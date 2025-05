El diseñador industrial que creó una barbería que redefine el cuidado masculino

Santiago Campuzano, el emprendedor detrás de Barba Roja. Foto: Barba Roja

“En Barba Roja creemos que cuidarse también es cosa de hombres. Por eso creamos una línea de productos hechos en Colombia, pensada para quienes viven en el trópico y buscan practicidad sin perder estilo. No son solo productos, sino herramientas para que cada hombre entienda que cuidarse es parte de su crecimiento.”

Aquí está la historia de Santiago Campuzano, el emprendedor colombiano detrás de una idea de negocio que le apuesta al sector de la belleza masculina. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí va para ustedes:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Diseño Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Barba Roja nació de una necesidad personal. Mientras trabajaba en un hotel en Australia, me exigían afeitarme a diario. Al terminar ese empleo, viajé un tiempo y, al regresar, visité una barbería clásica. Me di cuenta de que en Medellín no existía ese tipo de experiencia: solo había barberías urbanas y peluquerías femeninas; el estilo clásico estaba desatendido.

Las barberías tradicionales eran incómodas: el ambiente, la música... ir se sentía más como una obligación. Conversando con amigos, descubrí que muchos hombres sentían lo mismo.

En 2016 abrimos nuestra primera sede en el centro comercial La Strada. Comenzamos investigando sobre el cuidado masculino e importando productos. Vimos que a los hombres les gusta cuidarse, pero muchos no saben cómo: a nadie le enseñan a afeitarse. El voz a voz fue clave para crecer, y pronto se corrió la noticia de que había una barbería diferente en Medellín.

Dos años después, abrimos una segunda sede en Llano Grande. Al ver el potencial del mercado, decidimos crear una línea de cuidado masculino cien por ciento colombiana, ya que no existía una marca local enfocada en ese nicho. Así nació nuestra línea propia, en 2020.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé visitando ferias de belleza tanto nacionales como internacionales, en busca de productos que ofrecieran soluciones reales, pero adaptadas a nuestra cultura. A partir de esa experiencia, desarrollamos formulaciones ligeras, pensadas especialmente para el clima tropical, donde el baño diario es parte de nuestra rutina.

Nos enfocamos en la practicidad, creando fórmulas multifuncionales: por ejemplo, un shampoo que sirve tanto para la barba como para el cabello, un acondicionador que funciona igual para ambos, un bálsamo de barba, y una cera mate apta para barba y cabello.

Queríamos construir una marca con una identidad visual fuerte, distinta a lo que existía en el mercado: que nos llenara de orgullo como colombianos, pero con un look and feel internacional. Con el tiempo, complementamos la línea con accesorios y productos para el cuidado facial y corporal.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

Nos unimos cuatro amigos de toda la vida para abrir la barbería, financiando el proyecto con nuestros ahorros y préstamos bancarios. De la misma manera lanzamos nuestra línea de productos de cuidado masculino.

Hoy, el negocio se encuentra en equilibrio y en proceso de expansión. Hemos hecho reinversiones constantes para impulsar su crecimiento. La pandemia nos afectó fuertemente en lo financiero, pero decidimos tomar el camino más difícil: seguir adelante. Este es, para nosotros, un verdadero proyecto de vida.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Queremos resignificar la masculinidad a través del cuidado personal. Todos los hombres pueden y deben cuidarse; no se trata solo de aplicar un producto, sino de sentirse bien y tener seguridad en uno mismo. La energía masculina existe, y cuidarse no te hace menos hombre. Estamos derribando un estereotipo que perjudica al hombre. Al adoptar esta nueva visión, los hombres ganan en calidad de vida y bienestar.

6. ¿Soy feliz?

Sí, me encanta lo que hago. Más allá del reconocimiento o lo financiero, lo que realmente me motiva es el impacto que generamos, tanto dentro del equipo como hacia afuera. Que alguien me diga que gracias a esto está pagando su casa… eso puede cambiarle la vida a las personas que lo rodean.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es un tema en discusión. Sí lo vendería, pero nunca sacrificando su esencia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro. A uno no le enseñan a manejar una crisis financiera ni a decir que no. En la educación básica no te preparan para perder, ni para enfrentar una tusa emocional o empresarial. A veces, las pérdidas tienen más valor que las victorias.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido muchos sueños, pero aún me faltan varios por lograr, y sé que lo voy a conseguir. Quiero que Barba Roja sea una marca reconocida a nivel nacional, con peso e impacto. Una vez dimos una charla en EPM; fue muy importante que una gran empresa nos escuchara.

Desde niño supe que quería ser empresario, y me siento feliz por lo que he logrado. Este es mi tercer emprendimiento; los anteriores fueron una empresa de accesorios para celular y San Agro, dedicada a cultivos orgánicos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Se avecina una gran expansión nacional gracias a un aliado comercial. Tendremos puntos de venta en todo el país, mediante distribuidores, comercio electrónico y retail.

Para 2025, proyectamos superar la barrera de los 1.000 millones en ventas anuales. Hasta 2024, el ecommerce fue nuestro principal canal de ventas; sin embargo, a partir de 2025, hemos ampliado nuestra presencia gracias a dos importantes aliados comerciales.

Bogotá se posiciona como nuestro mercado más fuerte, concentrando el 60 % de la facturación total de la empresa. Curiosamente, nuestro mejor público son las mujeres, ya que los hombres suelen mostrar cierta resistencia a comprar productos de cuidado personal por primera vez. Hasta la fecha, hemos comercializado cerca de un millón de unidades de productos, consolidando así nuestra presencia en el mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, muchísimo. Nuestro enfoque está en la internacionalización. Ya hemos logrado vender en Estados Unidos, aunque cometimos algunos errores que nos sirvieron para aprender. Ahora nuestra meta está en Suramérica, especialmente en Ecuador, Venezuela y Panamá.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No lo descarto, pero tendría que existir afinidad. Más que capital, me interesa asociarme con personas que vibren en la misma sintonía.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tomar decisiones financieras o empresariales por impulso — como abrir un país sin conocer sus políticas de consumo, establecer una sede sin saber cómo operarla, o lanzar un producto sin una investigación adecuada — puede ser muy riesgoso. Hoy sé que toda decisión importante debe basarse en una investigación sólida.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá, por enseñarme a insistir y no desistir. También me inspira Bruno Van Enck, un empresario brasileño que tiene una cadena de barberías en São Paulo y una línea de productos. Además, admiro la mentalidad de Jeff Bezos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces. Con Barba Roja hemos enfrentado fracasos y malas decisiones, pero eso me ha enseñado a seguir adelante. Durante la pandemia pensé en tirar la toalla, pero esa sensación solo me duró un día.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No pertenezco formalmente a ninguna organización, pero me gusta el networking. Admiro la mentalidad judía de apoyo en comunidad y trato de replicarla en mi entorno cercano. Creo lazos de valor; es una relación de doble vía. Así es como se crece y se avanza juntos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Siento que estamos abriendo un camino sólido para enseñarle al hombre que el cuidado físico y mental es necesario. Eso mejora la calidad de vida, permite ser vulnerable y rompe el estereotipo del macho alfa. Hoy, Barba Roja me necesita, pero es mucho más grande que yo. Ni siquiera es el 5 % de lo que puede llegar a ser.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, queremos estar exportando a varios países, impactando la vida de muchos hombres alrededor del mundo, y contando con un equipo grande. No planeamos tener laboratorios propios, pero sí contar con aliados sólidos. Lo más valioso es la marca, y en una década será aún más fuerte y reconocida.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han tenido un papel muy importante en mi camino. Siempre me han apoyado, incluso cuando no estaban de acuerdo. Me han escuchado y han sido una luz en el camino. Las dos empresas — la barbería y la línea de cuidado masculino — las creé junto con amigos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, ya lo hago hoy en día.

21. ¿Qué papel juego en mi equipo? ¿Quién soy?

Soy su director comercial y también participo en la parte creativa. Actualmente, nuestro equipo está conformado por 6 colaboradores directos y alrededor de 8 colaboradores indirectos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy demasiado optimista. A cada problema le veo una solución y sonrío todo el día.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hay que pedir ayuda. Muchas personas atraviesan situaciones similares, aunque no lo expresen. Creer en uno mismo es importante, pero también es fundamental confiar en los demás.

