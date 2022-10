El emprendimiento especializado en duelo animal, educación canina y adiestramiento

Ella es Paloma Prado, la emprendedora detrás de Milow Peluditos. Foto: Cortesía

“Milow peluditos es una empresa que ayuda a que los cuidadores de mascotas y familias interespecies a lograr una sana convivencia, entre ellos y con los demás. Prestamos diferentes servicios, como: asesorías en educación canina, educación felina y de minipigs; procesos de cambios de conducta, coaching de mascotas enfocado en las emociones y centros energéticos; talleres y terapias personalizadas de conexión y vínculo energético y también terapias de preparación para la pérdida de la mascota o de acompañamiento para aprender a comprender y aceptar ese duro duelo.

Nuestros servicios no están enfocados exclusivamente a las mascotas, también trabajamos con diversas situaciones, vivencias y relaciones del cuidador o tutor humano. Por eso nuestros servicios personalizados están desarrollados a través de nuestro método: el coaching de mascotas, método del cuál somos pioneros a nivel nacional e internacional y es nuestra principal propuesta de valor.

El coaching de mascotas se enfoca en un proceso interdisciplinario y de guía en las experiencias y etapas vividas por cada cuidador humano al lado de su mascota, basándonos en nuestros tres pilares fundamentales: el área de la educación vivencial (canina , felina y de minipigs , guía para la crianza , comportamientos inadecuados y corrección de conductas), la gestión emocional (emociones animales, estudiando y revisando aspectos de la historia del animal y del cuidador) y la conexión energética, (con nuestras mascotas,que se basa en los centros energéticos, relación con el cuerpo , afectación y desequilibrios, duelo animal y enfermedades en las mascotas), así nos empezó a narrar su idea de negocio Paloma Prado, la emprendedora que le dio vida a una idea de negocio inspirada en la pérdida de su mascota Milow. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 34 años, soy ingeniera industrial de la Universidad de la Sabana, con una Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad EAN, y cuando decidí dedicarme a todo el tema de las mascotas y sus cuidadores, empecé a especializarme en educación canina, felina y minipigs, y como desarrollo integral para el emprendimiento, a certificarme como Coach de Mascotas, Coach de Familias Multiespecie y Terapista de Duelo animal.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde muy pequeña amo los animales y me encanta ayudar, y en un momento de mi profesión tomé la decisión de dejar de trabajar para otras empresas, y enfocarme de lleno a ayudar a los animales, por eso tuve un propósito de vida muy bello que me motivó, que es la de ayudar a todos los cuidadores y mascotas para tener una sana convivencia, no solamente trabajar con la mascota o con el animal,sino también trabajar internamente con el cuidador o el tutor de ese peludito.

La idea nació en Noviembre del 2017, tras un momento muy difícil de tristeza profunda en mi vida, y luego la pérdida en un accidente de mi perrito Milow, quien yo tengo la certeza de que fue atropellado salvando mi vida, por lo que mi empresa Milow Peluditos es su homenaje, su legado.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Bueno, la hice realidad con mucha dedicación, esfuerzo, estudio, capacitaciones, y claramente, con el amor que nos caracteriza en la prestación de nuestros servicios, la conexión con lo que hacemos es tan grande, que cada servicio fue creado y pensando en que otra persona, que también estuviera viviendo lo mismo que yo viví en su momento con Milow, todo lo bonito, lo triste y lo retador: como la incertidumbre sobre qué hacer cuando llegó por primera vez a casa, los comportamientos inadecuados, la falta de comprensión en lo que quería o sentía, o el difícil momento de fallecimiento de nuestro Milow, momentos que ahora disfruto plenamente y valoro con mis perritas Fiona y Leia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Afortunadamente, y gracias a las enseñanzas de mi abuela y madre, yo soy una persona que ahorra y estuve trabajando un buen tiempo en varias empresas como empleada, allí logré una base de ahorro, y gracias a ese ahorro, logré invertir en esta idea que ya es una realidad: mi empresa Milow Peluditos que cumple este año cuatro años. Toda la inversión que ha tenido mi emprendimiento ha sido por cuenta propia.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La verdad muchísimas cosas: Primero ayudar a todos los cuidadores a tener una sana convivencia con sus mascotas, no solamente en sus espacios físicos, sino también en su gestión emocional. Segundo, estoy mostrándole a las personas que nuestras mascotas, no son cosas o accesorios, sino seres sintientes que también perciben nuestras energías, estados de ánimo y sentimientos. Por último, estoy ayudando a disminuir la escandalosa cifra de abandono animal que tenemos a nivel Colombia, y a nivel mundial, por eso nuestro objetivo principal, es evitar ese abandono y que nosotros logremos entregar a los tutores humanos, una solución en sus manos con todos los servicios que prestamos, antes que contemplen la posibilidad de abandonar a su mascota.

6. ¿Soy feliz?

No solamente soy muy feliz, también estoy enamorada de cada parte de mi emprendimiento, cada idea que surge, cada contenido, palabra, alianza y persona que llega a colaborarnos. Es una felicidad que no tiene explicación, algo que sientes cuando te levantas día a día, con la motivación de ver cómo las personas te expresan ese agradecimiento al poder ayudarlas, eso no tiene precio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Creo que en este momento no lo vendería, porque es como si fuera mi hijo, lo vi crecer desde un inicio, con todas las buenas y malas decisiones que se pudieron tomar, con todos los obstáculos y avances. Pero lo que sí me gustaría y lo estoy iniciando, es crear alianzas con personas o empresas que tengan la misma filosofía de nosotros que es: “Conéctate contigo y con tu mascota”. Igualmente, cómo no sabemos qué pueda pasar, podría estar abierta a recibir ofertas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Más que la dureza de emprender, siento la dificultad en los retos que se vienen detrás crear un emprendimiento, grandes retos familiares, personales, y económicos; y sí, es un poco complicado, es de mucha dedicación y disciplina, estar en constante movimiento todo el tiempo, no puedes quedarte quieto. Pero es posible lograrlo, haciendo cambios en ti, en tu vida, y siempre revisando el grado de amor que le pones a cada una de las ideas que desarrollas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño con Milow Peluditos, de llegar cada día a más y más personas para motivar esta conciencia de nuestra relación armónica y saludable con nuestras mascotas o animales de compañía, y también a través de Milow Peluditos se me han cumplido sueños más pequeños, derivados de mi proyecto.

El objetivo a seguir, es poder llegar a muchas más personas con mascotas a nivel internacional y a empresas que producen carnes y asesinan animales para nuestra alimentación. Para ello, necesitamos expandir este gran proyecto, estamos en una etapa donde estamos llegando al punto de equilibrio, y el siguiente paso es desarrollar servicios especializados, para promover que el manejo de animales en fincas y frigoríficos sea más amable y amigable para ellos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Expandirnos, no solamente en nuestro portafolio de servicios virtuales y presenciales, en los sitios donde tenemos actualmente alianzas como: guarderías, veterinarias, colegios caninos, parques para mascotas y escuelas caninas, sino que también proyectamos tener un espacio físico propio, para ofrecer actividades de conexión, culturales, de educación y experiencias únicas para humanos y mascotas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, este emprendimiento es altamente escalable. El mercado de las mascotas está creciendo de una manera exponencial: de cada diez familias colombianas, nueve tienen mascota y son catalogadas como familias multiespecie.

Milow Peluditos es un emprendimiento con potencial de crecimiento no solamente en la cantidad de servicios que se pueden ofrecer hacia diferentes temáticas, sino que también es escalable internacionalmente, con jóvenes de nuestro equipo que hablan diferentes idiomas y conocen otras culturas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para mí es supremamente importante que las personas con las cuales voy a trabajar y van a hacer parte de esta empresa, tengan la misma filosofía de nosotros: “Conéctate contigo y con tu mascota”. Por esa razón, cualquier inversor debería ver a las mascotas y a los animales, como las vemos nosotros, como seres sintientes. Entonces si llega el momento de recibir inversión económica, sería de un ente o persona que muestre cuáles son sus valores y filosofías. y si nos va bien en ese proceso, se podría llegar a pensar el tema de una sociedad y en un plazo más largo, incluso abrir a accionistas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que lo más importante en este camino del emprendimiento y lo que he aprendido en mi propia experiencia, es no volver a dudar ni un segundo de mis capacidades, de mis ideas, y en el paso que doy cada día: estar siempre segura y estar siempre enfocada en seguir adelante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Como lo mencioné anteriormente, a mí no q me inspiró un humano, a mí me inspiró un peludito que llegó a mi vida cuando más lo necesitaba, que se llamaba Milow, me mostró el camino que yo debía tomar para poder ayudar y estar en éste emprendimiento, fue una inspiración porque llegó a enseñarme muchas cosas que no comprendía de mi. Pero como ejemplo a seguir de los demás, admiro:la inteligencia de Bill Gates, la tenacidad de Steve Jobs, el Marketing de Kotler y la empatía de cada persona que veo que le da una caricia y un gesto de amor a su mascota .

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Gracias al universo, a los buenos consejos y a Dios, no siento que he fracasado. Siento que cada momento de obstáculos, cada momento difícil, siempre me ha brindado nuevas enseñanzas. Desde luego que hubo momentos en los cuales quería tirar la toalla, incluso deseaba que todo fuera diferente, porque soy humana y tengo emociones, pero siempre fueron superados por la motivación en la alegría de mis clientes, cuando me muestran su cara de felicidad y su sonrisa, al saber que están felices y en armonía con su mascota.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Para mi, la comunidad son todas esas redes de apoyo que están contigo apoyándote en cada etapa de tu emprendimiento, como tu familia, tus amigos, colegas, colaboradores y las personas que se van conociendo en diferentes ámbitos de la vida. Adicionalmente en mi caso, he tenido la oportunidad de estar en varios programas de ayuda a emprendedores, como diversas capacitaciones, en programas de la alcaldía de Bogotá, en cooperativas, como en mi caso Coomeva, y también en comunidades de cuidadores como lo son: clubes, comunidades de especies, y razas de perros, con las que compartimos el mismo objetivo en común, de amar y darle bienestar a la mascota.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, nuestros servicios y todo lo que ofrecemos es para personas y sus mascotas, de todo tipo de edades: desde el niño que convive con su mascota y con sus padres en una familia multiespecie, al cuidador que es soltero y joven; hasta para el adulto mayor que convive con su mascota como su única compañía. Son servicios enfocados en cada una de las etapas de nuestra vida, que pretenden dejar una huella positiva de conciencia y armonía para nuestras futuras generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En el futuro veo a mi emprendimiento como una empresa que genera empleo, utilidades altas, y apoyando la economía del país. También espero crear una fundación en honor a Milow, que sea apalancada con un porcentaje de las utilidades de la empresa, pues admiro a todas las fundaciones relacionadas con el bienestar animal, pues hacen un trabajo de admirar, aprovecho para felicitarlas, pues sé lo duro que es su trabajo; Y en especial quiero agradecer a @Doggyinhome que me dió la oportunidad de adoptar a uno de mis amores peludos: la bella Fiona.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Bueno, en mi familia el apoyo ha sido muy bueno desde que les conté la idea, cuento con un compañero de vida maravilloso que me ha ayudado desde el día cero, con unos amigos increíbles que me han dado consejos y también han vivido conmigo mis logros y pérdidas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro y lo estamos haciendo, ayudamos a los cuidadores a gestionar sus emociones por medio de nuestras sesiones de coaching de mascotas, donde conocemos sobre su vida e historia humana. Así ellos nos cuentan sobre sus trabajos, ideas o proyectos, y en ese momento los podemos asesorar con lo básico para tener y desarrollar un emprendimiento, con consejos de emprendedor a emprendedor. Ese tipo de relación humana, que fomenta la construcción de comunidad, es nuestro diferencial.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel incondicional y único, pero como todo emprendedor en un inicio se comienza solo y a medida de que se van viendo resultados positivos, con los años, se van uniendo nuevas personas al proyecto. En nuestro caso, se han integrado al equipo jóvenes, que aman nuestra filosofía y misión, este equipo ha sido totalmente capacitado por nosotros, en nuestra metodología Coaching de Mascotas y también han sido certificados profesionalmente por instituciones de renombre.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal claramente está alineado con Milow Peluditos, y está dirigido para ayudar a todos los humanos, tutores, cuidadores de mascotas y animales de compañía, a comprender, crear vínculo más que apego, para mostrarles cómo vivir sanamente con nuestras mascotas en cada una de nuestras etapas de vida: desde niños hasta cuando somos adultos mayores, o cuando nuestros animales de compañía fallecen y se van de este plano. Nuestro diferencial es nuestro método y está enfocado en el coaching de mascotas, que es totalmente único e innovador y del cual somos pioneros a nivel nacional e internacional. Éste se basa en tres pilares: la educación vivencial, la gestión emocional de la mascota y su cuidador y la conexión energética con nuestras mascotas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Demasiados aprendizajes, desde el día cero de la idea, he aprendido que hay retos alcanzables, momentos en los cuales hay que levantarse y tener una motivación, que las emociones nos afectan en todas las etapas de nuestra vida, que hay seres que llegan a nosotros, como nuestros hermosos peluditos, a enseñarnos y mostrarnos el camino, pero que en uno está el encontrar ese propósito; Y por último, que si te conectas con tu interior, podrás realmente conectarte con otro ser, en este caso, con tu mascota.

