Él creo una marca de agua mineral 100% natural de los páramos de Colombia

Él es Felipe Mejía, el emprendedor detrás de Agua Siembra, una idea de negocio amigable con el medio ambiente. Foto: Cortesía Agua SIembra

“Somos Agua Siembra. Una empresa que nació para dejar huella positiva en todo lo que hace. Como indica nuestro nombre,, a lo que nos hemos dedicado en nuestra vida es a sembrar. Hoy estamos dando un paso adelante en cambiar el consumo de bebida en Colombia.

Arrancamos con Siembra en 2016, buscando crear una marca que tuviera un propósito real, que fuera simple y que nos ayudará a cuidar nuestro planeta. Lo que en 2016 fue una primera botella hoy son alrededor de 75. 000 unidades al mes.

Actualmente somos un equipo de 20 personas dedicadas de lleno. Casi nos quebramos en la pandemia del Covid y nuestras ventas estuvieron por más de 6 meses en menos del 10%. Nos hemos recuperado con mucho esfuerzo, manteniendo nuestro propósito”, estas son las palabras de Felipe Mejía gerente general y co-fundador de Agua Siembra, a quien entrevistamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con él acerca de su iniciativa y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años. Estudié Economía y Administración de Empresas en los Andes, antes de terminar me retiré. Luego hice un Máster en Music Business en Berklee College of Music.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea se llama Agua Siembra: Agua mineral del páramo que siembra árboles. Creamos una empresa que busca dejar una huella positiva en todo lo que hace, por esta razón, nuestra intención es cuidar la salud de las personas y el planeta a través del agua que es la fuente de la vida.

A las personas, les brindamos agua pura, sin químicos, que brota de la montaña, con todos los minerales y nutrientes que nos da la tierra. Con los recursos que esto nos genera, nos dedicamos a buscar formas para devolverle a la tierra, tenemos viveros de árboles nativos y hemos sembrado 17,500 árboles a la fecha. Y en paralelo estamos buscando innovar en nuestros formatos, para que la huella que dejamos cada vez sea menor. Por eso estamos lanzando agua en lata.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Han sido muchos años de trabajo y todavía creo que estamos empezando, sin embargo, hemos ido creciendo como una bola de nieve. Aunque no lo veas, el esfuerzo de cada día se va acumulando, y vas generando momentum. Cada vez que materializas algo, te vas acercando a hacer realidad cosas más grandes.

Nosotros en 2016 vendimos nuestra primera botella y sembramos nuestro primer árbol. Pero lo más importante en todo este proceso han sido las personas que han estado, tienes que tener un equipo motivado, unos socios que confíen, una familia que te apoye (y te soporte), clientes que te crean y mentores que te halen las orejas. Eso hace que el camino sea más fácil.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Uff ojalá la hubiera pagado ya. El primer capital vino de mi familia, que me apoyó en esta idea loca. Luego cuando esto empezó a crecer, necesitamos inversión externa, y logramos unos socios fantásticos que nos han ayudado a llegar donde estamos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que estamos logrando (r)evolucionar la industria de bebidas y cómo consumimos. Estamos en un momento de transición, y creo que las empresas del presente y futuro, son empresas que tienen el deber no solo de generar utilidades, sino de resolver problemas del planeta. Estamos en un momento donde tenemos que ser muy conscientes de nuestro consumo. ¿Es realmente saludable lo que me como? ¿Qué pasa con la basura de lo que uso? ¿A quién le estoy comprando mi comida? ¿Comparto sus valores? Ofrecemos productos honestos, que buscan resolver algunas de estas preguntas.

6. ¿Soy feliz?

Si, soy feliz. Me encanta la vida que llevo y si me tocara volver a escoger, seguramente estaría en las mismas.

7. ¿Vendería mi empresa?

Si es una buena oferta y se siguiera cumpliendo el propósito de la empresa, sí.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido muy duro, muy estresante, muy exigente…. pero lo disfruto, me siento pleno. Es cómo si le preguntaras a una persona que acabó de escalar el Everest, si fue duro, seguramente te dirá que sí, pero sin dudarlo lo volvería a hacer.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en proceso, todavía me hace falta mucho, siento que seguimos siendo una semilla que le falta crecer y florecer. Lo que hemos hecho hasta ahora es sembrar las bases de nuestro objetivo: llegar a ser uno de los mayores reforestadores de nuestro país.

Le puede interesar: Ellos crearon un negocio que lleva los sabores del Valle por todo el país

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue para mi emprendimiento?

Cómo le digo a mi equipo, ahora se viene la mejor parte. Estamos en pleno lanzamiento de nuestro formato en lata, con esto esperamos mostrar que es posible romper el paradigma del plástico.

Este año vamos a entrar en Jumbo a nivel nacional, será la primera vez que estaremos en cadenas de supermercados. Y a mediano plazo estaremos lanzando nuevos productos que sean opciones saludables a lo que ya encontramos en el mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si es escalable, además es un modelo que se puede replicar en otros mercados e industrias.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, sin embargo tocaría analizar muy bien quién es, cuál es su motivación para invertir en la empresa, sus valores y entender muy bien qué puede aportar y el rol que jugaría dentro de Agua Siembra.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a trabajar en proyectos en los que no creo. Ni por todo el dinero del mundo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Son muchos, pero me gustaría aquí compartir sobre uno que la historia moderna ha dejado a un lado. En la época de Rockefeller, Carniege y JP. Morgan, existió otro gran empresario norteamericano llamado George Westinghouse, fue uno de los mayores empresarios de su tiempo y se diferenció del resto por su humanidad, sentido de colaboración y trato a sus empleados. Fue socio de Tesla, y junto a él hicieron la hidroeléctrica de las cataratas del Niagara. Su lema “If you treat your workers with respect... then your company will be successful”, fue crucial para el desarrollo mucho de los derechos laborales que tenemos hoy en día.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fracasado muchísimas veces y de ahí han salido los aprendizajes más grandes. El punto es qué aprendiste después de cada fracaso, ahí es donde está la ganancia. Siento que la vida te va formando para cosas cada vez mejores y más grandes. Los errores y fracasos de hace unos años han sido piedra angular para mejorar y no repetirlos. Sí he pensado en tirar la toalla, pero solo me dura unos segundos.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En este momento no.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, creo que lo más valioso que podemos hacer para las siguientes generaciones es ser un buen ejemplo, un referente. Partiendo de ahí, si Siembra es exitosa y logramos inspirarlos a dejar huella positiva con todo lo que hagan y a cuidar el planeta, entonces habremos cumplido. Queremos mostrar que las cosas se pueden hacer y queremos que otros se animen a hacerlo.

El mundo necesita de empresas que quieran cambiar el Status Quo. Queremos inspirar a esas nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

Me veo liderando esta empresa todavía, veo a Agua Siembra cómo una de las principales compañías de bebidas latinoamericanas, con productos sin químicos y sin azúcar, en distintos mercados y convirtiéndonos en la empresa colombiana con más árboles sembrados.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido la piedra angular de todo esto. Emprender y hacer empresa es una montaña rusa emocional. Gracias a ellos sigo aquí medianamente cuerdo.

Conozca esta historia: Ellas crearon una plataforma de educación para potenciar habilidades productivas

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Yo estoy en camino de lograrlo, todavía falta mucho para llegar a donde queremos estar.

Definitivamente sí, me encanta ayudar a otros emprendedores, sobre todo los que son aún más jóvenes. El aprendizaje que uno obtiene de ellos es impresionante, de hecho hay dos empresas que me gusta ayudar y me inspira la capacidad de sus jóvenes líderes para soñar en grande, resolver problemas y llevar sus ideas a la vida. Una cuña para: Cesar Martinez de Victory Recruiment y Juan David Almansa y Daniel Salinas de Superplants.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido clave para que Siembra exista, sin ellos llegar acá hubiera sido una utopía. Somos un equipo diverso, la mitad está en Bogotá y se encarga de todas las ventas, operaciones y en general el manejo empresarial. La otra mitad está en Guasca, se encargan de la producción del agua y nuestros proyectos de reforestación. Esto hace que seamos un equipo diverso. multicultural. Cada miembro del equipo con su trabajo hace posible que podamos existir como organización y han sido la motivación para levantarse en los días grises, y los artífices de todos nuestros triunfos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Ostinato Rigore, era uno de los lemas de Da Vinci, que traduce algo como persistencia obstinada. Se refiere a la disciplina al hacer sin dejar que nada te detenga y eso he tratado de aplicarlo en mi vida. Por otro lado trato de ser muy honesto, descomplicado y asequible con mi equipo. Me gusta trabajar con alegría y buen humor.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que si haces las cosas con convicción y amor, aunque tomen tiempo, se van haciendo realidad.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚