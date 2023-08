Él creó un restaurante que promueve el consumo de materia prima local

Él es el emprendedor detrás de De la Esquina Burger. Foto: Cortesía

“Cuando comencé a emprender tuve muchos tropiezos para poner en marcha mi idea de negocio, el presupuesto era muy corto, pero las ideas eran bastante grandes y ambiciosas, eso me hizo pensar mucho antes de dar el paso definitivo, sin embargo, pudo más mi determinación, empecé en el garaje de mi casa y con mucho esfuerzo y dedicación pude lograr que creciera y ahora sea un restaurante que expone los sabores de mi región″.

Daniel García Castrillón el emprendedor detrás de este negocio, pasó por nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años, estudié Cocina y Administración de Bares y Restaurantes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Al empezar con mi emprendimiento, lo que más deseaba era tener un restaurante con el cual pudiera cambiar la mentalidad de consumo de comida rápida en mi ciudad, Neiva y poder generar una experiencia donde se mostrara la gastronomía huilense, sus productos y recetas.

3) ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al comienzo tuve muchos tropiezos para poner en marcha mi emprendimiento, el presupuesto era muy corto pero las ideas eran bastante grandes y ambiciosas, lo cual me hizo pensar mucho antes de dar el paso definitivo, pero pudo más mi determinación, que las ideas ambiciosas, empecé en el garaje de mi casa y con mucho esfuerzo y dedicación pude lograr que creciera.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicié con recursos propios, lo cual para un emprendedor no es muy alto, pero siempre he pensado que lo más difícil es empezar, luego las cargas se acomodan y con determinación se puede crecer.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con De la Esquina Burger, he logrado generar empleos. Crear una idea distinta y una mentalidad de consumo diferente es bastante complejo, soy fiel creyente de que los productos diferentes, crean emociones en las personas.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy verdaderamente feliz, no solo por lograr las metas que me tracé desde que empecé, sino también por cambiar la mentalidad de consumo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo haría, creo que mi marca representa quien soy y es el resultado de los procesos de adaptación que he tenido que pasar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue bastante difícil arrancar. Una idea muy grande y poco presupuesto, no son los mejores aliados.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que más que cumplir mi sueño, he logrado cumplir las metas que me he propuesto con el pasar de los años.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo que sigue es poder expandir mi marca y hacerla llegar a más ciudades del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí es escalable y podría crecer mucho. El sector de la gastronomía siempre está en constante evolución.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si permitiría que alguien más invirtiera, muchas veces se hace complejo crecer con recursos propios y si alguien más cree en mi proyecto, yo podría creer en esa persona para crecer juntos como empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Ubicarlo en una locación no adecuada. El sitio determina mucho el nicho que proyecta tener la empresa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración ha sido familiar, admiro mucho a mis abuelas (materna y paterna), quienes son unas grandes cocineras y son parte de la inspiración de mi cocina.

16. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Dentro del largo camino de emprender se presentan muchas dificultades en el camino, que a veces tomamos como fracasos, los cuales terminan siendo una gran lección para tener más determinación y mejor visión de lo que es la empresa.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Cuando creé mi emprendimiento conté con el apoyo de la cámara de comercio del Huila, ellos me dieron las bases para dar el gran paso con capacitaciones y asesorías.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy seguro de que tendrá un gran impacto a nivel gastronómico, estamos demostrando que el Huila es una región proveedora de riquezas gastronómicas que antes no se veían.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como un gran generador de empleo, ayudando a los nuevos emprendedores a generar visión y dirección de sus proyectos a futuro.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido y será mi mayor apoyo siempre, son fuente de inspiración y tenacidad para no rendirme en el proceso; mis amigos siempre han creído en mí, en mi producto y en mi empresa, lo cual hace que sea mayor el compromiso de mi parte para no defraudar a los que han creído y siguen creyendo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo he logrado, ayudaría una y mil veces a las personas que lo requieran, para que también lo logren contándoles mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo son mis manos, sin ellos no podría trabajar

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

MI sello personal es hacer todo diferente, que el más mínimo detalle sea una experiencia para nuestros clientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Trabajar con paciencia, no desfallecer y sobre todo, siempre creer en mí y lo que soy capaz de lograr.

