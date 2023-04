El diseñador industrial que desarrolla prótesis para mascotas en Colombia

Él es Juan Camargo el fundador de Super Mascotas, un negocio que diseña sillas de rueda, prótesis y ortesis para animales en condición de discapacidad. Foto: Cortesía Super Mascotas

“Emprender fue bastante duro, al ser productos y servicios tan novedosos ha sido un reto constante. Durante estos años incorporarlos en el mercado, que la gente confíe en ti y que crean en tus productos, en tu diseño, en tus dispositivos, es un desafío que no para, eso sin hablar del tema económico y tecnológico que se suma día a día, para Super Mascotas ha sido bien difícil pero aquí seguimos trabajando duro para todos los animales”, así se empieza a leer en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de Super Mascotas, un negocio que trabaja a favor de las mascotas en Colombia. Hablamos con Juan Camargo, su fundador y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

24 años, Diseño Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació cuando se me ocurrió diseñar una prótesis para una mascota amputada que me encontré en la calle, eso fue aproximadamente hace tres años. Tardé tres meses para poder hacer ese primer prototipo y ahora me dedico de lleno a cambiar la vida de las mascotas, ofreciéndoles una mejor calidad de vida en donde damos segundas oportunidades a través de nuestros productos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo logré gracias a varios meses de investigación, de contactar gente, de apoyarme mucho en los estudios de mi carrera, pero lo más clave e importante es que desde el momento uno, mi familia que creyó en mi idea.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Saqué el dinero de un trabajo que tenía en el momento de emprender.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Gracias a mi emprendimiento Super Mascotas estamos logrando cambiar la vida de muchas mascotas, también contribuimos ayudar a su salud además de aportar felicidad a las familias colombianas son dispositivos muy innovadores que cambia la perspectiva total de los perritos discapacitados en Colombia.

6. ¿Soy feliz?

Hoy en día soy muy feliz. Este trabajo durante estos años a nivel personal me ha enriquecido en varios aspectos y me hace vivir el día día con muchísima felicidad y magia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Realmente no vendería a mi empresa y seguramente nunca la venderé.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender fue bastante duro, al ser productos y servicios tan novedosos ha sido un reto constante. Durante estos años incorporarlos en el mercado, que la gente confíe en ti y que crean en tus productos, en tu diseño, en tus dispositivos, es un desafío que no para, eso sin hablar del tema económico y tecnológico que se suma día a día, para Super Mascotas ha sido bien difícil.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si cumplí mi sueño, es más, lo sigo cumpliendo día día. Ahora mi propósito es escalarlo y ya no sólo ser una empresa sino un centro que abarque más ramas de la ortopedia en mascotas, que pueda llegar a intervenir de una manera, incluso, científica. Ese es mi sueño a largo plazo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahorita lo que sigue es estructurar nuestros productos para que sean de tipo exportación y poder llevar Super Mascotas a todo Colombia y a otros países.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es bastante escalable en infraestructura, en personal, en logística, en mercado nacional e internacional y además en especies.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si recibiríamos y estaríamos dispuestos a tener inversionistas o personas que quieran aportar económicamente a la empresa para publicidad investigaciones, sin embargo, en la etapa que está el emprendimiento no cedería parte de este.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a tratar de hacer todas las labores de la empresa yo solo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nuestro referente a nivel mundial es la empresa estadounidense Bionic Pets, ellos llevan una gran trayectoria en el mercado y tienen un récord grandísimo de animales beneficiados.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hemos tenido durante el proceso varios momentos de fracaso por diferentes motivos y sí que nos han llevado a pensar que debemos abandonar este proyecto. Hemos estado cerca de hacerlo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte ninguna comunidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Uno de nuestros objetivos es precisamente trascender a nivel social y cultural. Que en Colombia el término de prótesis, silla de ruedas y ortesis se vuelva importante y fundamental, que a nivel educativo podamos contar con centros de aprendizaje y que nuestra investigación sea el comienzo de un futuro increíble para las mascotas con discapacidad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como un diseñador industrial especializado en ortopedia animal, amante de los animales, líder y fundador del primer centro especializado en prótesis para mascotas en todo Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido parte importante y fundamental en mi proyecto. Mi núcleo social durante este proceso a nivel emocional es inigualable.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Creo firmemente que el conocimiento es para compartirlo. Siempre busco rodearme de personas que están construyendo o iniciando un emprendimiento para así poder pimpollar ideas y dejar algo de lo que he aprendido durante estos años para su crecimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo ha crecido con los años. Inicialmente comencé solo y hoy en día cada persona que lo compone cumple un rol importantísimo para garantizar la excelente calidad, la alta demanda y el crecimiento de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El factor diferencial de Super Mascotas es la hiper personalización, no hacemos dispositivos por tallas o estándar, analizamos con mucho detalle cada mascota, su familia, su contexto, su edad y su enfermedad para así diseñar algo muy profesional que solucione las necesidades puntuales de cada animal.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

- Que tenemos que dejar una huella en este mundo.

- Que tenemos que poner a disposición de todos los seres, el desarrollo humano.

- Que lo que se necesita para emprender es pasión, amor y disciplina.

