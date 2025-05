Ellos crearon una plataforma que promueve la cultura ecuestre en Colombia

De izquierda a derecha: Diego Storino, José Maria Vivas, Camilo Vivas y Camilo Casas, los emprendedores detrás de Estribo Fest. Foto: Estribo Fest

“Estribo Fest es mucho más que un evento, es un espacio donde se combinan caballos, música en vivo, influencers, gastronomía y experiencias en un solo ambiente. Creamos Bogotá Horse Week y Estribo Week como festivales insignia, pero el proyecto va más allá de los eventos: construimos una marca que conecta disciplinas ecuestres (salto, polo, equitación de trabajo), marcas, jinetes, criaderos y nuevas audiencias. En nuestra primera edición durante el Bogotá Horse Week reunimos a más de 20.000 personas en solo dos semanas. Más de 1.500 caballos de todo el país participaron, generamos más de 80 empleos y apoyamos a más de 25 emprendimientos rurales brindándoles espacios gratuitos de visibilidad”.

Estas son las palabras de Diego Storino, uno de los emprendedores detrás de este negocio. Hablamos con él en23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va la historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Administración de Empresas y Gastronomía.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en 2023 cuando me di cuenta de que la equitación y el mundo de los caballos podían ser mucho más que un deporte elitista: podían convertirse en un espacio de cultura, inclusión y entretenimiento para todos. Así nació Estribo Fest, el primer festival ecuestre de Colombia que mezcla caballos, música, gastronomía, arte y familia.

Actualmente, trabajamos con ligas, clubes y asociaciones ecuestres para fortalecer el ecosistema. El próximo 5 y 6 de julio llega Estribo Week, una nueva experiencia que reunirá disciplinas como polo, salto, equitación de trabajo y Gypsy Vanner, en un evento pensado para vivir la cultura ecuestre de forma cercana.

3.¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo logré apostándole a construir comunidad antes que producto. Durante más de un año, trabajé desde redes sociales, medios de comunicación y alianzas con criaderos, clubes y marcas para mostrar que sí era posible reunir a miles de personas en torno al caballo.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

Empecé con mis propios ahorros y, en el camino, más de 35 marcas aliadas y 10 emprendimientos apoyaron la visión y se sumaron con recursos, productos o difusión para hacer realidad este sueño colectivo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy estamos moviendo la economía local, conectando emprendimientos rurales con consumidores urbanos, posicionando a Colombia como un referente ecuestre en Latinoamérica y atrayendo turismo y cultura en torno a este ecosistema. Además, buscamos alianzas con ligas ecuestres, clubes, federaciones y asociaciones para trabajar juntos por la masificación y evolución del deporte y la cultura del caballo.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy profundamente feliz. Ver niños, familias y jinetes reunidos en un mismo lugar disfrutando lo que soñamos, no tiene precio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería, pero sí abriría la puerta a socios estratégicos que quieran escalar este sueño.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es muy duro. Mucho. Te toca enfrentar miedos, falta de recursos, noches sin dormir, pero es una experiencia que también te llena de propósito.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido un sueño, pero me hace falta consolidarlo internacionalmente.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue la expansión. Vamos por nuevas ciudades y nuevos países, teniendo como bandera nuestro emprendimiento.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente. Es un modelo replicable en toda América Latina.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión, pero no cualquier inversión. Solo la que entienda el propósito con el que nació el emprendimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a subestimar los costos logísticos de un evento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde que conocí el trabajo del grupo Páramo, entendí que los eventos no solo deben ser bien organizados, sino significativos y que generen una experiencia a quien asista, incluyendo el público en general, patrocinadores y proveedores.

Ellos no solo producen conciertos o festivales, crean momentos que conectan con las emociones, la identidad y la memoria de quienes asisten. Me inspiraron a ver cada detalle —desde la música hasta la ambientación— como una oportunidad para contar una historia y generar una experiencia transformadora.

Su enfoque me hizo replantear la manera en que concibo la producción: no se trata solo de logística, sino de diseñar momentos que queden grabados en la gente. Gracias a su visión, encontré un propósito más profundo en lo que hago: crear espacios que no solo se viven, sino que se sienten.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, fracasé, y muchas veces pensé en renunciar. Pero cada vez que estuve a punto, un mensaje de aliento, una sonrisa o una venta me recordaron por qué empecé.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. Hago parte de redes de emprendedores creativos y culturales. Compartir experiencias ha sido clave.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, estamos cambiando una narrativa: los caballos también son cultura, arte, emoción y cercanía.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo liderando una marca continental. Y a Estribo Fest como un referente latinoamericano de experiencias ecuestres.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido mi ancla. Y mis amigos, la primera taquilla vendida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí. De hecho, ya lo hago. Apoyo con mentorías, visibilidad y contactos a nuevos emprendedores del campo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo fundador está conformado por Camilo Casas, José María Vivas, Camilo Vivas, Rafael Vivas y Diego Storino. Cada uno aporta desde su experiencia en producción, estrategia, relaciones públicas, logística y visión ecuestre.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello es mezclar pasión con estrategia. Hacer que una idea que parecía imposible se vuelva irresistible.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que un sueño no basta: hay que construirlo todos los días, rodearse bien y nunca perder de vista el propósito.

