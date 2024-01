El emprendedor holandés que fabrica quesos con campesinos de Guatavita

Él es Tobias Rijnsdorp, el emprendedor detrás de la quesería artesanal "HolAndes". Foto: Cortesía HolaAndes

“HolaAndes es una quesería artesanal que produce quesos madurados tal como lo hacen las queserías artesanales en Gouda, Holanda. He traído una receta de 1847 de la familia holandesa Van Vliet, a una cooperativa de lecheros cerca Guatavita. Trabajamos la leche fresca de la zona con pequeños productores que forman parte de la empresa y así combinamos los insumos naturales de los Andes con la receta de mi país para producir quesos gourmet.

En este momento hay siete mujeres de la vereda trabajando en la quesería en producción, una persona en la administración y tenemos dos personas encargadas de la logística y comercialización en Bogotá. Nuestros clientes son reconocidos restaurantes y tiendas gourmet en Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla, San Andrés y Medellín. También hacemos ventas a domicilio todo el país y en el año 2023 vendimos 15 toneladas de queso”, así empieza a contar su historia Tobias Rijnsdorp, el emprendedores detrás de este negocio que le apunta al sector gastronómico turismo en Colombia. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su relato.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Desarrollo Rural e Innovación en la Universidad de Wageningen en Holanda.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Hice mi práctica en el Centro Internacional de Agricultura Tropical en el año 2013. Trabajando con pequeños productores de café y panela vi mucho potencial en el campo colombiano, pero también identifiqué muchos retos para los productores para que pudieran recibir un ingreso justo por su trabajo.

Soy de una ciudad famosa por sus quesos, Gouda, Holanda, y en alguna oportunidad quise traerles este producto de tradición a mis amigos en Cali como regalo, recuerdo que quedaron fascinados con el producto y me preguntaron por qué no hay había un queso así en Colombia, para mí esta pregunta era el inicio de una idea de negocio que estuviera pensada también como un proyecto incluyente donde tuvieran participación los productores de Colombia, desarrollando un queso madurado artesanal de alta calidad. Por esa época no tenía conocimiento de quesos, ni de cómo montar un negocio, pero sabía que quería tener un negocio de quesería artesanal, una realidad de la que hoy me siento orgulloso.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

De vuelta a Holanda decidí tocar la puerta de una quesería tradicional que nació en 1847 cerca a Gouda para contar la idea y preguntar si me podían enseñar este arte con el queso. En mi tiempo libre logré trabajar ahí para aprender todo sobre el queso artesanal y a la par encontré una cooperativa formada por pequeños productores de leche (COLEGA), en la vereda de Monquentiva, Guatavita. La cooperativa respondió muy bien y decidieron montar este proyecto conmigo, creando una marca de quesería artesanal que llamamos HolAndes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pague?

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Holanda me apoyó con asistencia técnica y pude traer maestros queseros a Colombia para ayudar a optimizar la receta, luego, todo se aterrizó mejor gracias a un fondo holandés con el que pude traer las máquinas de Holanda a Colombia.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado desarrollar quesos madurados artesanales únicos en Colombia, con el cual hemos ganado premios internacionales en el World Cheese Awards de Noruega en 2023 y en Gales en el 2022, demostrando que en Colombia se pueden hacer quesos de clase mundial.

El proyecto en la actualidad está generando empleo a las mujeres jóvenes de la vereda, y les da un ingreso adicional a los productores de leche que forman parte de la empresa. La empresa ha traído mucho orgullo a la comunidad.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz, he tenido momentos difíciles, claro, vivir lejos de mi familia y amigos en Holanda, ha sido complicado, sin embargo, Colombia me gusta mucho, tengo una vida social activa y eso me ayuda a salir adelante también. Amo la naturaleza, la música, la fiesta y su gente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Ni por 10.000 millones, este es mi proyecto de vida.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Empecé desde cero, así que este proceso ha sido maravilloso. Hacer alianzas y trabajar desde la confianza con mis socios era muy importante, esta es una de las razones por las que he invertido mucho tiempo en mantener siempre vigente este objetivo con mis socios, con los campesinos y con los clientes. He tenido mucha suerte con la cooperativa, desde el primer momento, ellos me recibieron como parte de la familia, aun teniendo bases fuerte como la calidad de su leche, la disciplina de trabajo y los proyectos sociales.

Lo que me gusta de emprender en Colombia es que se facilita mucho si tienes buenas relaciones. Este es un país donde la gente siempre quieren ayudar y eso me gusta mucho. Crear buenas relaciones con mis clientes, con los productores, con la embajada, es un logro que me ha permitido llegar hasta donde estoy. Si uno emprende solo en Colombia es muy difícil, pero uniéndose y viendo las fortalezas de cada persona, todo se da de una manera más tranquila y fácil. Ha sido un camino muchas veces duro, sin embargo, ver la solidaridad de muchos en distintos escenarios, es otra razón por la que amo este país.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

La verdad sí, pero quiero que el proyecto crezca más para incrementar el impacto social de la zona, así mismo me gustaría desarrollar turismo sostenible en la vereda.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

No me gusta planificar mucho, lo que sí tengo claro es que este año la empresa va a seguir creciendo de manera sostenible. Espero también desarrollar nuevos productos lácteos y potenciar el ecoturismo en la zona.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, tenemos buena leche y un buen espacio para crecer. El mercado gourmet en Colombia está creciendo y hay muchas posibilidades de aumentar ventas con nuestro producto.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento no lo veo necesario, ahora mismo tenemos un modelo sostenible y rentable, así que prefiero estar independiente en la cooperativa como único socio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A luchar contra la burocracia o la autoridad, hay cosas que funcionan diferente en Colombia y eso hay que aceptarlo y respetarlo. En un principio intenté ir en contra de cosas que para mí no tenían sentido y estaban consumiendo mi energía hasta para trabajar. Ahora acepto que a veces hay cosas que no tienen sentido, pero que hay que hacer, cuando eso se supera, se elimina el estrés.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró el primer embajador de Holanda, Jeroen Roodenburg, por su forma de ser, por vincularse con la gente más humilde y por estar siempre interesado en sus planes y objetivos. Él ha logrado muchas cosas para empresarios como yo. Es un gerente maravilloso que en cuatro años ha tenido grandes aciertos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Recuerdo un momento puntual en el que quería devolverme a Holanda, eso fue en el 2018 cuando el negocio no estaba generando lo suficiente para vivir. Ahora, estoy muy feliz por no haber tirado la toalla, logrando tener una empresa rentable con un gana-gana para todos involucrados.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He recibido mucha ayuda de la comunidad holandesa desde que inició el negocio; la Cámara de Comercio de Colombia, Holanda y la Embajada De Los Países Bajos, ha sido un gran apoyo en este proceso. Tenemos una relación muy bonita, y siempre nos invitan para apoyarlos en eventos grandes.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La cooperativa ha mostrado su amor, dedicación y responsabilidad con HolaAndes. Lo bueno de todo esto es que hay muchos jóvenes que quieren quedarse en la vereda porque hay posibilidades de trabajo y opciones para crecer. Con el paso del tiempo, HolaAndes será un empleador importante en la región, para las nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

La verdad no me gusta hacer proyecciones de largo plazo. Colombia es un país en el que las sorpresas son diarias, así las cosas yo me voy moviendo con el presente.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han tenido mucha confianza en el proyecto y siempre han estado presentes en los momentos más difíciles.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, estoy siempre abierto a ayudar a otros emprendedores a realizar sus sueños, siempre y cuando sean ideas de negocio que le apuntes a lo social y a lo sostenible de la mano del agro. Me han contactado muchos individuos, con hasta 300 vacas para ayudarles a hacer un queso igual y eso no me interesa. Quiero ayudar a los que les faltan recursos y conocimientos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de trabajo son las mujeres de la vereda, a ellas les toda la confianza, hoy en día hacen mejor queso que yo. El gerente de la cooperativa, José Ignacio Tamayo y su esposa Hilda María Cerón, son verdaderos líderes dentro la vereda y me han adoptado como hijo en Colombia. Daniel, compañero de logística en Bogotá, hace todo el trabajo complementario al mío y es una gran ayuda porque así puedo dedicarme a la parte comercial de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La capacidad de ver oportunidades en cualquier rincón y hacer realidad las ideas “locas” que se me pasan por la cabeza para también entusiasmar a la gente. Creo que algo a mi favor es que puedo vincularme fácilmente con la gente sin importar de dónde viene trabajando desde la confianza. Además, soy analítico y puedo ver rápido las fortalezas de una persona para encomendarle tareas que sean de doble beneficio.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Mucho, especialmente sobre cómo manejar una empresa, desde la administración hasta el marketing y las ventas. Otra lección que me ha dado mi empresa es saber trabajar en equipo con personas muy diferentes a mí y a mi cultura. Y lo más importante que además suena cliché es que cada sueño puede ser realidad si lo haces con dedicación, persistencia, entusiasmo, positivismo y realismo.

