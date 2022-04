Avistamiento de aves: padre e hija crearon un emprendimiento que va volando

Laura Vergara y Roger Vergara están detrás de Libreta de campo y guía básica para la observación de aves. Foto: Cortesía Libreta de campo

“Buenos días Edwin, espero se encuentre muy bien! Leí su sección de emprendimiento en El Espectador y me encantó. Lo felicito por darle un espacio a los pequeños empresarios. Me gustaría contarle un poco sobre nuestro emprendimiento familiar. Hace más de 10 años mi papá, Roger Vergara, economista y mercadólogo recién pensionado, decidió seguir su sueño de escribir un libro. Desde siempre ha sido un entusiasta de las aves, no solo en su observación e identificación sino también en la fotografía de las mismas. Durante sus muchas salidas encontró que las personas que salían a observar aves hacían sus anotaciones en cualquier hoja, sin organización ni método. De esta falta de opciones en el mercado surgió la idea de crear la Libreta de campo, una herramienta educativa para llevar anotaciones de campo y también aprender lo básico de la observación de aves. Desde las partes de un ave hasta cómo elegir los binoculares. Gracias a herramientas como la Libreta de Campo Ios niños y adultos se pueden conectar con una afición como es la observación de aves, y a su vez descubrir la biodiversidad de su región. Nos hemos dado cuenta de que cuando las personas se interesan en el tema, logran crear conciencia de lo importante que es cuidar y conservar las aves de su territorio. Por ejemplo, personas que creían que las aves que veían en el cielo eran solo ‘chulos’, ahora logran diferenciar entre diferentes especies de aves y entienden su importancia. Hasta el momento hemos tenido clientes en casi todos los rincones de Colombia, tanto en ciudades principales como en pueblos pequeños”.

Así fue como Laura Vergara nos contactó por correo, nos contó brevemente la historia de su padre y del emprendimiento que están trabajando en familia con la idea de darle más forma a una pasión que hoy tiene a Colombia en el mapa de los amantes de las aves y como un destino turístico para todas aquellas personas que, con binoculares en mano, van siguiendo los viajes de estas aves que nos recuerdan la belleza de nuestra biodiversidad. Así que esto fue lo que nos contaron en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Roger Vergara, 69 años, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en Mercadeo de la Universidad de Los Andes.

Laura Vergara, 29 años, mercadóloga y publicista de la Universidad Politécnico Grancolombiano

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Convertirse en emprendedor no tiene edad. Hace diez años, ya como pensionado, tomé un curso de observación de aves. Esto me permitió descubrir que hacía falta una herramienta de apoyo para realizar el registro de las observaciones de campo y que tuviera además la información básica pertinente, escrita en lenguaje sencillo y asequible a todas las personas, jóvenes y adultos. Así fue como nació la Libreta de campo y guía básica para la observación de aves. Ahora se ha convertido en una tienda virtual con una variedad de productos para practicar el avistamiento de aves.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Detrás del producto final hay meses, cientos de horas de trabajo y estudio. Inicialmente me puse en la tarea de investigar más a fondo acerca de los temas que un principiante necesitaba conocer para iniciarse en la observación de aves. Luego diseñé la parte referente a la libreta de campo donde se hacen los registros de las observaciones, realicé dibujos e ilustraciones y tomé fotografías para conformar el libro. Finalmente busqué el apoyo de dos biólogos para hacer la revisión del texto definitivo e inicié el proceso de producción del libro como tal.

Con el tiempo pasó de ser un solo producto a una tienda virtual donde las personas que quisieran aprender observación de aves pudieran encontrar todas las herramientas que necesitaban para lograrlo.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Una vez tuve el contenido del libro listo y registrado el ISBN, busqué patrocinadores. Envié muchas cartas, contacté muchas empresas sin resultados, hasta que finalmente el fondo de pensiones Protección decidió apoyarme con un patrocinio que fue fundamental para lanzar la primera edición de la Libreta de Campo. Igualmente he usado recursos propios para todo el desarrollo del emprendimiento, además de una pequeña parte aportada por los anunciantes que creyeron en nuestro proyecto de la nueva edición.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Colombia es el país con más especies de aves en el mundo, así que hay mucho por descubrir y cuidar. Con nuestro emprendimiento estamos logrando que personas sin ningún conocimiento se entusiasmen por la observación de aves y disfruten de la biodiversidad de nuestro país. Gracias a que la Libreta de Campo es una herramienta de fácil aprendizaje y aplicación práctica estamos cambiando la forma en que se pensaba de la observación de aves y ayudando a popularizarla.

Además, hemos notado que las personas que descubren esta nueva afición casi de inmediato empiezan a generar conciencia sobre la importancia de la conservación de las aves y los ecosistemas donde viven.

6. ¿Soy feliz?

Si,muy feliz al ver realizado el sueño de tener un emprendimiento con un producto creado desde cero, que ha tenido gran acogida entre los entusiastas pajareros que quieren aprender.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Aún tenemos mucho por hacer y por crecer con nuestra empresa, así que en el momento no estamos considerando venderla.

También puede leer: Ellos crearon una marca de diseño ilustrado dedicada a hacer objetos de papel

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para nosotros emprender ha sido un proceso de prueba y error. Llegar a este punto nos ha tomado mucho tiempo, enfoque, dedicación y perseverancia. Durante los primeros años no ocurrió nada, sin embargo la persistencia dio frutos. Luego mi esposa Maria Teresa y mi hija Laura se unieron activamente al equipo. Laura con su experiencia en marketing digital le ha dado un giro de 180 grados a nuestro emprendimiento, abriendo nuevos canales de comunicación y promoción con los que hemos llegado a muchas más personas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, ver el libro impreso y en las manos de otras personas que valoran su contenido es un sueño hecho realidad. Aún más ver la nueva edición publicada y la gran acogida que ha tenido nos llena de satisfacción. Pensamos que nos hace falta llegar a más personas y nuevos mercados para llevar el mensaje de la conservación de las aves a más lugares de Colombia y el mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Dentro de nuestras metas a mediano y largo plazo está llevar esta herramienta a mercados internacionales, hacer una versión en inglés y publicar nuevos libros. Además, queremos hacer más alianzas con instituciones educativas ya que la Libreta de Campo puede ser de gran apoyo para los proyectos ciudadanos de educación ambiental que estén orientados a la observación de aves y el aviturismo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, absolutamente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, estamos abiertos a la inversión externa ya que nos ayudaría a acelerar el crecimiento de nuestra empresa.

Le puede interesar: Crearon una firma de consultoría diseñada para emprendimientos en la era digital

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creemos que todas las experiencias, con sus altibajos, son enriquecedoras. Aprender de los errores nos permite crecer como emprendedores.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Haber asistido a un taller de Observación de aves me inspiró mucho. Además el tema de las aves me ha gustado desde hace mucho tiempo, los viajes,la fotografía de naturaleza y el gusto por el dibujo me han servido para plasmarlos en un libro de aplicación práctica.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No diríamos que fracasamos pero ha habido momentos difíciles llenos de retos como el proceso de producción y acabados del libro, así como el enorme esfuerzo en dar a conocer y colocar la libreta de campo a través de librerías. Sin embargo la persistencia y la creatividad para resolver los problemas han sido nuestros mejores aliados.

Esta es una historia muy interesante: La historia del ‘outlet’ digital de vivienda que vende propiedades cada 2.8 días

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La Asociación Colombiana de Ornitología ha sido la entidad que nos ha brindado su apoyo en todo momento, especialmente en la nueva edición del libro. Con el tiempo hemos creado nuestra propia comunidad de aficionados a las aves en Facebook, Instagram y más recientemente en nuestra página web libretadecampo.com

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Está claro que es más fácil conservar lo que se conoce. La observación de aves nos hace ser más conscientes de lo que nos rodea y como pajareros sabemos que para que nosotros y las futuras generaciones puedan disfrutar de esta afición debemos cuidar los ecosistemas donde viven las aves. Asimismo, la Libreta de Campo se ha convertido en una herramienta útil en las actividades de ciencia ciudadana como el Global Big Day, un conteo de aves anual global que se llevará a cabo este próximo 14 de mayo y en el que Colombia ha sido ganador los últimos 4 años como el país con mayor especies de aves.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como una empresa con alcance internacional que produce materiales educativos que promueven la conservación de las aves y la naturaleza. A su vez, generando impacto positivo en comunidades que encuentran a través de la observación de aves y el aviturismo una opción para mejorar su calidad de vida.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo de nuestra familia ha sido fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestro emprendimiento. La mejor manera de reconocer el trabajo de un autor es comprando su obra y compartiéndola con otros, y esto es precisamente lo que han hecho nuestros amigos y familiares.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, de hecho en nuestra tienda virtual tenemos productos de otros autores destacados y emprendimientos como lo es Miles McMullan, autor de varias guías de aves de Colombia y la página de Viajes y Aves. A futuro esperamos continuar ayudando a que más emprendimientos tengan una plataforma para promover sus productos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos una empresa familiar donde cada uno ha ayudado a su manera a que este proyecto salga adelante. Nuestro equipo no somos solo nosotros sino nuestros diseñadores, proveedores y distribuidores que nos han ayudado a lograr nuestras metas. Al igual que los biólogos que nos apoyaron en la revisión de textos de la primera y segunda edición.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La Libreta de Campo y Guía Básica para Observación de Aves, es un producto único en el mercado. Nos hemos convertido en un referente y en un aliado para quienes buscan herramientas para aprender y practicar esta hermosa actividad.

Nuestro sello personal y valor agregado se ve reflejado en la excelente atención al cliente y calidad de nuestros productos. Siempre nos esforzamos para que cada cliente tenga la mejor experiencia de compra.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que emprender es un camino muy satisfactorio y que vale la pena luchar por nuestros sueños. También que todos, a nuestra manera, podemos contribuir a hacer de Colombia un mejor país.

A la fecha hemos tenido clientes en los 32 departamentos de Colombia. Hemos ampliado el portafolio de productos de 1 a más de 20. Además, hemos logrado construir una comunidad de 54.400 seguidores en Facebook con un alcance mensual de 255.000 personas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚