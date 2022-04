La ingeniera civil que creó una marca de alimentos saludables y 100% naturales

Ella es María Camila Pavia, la emprendedora que le dio vida al proyecto 'Macanua', una idea de negocio que promueve la alimentación saludable. Foto: Cortesía Macanua

“No ha habido algún inconveniente en el que yo diga que no repetiría o que haya hecho pensar en el fracaso. De todo se aprende y así se mejora, hay momentos difíciles e inconvenientes que van junto a la palabra emprender, pero lo importante es siempre buscar soluciones y tener la cabeza en alto para no dejarse derrumbar” estas son las palabras de María Camila Pavia, cuando piensa en el recorrido que ha llevado hasta hoy con su emprendimiento. Habló con nosotros en en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 26 años y soy Ingeniera Civil.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea surgió a partir de conocer los múltiples beneficios de los frutos secos y sacarles provecho convirtiéndolos en productos de consumo como (granolas, cremas de untar, snacks, harinas saludables) que acompañan el día a día saludablemente. Mi idea de negocio nació el 11 de junio 2020.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Haciendo pruebas de los diferentes productos y mediante muestras, los di a conocer a familia y a mis amigos para poder promediar el grado de satisfacción y luego ofrecerlos al público.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero salió de ahorros y un ingreso extra de una liquidación, este capital lo usé para elaborar los primeros productos y con el fruto de sus ventas reinvertí.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Contribuir a generar más conciencia de consumir alimentos sanos, para lograr adquirir hábitos saludables que se conviertan en una prioridad en la vida de cada uno de nuestros clientes y puedan tener la oportunidad de darse cuenta que es importante estar bien en todos los aspectos de la vida.

6. ¿Soy feliz?

Si, muy feliz con mi emprendimiento “Macanua”, me motiva diariamente, es la dosis de vitamina, me ayuda a tener creatividad para crecer como marca.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo haría, es algo que he hecho con mucho amor y esfuerzo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Realmente no fue tan duro, lo complicado fue sacrificar mi tiempo libre para poder sacar producción y estar pendiente de todo lo que emprender requiere.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun no, faltan muchas cosas, pero lo que si quiero es llegar lejos, que mi emprendimiento sea de gran reconocimiento a nivel nacional y por qué no internacional. Me hace falta crear un promedio más alto de consumo mensual de mis productos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Poder lograr cumplir con los requisitos necesarios para poder distribuir los productos en diferentes almacenes de cadena y tiendas fit y poder montar mi propia tienda física.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, por el amplio campo para explotar e innovar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, viéndolo desde el punto de vista inversionista es una buena oportunidad para lograr un mayor crecimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Inscribirme e invertir en campañas publicitarias sin previamente cerciorarme de la seriedad de las mismas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiro mi mamá, ya que por su condición clínica debe tener un cuidado especial con la alimentación, debe ser muy saludable. Lo más recomendable para ella solos productos naturales y aprovechando los beneficios medicinales que aportan los frutos secos me lancé al mercado con mi idea de negocio.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, no ha habido algún inconveniente en el que yo diga que no repetiría, de todo se aprende y de eso se mejora, hay momentos difíciles e inconvenientes que van junto con la palabra emprender, pero lo importante es siempre buscar soluciones y tener la cabeza en alto sin dejarse derrumbar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, he tratado de vincularme a opciones o concursos para emprendimientos, pero aun no ha salido nada.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, trasciende a las nuevas generaciones desde el punto de vista de persistencia en los objetivos que uno se proponga, aunque los tropiezos no faltan, la constancia y la disciplina son claves para lograr lo que se desea. También desde el punto de vista salud, la importancia de cuidarse y mantener una vida sana con el consumo de alimentos naturales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con mi propia fabrica, con mi marca sólida, organizada y posicionada, convertida en una gran fuente de empleo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado un papel muy importante, de apoyo y entrega incondicional.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, les compartiría mis experiencias y los logros obtenidos en el camino, hasta el momento cada uno de ellos han sido parte del aprendizaje.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

No tengo equipo, desde que inicié lo he hecho sola. Creo, desarrollo y ejecuto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la autenticidad, creatividad, innovación, siempre estoy en busca de la excelencia, me diferencia siempre el toque original que le impregno a cada cosa que ejecuto y la persistencia con la que hago mis cosas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que los sueños se cumplen, pero hay que ser perseverantes, contantes y disciplinados, que las limitaciones están solo en la mente y que no se debe desfallecer ante el primer tropiezo.

