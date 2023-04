Una empresa dedicada a montar y a operar bares y restaurantes en Barranquilla

Él es Andy Martelo, el emprendedor detrás de El Foodie Corporation. Foto: Cortesía El Foodie Corporation

“Mi sello personal es hacer sentir a todos como la persona más especial del mundo, a través de experiencias gastronómicas y de entretenimiento que nunca olvidarán en cualquiera de nuestras ubicaciones.

Otra cosa que diferencia a El Foodie Corporation es el tema de la sostenibilidad. Siempre que sea posible tratamos de aprovechar al máximo los ingredientes o recursos que tenemos. Por ejemplo: las botellas las convertimos en vasos, trabajamos de la mano con artesanos y agricultores locales, hacemos amarettos con las pepas de zapote, licuamos la piña a la que ya le extrajimos el jugo para hacer papeles comestibles, entre otras acciones”, estás son las palabras de Andy Martelo, el publicista y emprendedor detrás de una idea de negocio gastronómica que ya pisa fuerte el mercado colombiano. Martelo pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años, estudié Publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tengo una maestría en Innovación de la Escuela de Diseño e Ingeniería de Barcelona, Elisava.

También estoy certificado como Especialista de Bebidas Espirituosas por la Society of Wine Educators (SWE) y he realizado diplomados en Habilidades Gerenciales, Marketing Digital y Gerencia Corporativa.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando arranqué con mi empresa El Foodie Corporation siempre tuve la visión de tener un negocio que se dedicara al montaje y operación de bares y restaurantes, con la idea de poder centralizar la operación y manejar todo como lo hace una verdadera empresa para así poder tener todo más bajo control y ser más “costo eficientes” al momento de tener un back office.

Mi primer bar fue Lobo (que ya cuenta con 2 ubicaciones), luego vino Lola, Ganbei y próximamente La Única. En Lobo quería un lugar donde las personas pudieran disfrutar de un ambiente diferente, de una rumba inigualable y deleitarse con los cocktail más exquisitos. Y así fue como nació Lobo, el primer cocktail bar de Barranquilla. Así como Lobo fuimos identificando conceptos clave y ejecutándolos para ir ampliando nuestro portafolio de marcas y aumentar nuestra presencia en el mercado barranquillero.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucho esfuerzo y dedicación. Detrás de cada punto que abrimos hay un trabajo serio de benchmarking, análisis de tendencias y proyecciones financieras. Primero hice un estudio para ver qué estaba funcionando en el exterior que pudiera funcionar acá, luego de eso, con moodboards, fuimos dándole forma a la idea: el look and feel, el menú y el diseño del local. Finalmente, trazamos un cronograma de trabajo para visibilizar los tiempos, objetivos y responsabilidades.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Normalmente cuando voy a arrancar un proyecto siempre financiamos la obra a través de socios inversionistas. Una vez el business plan está listo salimos a vender el 49 % del proyecto. Con esto financiamos la obra y cobramos un fee por el know how y montaje del proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy posicionando a Barranquilla como una potencia en coctelería. Que así como en Cartagena, la gente sepa que en Barranquilla también hay una excelente oferta gastronómica y coctelera.

6. ¿Soy feliz?

¡Demasiado! A lo largo de los años he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores, tanto de empleado como de emprendedor, y la verdad es que el sector de la restauración y entretenimiento no lo cambio por nada del mundo aunque tenga que trabajar cuando todos descansan. Si haces lo que te gusta y te apasiona, nunca te sentirás aburrido.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Claro que sí. Por mucho amor que le tenga a cualquiera de mis negocios, siempre son eso, negocios y los negocios se hacen para generar dinero. Así que si mañana viene un inversionista a comprarme todo, lo firmo enseguida, a un buen precio, claro está.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es difícil. Arrancar con capital limitado y que la gente te crea es trabajo duro. Por eso siempre digo que debes empezar de a poquito y con buenos resultados, así la gente va conociendo tu trabajo y vas creándote un nombre y una reputación en el medio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

¡Aún no! Mi sueño es tener uno de los mejores 50 bares del mundo según la lista 50 Best Bars. Estamos trabajando muy duro para lograrlo y creo que en dos años estaremos en ella.

No deje de leer: La startup que promueve un comercio más justo y equitativo en Colombia y México

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar duro hasta llegar a la meta de los 50 Best. Por otro lado, siempre llegan ofertas de negocio así que hay que tener una mente abierta y el oído en el suelo para saber qué es lo que se viene.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí claro, siempre construimos negocios con un concepto sólido, con varias líneas que puedan ser escalables y replicables. Eso sí, con pequeños cambios que se adapten al público local.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

¡Claro! De hecho, como ya lo comenté, esa es parte fundamental de nuestro modelo de negocio. Hay que tener en cuenta que los socios son 100 % inversionistas y no se involucran para nada en la operación, esta la maneja únicamente la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hacer un negocio sin tener los números claros ni conocer los costos operativos. Estos son como unas hormiguitas que se van comiendo tus utilidades y cuando menos piensas estás en rojo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La verdad me inspiro en mucha gente, siempre hay que estar viendo qué está pasando en el sector y, como le digo a mi equipo, no podemos ser los mejores si no sabemos quiénes son los mejores. Hay mucha gente importante en la industria como lo son Marcio Silva (brasilero dueño del bar No. 11 del mundo), Enrique de Colsa (creador de Don Julio 70), Tato Giovanonni (dueño del bar No. 3 del mundo) o David Ríos, mejor bartender del mundo en 2014.

Hoy en día muchos son amigos cercanos y me han brindado consejos de oro para seguir creciendo. Así como en cualquier otra línea de trabajo, el networking es muy importante. Rodéate bien y te irá bien.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

¡Muchas veces! El tema no es cuántas veces caes, sino cuántas te levantas. Esto es algo que la gente de afuera ve y no entiende. Cuando ven que tienes un negocio simplemente piensan: “ese man le pegó al perro”, pero lo que no saben es que detrás de un negocio exitoso hay muchos fracasos que no se ven. Incluso estos referentes mundiales que mencioné han fracasado innumerables veces y si no les hubiera pasado tal vez no estarían donde están en estos momentos.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En realidad la comunidad en el gremio gastronómico no está tan estructurada, por lo menos en Barranquilla. Es más, el networking y la comunidad que uno va tejiendo son las que puedan llegar a crear sinergias para nuevos negocios.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Yo creo que sí, cada vez hay mejores propuestas, generamos una cantidad de empleos directos considerables y además cada día hacemos nuestros negocios más sostenibles, trabajando con artesanos, agricultores y recicladores.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años espero que mi empresa El Foodie Corporation tenga presencia en varios países, llevando nuestro conocimiento, energía y hospitalidad por todo el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia juega un papel muy importante en los fracasos y en las victorias, pero sobre todo en los fracasos. De hecho, en la empresa soy socio con mi papá y trabajamos muy bien, él se encarga de la parte financiera y yo de la operativa. Por otro lado, los amigos son muy importantes, sobre todo iniciando un proyecto cuando necesitas que la mayor cantidad de gente posible lo conozca. Al momento de referir gente siempre preferirán hacerlo a los negocios de sus amigos.

Puede interesarle: El emprendimiento que ayuda a transformar su negocio en empresa

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encanta enseñar, de hecho hace poco estuve invitado a “Chile en una Copa”, un evento que se realiza en Santiago para todo el sector de la gastronomía y hospitalidad y ahí dicté la charla de “Cómo abrir un bar y no morir en el intento”.

Este fue un espacio al que asistieron los referentes más grandes de gastronomía y coctelería del mundo de habla hispana y tuve la fortuna de hacer parte de este grupo tan selecto de conferencistas, para así compartir mis conocimientos en unas charlas acerca de diferentes temas relacionadas con el sector. Expuse un poco de lo que sé y de los errores que he cometido a lo largo de los 10 años de experiencia en el sector para que las personas que aspiran a tener su bar o restaurante en un futuro, no cometan los mismos errores que yo cometí.

Trato siempre de irradiar conocimiento y pasión y devolverle a los demás lo que he recibido de la gente que me ha ayudado y asesorado durante los años. Finalmente, mi credo es: si actúas bien, te irá bien. Para mí es una satisfacción enorme saber que mis consejos ayudaron a otros a salir de una deuda, resolver un problema o simplemente alegrarle el día.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

¡Mi equipo es todo! Sin él no estuviera donde estoy ahora, incluyendo los que están y los que se fueron. Tener el equipo correcto en el puesto correcto es una de las cosas más importantes en cualquier negocio y es algo que me ha costado mucho aprender, con el tiempo he ido afinando y sobre todo encontrando a esas fichas claves que tienen hambre de crecer y pasión por lo que hacen.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es hacer sentir a todos como la persona más especial del mundo, a través de experiencias gastronómicas y de entretenimiento que nunca olvidarán en cualquiera de nuestras ubicaciones.

Otra cosa que diferencia a El Foodie Corporation es el tema de la sostenibilidad. Siempre que sea posible tratamos de aprovechar al máximo los ingredientes o recursos que tenemos. Por ejemplo: las botellas las convertimos en vasos, trabajamos de la mano con artesanos y agricultores locales, hacemos amarettos con las pepas de zapote, licuamos la piña a la que ya le extrajimos el jugo para hacer papeles comestibles, entre otras acciones.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

¡Mucho! Resiliencia: adáptate o muere.

- Trabajo en equipo, ningún jugador es más importante que todo el equipo.

- Hospitalidad, atiende a todos como si fueran las personas más importantes del mundo.

- Integridad, siempre buscar la manera correcta de hacer las cosas.

- Pasión, hazlo con pasión o no lo hagas.

Y el último, que para mi es de los más importantes, es el networking: relaciónate bien y te irá bien.

Estos son los valores con los que trabajamos en El Foodie Corporation y los que les inculcamos a todo el equipo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚