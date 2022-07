Él creó una startup para automatizar procesos empresariales

Santiago Montoya Giraldo - CEO AUCO Foto: Cortesía

“Somos una empresa tecnológica que se enfoca en transformar los procesos documentación de las empresas. Imagina que vas a solicitar un crédito, a tu correo te llega un formulario interactivo que debes diligenciar, anexar unos documentos y finalmente firmar el documento, para firmarlo le debes tomar una foto a tu documento de identidad y a tu rostro, mientras realizas ese proceso, nosotros estamos validando tu identidad en más de 280 listas internacionales y nacionales, revisamos los documentos que anexaste, revisamos la validez de tu documento, tu ubicación, dirección IP y encriptamos el documento y lo almacenamos en una red de blockchain, que crea millones de replicas iguales de ese documento en todo el mundo evitando que sea modificado; además, sabemos si leíste el documento, cuánto tiempo gastaste, qué páginas, cuándo firmaste, y actualizamos todos los datos que cargaste en el sistema del banco. eso hacemos”, estas son las palabra de Santiago Montoya Giraldo, CEO de AUCO. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos hizo por su idea de negocio.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años, estudié Ingeniería Financiera.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue crear una plataforma que permitiera acceder a todas las personas a cubrirse legalmente bajo contratos estructurados por abogados expertos, así arrancó. Tenía plantillas prediseñadas que facilitaban la construcción de documentos jurídicos, sin embargo, el mercado empezó a variar mucho, así que empezamos a escuchar empresas y así nació oficialmente AUCO, la startup que se adaptó a los procesos que estas empresas nos solicitaban, por eso, hoy contamos con una plataforma 100% enfocada en B2B, que se especializa en la construcción y automatización de documentos, la validación de identidad en registraduría, validación en más de 280 listas internacionales, validación de documentos de identidad con Inteligencia artificial y almacenamiento de documentación en blockchain.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente nos unimos todos los socios y empezamos a trabajar, necesitábamos recursos para poder dar celeridad al desarrollo, por eso, un grupo de amigos fueron los primeros inversionistas, fueron las primeras personas que creyeron en el proyecto aparte de los 4 socios fundadores, después de contar con un producto mínimo viable que facturaba, conseguimos levantar una primera ronda de inversión.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Todo fue mediante inversionistas ángeles en la etapa 0, y en la etapa 1 con un fondo de inversión y 3 empresas privadas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Actualmente estamos atacando el fraude en la suplantación de identidad, facilitamos y agilizamos procesos documentales que anteriormente se demoraban semanas, y que ya se pueden realizar en 46 segundos, aportamos ambientalmente, pues las empresas, con nuestra solución disminuyen al máximo el consumo de papel y permiten tener todo un soporte documental digital.

6. ¿Soy feliz?

Soy supremamente feliz, todos los días me levanto agradecido por tener el mejor empleo del mundo y aportar al país, obviamente es estresante, pero vale la pena cada segundo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no, AUCO está creciendo de manera acelerada, y estamos aprovechando este momento para aumentar tracción, facturación y por ende, su valor, y, si posteriormente se genera una oferta para la compra, será tenida en cuenta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido muy duro, principalmente porque en Colombia crear empresa no es fácil, Colombia no es un país que adquiera tecnología de manera rápida, es una nación que regatea precio y busca alta calidad, pero lo principal, es la falta de apoyo del sector público y privado para ser clientes potenciales de los nuevos emprendimientos, las grandes empresas generalmente trabajan con grandes, y no dan la confianza a las nuevas empresas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún tengo muchos sueños más por delante, estoy creando empresas para transformar la vida de las personas y generar impacto en el mundo y traer desarrollo a Colombia. Para lograr esto aún falta un gran recorrido.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo, aprendiendo, construyendo empresa, buscando cómo generar cada vez más y más valor, cómo cobrarlo y cómo transferirlo al mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente escalable, hoy, tenemos clientes en 6 países, y estamos abriéndonos camino en México y USA.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, los socios estratégicos son muy importantes, aceptar dinero de un desconocido que no sé si me aporta valor o no, siento que puede ser la primera causa para tener problemas internos que terminan destruyendo la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Muchas cosas, en este recorrido hemos aprendido por montones, pero principalmente: contratar despacio y despedir rápido, estar 70% en el presente y 30% en el futuro, manejar el tiempo del cliente y no que él maneje mi tiempo, capacitar muy bien a las personas que entrar, tener objetivos claros, realizar reuniones estructuradas de mucho valor, poco tiempo y con la frecuencia necesaria.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran muchas personas, y sigo a muchas personas, Mi papá me inspira por toneladas, emprendedores como Andy Freire, Miguel Mcallister, Fredie Vega, Elon Musk, Edwin Catmull, William Shockley, Alejandro Álvarez.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fracasado con empresas varias veces, y he realizado proyectos que no generan valor al mercado, este último es el encargado de pagar cuando uno genera valor, y por eso es que el foco está en generar valor y cobrarlo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La comunidad de las Startups es muy linda, unida, colaborativa, entre todos nos apoyamos con consejos, clientes y experiencias. Formo parte de la unidad de emprendimiento de la Universidad de Medellín, de Starter Company, del grupo vertical.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, estamos creando una empresa hoy para el mañana e impactaremos siempre y cuando mantengamos el foco en la innovación y el valor, así es como la empresa debe trascender.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Sueño con un gran fondo de inversión, apoyando emprendedores principalmente en temas comerciales, AUCO va a estar en más de 180 países, y va a ser la empresa líder a nivel mundial en soluciones de automatización de procesos empresariales, vamos a transformar el mundo de la documentación en el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son muy importantes, el estabilizador de emociones, el motor del día a día, ellos son los encargados, hablando como todo un paisa, de motivar a meterle perrenque a todo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente, me encanta apoyar a las personas y generar todo el valor que pueda.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo hoy en las diferentes empresas, son más de 50 personas, a todos les tengo un agradecimiento inmenso por creer todos los días en este sueño de construir empresas para el mundo, pero definitivamente mis tres socios son la materia prima de todo esto, son los artífices de todo lo que hemos construido, Juan José Rincón (Juanjo, el duro en temas legales y comerciales), Jerónimo Valencia (Jero, un crack en temas financieros y de estrategia) y Alejandro Alvarez (Jimmy, el cerebro detrás de todo esto, la persona más brillante que conozco en mi vida).

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Las ganas que le pongo a todo, las ganas de generar valor y las ganas de aportar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hay que trabajar, que las cosas se ganan trabajando, siendo buena persona y pensando antes de actuar.

