corazón e historia, para que consuman una marca que va más allá de un precio.

No deje de leer: Usan videojuegos para que los emprendedores vendan más

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, fracasé con Freemind, mi primera StartUp, quedé muy endeudado, en una situación financiera compleja pero siempre teniendo claro que mi propósito es transformar mediante los negocios y así me volví a parar. Yo creo que el día de un emprendedor es de picos, en algún momento sientes que te vas a devorar el mundo y estás en la cima, y minutos después sientes que estás en un hueco y luego vuelves a salir. Eso es parte del día a día.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la comunidad de Latitud, fuimos seleccionados, es una comunidad que envuelve a las mejores StartUps de tecnología de Latinoamérica.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, lo que estamos haciendo impactará a las nuevas generaciones puesto que ellos cada vez están más informados, es una generación que ya no come cuento y saben qué hay detrás de una marca, que le exigen a la marca devolver al planeta y qué está haciendo más allá de ganar dinero. Por otro lado hemos visto el fenómeno de creadores de contenido y el marketing de influencers como crece y este es nuestro mundo, somos pioneros en Creators Economy y estamos creando las marcas con corazón.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo liderando una empresa con un equipo muy grande, hoy ya somos 30 personas en menos de un año, es un equipo con gente que sabe mucho sobre retail, ecommerce, tecnología, ciencia de datos, branding, operaciones, finanzas y demás. En 10 años veo a Favik como una multinacional con presencia en Latinoamérica haciendo marcas con mayor tecnología, más inteligencia artificial y apalancados en ciencia de datos. Siempre con el propósito de ayudar.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado un roll fundamental, son mi apoyo, mi esposa Catalina que también es emprendedora, ella siempre está ahí, porque emprender no es fácil, el que emprenda creyendo que va a ser su propio jefe y que va a tener mucho tiempo disponible está muy equivocado, uno trabaja mucho más que en otros roles, al final nunca se acaba tu horario y los fines de semana no existen, por eso uno tiene que tener una pareja que lo apoye como lo hace mi esposa. Tengo dos hijos, Elena y Matías, están muy chiquitos pero gracias al apoyo de mi esposa puedo emprender y hacer lo que estoy haciendo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que ayudaría a otros emprendedores a que avancen en este camino, esto es un ecosistema donde hay que recibir y apoyar, a mi me han apoyado muchos emprendedores que van en un proceso más adelante.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi todo, esos 30 expertos con los que contamos para cada área son lo mejor de lo mejor, cada persona es experta en su rol. Tenemos como experta en desarrollo de marca a Carolina Cavalli, Hoouvert que es experto en tecnología, y también a Jose Ovalle con más de 14 años de experiencia en el mercado, y así podría mencionarles a cada persona del equipo que se destaca en lo que hace.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es emprender con propósito, meterle mucha energía y ganas a lo que hago, dejarlo todo en la cancha.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que nada es imposible, que podemos romper paradigmas, romper esquemas y que cuando trabajamos en equipo y con personas que lo dan todo el resultado va ser exitoso. Yo vengo del campo, soy hijo de un campesino colombiano muy orgulloso y hoy mi empresa se está empezando a expandir por el mundo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).