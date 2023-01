Él creó una escuela de turismo internacional en Colombia

Él es el emprendedor detrás de una empresa enfocada en formalizar el sector del turismo a través de la educación. Foto: Cortesía Luis Alejandro Dávila

"Estamos logrando algo sin precedentes en Colombia, generando accesibilidad a la educación a la población vulnerable bajo un modelo de negocio único, una educación dual en la cual la EIT y la empresa privada financian el diploma de su futuro empleador y el estudiante paga su estudio asistiendo 24 horas semanales a la empresa turística.

Nuestro emprendimiento se basa en "desinvertir" en los factores de las escuelas tradicionales y ser más eficientes en las operaciones, reducimos costos por pandemia y logramos precios más bajos y un valor ofrecido muy alto, esto nos llevó a hacer un programa de formación distinto a los que ya existen, muy disruptivos". Estas son las palabras de Luis Alejandro Dávila, la mente detrás de la Escuela Internacional de Turismo de Colombia, un emprendimiento enfocado en formalizar el sector del turismo, a través de la educación. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Luis Alejandro Dávila, tengo 34 años, soy profesional en Hotelería y Turismo de la Universidad de Nantes, Francia. Especialista como jefe de proyectos innovadores en turismo del primer laboratorio de turismo del mundo, el Welcome City Lab, y un máster en Economía del Turismo Internacional de la Universidad Sorbona, París.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el primer laboratorio del turismo mundial, el Welcome City Lab, en París, Francia, creamos la primera Escuela Internacional de Turismo de Colombia, nació el 4 de mayo de 2018 y se creó con un objetivo claro: trabajar las competencias de la población vulnerable para que a través del turismo encuentren un motor para su desarrollo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La EIT se hizo realidad al obtener la nota más alta entre los 25 proyectos de innovación en turismo escogidos entre el laboratorio de turismo y la alcaldía de París en el año 2018, ese mismo año con una comisión de expertos en turismo viajamos a Colombia para viabilizar el proyecto y adaptarlo a su primer territorio: Santa Marta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata para arrancar la conseguimos de dos fuentes, primero, realizamos una campaña de crodwfunding en la cual logramos en 3 meses recaudar 12.000 euros y luego gracias al laboratorio de turismo, un business angel aportó 30.000 euros a título personal para el desarrollo de nuestro modelo de negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando algo sin precedentes en Colombia, generando accesibilidad a la educación a la población vulnerable bajo un modelo de negocio único, una educación dual en la cual la EIT y la empresa privada financian el diploma de su futuro empleador y el estudiante paga su estudio asistiendo 24 horas semanales a la empresa turística.

Nuestro emprendimiento se basa en “desinvertir” en los factores de las escuelas tradicionales y ser más eficientes en las operaciones, reducimos costos por pandemia y logramos precios más bajos y un valor ofrecido muy alto, esto nos llevó a hacer un programa de formación distinto a los que ya existen, muy disruptivo, incorporando tres factores en los que nadie había pensado antes:

- Un programa de formación digital muy conveniente, pues diseñamos clases para que nuestros alumnos no comprometan su diario vivir, en tan solo 15 ó 30 minutos al día, pensamos nuestras clases enfocados en el mercado laboral.

- Identificamos cuáles son los contenidos y enseñanzas más valiosas y quitamos toda la teoría que no funciona para trabajar.

- Clases fáciles de aprender, muy amenas, como si fueran series de televisión donde nuestros alumnos se sientan motivados para “ver” siguiente capítulo de forma instantánea.

6. ¿Soy feliz?

Claro que soy feliz. Considero que en la vida los seres humanos necesitamos dos tipos de pagos cuando emprendemos algo, el primero es el pago tradicional, el transaccional, tú haces algo y cobras por ello, lo que te permite vivir y estar al día con tus responsabilidades, pero lo que realmente me llena y hace feliz es el segundo pago, cuando mis alumnos lograr cambiar sus realidades, cuando por ejemplo hablo con Jan que paso de estar los viernes en el parque de un barrio muy peligroso, a ser hoy el administrador de un bar y sacar su familia adelante; o cuando Nayarith me dice que logró traer a su familia de Venezuela y la sostiene económicamente gracias al trabajo que encontró con la EIT, creo que este tipo de acciones son las que me hacen levantar cada mañana e intentar crear y abrir oportunidades a la población vulnerable de mi ciudad y de mi país.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, la EIT es un motor para mi vida personal, es el desafío que me hace trabajar cada día para llegar a un mayor número de estudiantes, además, otro de mis objetivos es sensibilizar acerca de las oportunidades que existen en un sector del cual todo el mundo habla, pero que en realidad no cuenta con recursos, ni sinergias fuertes para que sea una de las primeras fuentes de ingresos de las regiones.

8 ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Cuando amas lo que haces todo resulta mucho más fácil, de hecho, la primera clase en la EIT la hago yo con el objetivo de que mis alumnos logren identificar cuál es su propósito, ya que entre más claro lo tengamos más fácil nos resulta la vida. Emprender en territorios como Santa Marta es bastante complejo porque debes hacer un trabajo de sensibilización para luego sí explicar la acción y el por qué de lo que haces.

9 ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no lo he cumplido, me falta ver a mi ciudad y país prosperar gracias al turismo, me falta generar mayor liderazgo de servicio y gestar equidad para reducir las desigualdades tan profundas de nuestro territorio. Aún tengo un camino muy largo que recorrer, ahora mismo tenemos más de mil personas formadas, pero esto apenas está comenzando.

10 ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

El próximo paso es abrir dos nuevas sedes de la EIT en otras ciudades como Cali, Medellín, Cartagena y así lograr un mayor alcance que nos permita generar sinergia entre las regiones a través del turismo.

11 ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí es escalable, la idea es replicarlo en las principales ciudades de Colombia, aumentar el número de estudiantes y en cuanto a lo digital también, nuestra idea es cubrir todas las zonas rurales con vocación turística de Colombia.

12 Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, aceptaríamos inversión externa y también con ánimos de que más personas tengan acceso a la educación turística, cederíamos parte de la EIT para lograr un país con altos índices de competitividad turística.

13 ¿Qué no volvería a hacer?

La educación debe ser flexible y cómoda, no volvería a establecer horarios que limiten el tiempo y las posibilidades de las personas.

14 ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Sigo mucho al neurocirujano Mario Alonso Puig, con él entendí que nuestro objetivo como empresa es aprovechar y potenciar la habilidad que tiene cada ser humano.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, he fracasado varías veces, a veces sueño con que en cada curso donde tenemos 30 alumnos, los 30 salgan y logren cambiar su realidad, pero no es tan sencillo por la particularidad de cada ser humano, además en Colombia el entorno del estudiante también juega un papel crucial, es difícil pedirle a una persona que se concentre en clase cuando debe pensar en llevar comida a su casa todos los días; es por eso que esto nos ha llevado a hacer las clases mucho más atractivas para cautivar a nuestros alumnos logrando un complemento económico desde el inicio con un empleo o emprendimiento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hacemos parte del laboratorio de turismo más importante del mundo junto al Instituto de Estudios Superiores de Turismo de la universidad Sorbona de París, la cual nos permite siempre contar con profesores a la vanguardia del turismo de Francia, así como alrededor de 10 practicantes de todas partes del mundo por año en Santa Marta.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que transciende, en la EIT soñamos y queremos un mundo diferente, con una necesidad imperiosa de pensar en nuestro futuro y en el modelo de sociedad que anhelamos bajo algunos pilares fundamentales, ser más cercanos, justos, sostenibles, unidos, transparentes. Siempre buscamos desarrollo regenerativo a través del turismo en Colombia.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como uno de los referentes del sector del turismo en Colombia. A la EIT la veo con muchas más sedes, con más historias de alumnos que lograron cambiar su vida y será también una empresa que aporte a la reducción de la pobreza en el país.

Creo también que Colombia estará muy bien formada desde el punto de vista de los valores adaptados al turismo y los idiomas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El pilar fundamental de la EIT es mi familia. Nosotros primero educamos para luego capacitar, así planteamos cada programa de formación. Desde muy pequeño mi familia me ha inculcado la importancia del turismo para la economía del país, gracias a ellos tengo la misión de llevar un mensaje de honestidad y garantías para mi ciudad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Parte de lo que buscamos con la escuela es incentivar a través del liderazgo del servicio, nosotros queremos que otros cumplan su propósito y sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo jugó un papel fundamental, pues me impulsan a seguir en cada momento que quise bajar el ritmo bajo una premisa clave: creer en la humanidad sin ingenuidad, tengo un equipo que cuenta con un conocimiento y una experiencia de alto nivel en turismo, cada persona tiene características y potenciales diferentes que nos permiten a diario crecer como empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Tengo una sensibilidad única que permite identificar el potencial de mis alumnos, soy caribeño y eso me ha dado la posibilidad siempre de contagiar de buena energía y positivismo cada acción que hacemos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido demasiado, he conocido historias aterradoras, tristes, pero también he visto casos de éxito que me han sacado lágrimas, he entendido la vida a través de la disciplina trabajando duro cada día por los objetivos, aprendiendo y creyendo ciegamente en la humanidad.

