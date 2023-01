La historia de las dos mujeres que hacen “coaching” asistido con caballos

Carolina Prada estudió psicología y Liliana Velásquez publicidad. Foto: Cortesía

Aquí va la pregunta básica que siempre les hacemos: ¿Qué es lo que hacen? “Cavall es un emprendimiento que a través de la metodología de coaching asistido por caballos acompaña a distintos grupos de personas en el desarrollo de competencias como la inteligencia emocional y el liderazgo para dar respuesta a los desafíos que nos presenta el mundo actual como que las personas se vayan de las empresas o estén trabajando pero sin los objetivos y la energía claros para cumplirlos. Se basa en una relación a tres bandas: el equipo, el caballo y el coach como facilitador. Este triángulo es fundamental para que el equipo participante tome consciencia de cómo se interactúa con su equipo de trabajo. Ahí el caballo se pronuncia cuando hay fallas en la comunicación o sentimiento a favor o en contra de un equipo porque algo no está funcionando. Las personas que asisten pueden descubrir conceptos como la tolerancia, la paciencia, la comprensión, la honestidad, la compasión, la disciplina, la responsabilidad. Los caballos provocan en las persona sentimientos como el poder al sentir que puede dominar al caballo; el autocontrol facilitando la regulación de la conducta; el establecimiento de límites y la adaptación del comportamiento, ya que el caballo puede reaccionar de forma imprevista ante ciertos gestos bruscos”.

Sus protagonistas son Carolina Prada y Liliana Velásquez, quienes “desde el 2016 hemos acompañado a 5 de las más grandes empresas del país, que cuentan con más de 100.000 colaboradores en su planta, y cerca de 5 multinacionales con presencia en Colombia. A nivel nacional, tenemos cobertura en Bogotá, Cali y Medellín, y a nivel internacional realizamos sesiones en la ciudad de Guadalajara”. Así que estas emprendedoras nos contaron su historia en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Aquí va:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Carolina Prada, 39 años. Estudié psicología, una maestría en psicología clínica y después una especialización en liderazgo. Liliana Velásquez, mi socia, estudió publicidad y tiene 41 años.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de negocio nació en el año 2016 gracias a la unión de dos profesionales expertas en dos mundos: Liliana Velásquez es equitadora profesional, dueña de un criadero de caballos y domadora de caballos. Carolina Prada, psicóloga clínica y consultora organizacional, con más de 10 años de experiencia en procesos de desarrollo en compañías colombianas y multinacionales. Liliana y Carolina son dos profesionales comprometidas con la promoción y generación de estados de bienestar en las personas y equipos.

La historia del emprendedor de 34 años que creó un neobanco con visión global

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Durante el primer semestre de 2016 realizamos varios prototipos de la experiencia de coaching con caballos con familiares, amigos y conocidos. Inicialmente pensamos que el coaching con caballos podría ser una experiencia que podríamos vender de manera individual y especialmente a mujeres. Gracias al feedback obtenido de los diferentes participantes en los prototipos descubrimos que una forma más atractiva y rentable sería venderlo como una experiencia de desarrollo y capacitación para empresas.

Fue así como en junio de 2016 obtuvimos la primera cita con el gerente de recursos humanos de una de las 100 empresas más grandes de Colombia. Recuerdo que llegamos muy puntuales y elegantes a la cita, llenas de expectativas, con una presentación en Power point que le mostramos con mucho detalle. Ese mismo día nos compró la idea y definimos con él los participantes de la primera experiencia de coaching con caballos de Cavall para una gran empresa colombiana. La fecha del primer coaching para un equipo directivo fue el 21 de julio de 2016.

Recuerdo y agradezco a este personaje por darnos la oportunidad, por confiar en una propuesta innovadora y por darnos un consejo que siempre agradeceré: no incluir el transporte desde Bogotá hacia Sopó, donde se desarrolla la experiencia. Esto nos disminuye costos, pero adicionalmente, nos blinda de responsabilidades por posibles dificultades en el traslado.

Esta historia le puede interesar: Emprender para buscar que los servicios odontológicos sean más baratos en Colombia

Después de esta primera experiencia que fue un éxito, tuvimos muchos grupos de máximo 12 personas de la misma empresa que vivieron la experiencia. Con el paso de los años, tuve la oportunidad de preguntarle al gerente de recursos humanos por qué compró la primera experiencia de Cavall, él es una persona muy exigente con los proveedores de formación y capacitación y casi nunca dice que sí inmediatamente a una propuesta. Su respuesta fue: “vi dos mujeres profesionales, apasionadas con su idea de negocio y con gran compromiso y amor por lo que hacían, me convencieron de darles la oportunidad y no me equivoqué”.

Durante 4 años Cavall, fue proveedor de capacitación para esta gran empresa, tuvimos el placer de acompañar con nuestra experiencia a diversos grupos de líderes, del área comercial, financiera, administrativa y directivos de alto nivel.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero para iniciar fue de ahorros propios y de Liliana. No hemos buscado créditos a la fecha.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Después de 6 años de Cavall, tanto Liliana como yo nos sentimos felices por tener la oportunidad de entregarle a cada persona que ha vivido la experiencia de coaching con caballos, un día con los caballos, un día de conexión emocional personal y con sus compañeros de trabajo y líderes. Estamos cambiando las percepciones de muchas personas en tres aspectos:

1. Podemos aprender de los animales, especialmente de los caballos, más de los que nos imaginamos. Aprendemos de los caballos, un animal social y demócrata. Del mismo modo que hacen los grupos de caballos en libertad, también establecen con el hombre vínculos de relación y amistad, considerándolo como uno más del grupo. Cuando se establece este vínculo, la persona puede descubrir conceptos como: tolerancia, paciencia, comprensión, honestidad, compasión, disciplina, responsabilidad. Los caballos provocan en las personas sentimientos como: poder, al sentir que puede dominar al caballo, autocontrol, facilitando la regulación de la conducta, el establecimiento de límites y la adaptación del comportamiento, ya que el caballo puede reaccionar de forma imprevista ante ciertos gestos bruscos.

2. Aprendemos más a través de experiencias que nos conectan emocionalmente que a través de sesiones catedráticas o conferencias.

3. El coaching con caballos de Cavall es una experiencia única, ya que las facilitadoras somos expertas en dos mundos: el mundo de los caballos, la reacción emocional que generan los caballos en las personas, que la podemos leer perfectamente, y la experiencia mía como consultora organizacional, que me permite comprender los retos en temas de gestión del talento humano y liderazgo de equipos felices y competitivos que enfrentan las empresas actualmente.

6. ¿Soy feliz?

Si, me encanta el trabajo que realizamos con Liliana en Cavall. Disfrutamos cada una de las experiencias con los diversos grupos que hemos acompañado. Adicionalmente, aprendemos constantemente. Aprendemos de los caballos, de cada grupo de personas, aprendemos de los cursos y entrenamientos a los cuales asistimos regularmente para actualizar nuestro portafolio. Me encanta trabajar con Liliana, somos dos mujeres muy diferentes, muy respetuosas de los procesos e ideas de cada una, hemos logrado trabajar en equipo durante 6 años sin dificultad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

Una buena historia para leer: La emprendedora que creó una compañía para desarrollar geoportales y geoapps

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No ha sido duro. La clave de emprender sin sufrir es disfrutar lo que se hace, creer fielmente que con nuestra experiencia de coaching con caballos facilitamos procesos de aprendizaje individual, profesional y organizacional.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Nos falta llegar a más empresas, nuestro sueño es lograr que en todo Colombia y Latinoamérica cada día más personas conozcan Cavall e inviertan en una experiencia de desarrollo y transformación de equipos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos en 2023 llevar la experiencia Cavall a otros países de Latinoamérica. Por ahora tenemos presencia en Bogotá, Cali, Medellín y en Guadalajara, México. Soñamos con llevar Cavall a Argentina, Perú, Chile y Centroamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

Una buena historia para leer: ¿Cómo invertir y acelerar emprendimientos cuando soplan vientos de crisis?

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, estamos abiertas a recibir inversión de un fondo de capital con el fin de hacer más grande Cavall.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Realizar la experiencia de manera individual o para grupos de personas que no se conocen. Es indispensable, para facilitar un proceso de aprendizaje, que las 12 personas que participan sean del mismo equipo de trabajo, incluido el líder. Cuando son personas de diversos equipos, el foco se pierde. Tampoco volveríamos a hacer las sesiones con grupos de más de 12 personas, pues para garantizar la experiencia memorable para cada persona, si son grupos de más de 12 personas, es más difícil atender las demandas de los participantes y los caballos y se puede incurrir en errores.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró Liliana, mi socia. Ella fue mi paciente en su proceso de divorcio, cuando se divorció se fue a Vivir a México y allí conoció la metodología de coaching con caballos, vi su proceso de aprendizaje y transformación personal y en la relación con los caballos. La admiro profundamente por su fuerza, por la conexión que tiene con los caballos actualmente y por ser una socia y amiga admirable.

Me encanta seguir personas diversas, admiro mucho a Michelle Obama, me encanta Brené Brown, Simon Sinek, Rupi Kaur y leo mucho de caballos y su comportamiento en revistas especializadas.

Otra historia para leer: El ingeniero que creó una app que en tan solo 10 minutos mide su nivel de inglés

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, siempre, incluso en 2020 en medio de la pandemia que hizo que nuestro trabajo parara por casi 8 meses, estuvimos firmes. Diseñamos una experiencia que nos permitió acompañar a los equipos que habían pasado por Cavall en los primeros meses del año, para entregarles feedback con herramientas útiles para asumir los retos del confinamiento, el miedo a la incertidumbre y el trabajo en casa. Hicimos acompañamiento gratuito para nuestros clientes, quienes lo valoraron mucho y en noviembre y diciembre de 2020 con todos los protocolos de bioseguridad, retornamos con más fuerza y mucha gratitud.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Nuestras familias y parejas son nuestros principales aliados y promotores. La familia de Liliana, especialmente su papá, es un gran aliado y promotor de la experiencia. Mi pareja actual, mi hija y mis hermanas son promotores, y han sido clientes de la experiencia Cavall, por lo cual, contar con el apoyo de nuestras familias es lo que más nos impulsa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

En un mundo cada día más convulsionado y permeado por la inmediatez y la tecnología, la experiencia de coaching con caballos de Cavall, permite a las personas de diversas generaciones disfrutar de un espacio de calma, desconexión con la tecnología y conexión con lo más humano. El coaching con caballos de Cavall puede impactar positivamente las nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos con Cavall más fortalecido. Seguro con un equipo de trabajo más amplio, con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Como lo mencioné anteriormente, nuestras familias son un gran apoyo. Nuestros amigos, algunos, han sido clientes con sus empresas y los que no han vivido la experiencia, igualmente nos apoyan y promocionan. En mi caso particular, mi hija y mi novio son dos aliados claves, me animan y soportan en cada una de las decisiones que tomamos con Cavall y les encanta cada vez que llegó a casa y les cuento que tenemos un nuevo cliente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, me encantaría intercambiar experiencias y comentarles a quienes están iniciando un emprendimiento los aprendizajes que hemos obtenido y los miedos que hemos dejado a un lado.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo Cavall está conformado actualmente por las dos socias fundadoras: Liliana Velásquez y Carolina Prada, nuestro fotógrafo profesional, Daniel Ruiz, y un grupo de 4 caballos que son los protagonistas de cada una de las experiencias.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Cavall es un emprendimiento que a través de la metodología de coaching asistido por caballos acompaña a distintos grupos de personas en el desarrollo de competencias como la inteligencia emocional y el liderazgo transformador para dar respuesta a los desafíos que nos presenta el mundo actual. El coaching asistido con caballos es una innovadora metodología de Desarrollo

organizacional. Se basa en una relación a tres bandas: el equipo, el caballo y el coach, como facilitador equino. Este triángulo es fundamental para que el equipo participante tome consciencia de la dinámica de sus interacciones sociales, sus límites personales y su estilo de comunicación y liderazgo. Se trabaja en un espacio abierto, no se monta al caballo, se trabaja a nivel de suelo, para generar mayor conexión con los caballos.

Lo que nos diferencia de otros emprendimientos que utilizan la metodología de coaching con caballos, es la combinación de la experiencia y habilidades de Liliana y yo. Somos la mezcla perfecta para generar confianza en los equipos, somos dos mujeres empáticas, conocedoras de la metodología, pero adicionalmente de los caballos y de los retos laborales que enfrentan los equipos. Nuestra experiencia, empatía, los caballos y el lugar donde realizamos nuestro trabajo, marca la diferencia.

Garantizamos que cada persona que pasa por la experiencia CAVALL, disfrute una experiencia memorable. Cuidamos cada detalle, desde la sesión de alienación con el líder del equipo y el área de recursos humanos de la compañía para definir expectativas y objetivos, hasta la elección del menú de refrigerio, almuerzo, fotos y detalles que entregamos a los participantes, finalizando con la entrega de un informe de la experiencia con principales logros y recomendaciones. Estamos seguras, que nuestra propuesta, es la más completa, cercana e innovadora del mercado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Tanto Liliana como yo, hemos aprendido cada día en diferentes áreas. Hemos delimitado nuestra oferta de valor, definiendo nuestro nicho de mercado y mejorando nuestras habilidades comunicativas y comerciales. Hemos aprendido más de la metodología de coaching con caballos, a través de cursos y certificaciones. Hemos viajado, reído, soñado, insistido con algunos clientes, hasta que nos dan la cita y logramos que se animen a vivir la experiencia. Seguimos aprendiendo cada día del maravilloso mundo equino, los caballos nos sorprenden cada día más, de una manera positiva. Sin duda podemos decir que somos mejores hoy que hace 6 años, gracias a ellos, también gracias a nuestra apertura mental y humildad para recibir feedback de mejora y nuestra constante búsqueda por aprender e incorporar nuevos elementos diferenciados a nuestra propuesta de valor.

Continuamos aprendiendo y esperamos en 2023, dar a conocer Cavall a muchas más empresas y líderes en Colombia y en Latinoamerica. Soñamos con llevar Cavall cada día a más lugares y entregar un día con caballos a más personas, porque sabemos después de más de 6 años de experiencia, que un día con un caballo, te puede cambiar la vida.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚