Él creó una universidad digital para que ‘xennials’ y silentes accedan a educación

Mauricio Duque dice que todo comenzó como un pasatiempo. Foto: Cortesía

Uno de los primeros mensajes que nos llegó sobre Mauricio Duque decía: “Es un caleño que inició en el mundo online desde los 90 y acaba de montar una universidad virtual, es uno de los líderes en el negocio de la educación digital y la economía de seminarios y diplomados web para habilidades implementables y generen retorno de la inversión”.

Entonces pedimos un poco más de información no solo sobre él sino sobre su emprendimiento: El objetivo de Universidad.Online es alcanzar más de 100,000 estudiantes para diciembre de 2024, “comenzamos operaciones en abril 2024 y en dos meses alcanzamos 859 estudiantes”. El mensaje llegaba directamente desde la Cámara de Comercio de Cali.

“Es por esto que su objetivo con este nuevo modelo de negocio es lograr inclusión y accesibilidad al ofrecer educación de alta calidad que es certificable y accesible, la universidad alcanza a poblaciones que tradicionalmente han tenido un acceso limitado a la educación superior, incluidos aquellos en sectores rurales y comunidades vulnerables. Además, con programas especiales para diversas generaciones, desde ‘xennials’ hasta la generación silente. Uno de sus pilares de disrupción es la matrícula de por vida a un precio asequible, esa es solo una de las muchas ventajas que ofrece. Los estudiantes no solo reciben educación de primera calidad, sino que también pueden obtener diplomas y certificados reconocidos internacionalmente gracias a los convenios con universidades de renombre mundial”. Entonces, tras hablar directamente con él, lo invitamos a contestar nuestra entrevista de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 49 años y soy administrador de empresas, graduado de la Universidad de San Buenaventura. Además, cuento con dos maestrías de la Universidad de los Andes, una en comercio electrónico y otra en gestión de las telecomunicaciones.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Todo comenzó como un pasatiempo. El internet me despertaba una curiosidad insaciable. Para mí, todo empezó como una búsqueda de respuestas a las preguntas que surgían de estas nuevas formas de conexión y comunicación, y de cómo hacer negocios con internet. Mientras muchos pensaban que el internet no tenía futuro, yo sentía que había algo por descubrir, algo que me impulsaba a explorar. No sabía exactamente qué buscaba, pero cada vez que encontraba algo nuevo, surgían más preguntas. Así fue como, investigando y aprendiendo, descubrí millones de cosas en el mercado anglo que eran muy novedosas y que en el mundo hispanohablante apenas se conocían. A partir de ahí, comenzaron mis primeros negocios digitales, trayendo información clave para el desarrollo digital de personas y empresas en Latinoamérica. Mis primeras empresas y negocios surgieron como respuesta a las necesidades tecnológicas de las empresas en Latam.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Desde 1997, cuando el internet para los negocios apenas comenzaba, he trabajado incansablemente junto a personas con mucho talento, implementando acciones para reducir la brecha digital en Latinoamérica. Lo he hecho a través de plataformas y productos educativos basados en tecnología, enfocados en el emprendimiento digital y el crecimiento comercial mediante el uso de la tecnología. A lo largo de estos años, he creado varios modelos de negocio, y en los últimos cinco años he consolidado una de las empresas más influyentes en el mundo de la educación digital: Seminarios Online. Este proyecto cuenta con un equipo de más de 20 personas que han trabajado arduamente a mi lado para sacar adelante una de las empresas de educación en línea más exitosas de habla hispana, que enseña a crear y vender productos digitales a través de la técnica de video en formato de “Master clases”.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Desde joven, he sido un emprendedor muy cuidadoso con el manejo financiero. Siempre he gestionado mis propios recursos para financiar mis ideas y modelos de negocio, lo que me ha permitido mantener todas mis empresas de base tecnológica bajo el modelo de Bootstrapping.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy en día, he construido una comunidad cercana al millón de personas, que incluye usuarios, clientes, aliados, profesores, embajadores, promotores y seguidores que está permitiendo cambiar la manera de generar procesos de aprendizaje para las personas de América Latina. Las carreras tradicionales universitarias hoy están migrando a la obtención de competencias específicas en distintas actividades que permitan ingresar a la economía de mercado y es allí donde Universidad Online está transformando la manera de generar, transferir y hacer uso del conocimiento.

Por este enfoque, he logrado ser tres veces galardonado con la cuenta Galaxy, uno de los reconocimientos más importantes otorgados por Hotmart, la empresa pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la creación y comercialización de educación online. A continuación, presento algunas de las cifras más destacadas y los hitos más importantes de los últimos cinco años:

- Más de 73 millones de dólares en GMV (Gross Merchandise Value)

- Más de 2.000 productos digitales.

- Más de un millón de afiliados.

- 147.000 usuarios activos.

- 23 millones de transacciones.

- He creado 3 verticales: Crear, Vender y Enseñar.

- He logrado los siguientes reconocimientos de la Plataforma Hotmart

● 6 Hotmart Black: Este reconocimiento se otorga a los creadores y afiliados que logran un volumen significativo de ventas dentro de la plataforma. Para alcanzarlo, es necesario generar un alto GMV (Gross Merchandise Value), lo que refleja no solo la cantidad de productos vendidos, sino también su calidad y aceptación en el mercado.

● 3 Hotmart Moon: Este premio es un reconocimiento al crecimiento y expansión en la plataforma. Para obtenerlo, es necesario demostrar una capacidad excepcional para escalar el negocio digital, aumentando considerablemente las ventas y el número de usuarios activos en un periodo determinado.

● 3 Hotmart Venus: Este galardón se otorga a aquellos que logran innovar y destacarse en la creación de productos digitales únicos y de gran valor para la comunidad. Los criterios incluyen la calidad del contenido, la satisfacción del cliente y el impacto positivo en la educación digital.

● 3 Hotmart Galaxy: Es uno de los reconocimientos más prestigiosos de Hotmart, reservado para los creadores y afiliados que han alcanzado un nivel de excelencia sobresaliente en todas las áreas: ventas, expansión, innovación y satisfacción del cliente. Obtener este premio significa estar entre los mejores de la plataforma, habiendo construido un negocio digital que no solo es rentable, sino que también marca la diferencia en la vida de miles de personas.

- Miles de publicaciones y mensajes.

- 1 modelo de negocio con más de 5 años.

Mi propósito hoy es continuar aportando al proceso de disminución de la brecha digital y de conocimiento en Latinoamérica, convirtiendo la información en conocimiento.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy 100% feliz. Soy un hombre auténtico que ama y disfruta lo que hace.

7. ¿Vendería mi emprendimiento o mi empresa?

No por ahora. Estamos en proceso de consolidación pero antes de vender es probable que abramos la posibilidad de tener socios inversionistas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

He sido emprendedor toda mi vida, así que este ha sido mi único camino. Lo he disfrutado al 100%, pero como todo en la vida, ha tenido sus altos y bajos. Sin embargo, siempre he salido adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No me hace falta nada. Tengo lo que siempre quise: un hijo, mi familia, amigos que incluso trabajan conmigo, salud y vida. Sí, cumplí mi sueño y hoy sigo trabajando por amor y pasión a lo que hago, y por ayudar a dejar un mundo mejor, un mundo con personas con una mayor calidad de vida.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Actualmente, estoy trabajando en consolidar nuevas empresas, entre ellas Universidad.Online, que emerge como un faro de innovación educativa. Fundada para responder a las crecientes demandas de un sistema educativo más flexible y accesible, busca posicionarse como líder en la educación virtual, ofreciendo una alternativa robusta y dinámica frente a los modelos tradicionales que están experimentando un declive notable. Los programas de Universidad.Online están diseñados específicamente para desarrollar destrezas y competencias orientadas a la implementación y los resultados inmediatos. La integración de la inteligencia artificial en los métodos educativos no solo personaliza la experiencia de aprendizaje, sino que también proporciona a los estudiantes herramientas prácticas que son directamente aplicables en sus entornos profesionales. El objetivo para este año es alcanzar más de 100.000 estudiantes para diciembre de 2024. Universidad.Online no solo se prepara para el futuro, sino que está activamente moldeando el panorama educativo global.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, en un 100%. Esa es una de las ventajas de la industria de la educación digital, a diferencia de un negocio tradicional y Universidad Online así lo está demostrando.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, prefiero mantener el modelo de Bootstrapping.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo tiene luz y sombra. He tenido tres accidentes cerebrales como consecuencia de mi pasión por el aprendizaje continuo, lo que me generó pérdida de memoria transitoria. Hoy trato de tener un mayor equilibrio y tiempo de desconexión para que no se repita.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi padre fue un hombre muy trabajador, enfocado, con gustos y objetivos muy definidos. Siempre fue mi inspiración, y hoy lo que soy es gracias a él. También me he inspirado en grandes empresarios como Asa Griggs Candler.

Para leer: Este es el programa que enseña a leer y escribir a microempresarios en el país

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nunca. No sé cómo explicarlo, pero tengo una gran convicción por mis ideas y siempre itero las veces que sea necesario hasta lograr que se conviertan en una realidad.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No directamente, pero indirectamente sí. Siempre estoy al tanto de todo lo que sucede en el ecosistema de startups en habla hispana. Estamos llevando poco a poco y uno a uno los procesos indicados para luego cumplir con todos los requisitos y poder formar parte de esas comunidades más formales. Hotmart sí se puede considerar una comunidad de startups.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que he hecho ha impactado la vida de muchas personas y sus familias, ya que les he enseñado a desarrollar habilidades digitales para encontrar oportunidades en la economía digital. Con los nuevos desarrollos en inteligencia artificial, muchas cosas están cambiando, y en ese sentido, esperamos adaptarnos para seguir contribuyendo a cerrar la brecha digital en el mundo hispanohablante, generando oportunidades reales y capitalizables.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento o mi empresa?

En 10 años, me veo con el negocio funcionando solo, con líderes en mis empresas, con más familias y personas transformadas gracias a las ventajas de la economía digital, y con una empresa diez veces más grande que la que tenemos hoy.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia es un pilar esencial en mi vida. Valoro mucho haber tenido un hogar lleno de amor y el respaldo de mis padres durante toda mi vida. Ese apoyo me permitió emprender con tranquilidad, y por eso hoy mi motor es mi hijo. Creo 100% en la importancia y el valor de la familia para una vida plena y feliz.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Eso es lo que hago hoy en día: enseñar y recomendar modelos de negocio por internet para que otros encuentren su espacio en una economía digital emergente en el mundo hispanohablante. A través de Universidad Online estamos trabajando en ese propósito día a día.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El éxito que he alcanzado en cada uno de los proyectos es el resultado directo del esfuerzo y compromiso de cada miembro del equipo. Desde la creación de Seminarios Online, su dedicación ha sido clave para superar desafíos y alcanzar metas ambiciosas.

Para mi hacer equipo es construir redes de apoyo y confianza en donde sé que puedo soportarme como emprendedor y saber que el propósito superior de la empresa se va a mantener porque compartimos el mismo ADN.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es iterar, iterar e iterar, sumado a mi capacidad de innovación, adaptabilidad y rapidez en los modelos de negocio digitales para responder a las necesidades inmediatas del mercado de la educación digital.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido muchas cosas, y aún sigo aprendiendo. Pero una de las lecciones más importantes ha sido entender que es mejor crecer de forma controlada y no exponencial, porque así se puede tener una mayor predicción del ingreso y el gasto. Crecer de manera exponencial y desbordada te puede hacer perder el rumbo y con ello se pierde el ADN y el propósito del emprendimiento. Hoy creo cada vez más en una visión de crecimiento ordenada y a escala que permita dar pasos al ritmo adecuado.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚