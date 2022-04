Él creó una tienda de productos elaborados con frutales amazónicos del Guaviare

Él es Ricardo Alarcón, fundados de la marca Amazónico, un emprendimiento gastronómico enfocado en batidos, helados y paletas artesanales amazónicas en San José del Guaviare. Foto: Cortesía Amazónico

“Estamos alcanzando un sueño, creando empresa, generando empleo, creando la oportunidad de ejercer, pero sobre todo contribuyendo a la transformación económica del Guaviare, luego de superar la época cocalera. Le estamos enseñando a la comunidad que se puede vivir del aprovechamiento sostenible del bosque, factor que disminuye la tala de la amazonia y con ello la gente ha transformado su pensamiento, pues lo que un día vieron como rastrojo hoy lo ven como un valor ambiental, cultural y económico. Así también han aprendido a trabajar como equipo por un mismo fin, pues nos hemos articulado con asociaciones, aportando todos a una cadena de valor que garantiza conservación y calidad en un producto”, así lo va contando Ricardo Alarcón, el Ingeniero de Alimentos que le dio vida a este proyecto amazónico. Lo entrevistamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos dio por su emprendimiento.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Ricardo Alarcón, tengo 30 años, estudié Ingeniería de Alimentos.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Generar una unidad de negocio a partir del aprovechamiento innovador de los recursos naturales del departamento del Guaviare, aprovechando la experiencia y potencial de los frutales amazónicos y contribuyendo con ello, a la definición de la idiosincrasia regional.

Amazónico, es una tienda de productos alimenticios a base de frutales amazónicos, especializada en heladería y productos de rápido consumo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Principalmente a partir de la inversión de ahorros personales, compramos una heladería artesanal tradicional dotada de equipos pero surgía el interés de innovar, de apropiarnos de nuestro legado natural y cultural y darle ese toque distintivo, así que se comenzaron a incluir los sabores amazónicos en las paletas, a crear otros productos y con ayuda del SENA regional Guaviare mediante el área de emprendimiento, logramos la formalización. Posterior a ello y con ayuda del Instituto de Fomento del Desarrollo Económico del Guaviare (IFEG) logramos acceder a un préstamo con el que logramos reinventarnos y retomar luego de pandemia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los socios somos un grupo de amigos con un sueño en común, conocimientos y experiencia en el área ambiental, social y de alimentos con las que queríamos materializar la idea, así que en un momento teníamos hasta dos empleos y ahorrábamos para nuestra meta, luego accedimos al préstamo que estamos pagando con las ganancias de las ventas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos alcanzando un sueño, creando empresa, generando empleo, creando la oportunidad de ejercer, pero sobre todo contribuyendo a la transformación económica del Guaviare, luego de superar la época cocalera. Le estamos enseñando a la comunidad que se puede vivir del aprovechamiento sostenible del bosque, factor que disminuye la tala de la amazonia y con ello la gente ha transformado su pensamiento, pues lo que un día vieron como rastrojo hoy lo ven como un valor ambiental, cultural y económico. Así también han aprendido a trabajar como equipo por un mismo fin, pues nos hemos articulado con asociaciones, aportando todos a una cadena de valor que garantiza conservación y calidad en un producto.

La idea es integrar en nuestra tienda más emprendimientos alimenticios del bosque, abriendo nuestro espacio para que sirva de ventana para otros.

6. ¿Soy feliz?

Si, me gusta ver que los sueños se cumplen y que el esfuerzo trae frutos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, creo. Claro que hay que pensar en cifras, ese es el objetivo de todo negocio, pero esto va más allá de eso, tiene amor, tradición y compromiso.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Bastante, porque acceder a recursos no es tan fácil, se requiere un respaldo financiero, formalización, reconocimiento, y para construir esa parte se necesita recursos y tiempo, ahí es donde surgen muchos obstáculos, donde la pasión lo tiene que hacer a uno persistir.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Se está cumpliendo aun, pues sueño en el que queremos incluir el trabajo de otros emprendedores, otras marcas y que junto a la nuestra formen una tienda de alimentos amazónicos hechos con calidad, que representan a mi Guaviare, que cuidan el medio ambiente, que más gente se sume a la producción y aprovechamiento de estos frutos y sean más los partícipes de este negocio, siendo referentes de cultura guaviarense y que nos podamos extender por todo el país, así que hay cosas aun por alcanzar pero en las que ya se está trabajando.

10. Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue formar alianzas con las empresas turísticas regionales, poder hacer parte de sus servicios, ganar clientela, mostrarnos, abrir otro punto de venta en el retorno Guaviare.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, de hecho ha venido creciendo, en un inicio era una paletería en un local pequeño, ahora es formal, tiene una marca, una imagen, una misión, visión, toda una gama de productos, es aliado para asociaciones rurales y pretendemos en un futuro expandirnos con nuestro modelo por todo el país.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, al menos no recursos que los conviertan en socios. Creo que en estos casos hay que ser estratégicos pero también contar con personas de confianza con las que se puede articular en función de un objetivo, así que recibiría préstamos o similares que nos permitieran crecer para seguir conservando nuestra empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tomar desiciones emocionales sin tener presente la planificación, esto debe ser un proceso consiente, argumentado que otorgue control a nivel administrativo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La riqueza natural del Guaviare, son tantas las investigaciones que aquí se adelantan día a día con resultados maravillosos, que esa es la gran inspiración. Por ejemplo, el Sinchi, así que no podemos focalizar al Guaviare como un área pobre, sino por el contrario un lugar lleno de posibilidades que deben tener un valor y que desde nuestra vocación nos permiten construir proyecto de vida.

Creo que a nivel negocio, Sambazon y Oakberry son un referente para nosotros, han logrado crecer, aportar al cuidado de la amazonia Brasileña, y se han convertido en un referente en el aprovechamiento del Asai, haciendo un aporte social, eso es lo que queremos alcanzar pero en nuestro país.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tanto como fracasar, no, pero si ha habido momentos duros, la pandemia fue uno, tener que cerrar, despedir personal porque los recursos no alcanzaban, y tratar de seguir a flote cubriendo gastos con nuestros sueldos, fui muy duro. Al perder los trabajos y no tener con qué hacer nuestras actividades, llegamos al cierre y fue un reto emocionalmente hablando, sin embargo, esto nos permitió fortalecernos y crecer, llegó con la crisis un nuevo modelo de negocio, productos y equipos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, pertenecemos a ADEMI (Asociación de Jóvenes Emprendedores del Guaviare). Somos aliados estratégicos de ASOMEREET, una asociación de mujeres campesinas a quienes les aportamos conocimiento, ayuda técnica, oportunidad de comercialización y quienes nos ofrecen la materia prima de nuestros productos mediante el procesamiento de la fruta en pulpa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, cuando la gente ve que los recursos del bosque son bien aprovechados y son la base de negocios rentables, quieren sumarse a su producción, esto conlleva a que creen e implementen modelos de producción ecológica, llevándonos a transformar la economía departamental, antes cocalera y hoy altamente ganadera, definiendo nuestros sabores, idiosincrasia y saberes qué nos representan, potenciando el campo y generando una alternativa de negocio asequible para todos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como una empresa referente nacional de los productos alimenticios Amazónicos, de alto impacto ambiental en el mundo, que sirva como apoyo del fortalecimiento económico y cultural del Guaviare.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ellos son la base, han creído en nosotros, nos han animado, han apoyado con sus conocimientos, con sus predios para experimentar y materializar cada idea, nos difunden, han creído en esto y nos muestran su orgullo constante por lo que hacemos, definitivamente creen en nosotros.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, como hemos dicho la idea es que aquellos emprendedores de dulces, galletas, vinos y demás alimentos a base de frutales amazónicos que aporten a la conservación ambiental, brinden calidad y puedan usar nuestra tienda como ventana estratégica de comercialización para darse a conocer y que se animen a adquirir todo el conocimiento que podamos brindar desde el área ambiental, de alimentos y social para tener al departamento del Guaviare fortalecido.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es un equipo de amigos, formado por tres jóvenes guaviarenses profesionales, víctimas del conflicto al que los unía el sueño de poder ejercer, de crear empresa, así como la experiencia en el procesamiento de frutales amazónicos, de manera que al tener cosas en común, amistad, confianza, respeto y admiración el uno por el otro nos llevó a lograr una articulación armónica y estratégica por nuestro sueño.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El desarrollo de un modelo de negocio donde es primordial el aporte ambiental y social, así como el aporte a la construcción de la cultura guaviarense y a las ganas de trabajar en equipo, apoyándonos con otros que quieran aportar a nuestras intenciones.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la disciplina, planificación y organización son la fórmula para el logro de los sueños en el tiempo, que no estamos solos en la construcción de un plan de vida, por tanto los demás no necesariamente son competidores, sino aliados e inspiración.

