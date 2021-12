Él creó una billetera móvil para todos los colombianos no bancarizados

Andrés Gutiérrez, emprendedor de Tpaga. Foto: Cortesía Endeavor

“Tpaga, que es una billetera móvil donde una persona (así no sea bancarizada) puede recibir dinero a su celular y luego usarlo para pagar facturas, hacer recargas de celular, transferir dinero a otra persona y hasta usarlo para pagar en comercios físicos. Arrancó en 2018 y hoy es la billetera móvil de mayor crecimiento del continente”. Así describe Andrés Gutiérrez a Tpaga, la compañía que fundó cuando identificó la necesidad mientras emprendía con otra empresa del negocio del transporte. Por eso en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta qué fue lo que construyeron y a qué le están apuntando.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años. Estudié Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Estamos creando un “banco” para los no bancarizados. La idea nace dentro de otro emprendimiento, llamado Tappsi, que sería la primera app para pedir taxis en Colombia y se convertiría en el segundo más grande de todo LATAM. En Tappsi, cuando alguien pagaba la carrera con tarjeta de crédito no teníamos cómo transferirles el dinero a los conductores, porque no estaban bancarizados. Eso nos llevó a crear Tpaga, que es una billetera móvil donde una persona (así no sea bancarizada) puede recibir dinero a su celular y luego usarlo para pagar facturas, hacer recargas de celular, transferir dinero a otra persona y hasta usarlo para pagar en comercios físicos. Arrancó en 2018 y hoy es la billetera móvil de mayor crecimiento del continente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creo que gran parte del éxito es que estuvimos en el lugar correcto en el momento correcto. Estando en Tappsi nos dimos cuenta que esta era una necesidad real de cientos de miles de personas. Luego nos dimos cuenta que era una problemática no solo de conductores de taxi, sino de mensajeros, transportadores de carga, vendedores de catálogo y casi 50% de la población del país. Pudimos lanzar de la mano de este primer cliente, Tappsi, y luego fuimos paso a paso construyendo la infraestructura financiera, conectándonos con bancos, redes de bajo valor, comercios. Por los primeros 2 años fue muy duro porque el foco no era crecer en usuarios sino construir el producto. Y a veces inversores quieren resultados inmediatos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Aportamos ahorros de los fundadores pero sí fuimos muy afortunados de ser seleccionados por la aceleradora Y Combinator, como la primera fintech de Latam, y de ahí recibimos capital de fondos de inversión de Silicon Valley.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que colombianos, venezolanos y cualquier persona que viva en Colombia pueda acceder a servicios financieros sin tener que desplazarse a una oficina. Estoy llevando a cientos de miles de personas puedan ahorrar dinero en fondos de inversión de Tpaga, pagar facturas sin tener que hacer filas o exponerse a contagio en la coyuntura actual, y hacer que las personas “olvidadas” por el sistema financiero puedan tener todos los servicios de un banco desde su celular.

6. ¿Soy feliz?

Muy. Después del año que nos tocó vivir, el tener familia, un trabajo con un propósito de impacto social es una fortuna.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Después de vender mi primer emprendimiento, Tappsi, tuve un periodo de arrepentimiento y dolor, pero luego me di cuenta de que es parte del proceso de crear emprendimiento. Si no lo hubiera vendido, no hubiera tenido la oportunidad de crear Tpaga, Mi Megáfono, de empezar a invertir en emprendimientos y apoyar a otros emprendedores. Así que de la venta salieron una serie de nuevas oportunidades y retos que hoy siento que le ha hecho mucho valor al ecosistema y a mí, en lo personal. Ahora con Tpaga vendería solo si sé que el impacto de lo que estamos haciendo será mayor con el nuevo socio.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro. Es una decisión de vida que realmente cambia por completo tu perspectiva, tu disponibilidad de tiempo, tu respeto ante los demás emprendedores. Más allá de la decisión de emprender o no, creo que lo duro es el día a día de no rendirse o echarse para atrás una vez que hayas decidido emprender.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Siento que a “mi sueño” cada vez le salen nuevas “temporadas” porque cuando estás llegando al final, sale una nueva o se agranda. Quiero ver al país mejor de lo que está hoy, y quiero ver que estudiantes quieran emprender como vocación profesional. Quiero que personas inviertan no solo en finca raíz o en vacas, sino en emprendimientos. Y quiero que la tecnología cambie la vida de millones de personas no bancarizadas, como lo vimos suceder con la industria de los taxis.

A nivel personal, cada día con mi familia es un sueño cumplido.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir emprendiendo. Seguir devolviéndole a la nueva camada de emprendedores.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Total. Tpaga puede llegar a ser un producto para 100% de los adultos del país.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No a un desconocido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Lanzar en más países antes de tiempo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La verdad, nadie como tal. Pero sí me inspiran a diario los cientos de historias de personas que siguen emprendiendo a diario. Más que un Elon Musk o Bill Gates, me inspira el dueño de la panadería o una tienda de abarrotes.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, muchas veces. Antes de Tpaga y Tappsi, creamos un emprendimiento que no sobrevivió.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, de Endeavor y Y Combinator.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ojalá que sí porque esa es parte de la razón por la que estoy emprendiendo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo apoyando a emprendedores, compartiendo mi experiencia para que otros puedan emprender. Siendo un inversor ángel y ayudando a concretar a Colombia con los fondos de capital y ecosistemas de emprendimiento de USA.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin ellos no es posible. Son mi apoyo, mi guía. Me renuevan de energía cuando estoy agotado. Y también son la inspiración.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

1.000%.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Si quieres correr rápido, corre solo; si quieres correr lejos, corre acompañado. Creo que sin el equipo los proyectos no crecen, punto. Mi equipo fue Juan Salcedo y Sebastián Ortiz. Mentores como Alan Colmenares.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mucha pasión, toque de creatividad y un sin fin de fortuna.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hay que ser humilde y ser capaz de reconocer que muchas veces la suerte juega un rol importantísimo en el éxito de las empresas. Que claramente el éxito no va a venir sin trabajo duro, sacrificio, errores y unos que otros aciertos. Pero que lo más importante es saber de quién te rodeas y contar con círculos de apoyo.

