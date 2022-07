Ellas crearon una plataforma de educación para potenciar habilidades productivas

Ellas son las hermanas Carvajalino, las emprendedoras detrás de The Biz Nation. Foto: NESTOR ANGULO

“Hablar de nuestro emprendimiento es recordar nuestra historia. Iniciamos nuestra primera empresa de chocolates con tan solo 6, 7 y 8 años de edad. De forma paralela iniciamos nuestra carrera como conferencistas y desde ese entonces nos hemos dedicado a transformar vidas alrededor del mundo a través de la formación en emprendimiento, el empoderamiento de la juventud, la transformación de la educación y la tecnología.

A los 13, 14 y 15 años, utilizamos nuestra investigación, experiencia y conocimiento para escribir nuestro primer libro titulado Padres y Coaches. Hoy en día contamos con más de una década de experiencia en el mundo de los negocios y somos consideradas como unas de las líderes más influyentes de América Latina, logrando impactar a más de 500,000 personas en 22 países.

Nos hemos convertido en fuente de inspiración para muchos y hemos sido galardonadas con importantes reconocimientos incluyendo Campeones de Cambio de la Casa Blanca e incluso hemos sido declaradas Patrimonio Histórico y Cultural por el gobierno Colombiano.

En la actualidad lideramos el Cartagena International School, un colegio con más de 900 estudiantes, que basa su modelo pedagógico en la enseñanza del emprendimiento. Ademas, somos fundadoras de The Biz Nation, una plataforma de educación en línea que ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de la región. Hoy contamos con más de 100,000 usuarios en 9 países y más de 200 cursos. Adicionalmente, trabajamos con un equipo de 70 colaboradores que diariamente unen fuerzas por transformar la educación”, así van contando su historia en el mundo del emprendimiento las hermanas Carvajalino. Hablamos con ellas en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y esta es su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Karen Carvajalino, 28 años, Psicología

Daniela Carvajalino, 27 años, Finanzas

Stephanie Carvajalino, 25 años, Ventas Profesionales.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

The Biz Nation, es una plataforma de educación en línea que busca desarrollar habilidades productivas con alta demanda en el mercado laboral, nació hace 5 años.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Iniciamos nuestra primera empresa de chocolates a los 6,7 y 8 años con solo US$15, a partir de ahí nos dedicamos a dar conferencias, transformar vidas e impactar a más de 500,000 personas en 20 países, ahí entendimos que nuestra vocación era educar y ayudar, es así como surge la idea de crear The Biz Nation, la plataforma que hoy es reconocida por el Foro Económico Mundial como 1 de las 50 empresas que está transformando el futuro de América Latina.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nos dedicamos a hacer lo que mejor sabíamos, que es dar conferencias y educar, ahorramos y cuando tuvimos suficiente capital semilla iniciamos nuestro emprendimiento, es decir, con nuestro propio talento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El sistema educativo tradicional es ‘’criminal’' en muchas maneras, mata sueños, no prepara a los estudiantes para la realidad que vive el mundo en la actualidad. nosotras proponemos y brindamos un modelo educativo disruptivo aplicando una metodología basada en neurociencia para preparar a los estudiantes de acuerdo a la demanda del mercado laboral actual. Con esto logramos que los estudiantes aprendan habilidades que pueden poner en práctica para generar ingresos y tener una mejor calidad de vida.

6. ¿Soy feliz?

Somos inmensamente felices al saber que nuestro emprendimiento nos permite hacer lo que más nos apasiona en el mundo, que es transformar el mundo a través de educación productiva y de calidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, para nosotras The Biz Nation es como un hijo, no lo vemos como una forma de hacer dinero sino como una forma de cambiar, impactar y transformar el mundo. Y si lo vendiéramos utilizaríamos ese dinero para crear The Biz Nation 2.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Construir bases sólidas siempre requiere un esfuerzo grande, se nos cerraron muchas puertas, pasamos días sin dormir, ideamos estrategias una y otra vez, pero la constancia y la pasión por lo que hacemos tiene a The Biz Nation donde está actualmente. Ademas, ser mujer, joven y costeñas era aparentemente la mayor desventaja antes de iniciar cualquier conversación de negocios pero poco a poco lo Convertimos en nuestra mayor fortaleza.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todos los días se cumplen sueños, todos los días podemos transformar el mundo a través de la educación, por eso todos los días seguimos trabajando para dar lo mejor de nosotras.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar creciendo en mucho más contenido relevante para que nuestros estudiantes puedan poner en práctica, generando más ingresos y poder llegar a muchas más personas que están buscando una oportunidad o un cambio en sus vidas, transformándolas a través de la educación, no solo por medio de nuestra plataforma sino también de los eventos sin animo de lucro que organiza The Biz Nation.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100%, la tecnología nos permite llegar a muchas personas en todas partes de manera rápida y sencilla.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En estos momentos estamos próximos a abrir nuestra primera ronda de inversión. Estamos en un punto crítico de crecimiento y para poder crecer al ritmo que tenemos pensado, necesitamos levantar capital pero más que levantar capital, es súper importante que sea smart capital o capital inteligente con personas que además del dinero le agreguen valor a la empresa. Cada vez que se levanta capital, hay que ceder un porcentaje de la empresa y a veces hay que dejar ir un poco, para recibir más.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tomar una decisión sin consultar a los que sepan del tema. Mi mamá siempre dice qué hay que preguntar de joyas al joyero y ahorrarse muchos errores que ya alguien cometió antes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nuestros padres día a día son un ejemplo de perseverancia y barraquera de seguir adelante a pesar de todas las dificultades.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Yo creo que los emprendedores pensamos esto más seguido de lo que se imaginan. La vida hace que el proceso de emprender sea demasiado difícil, por eso debemos tener una meta clara a largo plazo para siempre recordar por qué empezamos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

A lo largo de los años hemos logrado construir una comunidad de emprendedores que se llama Puro Power, donde motivamos e inspiramos a los emprendedores a seguir adelante, a luchar por sus sueños y sobre todo a hacer lo que les apasiona. Además de ser los invitados principales de nuestros eventos gratuitos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

The Biz Nation es una plataforma pensada para actuales y futuras generaciones, que deben educarse y potenciar las habilidades que el mundo requiere en el momento. Constantemente nos actualizamos para poder brindarle educación relevante y de calidad a nuestros estudiantes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos veo como una de las empresas más importantes en materia de educación virtual en América Latina. Nos veo ampliando el número de cursos y por supuesto el número de programas sociales educativos en diferentes países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo y la motivación de nuestros padres desde que éramos unas niñas cuando comenzamos nuestra primera empresa con tan solo 6,7 y 8 años fue fundamental, siempre nos hicieron ver y sentir como grandes empresarias.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, The Biz Nation es el patrocinador principal de nuestros eventos sin ánimo de lucro, donde buscamos impactar, inspirar y motivar a través de casos de éxito de la vida real de grandes empresarios, artistas, influencers, emprendedores y deportistas. Donde además de otorgarles dinero de capital semilla para iniciar o potenciar sus emprendimientos, los acompañamos y educamos en el proceso.

Además, tenemos programas educativos totalmente gratuitos en varios países en America Latina. Nuestros papás desde pequeñas nos enseñaron que el punto de emprender es aportar un granito de arena para cambiar el mundo y el nuestro es apoyar a muchos más emprendedores a cumplir sus sueño de emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo. Nada de lo que hemos hecho sería posible sin un grupo de locos que creen en todas nuestras locuras. Además, nuestro equipo es sumamente joven lo cual nos llena de orgullo porque creemos en el potencial joven y lo apoyamos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Brindamos un modelo educativo disruptivo aplicando una metodología basada en neurociencia, dinamismo y tecnología para preparar a los estudiantes de acuerdo a la demanda del mercado laboral actual, con educación productiva y de calidad que no se encuentra en las universidades.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la mejor forma de aportar y transformar el mundo es a través de la educación, de motivar y de inspirar a miles de personas, mostrándoles que el camino no es fácil, pero que siempre valdrá la pena.

